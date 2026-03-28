Amazon Best Selling Fridges: गर्मी से पहले घर लाएं ये टॉप-रेटेड फ्रिज, पेैसों की होगी भारी बचत

Mar 28, 2026 03:28 pm IST

अमेज़न पर ग्राहकों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए गए ये टॉप-रेटेड रेफ्रिजरेटर अपनी बेहतरीन कूलिंग और आधुनिक इन्वर्टर तकनीक के लिए चर्चा में हैं। ये मॉडल्स न केवल बिजली की भारी बचत करते हैं, बल्कि स्टाइल और परफॉरमेंस के मामले में भी भारतीय परिवारों की पहली पसंद बने हुए हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अमेजन पर वर्तमान में कई बेहतरीन रेफ्रिजरेटर ब्रांड्स ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। अगर आप भी अपने घर के लिए एक नया फ्रिज खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सारांश आपको सही चुनाव करने में मदद करेगा।

अमेजन पर लोकप्रिय रेफ्रिजरेटर की मुख्य विशेषताएं

ग्राहकों की पसंद और रेटिंग्स के आधार पर, इस समय बाजार में Samsung, LG, Whirlpool और जैसे ब्रांड्स का दबदबा है। इन फ्रिज की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं,

इनवर्टर तकनीक: आधुनिक रेफ्रिजरेटर अब 'डिजिटल इनवर्टर कंप्रेसर' के साथ आते हैं, जो बिजली की कम खपत करते हैं और शोर कम करते हैं।

डिजाइन और क्षमता: सिंगल डोर (190L - 230L) छोटे परिवारों के लिए और डबल डोर (250L - 450L) मध्यम से बड़े परिवारों के लिए पहली पसंद बने हुए हैं। साइड-बाय-साइड मॉडल लग्जरी और अधिक स्पेस चाहने वालों को आकर्षित कर रहे हैं।

स्मार्ट फीचर्स: कई मॉडल अब 'कन्वर्टिबल मोड' के साथ आते हैं, जहाँ आप जरूरत पड़ने पर फ्रीजर को भी फ्रिज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।

ग्राहकों को क्या पसंद आ रहा है? अमेजन पर सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स में ऊर्जा दक्षता को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। 3-स्टार और 4-स्टार रेटिंग वाले फ्रिज की मांग सबसे ज्यादा है क्योंकि ये बिजली बिल पर लगाम लगाते हैं। इसके अलावा, ग्लास फिनिश और मैटेलिक लुक्स किचन की शोभा बढ़ाने के लिए पसंद किए जा रहे हैं।

निष्कर्ष: अमेजन पर शानदार ऑफर्स और बैंक डिस्काउंट के साथ ये रेफ्रिजरेटर न केवल बजट में फिट बैठ रहे हैं, बल्कि अपनी आधुनिक कूलिंग तकनीक से भोजन को लंबे समय तक ताजा रखने का भरोसा भी दे रहे हैं।

Godrej 207 L 5 Star Refrigerator छोटे और मध्यम आकार के परिवारों के लिए एक आधुनिक और ऊर्जा-कुशल विकल्प है। Fossil Steel फिनिश के साथ आने वाला यह मॉडल न केवल दिखने में आकर्षक है, बल्कि इसमें Turbo Cooling Technology का उपयोग किया गया है जो तेजी से बर्फ जमाने और बोतलों को तुरंत ठंडा करने में मदद करता है। 5-स्टार रेटिंग इसे बिजली की बचत के मामले में सबसे बेहतरीन फ्रिज बनाती है।

Specifications ऊर्जा रेटिंग 5 स्टार कंप्रेसर इनवर्टर कंप्रेसर कूलिंग तकनीक डायरेक्ट कूल शेल्फ Toughened Glass वारंटी कंप्रेसर पर 10 साल और प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी क्यों खरीदें शानदार बिजली बचत तेज कूलिंग ज्यादा ताजगी स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं क्यों खोजें विकल्प मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग सीमित फ्रीजर स्पेस

यह Samsung 236 L 3 Star Frost Free Double Door Refrigerator (2026 Model) मध्यम आकार के परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो अपनी Convertible तकनीक और Digital Inverter कंप्रेसर के लिए जाना जाता है।

Specifications ऊर्जा रेटिंग 3 स्टार कंप्रेसर Digital Inverter Compressor कूलिंग All Round Cooling शेल्फ Toughened Glass Shelves और Easy Slide Shelf विशेष सुविधा Convertible Mode और Digital Display वारंटी डिजिटल इनवर्टर कंप्रेसर पर 20 साल की वारंटी क्यों खरीदें स्मार्ट स्टोरेज कम शोर और बचत ऑटो डिफ्रॉस्ट आधुनिक डिजाइन क्यों खोजें विकल्प थोड़ी अधिक बिजली खर्च कीमत थोड़ी अधिक

Godrej 185 L 5 Star Refrigerator छोटे परिवारों (2-3 सदस्य) के लिए डिजाइन किया गया है। इसका Mystic Wine कलर और आधुनिक डिजाइन इसे प्रीमियम लुक देता है। यह फ्रिज Turbo Cooling Technology से लैस है, जो साधारण फ्रिज के मुकाबले तेजी से बर्फ जमाने और पानी की बोतलों को ठंडा करने में मदद करता है।

