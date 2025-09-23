GST में कटौती से Samsung Smart TV सस्ते! केवल ₹9891 से शुरू; टॉप डील्स

Amazon Great Indian Festival Sale में Samsung Smart TVs पर जबरदस्त डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, जिन्हें हाल ही में हुई GST कटौती से और भी अ बनाया गया है। साथ ही ग्राहक बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स का फायदा उठाकर बेहतरीन डील्स पा सकते हैं।

Tue, 23 Sep 2025 07:07 PM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Great Indian Festival Sale शुरू हो गई है और इसके अलावा बीते दिनों सरकार की ओर से GST कटौती की गई है, जिसका फायदा चुनिंदा डिवाइसेज पर मिल रहा है। अगर आप Samsung का Smart TV खरीदना चाहते हैं तो बेहतरीन मौका है और आपको चूकना नहीं चाहिए। सेल में ग्राहकों को अलग से बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स का फायदा दिया जा रहा है। आइए बताएं कि आप किन डील्स में से चुन सकते हैं।

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL ग्राहकों को यह स्मार्ट टीवी 10,990 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है और बैंक ऑफर के बाद इसकी कीमत केवल 9,891 रुपये रह जाएगी। टीवी में Voice असिस्टेंट सपोर्ट के अलावा HDR10+ सपोर्ट ऑफर किया जा रहा है।

Samsung 108 cm (43 inches) FHD Smart LED TV UA43F5550FUXXL सेल के दौरान Amazon पर यह टीवी केवल 21,490 रुपये में लिस्टेड है और इसपर कई ऑफर्स का फायदा अलग से लिया जा सकता है। इस टीवी में 5-स्टार एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग मिलती है और एडॉप्टिव साउंड के साथ एमर्सिव एक्सपीरियंस मिल जाता है।

Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA43UE81AFULXL केवल 23,990 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्टेड इस स्मार्ट टीवी में 4K अपस्केलिंग फीचर का सपोर्ट दिया गया है। यह Crystal Processor 4K के साथ आता है।

Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA43UE86AFULXL ग्राहकों को सेल के दौरान यह स्मार्ट टीवी केवल 25,990 रुपये कीमत पर मिल रहा है और बैंक ऑफर्स का फायदा अलग से लिया जा सकता है। इसमें प्रीमियम डिजाइन के अलावा बिल्ट-इन वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट दिया जा रहा है।