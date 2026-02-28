अमेजन पर सबसे ज्यादा बिकने वाले 500 वॉट मिक्सर ग्राइंडर, देखें टॉप लिस्ट
अगर आप छोटे परिवार के लिए एक बजट-फ्रेंडली और भरोसेमंद मिक्सर ढूंढ रहे हैं, तो अमेजन की यह टॉप लिस्ट आपकी मदद करेगी। बजाज और क्रॉम्पटन जैसे ब्रांड्स न केवल अच्छी वारंटी देते हैं, बल्कि इनकी सर्विसिंग भी आसानी से मिल जाती है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भारतीय रसोई में 500 वॉट के मिक्सर ग्राइंडर अपनी उपयोगिता और किफ़ायती दाम के कारण आज भी पहली पसंद बने हुए हैं। अमेज़न इंडिया के 2026 ट्रेंड्स के अनुसार, Bajaj Rex, Lifelong Power Pro और Butterfly Jet Elite जैसे मॉडल्स 'बेस्टसेलर' की सूची में टॉप पर बने हुए हैं। ये मिक्सर न केवल बिजली की बचत करते हैं, बल्कि छोटे और मध्यम परिवारों की रोज़ाना की जरूरतों जैसे चटनी बनाना, अदरक-लहसुन पेस्ट और मसालों की पिसाई के लिए सबसे उपयुक्त हैं।
गूगल डिस्कवर पर इन दिनों Prestige Iris और Crompton DS500 जैसे भरोसेमंद मॉडल्स की काफी चर्चा है, जो 1,500 रुपए से 2,500 रुपए की रेंज में प्रीमियम फीचर्स दे रहे हैं। इनमें 3 स्टेनलेस स्टील जार, ओवरलोड प्रोटेक्शन और हाई-स्पीड मोटर जैसी खूबियाँ मिलती हैं। वहीं, Jaipan जैसे पारंपरिक ब्रांड अपनी मजबूती के लिए पसंद किए जा रहे हैं, तो Nutripro अपने कॉम्पैक्ट बुलेट डिज़ाइन के कारण स्मूदी और क्विक ग्राइंडिंग के शौकीनों के बीच लोकप्रिय हो रहा है।
ग्राहकों के फीडबैक के अनुसार, इन बजट मिक्सर्स की सबसे बड़ी ताकत इनका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, जो किचन में कम जगह घेरता है। हालाँकि, हल्दी जैसे बेहद सख्त मसालों के लिए विशेषज्ञ अब भी 750W या उससे ऊपर के मॉडल्स की सलाह देते हैं, लेकिन रोज़ाना के घरेलू काम के लिए ये 500W विकल्प आज भी असली वैल्यू फॉर मनी साबित हो रहे हैं।
1. Butterfly Hero 500 Watts Mixer Grinder with 3 Jars | Stainless Steel Multipurpose Jars | ABS Body | Motor Overload Protection | 1 Year Manufacturer's Warranty | Grey
घरेलू उपकरणों के क्षेत्र में अपनी मजबूती के लिए मशहूर ब्रांड 'Butterfly' ने बजट सेगमेंट में अपना लोकप्रिय Butterfly Hero 500W मिक्सर ग्राइंडर पेश किया है। 2,099 रुपए की किफायती कीमत और आकर्षक ग्रे फिनिश के साथ आने वाला यह मॉडल विशेष रूप से छोटे परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 3 मल्टीपर्पज स्टेनलेस स्टील जार और मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन जैसे सुरक्षा फीचर्स के साथ, यह मिक्सर ग्राइंडर न केवल स्टाइलिश है बल्कि टिकाऊ भी है। अमेजन पर 13,000 से अधिक रेटिंग्स इसे इस बजट में सबसे भरोसेमंद विकल्पों में से एक बनाती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती और वैल्यू-फॉर-मनी
मजबूत ABS बॉडी
सुरक्षा फीचर्स
फर्मी ग्रिप
उपयोग में आसान
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती गंध
थोड़ा शोर
2. Prestige Apex 500 Watt Mixer Grinder with 3 Stainless Steel Jars | Super Efficient SS Blades | Black | 2Y Warranty | ISI Certified
