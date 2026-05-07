Amazon Buying Guide: बजट में फिट और सालों-साल चलने वाली Coffee Machines, खरीदने से पहले यहाँ देखें टॉप रेटिंग वाली लिस्ट
गलत कॉफी मशीन चुनना आपके पैसे और स्वाद दोनों को बर्बाद कर सकता है, इसलिए खरीदारी से पहले फीचर्स की सही समझ होना जरूरी है। इस लेख में जानें उन आम गलतियों के बारे में और देखें अमेजन पर मिलने वाली सबसे भरोसेमंद और टॉप-रेटेड कॉफी मशीनों की लिस्ट।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के दौर में कॉफी केवल एक पेय नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल बन चुकी है। यही कारण है कि लोग घरों में कैफे जैसा स्वाद पाने के लिए कॉफी मशीनें खरीद रहे हैं। हालांकि, जानकारी के अभाव में कई उपभोक्ता ऐसी मशीन चुन लेते हैं जो उनकी जरूरतों के मुताबिक नहीं होती। कॉफी मशीन खरीदते समय सबसे आम गलती बार प्रेशर और हीटिंग सिस्टम को नजरअंदाज करना है। एक बेहतरीन एस्प्रेसो के लिए कम से कम 9 से 15 बार प्रेशर की आवश्यकता होती है, लेकिन लोग अक्सर केवल लुक या कम कीमत देखकर चुनाव कर लेते हैं।
दूसरी बड़ी गलती रखरखाव को कम आंकना है। अगर मशीन में ऑटो-क्लीन फीचर नहीं है, तो दूध के अवशेष और पानी का जमाव मशीन को जल्दी खराब कर सकता है। अमेजन पर उपलब्ध विकल्पों की बात करें तो, ग्राहकों ने Philips, Wonderchef और DeLonghi जैसे ब्रांड्स पर सबसे अधिक भरोसा जताया है। जहाँ वंडरशेफ बजट में बेहतरीन एस्प्रेसो प्रदान करता है, वहीं डी'लोंगी अपने ड्यूरेबिलिटी और प्रोफेशनल फीचर्स के लिए जाना जाता है।
अमेज़न पर खरीदारी करते समय हमेशा Verified Purchase रिव्यूज और वॉरंटी की जांच करें। सही चुनाव न केवल आपके किचन की शोभा बढ़ाएगा, बल्कि आपको हर सुबह कैफे जैसा परफेक्ट स्वाद भी देगा। अपनी खरीदारी को सफल बनाने के लिए फीचर्स और बजट के बीच सही संतुलन बनाना ही समझदारी है।
1. De’Longhi Dedica Style Espresso Machine with Milk Frother, 15-Bar Pressure, Original Italian Barista Style Coffee Maker for Home, Make Espresso, Latte, Cappuccino & Iced Coffee, Black, EC685.B
DeLonghi Dedica Style EC685.B दुनिया के नंबर 1 कॉफी मशीन ब्रांड की ओर से एक प्रीमियम और कॉम्पैक्ट विकल्प है। यह मशीन विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो अपने घर के किचन में ही असली इटालियन बरिस्ता स्टाइल कॉफी का आनंद लेना चाहते हैं। मात्र 15 सेंटीमीटर चौड़ी यह मशीन आपके किचन में बहुत कम जगह घेरती है, लेकिन अपनी 15-बार प्रेशर तकनीक के साथ यह एक प्रोफेशनल एस्प्रेसो अनुभव प्रदान करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट हीटिंग
प्रोफेशनल स्वाद
वर्सेटाइल
मल्टी-टास्किंग
क्यों खोजें विकल्प
सीखने की प्रक्रिया
बिल्ट-इन ग्राइंडर नहीं
2. Pigeon Brewster Coffee Maker, 600 Watt, 4 Cups Drip Coffee maker (Black)
Pigeon Brewster उन लोगों के लिए एक बेहतरीन और किफायती विकल्प है जो सुबह की ताज़ा ब्लैक कॉफी या फ़िल्टर कॉफी पसंद करते हैं। यह एक ड्रिप कॉफी मेकर है जो उपयोग में बेहद आसान है और कम समय में एक साथ 4 कप कॉफी तैयार कर सकता है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन छोटे किचन और ऑफिस डेस्क के लिए एकदम सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
आसान उपयोग
एंटी-ड्रिप फीचर
हल्का और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
केवल ब्लैक कॉफी
बॉडी पूरी तरह प्लास्टिक की
3. VANTRO Espresso Coffee Machine | 20 Bar Professional Pressure | 1500W | Stainless Steel Housing | Touch Control Panel | Adjustable Temperature & Extraction Time
