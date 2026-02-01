Hindustan Hindi News
best selling android smartphone in just 15000 rupees on flipkart Here is the Galaxy A16 5G deal
₹15 हजार में दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला Android फोन, धाकड़ Samsung डील

₹15 हजार में दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला Android फोन, धाकड़ Samsung डील

संक्षेप:

दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला Android स्मार्टफोन बना Samsung Galaxy A16 5G ग्राहकों को सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। इस डिवाइस को 15 हजार रुपये में ऑर्डर किया जा सकता है। 

Feb 01, 2026 11:06 am IST
अगर नया फोन खरीदने जा रहे हैं तो भरोसा उसी डिवाइस पर करना चाहिए, जिसे सब पसंद कर रहे हों। बीते दिनों दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले डिवाइसेज का नाम सामने आया है और इनमें सबसे ऊपर iPhone 16 रहा। हालांकि, अगर आप सबसे ज्यादा बिकने वाले एंड्रॉयड फोन की बात करें तो Samsung Galaxy A16 5G पिछले साल दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एंड्रॉयड फोन बना है। इस फोन पर खास डिस्काउंट का फायदा मिल रहा है।

Galaxy A16 5G के फीचर्स की बात करें तो इसमें IP54 ड्यूरेबिलटी रेटिंग मिलती है और अल्ट्रा-वाइड लेंस के साथ बेहतरीन फोटोग्राफी एक्सपीरियंस मिलेगा। sAMOLED डिस्प्ले वाले इस फोन के लिए एक और बड़ा हाइलाइट यह है कि इसे 6 बड़े एंड्रॉयड OS अपग्रेड्स ऑफर किए जाने हैं और फोन को छह साल तक लेटेस्ट फीचर्स मिलते रहेंगे। इसमें फास्ट चार्जिंग वाली 5000mAh बैटरी भी दी गई है।

ये भी पढ़ें:सबसे ज्यादा बिकने वाले iPhone पर ₹9000 की छूट, फिर नहीं मिलेगा मौका

खास छूट पर खरीदें Galaxy A16 5G

सैमसंग के बेस्ट-सेलिंग डिवाइस को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर केवल 15,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लिस्ट किया गया है बल्कि इसका ओरिजनल प्राइस 19,999 रुपये से शुरू है। इस डिवाइस के लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 800 रुपये की छूट दी जा रही है और इस फोन का इफेक्टिव प्राइस 15 हजार रुपये के करीब रह जाता है।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में ग्राहकों को 13,100 रुपये तक की अधिकतम छूट मिल सकती है। इसकी वैल्यू पुराने डिवाइस के मॉडल और उसकी कीमत पर निर्भर करती है। यह फोन लाइट ग्रीन, ब्लू ब्लैक और गोल्ड कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:किसी और को नहीं दिखेगी आपके फोन की स्क्रीन, Samsung का जादुई फीचर ऐसे करेगा काम

ऐसे हैं Galaxy A16 5G के स्पेसिफिकेशंस

फोन में 6.7 इंच का सुपर AMOLED डिस्प्ले हाई-रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है और धाकड़ परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर इसका हिस्सा है। इस फोन के बैक पैनल पर 50MP मेन कैमरा के साथ 5MP सेकेंडरी सेंसर और 2MP डेप्थ सेंसर वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 13MP कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए मिलता है। डिवाइस की 5000mAh क्षमता वाली बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
