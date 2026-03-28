Amazon Best Selling Fridges: गर्मी से पहले घर लाएं ये टॉप-रेटेड फ्रिज, पेैसों की होगी भारी बचत
अमेज़न पर ग्राहकों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए गए ये टॉप-रेटेड रेफ्रिजरेटर अपनी बेहतरीन कूलिंग और आधुनिक इन्वर्टर तकनीक के लिए चर्चा में हैं। ये मॉडल्स न केवल बिजली की भारी बचत करते हैं, बल्कि स्टाइल और परफॉरमेंस के मामले में भी भारतीय परिवारों की पहली पसंद बने हुए हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन पर वर्तमान में कई बेहतरीन रेफ्रिजरेटर ब्रांड्स ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। अगर आप भी अपने घर के लिए एक नया फ्रिज खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सारांश आपको सही चुनाव करने में मदद करेगा।
अमेजन पर लोकप्रिय रेफ्रिजरेटर की मुख्य विशेषताएं
ग्राहकों की पसंद और रेटिंग्स के आधार पर, इस समय बाजार में Samsung, LG, Whirlpool और जैसे ब्रांड्स का दबदबा है। इन फ्रिज की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं,
इनवर्टर तकनीक: आधुनिक रेफ्रिजरेटर अब 'डिजिटल इनवर्टर कंप्रेसर' के साथ आते हैं, जो बिजली की कम खपत करते हैं और शोर कम करते हैं।
डिजाइन और क्षमता: सिंगल डोर (190L - 230L) छोटे परिवारों के लिए और डबल डोर (250L - 450L) मध्यम से बड़े परिवारों के लिए पहली पसंद बने हुए हैं। साइड-बाय-साइड मॉडल लग्जरी और अधिक स्पेस चाहने वालों को आकर्षित कर रहे हैं।
स्मार्ट फीचर्स: कई मॉडल अब 'कन्वर्टिबल मोड' के साथ आते हैं, जहाँ आप जरूरत पड़ने पर फ्रीजर को भी फ्रिज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
ग्राहकों को क्या पसंद आ रहा है?
अमेजन पर सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स में ऊर्जा दक्षता को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। 3-स्टार और 4-स्टार रेटिंग वाले फ्रिज की मांग सबसे ज्यादा है क्योंकि ये बिजली बिल पर लगाम लगाते हैं। इसके अलावा, ग्लास फिनिश और मैटेलिक लुक्स किचन की शोभा बढ़ाने के लिए पसंद किए जा रहे हैं।
निष्कर्ष: अमेजन पर शानदार ऑफर्स और बैंक डिस्काउंट के साथ ये रेफ्रिजरेटर न केवल बजट में फिट बैठ रहे हैं, बल्कि अपनी आधुनिक कूलिंग तकनीक से भोजन को लंबे समय तक ताजा रखने का भरोसा भी दे रहे हैं।
1. Godrej 207 L 5 Star | Turbo Cooling Technology | Base Drawer | Toughened Glass Shelves | Inverter | Direct Cool | Single Door Refrigerator (2025 Model | RD EMARVEL 230E TDI FS ST | Fossil Steel)
Godrej 207 L 5 Star Refrigerator छोटे और मध्यम आकार के परिवारों के लिए एक आधुनिक और ऊर्जा-कुशल विकल्प है। Fossil Steel फिनिश के साथ आने वाला यह मॉडल न केवल दिखने में आकर्षक है, बल्कि इसमें Turbo Cooling Technology का उपयोग किया गया है जो तेजी से बर्फ जमाने और बोतलों को तुरंत ठंडा करने में मदद करता है। 5-स्टार रेटिंग इसे बिजली की बचत के मामले में सबसे बेहतरीन फ्रिज बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बिजली बचत
तेज कूलिंग
ज्यादा ताजगी
स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
सीमित फ्रीजर स्पेस
2. Samsung 236 L, 3 Star, Convertible, Digital Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RT40H28U3THL, Silver, Matt Doi Metal, 2026 Model)
यह Samsung 236 L 3 Star Frost Free Double Door Refrigerator (2026 Model) मध्यम आकार के परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो अपनी Convertible तकनीक और Digital Inverter कंप्रेसर के लिए जाना जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट स्टोरेज
कम शोर और बचत
ऑटो डिफ्रॉस्ट
आधुनिक डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी अधिक बिजली खर्च
कीमत थोड़ी अधिक
3. Godrej 185 L 5 Star |Turbo Cooling Technology| Toughened Glass Shelves| Large Shelve Space| Jumbo Vegetable Tray | Direct Cool Single Door Refrigerator (2026 Model, RD 195EN TAI MY WN, Mystic Wine)