VANTRO Espresso Machine एक मॉडर्न और हाई-टेक कॉफी मेकर है जो बजट और प्रोफेशनल फीचर्स के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाता है। अपनी स्टेनलेस स्टील बॉडी और टच कंट्रोल पैनल के साथ, यह न केवल दिखने में स्टाइलिश है बल्कि इसमें 20-बार का प्रोफेशनल प्रेशर भी दिया गया है। यह मशीन उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो घर पर एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं और अपनी कॉफी के तापमान और एक्सट्रैक्शन समय को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल प्रेशर
एडवांस कंट्रोल
बड़ी क्षमता
प्रीमियम बिल्ड
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी बड़ी
सर्विस सेंटर नेटवर्क की उपलब्धता कम
4. Morphy Richards Europa Drip Espresso Coffee Machine|600W Drip Coffee Maker|6-Cups Capacity|Anti-Drip Function|Dry Heat Protection|Warming Plate|2 Years Product Warranty|Black
Morphy Richards Europa एक स्टाइलिश और कार्यकुशल drip कॉफी मेकर है, जो उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें सादा लेकिन बेहतरीन स्वाद वाला ब्लैक कॉफी या फ़िल्टर कॉफी का अनुभव चाहिए। इसका ग्लॉस ब्लैक फिनिश किसी भी आधुनिक किचन या ऑफिस डेस्क की शोभा बढ़ाता है। यह मशीन सादगी और सुरक्षा का एक बेहतरीन मिश्रण है।
Specifications
क्यों खरीदें
वार्मिंग प्लेट फीचर
ड्राय हीट प्रोटेक्शन
ब्रांड वैल्यू
एंटी-ड्रिप फंक्शन
क्यों खोजें विकल्प
केवल drip कॉफी
प्लास्टिक बॉडी
5. Wonderchef Swift Brew Coffee Machine for Home | 650W | Brew 6 Cups at a Time | Anti-Drip System | Keep Warm Plate | Borosilicate Glass Carafe | Compact Design | 2-Year Warranty
Wonderchef Swift Brew उन लोगों के लिए एक स्मार्ट चॉइस है जो कम बजट में एक भरोसेमंद ब्रांड की कॉफी मशीन चाहते हैं। यह 650 वॉट की पावर के साथ आती है और इसका स्लीक डिज़ाइन आपके किचन को एक मॉडर्न लुक देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बोरोसिलिकेट ग्लास कराफे है, जो न केवल देखने में सुंदर है बल्कि हाई-टेम्परेचर सहने में भी सक्षम है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्टाइलिश और प्रीमियम लुक
कीप-वार्म प्लेट
बेहतर ग्लास क्वालिटी
किफायती
क्यों खोजें विकल्प
सीमित कॉफी टाइप
मैनुअल दूध मिक्सिंग
6. COSTAR 2-in-1 Espresso Machine for Capsules & Coffee Powder, 20 Bar Capsules Coffee Machine, Coffee Maker Machine for Home W/NS Original Capsules, Fast Heating System, Simple Touch Operation, 1450W
COSTAR 2-in-1 Espresso Machine उन लोगों के लिए एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट है जो कैप्सूल और ताज़ा कॉफी पाउडर दोनों का स्वाद लेना चाहते हैं। यह एक साथ दो मशीनों का काम करती है—इसमें आप Nespresso जैसे लोकप्रिय कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी पसंद के कॉफी पाउडर से भी एस्प्रेसो बना सकते हैं। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और अल्ट्रा-फास्ट हीटिंग इसे आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए एकदम सटीक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अद्भुत वर्सेटिलिटी
सुपर फास्ट
20-बार प्रेशर
आइस अमेरिकानो
क्यों खोजें विकल्प
मिल्क फ्रोदर की कमी
प्लास्टिक बिल्ड
7. GODREJ VENDING Ecostar Coffee & Tea Machine – 2 Canister Tabletop Automatic Premix Brewer for Instant Hot Beverages at Home & Office
Godrej Ecostar एक कमर्शियल-ग्रेड की प्रिमिक्स आधारित वेंडिंग मशीन है, जो विशेष रूप से उन जगहों के लिए बनाई गई है जहाँ चाय और कॉफी की खपत ज्यादा होती है। यह मशीन बिना किसी झंझट के, सिर्फ एक बटन दबाते ही गरम चाय या कॉफी तैयार कर देती है। यह ताजी कॉफी बीन्स के बजाय प्रिमिक्स पाउडर (जैसे इंस्टेंट कॉफी/चाय पाउडर) का उपयोग करती है, जो इसे ऑफिस, वेटिंग रूम या बड़े परिवारों के लिए बेहद सुविधाजनक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लो-मेंटेनेंस
बिजली की बचत
भरोसेमंद ब्रांड
बहुत कम समय में ड्रिंक डिस्पेंस
ऑटो-क्लीन और सेल्फ-सैनिटाइजिंग फीचर
क्यों खोजें विकल्प
केवल प्रिमिक्स
थोड़ी महंगी
काफी बड़ी
1. कॉफी मशीन कितने प्रकार की होती है?
