बजट है कम तो घर लाएं Amazon के ये Best Selling Coolers, भयंकर धूप में भी मिलेगी AC जैसी हवा

अमेजन पर मिलने वाले ये टॉप-सेलिंग एयर कूलर्स कम बिजली की खपत में सुपरफास्ट और दमदार कूलिंग देते हैं, जो बड़े से बड़े कमरे को भी तुरंत ठंडा कर देते हैं। बड़े वॉटर टैंक के साथ आने वाले ये कूलर्स भयंकर से भयंकर गर्मी और उमस से तुरंत राहत दिलाने के लिए सबसे बेस्ट और बजट फ्रेंडली ऑप्शन हैं।

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गर्मियों के मौसम में चिलचिलाती धूप और उमस से राहत पाने के लिए एक दमदार एयर कूलर सबसे बेहतरीन और बजट-अनुकूल विकल्प होता है। अमेज़न (Amazon) पर इस समय देश के टॉप ब्रैंड्स जैसे Symphony, Bajaj, Crompton और Orient के सबसे ज्यादा बिकने वाले (Best Selling) एयर कूलर्स उपलब्ध हैं। ये कूलर्स आधुनिक तकनीक और बेहतरीन फीचर्स के साथ आते हैं, जो भयंकर से भयंकर गर्मी में भी तुरंत AC जैसी ठंडी हवा का अहसास कराते हैं।

इन कूलर्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी एडवांस कूलिंग क्षमता है। इनमें हाई-डेंसिटी हैनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स और शक्तिशाली ब्लोअर या फैन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कमरे के तापमान को तेजी से कम करते हैं। बड़े कमरों और हॉलों के लिए डेजर्ट कूलर्स सबसे बेस्ट हैं, जबकि कम जगह या ऑफिस डेस्क के लिए स्टाइलिश टावर और पर्सनल कूलर्स काफी लोकप्रिय हैं।

इसके अलावा, ये कूलर्स इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी के साथ आते हैं, जिससे बिजली कटने पर भी कूलिंग रुकती नहीं है और बिजली का बिल भी बेहद कम आता है। इनमें बड़े वॉटर टैंक, आइस चैंबर और पोर्टेबल व्हील्स दिए गए हैं, जिससे इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद आसान होता है। अमेजन पर आकर्षक डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और तेज डिलीवरी के साथ ये कूलर्स इस गर्मी को मात देने के लिए सबसे वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट हैं।

Havells KoolStorm 80 लीटर एक प्रीमियम और शक्तिशाली डेजर्ट एयर कूलर है, जिसे खास तौर पर बड़े कमरों, हॉलों और ऑफिस स्पेस को तुरंत ठंडा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कूलर Dual Flow Technology और Ice Chill Drip Technology के साथ आता है, जो इसके 3-साइड हनीकॉम्ब पैड्स को तेजी से गीला करते हैं जिससे भयंकर गर्मी में भी AC जैसी बर्फीली हवा मिलती है। इसके अलावा, इसमें सुरक्षा के लिए बैक्टीरिया शील्ड पैड्स और आसानी से मूव करने के लिए ब्रेक वाले फ्रंट व्हील्स दिए गए हैं।

Specifications बिजली की खपत 190 वॉट फैन का साइज 406.4 mm कंट्रोल का प्रकार मैनुअल रोटरी नॉब एयर डिफ्लेक्शन 4-वे क्यों खरीदें शानदार कूलिंग दमदार एयर डिलीवरी सुरक्षित मोबिलिटी दमदार एयर डिलीवरी क्यों खोजें विकल्प छोटे कमरों के लिए बहुत अधिक जगह घेर रिमोट कंट्रोल नहीं

