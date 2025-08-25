₹20 हजार से कम में 100 इंच के Smart TV का मजा, प्रोजेक्टर की सेल शुरू Best Projector Under 20000 rupees Lumio Arc 5 With Netflix and Dolby Audio Goes on Sale, Gadgets Hindi News - Hindustan
₹20 हजार से कम में 100 इंच के Smart TV का मजा, प्रोजेक्टर की सेल शुरू

Lumio Arc 5 प्रोजेक्टर भारत में लॉन्च हो गया है, जिसकी कीमत 20 हजार रुपये से कम रखी गई है और डिस्काउंट के बाद यह और भी सस्त में मिल सकता है। यह Google TV, Netflix सपोर्ट, Dolby Audio और 100 इंच तक की डिस्प्ले प्रोजेक्शन के साथ आता है।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 10:11 PM
अगर आप कम बजट में घर में सिनेमाहॉल जैसा मजा चाहते हैं तो स्मार्ट प्रोजेक्टर्स बेहतरीन विकल्प हैं। अब नए Lumio Arc 5 प्रोजेक्टर की भारत में सेल शुरू हो गई है। यह प्रोजेक्टर 100 इंच तक की स्क्रीन प्रोजेक्शन कैपेसिटी ऑफर करता है और यह 200 ANSI ल्यूमेंस ब्राइटनेस ऑफर करता है। यानी आप इसकी मदद से 100 इंच के स्मार्ट टीवी का मजा ले सकते हैं। आइए आपको इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशंस के बारे में विस्तार से बताते हैं।

Lumio Arc 5 की भारत में कीमत 19,999 रुपये रखी गई है। हालांकि, Amazon पर यह 1,500 रुपये के कूपन डिस्काउंट के साथ 17,499 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीदा जा सकता है। इसके अलावा चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स से पेमेंट करने पर 10 प्रतिशत तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसके अलावा नो-कॉस्ट EMI और कैशबैक ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जो यह डील और भी बेहतरीन बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में Samsung, Motorola और Realme सब; ये रहीं टॉप डील्स

ऐसे हैं नए प्रोजेक्टर के स्पेसिफिकेशंस

नया Lumio Arc 5 प्रोजेक्टर HDR10 कंटेंट सपोर्ट करता है और STR8 Auto Keystone एल्गोरिद्म के साथ आता है। इसमें 4P ट्रेपेजॉइड करेक्शन दिया गया है जो इमेज को परफेक्ट एंगल में अलाइन करने में मदद करता है। यह 30 डिग्री वर्टिकल और 25 डिग्री हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट सपोर्ट करता है। इस प्रोजेक्टर में ArcLight Engine दिया गया है जिसमें पूरी तरह सील्ड ऑप्टिकल डिज़ाइन है, जो धूल को अंदर जाने से रोकता है और लंबे समय तक पिक्चर क्वॉलिटी बरकरार रखता है।

पावरफुल साउंड के लिए इसमें 5W स्पीकर दिया गया है, जिसमें डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट है। यह डिवाइस स्मार्ट ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और Google Cast के जरिए म्यूजिक स्ट्रीमिंग भी सपोर्ट करता है। Lumio Arc 5 में MediaTek MT9630 चिपसेट, 2GB रैम और 16GB स्टोरेज दी गई है। यह 1080p रिजॉल्यूशन और 60fps तक के वीडियो को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265 (HEVC), VP8, VP9 और AV1 कोडेक्स सपोर्ट भी मिलता है।ऑडियो के लिए यह FLAC, Dolby Digital और Dolby Digital Plus सपोर्ट करता है। डिवाइस L1 Widevine और Netflix ESN सर्टिफिकेशन के साथ आता है।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में बेस्ट लैपटॉप डील्स, लिस्ट में Acer और Lenovo भी शामिल

स्मार्ट प्रोजेक्टर Google TV पर चलता है और इसमें ऑफिशियल Netflix सपोर्ट मौजूद है। इसमें 10000 से ज्यादा OTT ऐप्स का एक्सेस मिलता है, साथ ही वॉइस सर्च, Google Photos और कास्टिंग सपोर्ट जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। यह TLDR ऐप के साथ आता है जिसमें स्पोर्ट्स और म्यूजिक से जुड़ा कंटेंट उपलब्ध है। प्रोजेक्टर में HDMI 2.0 (ARC), USB 2.0, Bluetooth 5.1, ड्यूल-बैंड Wi-Fi और HDCP 1.4/2.3 सपोर्ट मिलता है। कंपनी इसके साथ Minion Noir रिमोट भी दे रही है। इसका वजन केबल 1.33 किलोग्राम है, जो इसे पोर्टेबल बनाता है।