Specifications ऊर्जा दक्षता 5 स्टार रेटिंग कंप्रेसर Advanced Inverter Compressor स्टोरेज भारी बर्तनों के लिए Toughened Glass Shelves और सब्जियों के लिए Jumbo Vegetable Tray वारंटी कंप्रेसर पर 10 साल और प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी कूलिंग डायरेक्ट कूल तकनीक के साथ 10% तेजी से बर्फ बनाने की क्षमता क्यों खरीदें बिजली की बचत फास्ट कूलिंग मजबूत ग्लास शेल्फ भारी वजन उठाने में सक्षम स्पेस मैनेजमेंट क्यों खोजें विकल्प मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग

यह Whirlpool 327 L 3 Star Convertible Frost Free Inverter Double Door Refrigerator बड़े परिवारों के लिए एक शक्तिशाली और लचीला विकल्प है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 5-इन-1 कन्वर्टिबल तकनीक और बेहतरीन कूलिंग रिटेंशन है।

Specifications ऊर्जा रेटिंग 3 स्टार कंप्रेसर IntelliSense Inverter Technology कन्वर्टिबल मोड 5-इन-1 मोड वारंटी कंप्रेसर पर 10 साल और प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी क्यों खरीदें बड़ा स्टोरेज विटामिन प्रिजरवेशन तेज कन्वर्जन स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं क्यों खोजें विकल्प वार्षिक यूनिट खपत थोड़ी अधिक चौड़ाई और गहराई थोड़ी ज्यादा

Bosch 207 L 4 Star Refrigerator एक प्रीमियम सिंगल-डोर फ्रिज है जो आधुनिक किचन के लिए Feather Blue रंग और क्रोम हैंडल के साथ आता है। यह मॉडल विशेष रूप से उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बार-बार होने वाली बिजली कटौती से परेशान हैं, क्योंकि इसमें 18 घंटे का कूलिंग रिटेंशन मिलता है। इसकी स्मार्ट शील्ड तकनीक और तेज़ बर्फ जमाने की क्षमता इसे अपनी श्रेणी में सबसे अलग बनाती है।

Specifications ऊर्जा रेटिंग 4 स्टार कूलिंग तकनीक स्मार्ट इनवर्टर कंप्रेसर के साथ 2.5x तेज़ बॉटल कूलिंग कूलिंग रिटेंशन बिजली जाने पर 18 घंटे तक ठंडक बनाए रखने की क्षमता बर्फ जमाना 60 मिनट से भी कम समय में बर्फ जमाने की सुविधा वारंटी कंप्रेसर पर 10 साल और प्रोडक्ट पर 1 साल की वारं क्यों खरीदें सुपर फास्ट कूलिंग बेहतरीन बैकअप बड़ा वेजिटेबल बॉक्स प्रीमियम डिजाइन लीकेज सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग सीमित फ्रीजर

LG 343 L Smart Inverter Refrigerator उन परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें ज़्यादा स्टोरेज और आधुनिक तकनीक की ज़रूरत है। Dazzle Steel फिनिश वाला यह फ्रिज न केवल दिखने में प्रीमियम है, बल्कि इसमें Express Freeze और Convertible जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो आपकी रोज़ाना की ज़रूरतों को आसान बनाते हैं। यह Smart Diagnosis के साथ आता है, जिससे आप छोटी समस्याओं का पता खुद ही लगा सकते हैं।

Specifications ऊर्जा रेटिंग 3 स्टार कंप्रेसर Smart Inverter Compressor कूलिंग Multi Air Flow स्टोरेज 28 लीटर का बड़ा सब्जी बॉक्स और मजबूत Trimless Tempered Glass शेल्फ वारंटी कंप्रेसर पर 10 साल और प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी क्यों खरीदें विशाल जगह स्मार्ट डायग्नोसिस समान कूलिंग टी-बैक्टीरियल गैस्केट और चूहों से बचाने के लिए विशेष स्टील प्रोटेक्शन विशाल जगह क्यों खोजें विकल्प थोड़ी अधिक बिजली खर्च कीमत अधिक

Voltas Beko 183 L 5 Star Refrigerator अपनी श्रेणी में सबसे अधिक ऊर्जा कुशल मॉडलों में से एक है। 'Bonita Wine' रंग और शानदार डिजाइन के साथ आने वाला यह फ्रिज Quick Freeze Technology से लैस है। इसमें नीचे की तरफ एक Base Drawer भी दिया गया है, जो अतिरिक्त स्टोरेज की सुविधा प्रदान करता है।

Specifications ऊर्जा रेटिंग 5 स्टार कूलिंग तकनीक Quick Freeze और Fresh Box Humidity Controller शेल्फ Spill Proof Toughened Glass Shelves अतिरिक्त स्टोरेज Base Drawer (आलू-प्याज जैसी सब्जियों के लिए) और 2 लीटर बोतल स्टोरेज वारंटी कंप्रेसर पर 10 साल और प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी क्यों खरीदें बेहतरीन बचत तेज़ कूलिंग फ्लेक्सिबल स्टोरेज फ्रेश बॉक्स में ह्यूमिडिटी कंट्रोलर क्यों खोजें विकल्प मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग सीमित फ्रीजर स्पेस

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।