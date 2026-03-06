झाड़ू-पोछा की छुट्टी, Amazon पर मिल रहे हैं सबसे भरोसेमंद रोबोटिक क्लीनर्स, देखें टॉप डील्स
अमेजन पर उपलब्ध ये आधुनिक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स शक्तिशाली सक्शन और स्मार्ट मैपिंग के जरिए झाड़ू-पोछा का काम खुद कर देते हैं। कामकाजी लोगों के लिए बेहतरीन ये मॉडल्स न केवल घर की गहराई से सफाई करते हैं, बल्कि भारी डिस्काउंट के साथ समय और मेहनत की भी बचत करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स आधुनिक भारतीय घरों, विशेषकर कामकाजी लोगों के लिए एक क्रांतिकारी समाधान बनकर उभरे हैं। 2026 में अमेजन इंडिया पर ECOVACS, Xiaomi, Dreame और ILIFE जैसे ब्रांड्स के रोबोटिक क्लीनर्स सबसे भरोसेमंद माने जा रहे हैं। ये मशीनें 2-इन-1 तकनीक से लैस हैं, जो एक साथ झाड़ू (वैक्यूम) और गीला पोछा दोनों करने में सक्षम हैं।
इनकी सबसे बड़ी विशेषता इनका स्मार्ट नेविगेशन और LiDAR मैपिंग है, जिसकी मदद से ये फर्नीचर से बिना टकराए घर के हर कोने की सटीक सफाई करते हैं। कामकाजी लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं हैं, क्योंकि इन्हें मोबाइल ऐप या एलेक्सा के जरिए ऑफिस से भी शेड्यूल किया जा सकता है। प्रीमियम मॉडल्स में अब Self-Emptying और Auto-Mop Washing जैसे फीचर्स भी आ गए हैं, जिससे आपको हफ्तों तक मशीन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
सुरक्षा के लिहाज से इनमें 'एंटी-ड्रॉप' सेंसर होते हैं जो इन्हें सीढ़ियों से गिरने से बचाते हैं। 15,000 रुपए से 50,000 रुपए के बजट में उपलब्ध ये रोबोट्स न केवल बिजली की कम खपत करते हैं, बल्कि आपके कीमती समय और मेहनत की भी भारी बचत करते हैं। यदि आप रोज़ाना की सफाई की चिक-चिक से मुक्ति चाहते हैं, तो अमेज़न की टॉप डील्स में उपलब्ध ये रोबोटिक क्लीनर्स एक बेहतरीन निवेश हैं।
1. NARWAL Freo X Plus 2-in-1 Robotic Vacuum & Mopping, 7800Pa Suction, 7 Weeks Storage, Zero Tangle Brush, 5200mAh Battery, 3D Mapping, Google Home, Alexa, Siri & App Compatible, 254 Mins
NARWAL Freo X Plus एक आधुनिक 2-इन-1 रोबोटिक वैक्यूम और मॉप है, जिसे विशेष रूप से उन घरों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ पालतू जानवर हैं। 22,979 रुपए की आकर्षक कीमत पर यह मशीन 7800Pa की बेजोड़ सक्शन पावर देती है, जो फर्श और कालीनों से गहरे से गहरे कचरे को खींच लेती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 7 सप्ताह की डस्ट स्टोरेज क्षमता है, जिससे आपको बार-बार कचरा साफ करने की चिंता नहीं रहती।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली सक्शन
जीरो टेंगल ब्रश
7 हफ्तों तक सफाई की टेंशन खत्म
स्मार्ट मॉपिंग
सटीक बाधा बचाव
क्यों खोजें विकल्प
