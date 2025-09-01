भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले iPhone पर सीधे ₹10 हजार की छूट, लिमिटेड टाइम ऑफर

भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले iPhone मॉडल को अब तक की सबसे बड़ी छूट पर खरीदने का मौका ग्राहकों को iPhone 17 लॉन्च से पहले मिल रहा है। आप सीधे 10 हजार रुपये की बचत कर सकते हैं।

भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में ऐपल ब्रैंड का क्रेज यूजर्स के सिर चढ़कर बोलता है। ऐपल इस महीने अपने नए iPhone 17 लाइनअप से पर्दा उठाने वाला है और इससे पहले ही पिछली iPhone 16 सीरीज पर खास डिस्काउंट मिल रहा है। ग्राहकों को भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला iPhone मॉडल अब तक की सबसे बड़ी छूट पर खरीदने का मौका दिया गया है लेकिन यह छूट केवल स्टॉक खत्म होने तक रहेगी।

मार्केट रिसर्च फर्म IDC की रिपोर्ट बताती है कि साल 2025 की पहली छमाही से मिला डाटा दिखाता है कि भारत में सबसे ज्यादा iPhone 16 पसंद किया जा रहा है। यह देश में बिके कुल स्मार्टफोन्स का 4 प्रतिशत रहा और इसके अलावा iPhone 16 सीरीज को भी जमकर खरीदा जा रहा है। साफ है कि यूजर्स को iPhone 16 के साथ मिल रही वैल्यू और इसके नए फीचर्स खूब पसंद आए हैं।

खास डिस्काउंट पर खरीदने का मौका ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर ग्राहक iPhone 16 को लॉन्च प्राइस के मुकाबले फ्लैट डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। यह फोन पिछले साल 79,900 रुपये कीमत पर लॉन्च हुआ था और अब इसे 69,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा Amazon Pay ICICI Credit Card की मदद से पेमेंट करने की स्थिति में इसकी कीमत 66,499 रुपये रह जाएगी। इसपर कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI का फायदा भी मिल सकता है।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में ग्राहकों को अधिकतम 36,050 रुपये तक की छूट मिल सकती है। इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगी। यह फोन ब्लैक, पिंक, अल्ट्रामरीन, टील और वाइट कलर ऑप्शंस में खरीदा जा सकता है।