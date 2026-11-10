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Amazon Offers: भारी डिस्काउंट पर मिल रहे ये Screenless Fitness Bands, बिना स्क्रीन के भी ट्रैक होगी सटीक सेहत

By Saurabh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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स्मार्टवॉच के लगातार बजते नोटिफिकेशन्स से दूर रहकर सेहत ट्रैक करने के लिए स्क्रीनलेस फिटनेस ट्रैकर्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर 24 घंटे स्लीप, हार्ट रेट और स्ट्रेस मॉनिटर करने वाले ये मिनिमलिस्ट वियरेबल्स बेहद किफ़ायती और डिस्काउंटेड कीमतों पर उपलब्ध हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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स्मार्टवॉच के लगातार बजते नोटिफिकेशन्स और बार-बार जलती डिस्प्ले से परेशान यूजर्स के बीच अब स्क्रीनलेस फिटनेस ट्रैकर्स (Screenless Wearables) का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। बिना किसी स्क्रीन डिस्ट्रैक्शन के 24 घंटे हार्ट रेट, स्लीप साइकल, स्ट्रेस और बॉडी रिकवरी को सटीक रूप से मॉनिटर करने के लिए ये वियरेबल्स सबसे बेहतरीन विकल्प साबित हो रहे हैं।

Amazon Offers: भारी डिस्काउंट पर मिल रहे ये Screenless Fitness Bands, बिना स्क्रीन के भी ट्रैक होगी सटीक सेहत
Smart Wearable

यदि आप भी अपनी हेल्थ और फिटनेस पर नजर रखने के लिए एक क्लीन, सिंपल और मिनिमलिस्ट डिवाइस की तलाश में हैं, तो Amazon पर किफ़ायती बजट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट में कई शानदार स्क्रीनलेस फिटनेस बैंड्स और स्मार्ट रिंग्स भारी छूट के साथ उपलब्ध हैं।

Drumstone Fitness Band 5.0 उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपनी दैनिक गतिविधियों, वर्कआउट और सेहत का सटीक हिसाब रखना चाहते हैं। इसमें 100 से अधिक स्पोर्ट्स मोड, लगातार हार्ट रेट और SpO2 ट्रैकिंग, HRV मॉनिटरिंग और स्लीप व स्ट्रेस एनालिसिस जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। इसका वॉटरप्रूफ डिज़ाइन इसे हर मौसम और वर्कआउट के अनुकूल बनाता है।

Specifications

बैटरी लाइफ
up to 14+ Days
वारंटी
5 Years
हेल्थ सेंसर्स
Real-time Heart Rate, SpO2 (Blood Oxygen), HRV, Sleep & Stress Tracking
स्पोर्ट्स मोड
100+ Sports Modes
कनेक्टिविटी
Bluetooth

क्यों खरीदें

...

5 साल की स्पेशल वारंटी

...

14 दिनों की दमदार बैटरी लाइफ

...

एडवांस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग

...

100+ स्पोर्ट्स मोड्स

क्यों खोजें विकल्प

...

100+ स्पोर्ट्स मोड्स

WHOOP 5.0/MG एक मिनिमलिस्ट और प्रीमियम स्क्रीनलेस वियरेबल है, जिसे एथलीट्स और फिटनेस के प्रति गंभीर लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 12 महीने की WHOOP One मेम्बरशिप शामिल है। बिना किसी नोटिफिकेशन या डिस्प्ले के, यह 99%+ सटीकता के साथ हार्ट रेट, HRV, VO2 Max, और गहरी नींद के डेटा को AI कोच के ज़रिए आसान हेल्थ इनसाइट्स में बदलता है।

Specifications

शामिल सामग्री
WHOOP 5.0 डिवाइस, CoreKnit बैंड, कॉर्डेड बेसिक चार्जर, 12-महीने की WHOOP One सदस्यता
बैटरी लाइफ
14+ Days
वाटरप्रूफ रेटिंग
IP68 Water-Resistant
कम्पैटिबिलिटी
Android & iOS (Smartphones, Tablets)
विशेष फीचर्स
AI Coach, Sleep Debt & Recovery Score, Women's Hormonal Health Tracking, 160+ Habit Journal

क्यों खरीदें

...

बिना स्क्रीन का ज़ीरो-डिस्ट्रैक्शन डिज़ाइन

...

14+ दिनों की जबरदस्त बैटरी लाइफ

...

24/7 continuous health tracking

...