क्लीनिंग सॉल्यूशन का प्रतिबंध
केवल 2.4G WiFi
2. ECOVACS DEEBOT N30 White 2 in 1 Robot Vacuum Cleaner & Mop, 2025 New Launch, 10000 Pa Suction, 5200mAh Battery, Covers 3500+ Sq ft in Single Charge, Zero Tangle 2.0 Technology, Advanced TrueMapping
ECOVACS DEEBOT N30 White कंपनी का लेटेस्ट 2025 लॉन्च है, जिसे विशेष रूप से बड़े भारतीय घरों (Tile, Marble, और Carpets) के लिए डिज़ाइन किया गया है। 22,999 रुपए की सीमित समय की डील पर मिलने वाला यह रोबोट 10,000 Pa की इंडस्ट्री-लीडिंग सक्शन पावर और ZeroTangle 2.0 तकनीक के साथ आता है, जो इसे पालतू जानवरों और लंबे बालों वाले घरों के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर सक्शन पावर
ZeroTangle 2.0 तकनीक
लंबा रनटाइम
क्विक मैपिंग
स्मार्ट ऐप कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
केवल सादा पानी
महंगा
3. ILIFE T20s Ultra Robot Vacuum Cleaner with LiDAR Navigation, Self-Emptying for Up to 10 Weeks, 10,000Pa Suction, 300mins Runtime, Dry & Wet Combo, Customised Cleaning, App, Voice and Remote Control
ILIFE T20s Ultra एक प्रीमियम Self-Emptying रोबोट वैक्यूम क्लीनर है, जिसका अर्थ है कि यह सफाई के बाद अपना कचरा खुद साफ करता है। 2026 में यह अपनी 10,000Pa की जबरदस्त सक्शन पावर और 10 सप्ताह तक चलने वाले ऑटो-एम्प्टी स्टेशन के कारण काफी लोकप्रिय हो रहा है। यह मशीन झाड़ू और पोछा दोनों एक साथ कर सकती है और बड़े भारतीय घरों के लिए एकदम सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
सेल्फ-एम्प्टींग सुविधा
10,000Pa पावर
रिमोट कंट्रोल
मल्टी-फ्लोर मैपिंग
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी अतिरिक्त जगह की आवश्यकता
थोड़ा महंगा
4. DREAME L10S Pro Ultra Robotic Vacuum Cleaner, Heat Robot with Mop, Mop Extend, 7000Pa Suction, Auto Care and Maintenance, 58 Hot Water Self-Cleaning, Obstacle Avoidance, White, 220 Minutes
DREAME L10s Pro Ultra रोबोटिक वैक्यूम की दुनिया में एक लग्जरी विकल्प है। 2026 में यह अपनी MopExtend™ तकनीक के लिए जाना जाता है, जिसमें रोबोट का पोछा बाहर की ओर निकलकर कोनों और किनारों की सटीक सफाई करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका 58°C गर्म पानी से खुद को धोना है, जो जिद्दी तेल और गंदगी को मॉप से पूरी तरह साफ कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
MopExtend™ तकनीक
गर्म पानी से धुलाई
इंटेलिजेंट डर्ट डिटेक्शन
AI बाधा बचाव
क्यों खोजें विकल्प
अल्ट्रा-लग्जरी
घर में एक निश्चित और खुली जगह की आवश्यकता
5. EUREKA E10s 2-in-1 Robot Vacuum with bagless eco Station, auto dust draining, 4000 Pa Suction, 180-min runtime, LiDAR Navigation & Obstacle Avoidance—Ideal for pet Hair, Carpets & Hard Floors.