Orient Electric Titan एक हैवी-ड्यूटी और बेहद शक्तिशाली डेजर्ट एयर कूलर है, जिसे खास तौर पर बड़े घरों, बड़े हॉलों या कमर्शियल स्पेस को ठंडा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यद्यपि इसके टाइटल में 100L लिखा है, लेकिन कंपनी स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार इसमें 125 लीटर की विशाल टैंक क्षमता मिलती है। 18-इंच के एल्युमिनियम मेटल ब्लेड्स और DenseNest Honeycomb Pads के साथ आने वाला यह कूलर भयंकर से भयंकर गर्मी में भी बहुत दूर तक ठंडी हवा फेंकने में सक्षम है। यह इन्वर्टर के साथ पूरी तरह कंपैटिबल है, जिससे बिजली कटने पर भी कूलिंग बंद नहीं होती।

Specifications एयर डिलीवरी क्षमता 5000 m³/hr विशेष फीचर्स ऑटो फिल (Auto Fill), ऑटो रीस्टार्ट, ओपन आइस चैंबर फैन ब्लेड मटेरियल एल्युमिनियम मेटल वास्तविक टैंक क्षमता 125 लीटर क्यों खरीदें विशाल वाटर टैंक मजबूत मेटल ब्लेड्स DenseNest हनीकॉम्ब पैड्स ऑटो-फिल क्यों खोजें विकल्प ज्यादा शोर प्लास्टिक व्हील्स की मजबूती

Bajaj PX 97 Torque एक बेस्ट-सेलिंग और कॉम्पैक्ट पर्सनल एयर कूलर है, जिसे खास तौर पर छोटे से मध्यम आकार के कमरों (अपलोड 200 स्क्वायर फीट तक) और पर्सनल यूज के लिए डिज़ाइन किया गया है। 36 लीटर की टैंक क्षमता वाला यह पोर्टेबल कूलर Duramarine Pump और Anti-Bacterial Hexacool Technology के साथ आता है, जो न केवल पानी की कम खपत में बेहतरीन कूलिंग देता है, बल्कि हवा को बैक्टीरिया मुक्त और स्वच्छ भी बनाता है। इस कूलर की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 3 साल की लंबी कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है, जो इसे बेहद भरोसेमंद बनाती है।

Specifications एयर थ्रो रेंज 30 फीट शक्तिशाली एयर थ्रो पंप का प्रकार ड्यूरामरीन पंप कंट्रोल का प्रकार रोटरी मैनुअल नॉब मटेरियल मजबूत और टिकाऊ प्लास्टिक बॉडी क्यों खरीदें 3 साल की लंबी वारंटी लॉन्ग-लास्टिंग ड्यूरामरीन पंप दमदार एयर थ्रो हल्का और पोर्टेबल क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरों के लिए सही नहीं मैनुअल पानी भरना

Crompton Ozone 75L एक हाई-परफॉर्मेंस और बेहद लोकप्रिय डेजर्ट एयर कूलर है, जिसे बड़े कमरों और हॉलों (490 स्क्वायर फीट तक) को प्रभावी ढंग से ठंडा करने के लिए बनाया गया है। यह कूलर Everlast Pump और High Density Honeycomb Pads के साथ आता है, जो लंबे समय तक बिना रुके बेहतरीन कूलिंग देते हैं। इसके साथ ही इसमें Auto Fill और Easy Clean Ice Chamber जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। इस कूलर की सबसे बड़ी खासियत इस बजट में मिलने वाली 3 साल की लंबी ब्रैंड वारंटी है, जो इसे एक टिकाऊ और वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट बनाती है।

Specifications कवरेज एरिया 490 स्क्वायर फीट तक एयर डिलीवरी क्षमता 4200 m³/hr बिजली की खपत 190 वॉट वजन लगभग 14.5 किलोग्राम क्यों खरीदें 3 साल की लंबी वारंटी बड़ा और आसान साफ होने वाला आइस चैंबर ऑटो-फिल इंवर्टर कंपैटिबल और एनर्जी एफिशिएंट क्यों खोजें विकल्प प्लास्टिक बॉडी की केयर छोटे कमरों के लिए बड़ा साइज

