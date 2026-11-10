Amazon Offers: भारी डिस्काउंट पर मिल रहे ये Screenless Fitness Bands, बिना स्क्रीन के भी ट्रैक होगी सटीक सेहत
स्मार्टवॉच के लगातार बजते नोटिफिकेशन्स से दूर रहकर सेहत ट्रैक करने के लिए स्क्रीनलेस फिटनेस ट्रैकर्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर 24 घंटे स्लीप, हार्ट रेट और स्ट्रेस मॉनिटर करने वाले ये मिनिमलिस्ट वियरेबल्स बेहद किफ़ायती और डिस्काउंटेड कीमतों पर उपलब्ध हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
स्मार्टवॉच के लगातार बजते नोटिफिकेशन्स और बार-बार जलती डिस्प्ले से परेशान यूजर्स के बीच अब स्क्रीनलेस फिटनेस ट्रैकर्स (Screenless Wearables) का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। बिना किसी स्क्रीन डिस्ट्रैक्शन के 24 घंटे हार्ट रेट, स्लीप साइकल, स्ट्रेस और बॉडी रिकवरी को सटीक रूप से मॉनिटर करने के लिए ये वियरेबल्स सबसे बेहतरीन विकल्प साबित हो रहे हैं।
यदि आप भी अपनी हेल्थ और फिटनेस पर नजर रखने के लिए एक क्लीन, सिंपल और मिनिमलिस्ट डिवाइस की तलाश में हैं, तो Amazon पर किफ़ायती बजट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट में कई शानदार स्क्रीनलेस फिटनेस बैंड्स और स्मार्ट रिंग्स भारी छूट के साथ उपलब्ध हैं।
1. Drumstone (𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 𝟱 𝗬𝗲𝗮𝗿𝘀 𝗪𝗮𝗿𝗿𝗮𝗻𝘁𝘆 Fitness Band 5.0 with HRV, Heart Rate & Stress Monitor, 100+ Sports Modes, SpO2 Tracking, 14-Day Battery Life, Waterproof Health Wearable
Drumstone Fitness Band 5.0 उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपनी दैनिक गतिविधियों, वर्कआउट और सेहत का सटीक हिसाब रखना चाहते हैं। इसमें 100 से अधिक स्पोर्ट्स मोड, लगातार हार्ट रेट और SpO2 ट्रैकिंग, HRV मॉनिटरिंग और स्लीप व स्ट्रेस एनालिसिस जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। इसका वॉटरप्रूफ डिज़ाइन इसे हर मौसम और वर्कआउट के अनुकूल बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 साल की स्पेशल वारंटी
14 दिनों की दमदार बैटरी लाइफ
एडवांस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग
100+ स्पोर्ट्स मोड्स
क्यों खोजें विकल्प
100+ स्पोर्ट्स मोड्स
2. WHOOP 5.0/MG Screenless Fitness, Health, Sleep Wearable-12 Month Membership | Fitness Tracker Band, Sleep Monitor, Activity Tracker, Men's/Women's Health, AI Coach, 14+ Day Battery, IP68 Water-Resistant
WHOOP 5.0/MG एक मिनिमलिस्ट और प्रीमियम स्क्रीनलेस वियरेबल है, जिसे एथलीट्स और फिटनेस के प्रति गंभीर लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 12 महीने की WHOOP One मेम्बरशिप शामिल है। बिना किसी नोटिफिकेशन या डिस्प्ले के, यह 99%+ सटीकता के साथ हार्ट रेट, HRV, VO2 Max, और गहरी नींद के डेटा को AI कोच के ज़रिए आसान हेल्थ इनसाइट्स में बदलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिना स्क्रीन का ज़ीरो-डिस्ट्रैक्शन डिज़ाइन
14+ दिनों की जबरदस्त बैटरी लाइफ
24/7 continuous health tracking
पर्सनलाइज्ड AI कोच व जर्नल
IP68 वॉटर-रेसिस्टेंट
क्यों खोजें विकल्प
मेम्बरशिप आधारित मॉडल
कोई ऑन-स्क्रीन डिस्प्ले नहीं
3. Trifit Transformation Kit with TriKarma Band, Mind Body Soul Fitness Tracker with HRV, Sleep and More, Tap-to-Track Habit Tiles, IP68 Water Resistant, 10 Day Battery, Android and iOS
Trifit का TriKarma Band केवल एक फिटनेस ट्रैकर नहीं, बल्कि एक पूरा हैबिट-बिल्डिंग सिस्टम है। यह Trifit Intelligence ऐप के ज़रिए आपके 24/7 HRV, हार्ट रेट, नींद और तनाव के डेटा को समझकर दैनिक रूटीन सुझाता है। इसमें आपको 'Tap-to-Track' हैबिट टाइल्स मिलती हैं, जिससे आप पानी पीने से लेकर मेडिटेशन जैसी वास्तविक आदतों को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
टैप-टू-ट्रैक हैबिट टाइल्स
अल्ट्रा-लाइटवेट 11g डिज़ाइन
10 दिनों की बैटरी लाइफ
संपूर्ण हेल्थ व HRV ट्रैकिंग
IP68 वॉटर-रेसिस्टेंट
क्यों खोजें विकल्प
इनबिल्ट GPS नहीं
स्क्रीनलेस डिज़ाइन
4. Google Fitbit Air - Screenless Fitness and Health Tracking - Works with Android and iOS - Stephen Curry Special Edition
