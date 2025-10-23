चार घंटे में 1.4 लाख बार बिकने वाला फोन भारत में, Amazon से खरीद पाएंगे आप

संक्षेप: वीवो से जुड़े ब्रैंड iQOO का फ्लैगशिप फोन ग्राहकों के लिए भारत में अगले महीने लॉन्च होने वाला है। इस प्रीमियम फोन की माइक्रोसाइट Amazon पर लिस्ट हो गई है।

वीवो से जुड़े स्मार्टफोन ब्रैंड iQOO की ओर से इसका फ्लैगशिप मॉडल iQOO 15 चाइना में 20 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है। इस फोन ने बिक्री के नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं और लॉन्च होने के बाद केवल चार घंटे के अंदर 1.4 लाख बार इस फोन को खरीदा गया। इस धाकड़ सेल की वजह इस फोन के साथ मिल रही वैल्यू है। अब यह फोन भारत में भी लॉन्च होगा और Amazon पर इसकी माइक्रोसाइट लिस्ट हो गई है।

भारतीय मार्केट में iQOO 15 को नवंबर महीने में लॉन्च किया जाएगा और इसमें Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 सॉफ्टवेयर स्किन दी गई है। इस फोन में बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है। इस फोन की नवंबर महीने में लॉन्च टाइमलाइन पहले ही टीज की गई है और कैमरा परफॉर्मेंस के मामले में यह दमदार डील साबित हो सकता है।

Amazon पर लाइव हुई माइक्रोसाइट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर iQOO 15 के लिए माइक्रोसाइट लाइव हो गई है। यहां से भी कन्फर्म हुआ है कि नया फोन भारत में नवंबर में लॉन्च किया जाएगा और इसे Amazon से खरीदा जा सकेगा। इस फोन से कन्फर्म हुआ है कि भारत में भी यह डिवाइस OriginOS 6 के साथ आता है। इस फोन के स्टोरेज कन्फिगरेशंस और कलर ऑप्शंस सामने नहीं आए हैं। इससे जुड़ी बाकी जानकारी जल्द सामने आ सकती है।

ऐसे हैं iQOO 15 के स्पेसिफिकेशंस डिवाइस के चाइनीज वर्जन में 6.8 इंच का 2K डिस्प्ले दिया गया है और 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है। फ्लैगशिप Qualcomm प्रोसेसर वाले इस फोन में 16GB तक LPDDR5X रैम दी गई है और 1TB तक स्टोरेज मिलता है। फोन के बैक पैनल पर 50MP मेन, 50MP पेरीस्कोप और 50MP वाइड एंगल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 32MP सेल्फी कैमरा मिलता है। इसकी 7000mAh बैटरी को 100W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।