पर्सनलाइज्ड AI कोच व जर्नल

...

IP68 वॉटर-रेसिस्टेंट

क्यों खोजें विकल्प

...

मेम्बरशिप आधारित मॉडल

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कोई ऑन-स्क्रीन डिस्प्ले नहीं

Trifit का TriKarma Band केवल एक फिटनेस ट्रैकर नहीं, बल्कि एक पूरा हैबिट-बिल्डिंग सिस्टम है। यह Trifit Intelligence ऐप के ज़रिए आपके 24/7 HRV, हार्ट रेट, नींद और तनाव के डेटा को समझकर दैनिक रूटीन सुझाता है। इसमें आपको 'Tap-to-Track' हैबिट टाइल्स मिलती हैं, जिससे आप पानी पीने से लेकर मेडिटेशन जैसी वास्तविक आदतों को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।

Specifications

बैंड का वजन
11 Grams
बैटरी लाइफ
Up to 10 Days
वाटरप्रूफ रेटिंग
IP68 Water Resistant
सेंसर्स व डेटा
24/7 Heart Rate, HRV, SpO2, Sleep Stages, Stress Monitoring
स्पोर्ट्स मोड्स
Run, Walk, Cycle, Cricket, Football, Tennis, Badminton, Aerobics आदि
कम्पैटिबिलिटी
Android & iOS

क्यों खरीदें

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टैप-टू-ट्रैक हैबिट टाइल्स

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अल्ट्रा-लाइटवेट 11g डिज़ाइन

...

10 दिनों की बैटरी लाइफ

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संपूर्ण हेल्थ व HRV ट्रैकिंग

...

IP68 वॉटर-रेसिस्टेंट

क्यों खोजें विकल्प

...

इनबिल्ट GPS नहीं

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स्क्रीनलेस डिज़ाइन

Google का यह स्पेशल एडिशन Fitbit Air एक हल्का और आरामदायक स्क्रीनलेस वियरेबल है। इसे वर्कआउट, ऑफिस और सोते समय बिना किसी नोटिफिकेशन या डिस्प्ले डिस्ट्रैक्शन के 24 घंटे लगातार पहनने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह Google Health ऐप और Gemini AI कोचिंग के साथ मिलकर आपकी सेहत, रिकवरी और नींद का विस्तृत डेटा दिखाता है।

Specifications

बैटरी लाइफ
7 Days
वाटरप्रूफ रेटिंग
50 Meters Water Resistant
सेंसर्स
Optical Heart Rate, SpO2 (Red & Infrared)
कम्पैटिबिलिटी
Android 11.0+ & iOS 16.4+ (Google Health App, Bluetooth LE)
वजन व फिट
माइक्रो-एडजस्टेबल फैब्रिक बैंड

क्यों खरीदें

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स्क्रीनलेस व लाइटवेट डिज़ाइन

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एडवांस्ड सेंसर सेट

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फास्ट चार्जिंग व 7 दिन की बैटरी

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50 मीटर वॉटर रेसिस्टेंस

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Android व iOS सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

स्क्रीन न होना

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प्रीमियम प्राइसिंग

Deeva International का Loop Pro उन लोगों के लिए बना है जो गंभीर स्वास्थ्य मॉनिटरिंग चाहते हैं। इसमें बिना स्क्रीन के 24 घंटे लगातार ECG, HRV, बॉडी टेम्परेचर, SpO2 और नॉन-इन्वैसिव ब्लड मार्कर ट्रेंड्स (जैसे ब्लड ग्लूकोज व लिपिड इंडिकेटर्स) की ट्रैकिंग मिलती है। सबसे खास बात यह है कि इसका पूरा ऐप और हेल्थ डेटा सब्सक्रिप्शन-फ्री है।

Specifications

वजन
25 Grams (Aluminium, Nylon Body)
बैटरी व क्षमता
7 से 10 Days
वाटरप्रूफ रेटिंग
IP68 Water Resistant
सेंसर्स
TI4950 ECG Chip, 50Hz 4-Channel PPG Optical Array,
स्पोर्ट्स मोड्स
120+ Sports Modes
कम्पैटिबिलिटी
Android & iOS

क्यों खरीदें

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सब्स्क्रिप्शन-फ्री एक्सेस

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क्लिनिकल-ग्रेड ECG व PPG

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मल्टी-बायोमार्कर व बॉडी कंपोजिशन

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120+ स्पोर्ट्स मोड्स व 6-अक्ष सेंसर