रसोई उपकरणों के दिग्गज ब्रांड Prestige ने अपने Apex सीरीज के साथ बजट मिक्सर ग्राइंडर बाजार में हलचल पैदा कर दी है। 1,999 रुपए की किफायती कीमत पर उपलब्ध Prestige Apex 500W न केवल देखने में स्टाइलिश (मैट ब्लैक फिनिश) है, बल्कि अपनी कार्यक्षमता में भी बेमिसाल है। 3 स्टेनलेस स्टील जार और ISI सर्टिफिकेशन के साथ आने वाला यह मॉडल सुरक्षा और गुणवत्ता का एक बेहतरीन मिश्रण पेश करता है। पिछले एक महीने में 2,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है।
Specifications
क्यों खरीदें
2 साल की लंबी वारंटी
कॉपर मोटर
ISI सर्टिफाइड
मजबूत जार और ग्रिप
पल्स फंक्शन
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती गंध
तेज स्पीड पर थोड़ा शोर
3. Lifelong LLMG23 Power Pro 500-Watt Mixer Grinder with 3 Jars (Liquidizing, Wet Grinding and Chutney Jar), Stainless Steel blades, 1 Year Warranty (Black)
बजट किचन अप्लायंसेज के क्षेत्र में क्रांति लाते हुए Lifelong ने अपना Power Pro 500-Watt मिक्सर ग्राइंडर पेश किया है। मात्र 1,299 रुपए की अविश्वसनीय कीमत पर उपलब्ध यह मॉडल उन ग्राहकों के लिए एक वरदान है जो सीमित बजट में हाई-परफॉर्मेंस चाहते हैं। 3 विशिष्ट स्टेनलेस स्टील जार और एंटी-स्किड डिजाइन के साथ, यह मिक्सर रोजाना की पिसाई को आसान बनाता है। पिछले एक महीने में 1,000 से अधिक लोगों द्वारा खरीदा जाना इसकी जबरदस्त मांग को दर्शाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक किफायती
बहुमुखी उपयोग
मजबूत ब्लेड्स
एंटी-स्किड फीट
क्यों खोजें विकल्प
शोर का स्तर
बिल्ड क्वालिटी
शुरुआती गंध
4. Crompton Ameo 500W Mixer Grinder with Powertron Motor & Motor Vent-X Technology, Robust design (3 Stainless Steel Jars, Blue and Black)
घरेलू उपकरणों में अपनी तकनीकी श्रेष्ठता के लिए प्रसिद्ध ब्रांड Crompton ने बजट सेगमेंट में अपना शक्तिशाली 'Ameo' 500W मिक्सर ग्राइंडर पेश किया है। ₹1,899 की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध यह मॉडल अपनी Powertron Motor और विशेष Motor Vent-X Technology के लिए चर्चा में है, जो मोटर को ठंडा रखकर उसकी उम्र बढ़ाती है। ब्लू और ब्लैक के शानदार डुअल-टोन डिजाइन वाला यह मिक्सर पिछले महीने 800 से अधिक ग्राहकों द्वारा खरीदा गया है, जो इसकी विश्वसनीयता को दर्शाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Motor Vent-X Technology
शक्तिशाली मोटर और सुपर शार्प स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स
मजबूत नायलॉन कपलर्स
मोटर बिजली की कम खपत
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
हल्की गंध आ सकती है।
कुछ मॉडल्स में पुश बटन कंट्रोल दिए गए हैं
5. Jaia J-7 Mixer Grinder 500-Watt Mixer Grinder with 3 Jars Liquidizing Wet Grinding and Chutney Jar Stainless Steel blades 1 Year Warranty (Color- CDGreen))
बजट के प्रति सचेत रहने वाले ग्राहकों के लिए 'Jaia' ब्रांड ने अपना बेहद किफायती मॉडल Jaia J-7 पेश किया है। मात्र ₹1,050 की चौंकाने वाली कीमत पर उपलब्ध यह 500 वॉट का मिक्सर ग्राइंडर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम से कम खर्च में एक बेसिक ग्राइंडिंग मशीन चाहते हैं। आकर्षक 'CD Green' कलर और 3 स्टेनलेस स्टील जार के साथ आने वाला यह मॉडल पिछले महीने 100 से अधिक यूनिट्स की बिक्री के साथ अपनी जगह बना रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 22,000 RPM की तेज़ मोटर है जो इस बजट में मिलना मुश्किल है।