EUREKA E10s एक स्मार्ट 2-इन-1 रोबोट वैक्यूम है जो अपने Bagless Self-Emptying Station के कारण बाज़ार में अलग पहचान बनाता है। 26,999 रुपए की डील पर मिलने वाली यह मशीन आपको बार-बार डस्ट बैग खरीदने के झंझट और खर्च से बचाती है। इसकी डस्ट ड्रेनिंग तकनीक कचरे को अपने आप स्टेशन में जमा कर देती है, जिससे आपको 45 दिनों तक सफाई की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती।
Specifications
क्यों खरीदें
इको-फ्रेंडली बैगलेस स्टेशन
लगातार 45 दिन की फुर्सत
पावरफुल सक्शन
लंबा बैकअप
LiDAR मैपिंग
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2.4G वाई-फाई
6. TIRON TRV 10P Max Robotic Vacuum Cleaner, Self-Empty Station, 2-in-1 Vacuum & Mop, Laser Navigation, 5000 Pa Suction, Highest Battery, Longest Runtime, Designed for Indian Homes
TIRON TRV 10P Max एक स्मार्ट 2-इन-1 रोबोटिक क्लीनर है जिसे विशेष रूप से बड़े भारतीय घरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। 22,990 रुपए की आकर्षक डील पर मिलने वाला यह रोबोट 5000 Pa सक्शन पावर और लेज़र नेविगेशन के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Highest Battery बैकअप और 75+ दिनों की डस्ट स्टोरेज क्षमता है, जो इसे उन लोगों के लिए बेहतरीन बनाती है जो बार-बार मशीन को साफ नहीं करना चाहते।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबे समय तक फुर्सत
लंबा रनटाइम
Zig-Zag क्लीनिंग
स्मार्ट लेज़र मैपिंग
मल्टी-फ्लोर सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
नॉन-रिटर्नेबल
TIRON का रनटाइम और डस्ट स्टोरेज काफी प्रभावशाली
7. ECOVACS DEEBOT N30 Plus White 2 in 1 Robot Vacuum & Mop, 2025 New Launch, Bagless Eco-Friendly Multi-Cyclone Auto Empty Station, 10000 Pa Suction, 5200mAh Battery, Covers 3500+sq ft, Zero Tangle 2.0
ECOVACS DEEBOT N30 Plus White कंपनी का एक क्रांतिकारी 2025 लॉन्च है। यह उन यूज़र्स के लिए बनाया गया है जो बार-बार डस्ट बैग बदलने का खर्चा नहीं उठाना चाहते। इसकी PureCyclone तकनीक वाला बैगलेस ऑटो-एम्प्टी स्टेशन कचरे को अपने आप खींच लेता है और धूल को हवा से अलग कर देता है। 10,000 Pa की बेजोड़ सक्शन पावर के साथ, यह भारतीय घरों के टाइल्स, मार्बल और कालीनों की गहराई से सफाई करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ईको-फ्रेंडली और किफायती
अत्यधिक शक्तिशाली सक्शन
ZeroTangle 2.0
PureCyclone तकनीक
सुपर-फास्ट मैपिंग
क्यों खोजें विकल्प
स्ट कंटेनर को खुद खाली करना और फिल्टर को साफ करना
केवल 2.4G वाई-फाई को सपोर्ट
1. वैक्यूम क्लीनर से क्या-क्या साफ कर सकते हैं?
फर्श : टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और लकड़ी के फर्श।
कालीन और मैट: कालीनों के रेशों के अंदर फंसी धूल और पालतू जानवरों के बाल।
फर्नीचर: सोफा, कुर्सियाँ और उनके कोनों की सफाई।
पर्दे और जाले: ऊँचाई पर लगे पर्दे और दीवारों के कोनों में लगे मकड़ी के जाले।
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स: लैपटॉप का कीबोर्ड, टीवी के पीछे का हिस्सा और म्यूजिक सिस्टम।
गाड़ी का इंटीरियर: कार की सीटें और फर्श की मैट।
2. रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर का क्या फायदा है?
समय की बचत: यह आपकी अनुपस्थिति में भी सफाई कर सकता है, जिससे आपका कीमती समय बचता है।
ऑटोमैटिक सफाई: इसमें सेंसर होते हैं जो खुद ही कचरा ढूँढकर साफ करते हैं और फर्नीचर से टकराने से बचते हैं।
झाड़ू और पोछा एक साथ: अधिकांश आधुनिक रोबोट्स (जैसे ECOVACS या Dreame) एक साथ वैक्यूम और मॉपिंग दोनों करते हैं।
ऐप और वॉयस कंट्रोल: आप ऑफिस से भी मोबाइल ऐप या Alexa के जरिए इसे कमांड दे सकते हैं।
कोनों तक पहुँच: अपने पतले डिज़ाइन के कारण यह बेड और सोफे के नीचे भी जाकर सफाई कर सकता है जहाँ हाथ नहीं पहुँचता।
3. वैक्यूम क्लीनर से बिस्तर कैसे साफ करें?