Cadlec AeroFlow 40L एक आधुनिक, स्टाइलिश और बजट-फ्रेंडली पर्सनल एयर कूलर है, जिसे विशेष रूप से छोटे से मध्यम आकार के कमरों (200 स्क्वायर फीट तक) जैसे बेडरूम, स्टडी रूम या पर्सनल ऑफिस के लिए डिज़ाइन किया गया है। अमेजन पर यह 1 बेस्ट सेलर टैग के साथ आता है। यह कूलर 3-साइड एंटी-बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स और हाई-स्पीड मोटर के साथ आता है, जो कम बिजली की खपत में बेहतरीन और स्वच्छ हवा प्रदान करता है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसका 75% तक का बंपर डिस्काउंट और 3 साल की लंबी वारंटी (रजिस्ट्रेशन के बाद) है।

Specifications फैन ब्लेड साइज 9-इंच प्रिसिजन-इंजीनियर्ड ब्लेड एयर फ्लो दिशा क्वाड-डायरेक्शनल कंट्रोल का प्रकार रोटरी मैनुअल नॉब बिजली की खपत ऊर्जा-बचत तकनीक क्यों खरीदें अविश्वसनीय कीमत और वैल्यू 3 साल की लंबी वारंटी 3-साइड एंटी-बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स इन्वर्टर कंपैटिबल और एनर्जी सेविंग क्यों खोजें विकल्प पाइप से ऑटो-फिल की सुविधा नहीं वारंटी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी

Livpure Koolbliss 110L एक हैवी-ड्यूटी और विशाल क्षमता वाला डेजर्ट एयर कूलर है, जिसे बड़े घरों, लिविंग रूम, हॉलों और ऑफिस स्पेस (350 स्क्वायर फीट तक) को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 110 लीटर की विशाल टैंक क्षमता और 190 वॉट की शक्तिशाली मोटर के साथ आने वाला यह कूलर 43 फीट दूर तक हवा फेंकने में सक्षम है। सुरक्षा के लिहाज से इसमें Thermal Overload Protection और एंटी-बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स दिए गए हैं। अमेजन पर यह कूलर 50% के फ्लैट डिस्काउंट के साथ एक बेहतरीन डील में उपलब्ध है।

Specifications एयर फ्लो क्षमता 5800 CFM मोटर क्षमता 190 वॉट मोटर वारंटी 1 साल कॉम्प्रिहेंसिव + 2 साल मोटर वारंटी वजन लगभग 18.2 किलोग्राम क्यों खरीदें विशाल वाटर टैंक शक्तिशाली एयर थ्रो वारंटी डिस्ट्रीब्यूशन इनवर्टर कंपैटिबल क्यों खोजें विकल्प कूलर काफी बड़ा और भारी रिमोट कंट्रोल या डिजिटल डिस्प्ले नहीं

सिम्फनी डाइट 12T एक कॉम्पैक्ट, स्लिम और पोर्टेबल टॉवर एयर कूलर है, जिसे विशेष रूप से छोटे कमरों (लगभग 12 वर्ग मीटर तक) के लिए डिज़ाइन किया गया है। 12 लीटर की टैंक क्षमता और हनीकॉम्ब कूलिंग पैड के साथ आने वाला यह कूलर कम बिजली में बेहतरीन कूलिंग देता है। इसका स्टाइलिश और स्पेस-सेविंग डिज़ाइन इसे घर या ऑफिस के छोटे कोनों के लिए एक परफेक्ट विकल्प बनाता है।

Specifications कूलिंग पैड हनीकॉम्ब पैड कंट्रोल का प्रकार नॉब कंट्रोल एयर फ्लो क्षमता 100 क्यूबिक फीट प्रति मिनट वारंटी 1 साल की वारंटी क्यों खरीदें स्लिम और पोर्टेबल डिज़ाइन हनीकॉम्ब कूलिंग पैड ऑटो लूवर मूवमेंट कम बिजली की खपत क्यों खोजें विकल्प बार-बार पानी भरना केवल छोटे कमरों के लिए उपयुक्त ब्लोअर का शोर