कॉफी बनाने के तरीके के आधार पर मशीनें कई प्रकार की होती हैं, जिनमें मुख्य ये हैं,
ड्रिप कॉफी मेकर : यह सबसे आम है, जिसमें गर्म पानी फिल्टर में रखे कॉफी पाउडर से होकर धीरे-धीरे नीचे रखे जग में टपकता है।
एस्प्रेसो मशीन : यह उच्च दबाव का उपयोग करके गाढ़ी और स्ट्रॉन्ग कॉफी (एस्प्रेसो) बनाती है।
कैप्सूल/पॉड मशीन : इसमें कॉफी के बने-बनाए कैप्सूल डाले जाते हैं। यह बहुत आसान और तेज होती है।
फ्रेंच प्रेस : यह एक मैनुअल तरीका है जिसमें कॉफी और पानी को साथ में भिगोकर प्लंजर से छाना जाता है।
कोल्ड ब्रू मेकर : यह विशेष रूप से ठंडे पानी में लंबे समय तक कॉफी भिगोकर बनाने के लिए होती है।
2. कॉफी के 10 नुकसान क्या हैं?
कॉफी का अधिक सेवन (खासकर कैफीन के कारण) ये समस्याएं पैदा कर सकता है:
अनिद्रा : रात में पीने से नींद आने में भारी परेशानी हो सकती है।
घबराहट और बेचैनी: कैफीन की अधिक मात्रा दिल की धड़कन तेज कर सकती है।
पाचन संबंधी समस्या: खाली पेट कॉफी पीने से एसिडिटी और गैस की समस्या हो सकती है।
हड्डियों की कमजोरी: यह शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को कम कर सकती है।
ब्लड प्रेशर: कैफीन के कारण अचानक से रक्तचाप (BP) बढ़ सकता है।
लत लगना: नियमित अधिक सेवन से शरीर इसका आदी हो जाता है।
डिहाइड्रेशन: कॉफी पेशाब ज्यादा लाती है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है।
चिंता : ज्यादा कॉफी पीने से मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है।
दांतों का पीलापन: कॉफी के दाग दांतों की चमक कम कर सकते हैं।
प्रेग्नेंसी में जोखिम: गर्भावस्था के दौरान इसका अधिक सेवन नुकसानदेह हो सकता है।
3. कॉफी का जन्मदाता देश कौन सा है?
कॉफी का जन्मदाता देश इथियोपिया माना जाता है। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार, यहाँ के 'काल्दी' नाम के एक चरवाहे ने देखा कि उसकी बकरियां कुछ खास जामुन (कॉफी बीन्स) खाने के बाद बहुत ऊर्जावान हो गई थीं, जिसके बाद कॉफी की खोज हुई।
4. कॉफी के तीन मुख्य प्रकार कौन से हैं?
वैसे तो कॉफी की कई किस्में हैं, लेकिन व्यापारिक और स्वाद के आधार पर ये तीन सबसे मुख्य हैं,
अरेबिका : यह दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कॉफी है। इसका स्वाद हल्का मीठा और खुशबूदार होता है।
रोबस्टा: इसमें कैफीन की मात्रा अरेबिका से ज्यादा होती है और इसका स्वाद थोड़ा कड़वा और स्ट्रॉन्ग होता है।
लिबेरिका: यह काफी दुर्लभ है और इसका स्वाद अन्य दोनों से बहुत अलग और लकड़ी जैसा होता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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