बिस्तर पर मृत त्वचा के कण, धूल और डस्ट माइट्स (धूल के कीड़े) हो सकते हैं।
सफाई का तरीका:
सही अटैचमेंट का चुनाव: बिस्तर के लिए छोटे Upholstery Tool या Handheld Brush का उपयोग करें।
सक्शन पावर कम करें: गद्दे की सफाई के लिए सक्शन को मीडियम पर रखें ताकि कपड़ा अंदर न खिंचे।
धीमी गति से सफाई: ब्रश को गद्दे पर धीरे-धीरे चलाएं ताकि गहराई में फंसी धूल बाहर आ सके।
कोनों की सफाई: Crevice Tool (पतली नोजल) का उपयोग करके गद्दे के जोड़ों और किनारों की सफाई करें।
तकिए और कुशन: इन्हें भी वैक्यूम करें ताकि एलर्जी पैदा करने वाले कण निकल जाएं।
4. वैक्यूम क्लीनर कौन सा अच्छा होता है?
रोबोटिक वैक्यूम: अगर आप पूरी तरह हाथ लगाए बिना सफाई चाहते हैं (बेस्ट ब्रांड: ECOVACS, NARWAL, Dreame)।
स्टिक/कॉर्डलेस वैक्यूम: अगर आपको सीढ़ियों, सोफों और कार की सफाई के लिए हल्का वैक्यूम चाहिए (बेस्ट ब्रांड: Dyson, Samsung)।
कैनिस्टर वैक्यूम (तार वाला): अगर आपका घर बहुत बड़ा है और आपको बहुत ज्यादा पावरफुल सफाई चाहिए (बेस्ट ब्रांड: Philips, Eureka Forbes)।
वेट एंड ड्राई वैक्यूम: अगर आपको गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों साफ करना है।
|टॉप 3 वैक्यूम क्लीनर फीचर्स
|वैक्यूम क्लीनर का प्रकार
|सबसे महत्वपूर्ण 3 फीचर्स
|किसके लिए सबसे अच्छा है?
|1. रोबोटिक वैक्यूम (जैसे ECOVACS, Narwal)
1. स्मार्ट मैपिंग और नेविगेशन: घर का नक्शा खुद बनाना।
2. 2-इन-1 क्लीनिंग: एक साथ झाड़ू और पोछा करना।
3. ऐप/वॉयस कंट्रोल: ऑफिस से या Alexa के जरिए चलाना।
|कामकाजी लोगों और बड़े फ्लैट्स के लिए।
|2. स्टिक/कॉर्डलेस (जैसे Dyson, Samsung)
1. हल्का और पोर्टेबल: बिना तार के कहीं भी ले जाने की सुविधा।
2. HEPA फिल्ट्रेशन: हवा से 99.9% बारीक धूल और एलर्जी हटाना।
3. मल्टी-पर्पस: सोफे, कार और छतों की सफाई के लिए अटैचमेंट्स।
|छोटे घरों, सीढ़ियों और कार की सफाई के लिए।
|3. कैनिस्टर/कॉर्डेड (जैसे Philips, Eureka Forbes)
1. हाई सक्शन पावर: बहुत गहरी सफाई के लिए शक्तिशाली मोटर।
2. बड़ी डस्ट कैपेसिटी: बार-बार कचरा खाली करने की ज़रूरत नहीं।
3. टिकाऊपन: भारी और लगातार सफाई के लिए सबसे मजबूत।
|भारी कालीनों (Carpets) और बड़े विला के लिए।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।