Google का यह स्पेशल एडिशन Fitbit Air एक हल्का और आरामदायक स्क्रीनलेस वियरेबल है। इसे वर्कआउट, ऑफिस और सोते समय बिना किसी नोटिफिकेशन या डिस्प्ले डिस्ट्रैक्शन के 24 घंटे लगातार पहनने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह Google Health ऐप और Gemini AI कोचिंग के साथ मिलकर आपकी सेहत, रिकवरी और नींद का विस्तृत डेटा दिखाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्क्रीनलेस व लाइटवेट डिज़ाइन
एडवांस्ड सेंसर सेट
फास्ट चार्जिंग व 7 दिन की बैटरी
50 मीटर वॉटर रेसिस्टेंस
Android व iOS सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
स्क्रीन न होना
प्रीमियम प्राइसिंग
5. Loop Pro Smart Fitness Band for Men and Woman Health Fitness Tracker ECG PPG Body Temperature, HRV Analysis, 100+ Sports Modes, IP68, Sleep&Stress Monitor, Subscription Free Screenless (Black)
Deeva International का Loop Pro उन लोगों के लिए बना है जो गंभीर स्वास्थ्य मॉनिटरिंग चाहते हैं। इसमें बिना स्क्रीन के 24 घंटे लगातार ECG, HRV, बॉडी टेम्परेचर, SpO2 और नॉन-इन्वैसिव ब्लड मार्कर ट्रेंड्स (जैसे ब्लड ग्लूकोज व लिपिड इंडिकेटर्स) की ट्रैकिंग मिलती है। सबसे खास बात यह है कि इसका पूरा ऐप और हेल्थ डेटा सब्सक्रिप्शन-फ्री है।
Specifications
क्यों खरीदें
सब्स्क्रिप्शन-फ्री एक्सेस
क्लिनिकल-ग्रेड ECG व PPG
मल्टी-बायोमार्कर व बॉडी कंपोजिशन
120+ स्पोर्ट्स मोड्स व 6-अक्ष सेंसर
120+ स्पोर्ट्स मोड्स व 6-अक्ष सेंसर
क्यों खोजें विकल्प
इनबिल्ट GPS नहीं
कोई डिस्प्ले नहीं
6. Health Fitness Tracker Band with Heart Rate Monitor, Beige | Sleep Tracking, Multiple Sports Modes, Subscription Free App, Beige, No Subscription Needed
यह स्क्रीनलेस हेल्थ फिटनेस बैंड उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बिना किसी मासिक शुल्क (No Subscription Needed) के अपनी दैनिक सेहत पर नज़र रखना चाहते हैं। इसमें बेज रंग का सॉफ्ट इलास्टिक फैब्रिक स्ट्रैप मिलता है जो पूरे दिन पहनने में बेहद आरामदायक रहता है। यह 24 घंटे लगातार हार्ट रेट, नींद के पैटर्न, स्पो2, तनाव और विभिन्न स्पोर्ट्स मोड्स को सटीक रूप से ट्रैक करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सब्सक्रिप्शन-फ्री ऐप
प्रीमियम मिनिमलिस्ट डिज़ाइन
24/7 हार्ट रेट व विटल्स मॉनिटरिंग
24/7 हार्ट रेट व विटल्स मॉनिटरिंग
लाइटवेट और आरामदायक फिट
मल्टी-स्पोर्ट्स ट्रैकिंग
क्यों खोजें विकल्प
इनबिल्ट GPS नहीं
स्क्रीन न होना
7. Vitro Smart Fitness Band with Heart Rate, SpO2, Sleep & ECG Monitoring, 7 Days Battery Life, Body Composition & Body Temperature Tracking, Multi-Sport Modes, Activity & Wellness Tracker
FITIX Vitro Smart Fitness Band उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो कम कीमत में अपनी सेहत का 24 घंटे लेखा-जोखा रखना चाहते हैं। बिना स्क्रीन के ध्यान भटकाए, यह बैंड लगातार हार्ट रेट, नींद, बॉडी फैट % और टेम्परेचर मॉनिटर करता है। 7 दिनों की लंबी बैटरी लाइफ के साथ यह रोजाना के स्पोर्ट्स और फिटनेस रूटीन को आसानी से ट्रैक करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मल्टी-बायोमार्कर ट्रैकिंग
7 दिनों की बैटरी बैकअप
एडवांस्ड स्लीप व स्ट्रेस एनालिसिस
मल्टी-स्पोर्ट्स मोड्स
क्यों खोजें विकल्प
इनबिल्ट GPS नहीं मौजूद
कोई डिस्प्ले नहीं
Q1. FITIX Vitro Smart Fitness Band की बैटरी एक बार चार्ज करने पर कितने दिन चलती है?
उत्तर: FITIX Vitro Smart Fitness Band में 7 दिनों तक की लंबी बैटरी लाइफ मिलती है। सामान्य उपयोग में, जिसमें 24/7 हार्ट रेट और स्लीप ट्रैकिंग शामिल है, यह बैंड बिना किसी रुकावट के एक हफ्ते तक काम करता है।
Q2. क्या स्क्रीनलेस फिटनेस बैंड्स की बैटरी साधारण स्मार्टवॉच से ज़्यादा चलती है?
उत्तर: जी हाँ, स्क्रीनलेस फिटनेस बैंड्स में कोई डिस्प्ले (स्क्रीन) या टचपैनल नहीं होता है, जिससे स्क्रीन द्वारा होने वाली पावर खपत पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसी कारण ये बैंड्स एक बार चार्ज करने पर 7 से 14 दिनों तक का लंबा बैटरी बैकअप देते हैं।
Q3. FITIX Vitro Band को पूरी तरह चार्ज होने में कितना समय लगता है?
उत्तर: इस बैंड में दिए गए लिथियम-आयन (Lithium-ion) चार्जर के ज़रिए यह लगभग 1.5 से 2 घंटे में 0 से 100% तक फुल चार्ज हो जाता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।