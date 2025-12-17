ठंड की ठिठुरन से मिलेगी राहत! ₹2000 से कम में ये हैं टॉप-5 बेस्ट रूम हीटर डील्स

संक्षेप: अगर आपको 2000 रुपये से कम कीमत में पावरफुल रूम हीटर खरीदने हैं तो Amazon पर धाकड़ डील्स मिल रही हैं। हम आपके लिए चुनिंदा ब्रैंडेड हीटर्स की लिस्ट लेकर आए हैं।

Dec 17, 2025 07:47 pm IST

मौसम में ठिठुरन बढ़ गई है और रूम हीटर की जरूरत आप भी महसूस करने लगे होंगे। अच्छी बात यह है कि 2000 रुपये से कम कीमत पर पावरफुल रूम हीटर ऑर्डर किए जा सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर मिल रही डील्स की जानकारी देने जा रहे हैं, जिनमें से आप अपने लिए बेस्ट ब्रैंडेड हीटर का चुनाव कर सकते हैं।

Thermocool 1500W HH-113 Convection Room Heater हाल ही में लॉन्च हुए इस हीटर को मीडियम साइज वाले रूम में अच्छे से हीटिंग के लिए यूज किया जा सकता है और इसपर 1 साल की वारंटी भी ऑफर की जा रही है। यह हीटर 2,099 रुपये के करीब कीमत पर मिल रहा है और बैंक ऑफर्स अलग से दिए गए हैं, जिनके बाद कीमत 2000 रुपये से कम रह जाएगी।

Havells Adnis Room Heater हैवल्स के हीटर में 900W और 1800W की दो सेटिंग्स मिलती हैं। इसमें सेफ्टी विद ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन मिल रहा है और एडजस्टेबल थर्मोस्टेट कंट्रोल नॉब भी मिलता है। इसपर दो साल की वारंटी मिलती है और कूल फैन फंक्शन इसका हिस्सा है। इसे 1,799 रुपये में लिस्ट किया गया है और इसपर 5 प्रतिशत कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है।

Orient Electric Stark Quartz Room Heater ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर यह हीटर 1,099 रुपये कीमत पर लिस्टेड है और इसपर 1 साल की वारंटी मिल रही है। ये 800W लो-पावर कंजम्पशन ऑफर करता है और इसमें टिप-ओवर प्रोटेक्शन दिया गया है। इसमें क्लिक हीटिंग के लिए दो हीटिंग रॉड्स मिलते हैं। इस हीटर में कूल टच बॉडी दी गई है।

Crompton COMFORT NEO Room Heater क्रॉम्प्टन के इस डीटर को Amazon पर छूट के बाद 1,599 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है और इसमें शॉक-प्रूफ बॉडी के अलाा ओवर हीट प्रोटेक्शन मिलता है। इस हीटर में एडजस्टेबल थर्मोस्टेट मिलता है और इसपर सालभर की वारंटी का फायदा ब्रैंड की ओर से दिया जा रहा है।