Specifications
क्यों खरीदें
डबल बॉल बियरिंग मोटर
कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल
ब्लेंडिंग, चॉपिंग, कॉफी ग्राइंडिंग
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक (ABS) बॉडी
1 साल की वारंटी
6. NutriPro Juicer Mixer Grinder - Smoothie Maker - 500 Watts (2 Jars & 1 Blade, Silver) - 2 Year Warranty
स्वास्थ्य के प्रति जागरूक युवाओं और छोटे परिवारों के बीच 'NutriPro' एक घरेलू नाम बन गया है। अमेज़न पर ₹1,599 की विशेष कीमत पर उपलब्ध यह NutriPro 500 Watts Smoothie Maker पारंपरिक मिक्सर ग्राइंडर का एक आधुनिक और स्टाइलिश विकल्प है। अपनी शक्तिशाली कॉपर मोटर और कॉम्पैक्ट 'बुलेट' डिजाइन के कारण, यह न केवल कुछ ही सेकंडों में स्मूदी और जूस तैयार करता है, बल्कि चटनी और सूखे मसालों की पिसाई में भी सक्षम है। 26,000 से अधिक रेटिंग्स के साथ, यह इस समय का सबसे ट्रेंडिंग 'पर्सनल ब्लेंडर' है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल कॉपर मोटर 500W
कैरी-अलॉन्ग सिपर जार
2 साल की लंबी वारंटी
गीली और सूखी पिसाई दोनों के लिए
क्यों खोजें विकल्प
छोटा जार साइज
चलते समय काफी शोर करता है।
टॉप मिक्सर ग्राइंडर
1. इनमें से सबसे अच्छा और टिकाऊ कौन सा है?
अगर आप मजबूती और ब्रांड वैल्यू चाहते हैं, तो Prestige Apex या Bajaj Rex सबसे अच्छे हैं। Prestige में आपको 2 साल की वारंटी मिलती है, जो इसे और भी बेहतर बनाती है।
2. अगर बजट बहुत कम है (₹1,500 से कम), तो क्या लें?
₹1,100 के आसपास Jaia J-7 सबसे सस्ता है, लेकिन थोड़े और पैसे जोड़कर Lifelong Power Pro (लगभग ₹1,400) लेना ज्यादा समझदारी है क्योंकि इसकी सर्विस नेटवर्क बेहतर है।
3. क्या ये मिक्सर गरम होते हैं?
हाँ, 500W के मिक्सर लगातार चलाने पर गरम हो सकते हैं। अगर आप गरम होने की समस्या से बचना चाहते हैं, तो Crompton Ameo लें, क्योंकि इसमें Vent-X टेक्नोलॉजी है जो मोटर को ठंडा रखती है।
4. स्मूदी और जूस के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है?
पारंपरिक मिक्सर के मुकाबले Nutripro स्मूदी और शेक्स के लिए सबसे बेस्ट है। यह बहुत कम जगह घेरता है और इसे साफ करना भी आसान है।
अमेज़न टॉप 7 मिक्सर ग्राइंडर तुलना (500 Watts)
|ब्रांड (Brand)
|मॉडल (Model)
|खासियत (USP)
|वारंटी
|किसके लिए बेस्ट है?
|Butterfly
|Hero
|मजबूत ABS बॉडी
|1 साल
|टिकाऊ और तेज़ पिसाई के लिए।
|Prestige
|Apex
|ISI सर्टिफाइड और कॉपर मोटर
|2 साल
|भरोसेमंद ब्रांड और लंबी सुरक्षा के लिए।
|Crompton
|Ameo
|Vent-X कूलिंग टेक्नोलॉजी
|2 साल
|भारी इस्तेमाल (ज्यादा देर चलाने) के लिए।
|Bajaj
|Rex
|ऑल-टाइम बेस्टसेलर
|1 साल
|सालों-साल चलने वाली मजबूती के लिए।
|Lifelong
|Power Pro
|सबसे किफायती (Value)
|1 साल
|कम बजट में 3 जार के लिए।
|Jaia
|J-7
|सबसे कम कीमत (Budget)
|1 साल
|हॉस्टल या बहुत कम इस्तेमाल के लिए।
|Nutripro
|Smoothie Maker
|कॉम्पैक्ट 'बुलेट' डिजाइन
|2 साल
|हेल्थ फ्रीक्स और स्मूदी प्रेमियों के लिए।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
