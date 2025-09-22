₹25 हजार से कम में ये Samsung डील बेस्ट! 50MP ट्रिपल कैमरा और सालोंसाल अपडेट

सैमसंग के प्रीमियम स्मार्टफोन Galaxy A55 5G को ग्राहक बड़े फ्लैट डिस्काउंट पर Amazon Great Indian Festival Sale में खरीद सकते हैं। इस फोन को 25 हजार रुपये से कम में ऑर्डर किया जा सकता है।

Mon, 22 Sep 2025 03:22 PM

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर ग्राहकों के लिए साल की सबसे बड़ी सेल Amazon Great Indian Festival Sale शुरू हो गई है। इसके दौरान अलग-अलग डिवाइसेज पर जबरदस्त डिस्काउंट्स का फायदा ग्राहकों को दिया जा रहा है और वे अपनी पसंद के प्रोडक्ट्स सस्ते में खरीद सकते हैं। अगर आपको नया फोन खरीदना है और बजट 25 हजार रुपये से कम है तो हम बेस्ट सैमसंग डील लेकर आए हैं। यह डील Galaxy A55 5G फोन पर मिल रही है।

सैमसंग के A-सीरीज डिवाइस का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका प्रीमियम डिजाइन और इसे कई साल तक मिलने वाले अपडेट्स हैं। यह फोन मेटल फ्रेम के साथ दमदार बिल्ड-क्वॉलिटी ऑफर करता है और इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) के साथ मिल रहा है। यह फोन 32MP सेल्फी कैमरा ऑफर के साथ आता है, जिससे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। आइए आपको इस डील के बारे में बताते हैं।

सस्ते में खरीदें Samsung Galaxy A55 5G Galaxy AI फीचर्स ऑफर करने वाले सैमसंग फोन को सेल के दौरान Amazon पर खास डिस्काउंट के बाद केवल 23,999 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है। इसपर नो-कॉस्ट EMI और कैशबैक जैसे ऑफर्स अलग से मिल रहे हैं। पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में इसपर 22,700 रुपये तक का अधिकतम एक्सचेंज डिस्काउंट मिल सकता है और इसकी वैल्यू पुराने डिवाइस के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।

सैमसंग डिवाइस को दो कलर ऑप्शंस- ऑसम नेवी और ऑसम आइसब्लू में खरीदने का विकल्प मिल रहा है।

ऐसे हैं Galaxy A55 5G के स्पेसिफिकेशंस सैमसंग के इस डिवाइस में 6.6 इंच में Super AMOLED डिस्प्ले HDR10+ सपोर्ट और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है। इसपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ की सुरक्षा लेयर मिलती है और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसमें Exynos 1480 प्रोसेसर दिया गया है। इसके बैक पैनल पर 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप 12MP अल्ट्रावाइड और 5MP मैक्रो कैमरा सेंसर्स के साथ दिया गया है।