1. क्या एक एयर कूलर एक कमरे को ठंडा कर सकता है? हाँ, एक एयर कूलर कमरे को बिल्कुल ठंडा कर सकता है, लेकिन इसके काम करने का तरीका AC से अलग होता है। यह कमरे के तापमान को लगभग 3-5 degree (कुछ मामलों में इससे भी ज़्यादा) तक कम कर सकता है।

शर्त: यह तभी ठीक से ठंडा कर पाता है जब कमरे में क्रॉस-वेंटिलेशन यानी हवा के आने-जाने का रास्ता हो (जैसे एक खिड़की या दरवाज़ा खुला हो)। अगर कमरा पूरी तरह बंद होगा, तो कमरे में उमस बढ़ जाएगी और कूलिंग बंद हो जाएगी।

2. क्या एयर कूलर AC से बेहतर है? कूलर कब बेहतर है? बजट और खर्च: कूलर AC के मुकाबले बहुत सस्ता आता है और यह AC की तुलना में 80% तक कम बिजली खाता है, जिससे बिजली का बिल बहुत कम आता है।

ताजी हवा: कूलर बाहर की ताजी हवा को ठंडा करके अंदर फेंकता है, जबकि AC एक ही हवा को बार-बार रीसर्क्युलेट करता है।

पर्यावरण के अनुकूल: कूलर में किसी भी प्रकार की हानिकारक गैस का इस्तेमाल नहीं होता।

AC कब बेहतर है?ज्यादा गर्मी और उमस : जब बारिश का मौसम होता है या चिपचिपी गर्मी होती है, तब कूलर काम करना बंद कर देता है। AC हर मौसम (सूखी गर्मी और उमस दोनों) में बेहतरीन कूलिंग देता है।

कंट्रोल और फीचर्स: AC में आप तापमान को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं (जैसे 24 degree जो कूलर में मुमकिन नहीं है।

3. एयर कूलर कैसे काम करता है? एयर कूलर वाष्पीकरण कूलिंग के सिद्धांत पर काम करता है। इसे आप इस आसान प्रक्रिया से समझ सकते हैं,

पानी का बहाव: कूलर का पंप नीचे के टैंक से पानी उठाकर ऊपर लगे कूलिंग पैड्स (हनीकॉम्ब या घास) को गीला करता है।

गर्म हवा को खींचना: कूलर का पंखा या ब्लोअर बाहर की सूखी और गर्म हवा को इन गीले पैड्स के जरिए अंदर खींचता है।

वाष्पीकरण : जब गर्म हवा गीले पैड्स से गुजरती है, तो पानी गर्मी को सोखकर भाप बन जाता है। इस प्रक्रिया में हवा का तापमान काफी गिर जाता है।

ठंडी हवा फेंकना : अंत में, कूलर का पंखा इस ठंडी और ताजी हवा को कमरे में फैला देता है।

4. क्या एयर कूलर घर के लिए अच्छा है? हाँ, एयर कूलर भारतीय घरों के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक और किफायती विकल्प है। यह आपके घर के लिए अच्छा क्यों है? किफायती: कम कीमत और कम बिजली बिल के कारण यह मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए सबसे बेस्ट है।

कम कीमत और कम बिजली बिल के कारण यह मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए सबसे बेस्ट है। पोर्टेबिलिटी: इसके नीचे पहिए लगे होते हैं, जिससे आप इसे दिन में लिविंग रूम और रात में बेडरूम में आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं।

इसके नीचे पहिए लगे होते हैं, जिससे आप इसे दिन में लिविंग रूम और रात में बेडरूम में आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। रखरखाव में आसान: इसके स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत का खर्च AC के मुकाबले बेहद कम होता है। ध्यान रखने योग्य बातें: यदि आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ बहुत अधिक उमस (Coastal Areas या तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई, चेन्नई) होती है, तो कूलर आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार नहीं होगा। यह दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसी सूखी गर्मी वाले इलाकों के लिए सबसे बेस्ट है।

आपको इसमें नियमित रूप से पानी भरना होगा और समय-समय पर इसके पैड्स साफ करने होंगे।

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