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120+ स्पोर्ट्स मोड्स व 6-अक्ष सेंसर

क्यों खोजें विकल्प

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इनबिल्ट GPS नहीं

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कोई डिस्प्ले नहीं

यह स्क्रीनलेस हेल्थ फिटनेस बैंड उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बिना किसी मासिक शुल्क (No Subscription Needed) के अपनी दैनिक सेहत पर नज़र रखना चाहते हैं। इसमें बेज रंग का सॉफ्ट इलास्टिक फैब्रिक स्ट्रैप मिलता है जो पूरे दिन पहनने में बेहद आरामदायक रहता है। यह 24 घंटे लगातार हार्ट रेट, नींद के पैटर्न, स्पो2, तनाव और विभिन्न स्पोर्ट्स मोड्स को सटीक रूप से ट्रैक करता है।

Specifications

बॉडी मटीरियल
Stainless Steel & Polymer Module
सेंसर्स
Optical Heart Rate Sensor, SpO2 & Sleep Tracker
कम्पैटिबिलिटी
Android & iOS (Bluetooth LE)
विशेष फीचर्स
Subscription Free Access, Continuous Vitals Monitoring, Multisport Tracking
वारंटी
6 Month Warranty

क्यों खरीदें

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सब्सक्रिप्शन-फ्री ऐप

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प्रीमियम मिनिमलिस्ट डिज़ाइन

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24/7 हार्ट रेट व विटल्स मॉनिटरिंग

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24/7 हार्ट रेट व विटल्स मॉनिटरिंग

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लाइटवेट और आरामदायक फिट

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मल्टी-स्पोर्ट्स ट्रैकिंग

क्यों खोजें विकल्प

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इनबिल्ट GPS नहीं

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स्क्रीन न होना

FITIX Vitro Smart Fitness Band उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो कम कीमत में अपनी सेहत का 24 घंटे लेखा-जोखा रखना चाहते हैं। बिना स्क्रीन के ध्यान भटकाए, यह बैंड लगातार हार्ट रेट, नींद, बॉडी फैट % और टेम्परेचर मॉनिटर करता है। 7 दिनों की लंबी बैटरी लाइफ के साथ यह रोजाना के स्पोर्ट्स और फिटनेस रूटीन को आसानी से ट्रैक करता है।

Specifications

वजन व मटीरियल
45 Grams
बैटरी लाइफ
Up to 7 Days
सेंसर्स
Heart Rate, SpO2, ECG, Body Temperature, Body Composition, Accelerometer, Gyroscope
स्पोर्ट्स मोड्स
Multi-Sport Activity Modes
कम्पैटिबिलिटी
Android & iOS Smartphones
वारंटी
12 Month Warranty

क्यों खरीदें

...

मल्टी-बायोमार्कर ट्रैकिंग

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7 दिनों की बैटरी बैकअप

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एडवांस्ड स्लीप व स्ट्रेस एनालिसिस

...

मल्टी-स्पोर्ट्स मोड्स

क्यों खोजें विकल्प

...

इनबिल्ट GPS नहीं मौजूद

...

कोई डिस्प्ले नहीं

Q1. FITIX Vitro Smart Fitness Band की बैटरी एक बार चार्ज करने पर कितने दिन चलती है?

उत्तर: FITIX Vitro Smart Fitness Band में 7 दिनों तक की लंबी बैटरी लाइफ मिलती है। सामान्य उपयोग में, जिसमें 24/7 हार्ट रेट और स्लीप ट्रैकिंग शामिल है, यह बैंड बिना किसी रुकावट के एक हफ्ते तक काम करता है।

Q2. क्या स्क्रीनलेस फिटनेस बैंड्स की बैटरी साधारण स्मार्टवॉच से ज़्यादा चलती है?

उत्तर: जी हाँ, स्क्रीनलेस फिटनेस बैंड्स में कोई डिस्प्ले (स्क्रीन) या टचपैनल नहीं होता है, जिससे स्क्रीन द्वारा होने वाली पावर खपत पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसी कारण ये बैंड्स एक बार चार्ज करने पर 7 से 14 दिनों तक का लंबा बैटरी बैकअप देते हैं।

Q3. FITIX Vitro Band को पूरी तरह चार्ज होने में कितना समय लगता है?

उत्तर: इस बैंड में दिए गए लिथियम-आयन (Lithium-ion) चार्जर के ज़रिए यह लगभग 1.5 से 2 घंटे में 0 से 100% तक फुल चार्ज हो जाता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

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Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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