Godrej 185 L 5 Star Refrigerator छोटे परिवारों (2-3 सदस्य) के लिए डिजाइन किया गया है। इसका Mystic Wine कलर और आधुनिक डिजाइन इसे प्रीमियम लुक देता है। यह फ्रिज Turbo Cooling Technology से लैस है, जो साधारण फ्रिज के मुकाबले तेजी से बर्फ जमाने और पानी की बोतलों को ठंडा करने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की बचत
फास्ट कूलिंग
मजबूत ग्लास शेल्फ भारी वजन उठाने में सक्षम
स्पेस मैनेजमेंट
क्यों खोजें विकल्प
मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग
4. Whirlpool 327 L 3 Star Convertible Frost Free inverter Double Door Refrigerator (IF INV 375 ILLUSIA STEEL(3S) CONV-TL)
यह Whirlpool 327 L 3 Star Convertible Frost Free Inverter Double Door Refrigerator बड़े परिवारों के लिए एक शक्तिशाली और लचीला विकल्प है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 5-इन-1 कन्वर्टिबल तकनीक और बेहतरीन कूलिंग रिटेंशन है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा स्टोरेज
विटामिन प्रिजरवेशन
तेज कन्वर्जन
स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं
क्यों खोजें विकल्प
वार्षिक यूनिट खपत थोड़ी अधिक
चौड़ाई और गहराई थोड़ी ज्यादा
5. Bosch 207 L, 4 star, Smart Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator, Feather Blue (CST20B34NI)|18 Hrs Cooling Retention |Super Freeze |Largest Vegetable Box |Beverage Space |2.5x Faster Cooling
Bosch 207 L 4 Star Refrigerator एक प्रीमियम सिंगल-डोर फ्रिज है जो आधुनिक किचन के लिए Feather Blue रंग और क्रोम हैंडल के साथ आता है। यह मॉडल विशेष रूप से उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बार-बार होने वाली बिजली कटौती से परेशान हैं, क्योंकि इसमें 18 घंटे का कूलिंग रिटेंशन मिलता है। इसकी स्मार्ट शील्ड तकनीक और तेज़ बर्फ जमाने की क्षमता इसे अपनी श्रेणी में सबसे अलग बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर फास्ट कूलिंग
बेहतरीन बैकअप
बड़ा वेजिटेबल बॉक्स
प्रीमियम डिजाइन
लीकेज सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
सीमित फ्रीजर
6. LG Smart Choice, 343 L, 3 Star, Frost-Free Smart Inverter Double Door Refrigerator (GL-S382SDSX, Dazzle Steel, Convertible with Express Freeze)
LG 343 L Smart Inverter Refrigerator उन परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें ज़्यादा स्टोरेज और आधुनिक तकनीक की ज़रूरत है। Dazzle Steel फिनिश वाला यह फ्रिज न केवल दिखने में प्रीमियम है, बल्कि इसमें Express Freeze और Convertible जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो आपकी रोज़ाना की ज़रूरतों को आसान बनाते हैं। यह Smart Diagnosis के साथ आता है, जिससे आप छोटी समस्याओं का पता खुद ही लगा सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल जगह
स्मार्ट डायग्नोसिस
समान कूलिंग
टी-बैक्टीरियल गैस्केट और चूहों से बचाने के लिए विशेष स्टील प्रोटेक्शन
विशाल जगह
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी अधिक बिजली खर्च
कीमत अधिक
7. Voltas Beko, A TATA Product 183 L 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (RDC215A/W0BWRTM0B00GO, Bonita Wine, Fresh Box and Quick Freeze Technology, with Base Drawer)
Voltas Beko 183 L 5 Star Refrigerator अपनी श्रेणी में सबसे अधिक ऊर्जा कुशल मॉडलों में से एक है। 'Bonita Wine' रंग और शानदार डिजाइन के साथ आने वाला यह फ्रिज Quick Freeze Technology से लैस है। इसमें नीचे की तरफ एक Base Drawer भी दिया गया है, जो अतिरिक्त स्टोरेज की सुविधा प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन बचत
तेज़ कूलिंग
फ्लेक्सिबल स्टोरेज
फ्रेश बॉक्स में ह्यूमिडिटी कंट्रोलर
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग
सीमित फ्रीजर स्पेस
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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