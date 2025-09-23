GST में कटौती से Samsung Smart TV सस्ते! केवल ₹9891 से शुरू; टॉप डील्स best Samsung smart TV deals in Amazon Great Indian Festival Sale after GST cuts, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़best Samsung smart TV deals in Amazon Great Indian Festival Sale after GST cuts

GST में कटौती से Samsung Smart TV सस्ते! केवल ₹9891 से शुरू; टॉप डील्स

Amazon Great Indian Festival Sale में Samsung Smart TVs पर जबरदस्त डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, जिन्हें हाल ही में हुई GST कटौती से और भी अ बनाया गया है। साथ ही ग्राहक बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स का फायदा उठाकर बेहतरीन डील्स पा सकते हैं।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 07:07 PM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Great Indian Festival Sale शुरू हो गई है और इसके अलावा बीते दिनों सरकार की ओर से GST कटौती की गई है, जिसका फायदा चुनिंदा डिवाइसेज पर मिल रहा है। अगर आप Samsung का Smart TV खरीदना चाहते हैं तो बेहतरीन मौका है और आपको चूकना नहीं चाहिए। सेल में ग्राहकों को अलग से बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स का फायदा दिया जा रहा है। आइए बताएं कि आप किन डील्स में से चुन सकते हैं।

GST में कटौती से Samsung Smart TV सस्ते! केवल ₹9891 से शुरू; टॉप डील्स

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL

ग्राहकों को यह स्मार्ट टीवी 10,990 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है और बैंक ऑफर के बाद इसकी कीमत केवल 9,891 रुपये रह जाएगी। टीवी में Voice असिस्टेंट सपोर्ट के अलावा HDR10+ सपोर्ट ऑफर किया जा रहा है।

Samsung 108 cm (43 inches) FHD Smart LED TV UA43F5550FUXXL

सेल के दौरान Amazon पर यह टीवी केवल 21,490 रुपये में लिस्टेड है और इसपर कई ऑफर्स का फायदा अलग से लिया जा सकता है। इस टीवी में 5-स्टार एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग मिलती है और एडॉप्टिव साउंड के साथ एमर्सिव एक्सपीरियंस मिल जाता है।

ये भी पढ़ें:इन Samsung यूजर्स के हो गए मजे! मिलने लगा नए फीचर्स वाला लेटेस्ट OneUI 8 अपडेट

Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA43UE81AFULXL

केवल 23,990 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्टेड इस स्मार्ट टीवी में 4K अपस्केलिंग फीचर का सपोर्ट दिया गया है। यह Crystal Processor 4K के साथ आता है।

Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA43UE86AFULXL

ग्राहकों को सेल के दौरान यह स्मार्ट टीवी केवल 25,990 रुपये कीमत पर मिल रहा है और बैंक ऑफर्स का फायदा अलग से लिया जा सकता है। इसमें प्रीमियम डिजाइन के अलावा बिल्ट-इन वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:Samsung Galaxy S24 पर सबसे बड़ा डिस्काउंट, Snapdragon मॉडल की कीमत कर देगी खुश

Samsung 108 cm (43 inches) D Series Brighter Crystal 4K Vivid Pro Ultra HD Smart LED TV UA43DUE77AKLXL (Black)

कंपनी के इस स्मार्ट टीवी की कीमत छूट के चलते 25,990 रुपये रह गई है और इसमें 4K अपस्केलिंग के साथ ढेरों OTT ऐप्स का सपोर्ट दिया जा रहा है।

Samsung Smart TV Amazon Sale अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.