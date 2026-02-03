वाई-फाई प्रिंटर, फोन से सीधे होगी प्रिंटिंग, आज ही करें बुकिंग

संक्षेप: अमेजन पर HP, Canon, Epson के वाई-फाई प्रिंटर मोबाइल सपोर्ट के साथ आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट, फोटो या असाइनमेंट सब कुछ फोन से प्रिंट करें। अभी अच्छी डील्स चेक करें…

Feb 03, 2026 05:37 pm IST

अमेजन पर उपलब्ध लेटेस्ट वाई-फाई प्रिंटर में मोबाइल प्रिंटिंग का जबरदस्त फीचर है। आप बस फोन से टच करके डॉक्यूमेंट, फोटोज, असाइनमेंट, बिल, रसीद या कोई भी फाइल तुरंत प्रिंट कर सकते हैं कंप्यूटर खोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं। HP, Canon और Epson जैसे भरोसेमंद नामों के ये वायरलेस प्रिंटर घरेलू इस्तेमाल, छोटे दफ्तर और स्टूडेंट्स की रोज की पढ़ाई के लिए एकदम फिट बैठते हैं। अभी अमेज़न पर शानदार छूट और आकर्षक ऑफर चल रहे हैं, देर न करें, अभी देखें और अपने लिए बेस्ट प्रिंटर ले आएँ…



यह एक मल्टी-फंक्शन वाई-फाई ऑल-इन-वन इंक टैंक प्रिंटर है, जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा प्रदान करता है। यह अपनी Epson Heat-Free Technology के लिए जाना जाता है, जो इसे बिजली की बचत करने वाला और पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। अमेजन पर इसे 24 फीसद की छूट के साथ मात्र 13,699 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें स्मार्ट वाई-फाई और ऐप सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप अपने स्मार्टफोन से सीधे प्रिंट आउट ले सकते हैं। कम लागत और स्पिल-फ्री रिफिलिंग जैसे फीचर्स इसे घर और छोटे ऑफिस के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं।

Specifications प्रिंटर टाइप इंक टैंक आउटपुट कलर और ब्लैक स्पीड 33 ppm तक स्पीड 15 ppm तक कनेक्टिविटी Wi-Fi, USB, Epson Smart Panel App वजन 5.6 kg वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी विशेष फीचर नेटवर्क-रेडी और हीट-फ्री तकनीक क्यों खरीदें प्रिंट, स्कैन और फोटोकॉपी तीनों काम एक ही मशीन से लो रनिंग कॉस्ट स्मार्ट वाई-फाई ब्लैक एंड व्हाइट के लिए 33 ppm तक की बेहतरीन रफ़्तार स्पिल-फ्री रिफिलिंग हीट-फ्री टेक्नोलॉजी क्यों खोजें विकल्प केवल 1 साल की वारंटी फोटो प्रिंटिंग के लिए यह प्रोफेशनल फोटो प्रिंटर जितना सटीक नहीं सेटअप के लिए अतिरिक्त भुगतान

यह एक किफायती वाई-फाई ऑल-इन-वन कलर प्रिंटर है, जो विशेष रूप से घरेलू उपयोग और छात्रों की ज़रूरतों के लिए बनाया गया है। इसमें प्रिंट, स्कैन और फोटोकॉपी की सभी ज़रूरी सुविधाएं मिलती हैं। अमेजन पर इसे 29 फीसद की छूट के साथ मात्र 4,999 रुपये में खरीदा जा सकता है, जो इसे बाज़ार के सबसे बजट-फ्रेंडली वाई-फाई प्रिंटर्स में से एक बनाता है।

यह HP Smart App के साथ पूरी तरह संगत है, जिससे आप अपने स्मार्टफोन से सीधे दस्तावेज़ों को स्कैन या प्रिंट कर सकते हैं। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन आपके डेस्क पर कम जगह घेरता है और घर के किसी भी कोने में आसानी से फिट हो जाता है।

Specifications प्रिंटर टाइप इंकजेट फंक्शन्स प्रिंट, स्कैन, कॉपी स्पीड 7.5 ppm, 5.5 ppm कनेक्टिविटी Wi-Fi, High-speed USB 2.0 इंक कार्ट्रिज HP 805 वारंटी 1 साल की ऑन-साइट वारंटी विशेष फीचर नेटवर्क-रेडी और मोबाइल प्रिंटिंग क्यों खरीदें अत्यधिक किफायती वायरलेस सुविधा HP Smart ऐप सपोर्ट हल्का और पोर्टेबल ऑन-साइट वारंटी यूनिवर्सल ओएस सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प कार्ट्रिज की लागत प्रिंटिंग स्पीड 7.5 ppm की गति भारी ऑफिस वर्क के लिए धीमी 3.3 स्टार की औसत रेटिंग

यह एक बजट-फ्रेंडली वाई-फाई ऑल-इन-वन कलर प्रिंटर है, जो अपने इंक एफिशिएंट डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। इसमें प्रिंट, स्कैन और फोटोकॉपी की सुविधा मिलती है। अमेजन पर इसे 25 फीसद की छूट के साथ मात्र 4,899 रुपये में खरीदा जा सकता है, जो इसे घर और छात्रों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।

यह प्रिंटर PIXMA Cloud Link और मोबाइल कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, जिससे आप गूगल ड्राइव या अन्य क्लाउड सेवाओं से सीधे प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसकी कॉम्पैक्ट बनावट और कम वजन (3.5 kg) इसे कहीं भी रखने के लिए सुविधाजनक बनाते हैं।

Specifications प्रिंटर टाइप इंकजेट फंक्शन्स प्रिंट, स्कैन, कॉपी स्पीड 8 ipm, 4 ipm कनेक्टिविटी Wi-Fi, High-speed USB 2.0 रिजोल्यूशन 4800 x 600 dpi वारंटी 1 साल की ऑन-साइट वारंटी विशेष फीचर PIXMA Cloud Link और मोबाइल प्रिंटिंग क्यों खरीदें अत्यधिक किफायती इंक एफिशिएंट वायरलेस प्रिंटिंग मल्टी-फंक्शन सीधे क्लाउड स्टोरेज से प्रिंट करने की सुविधा 1 साल की ऑन-साइट वारंटी क्यों खोजें विकल्प धीमी स्पीड इंक टैंक मॉडल्स के मुकाबले इसके कार्ट्रिज को बार-बार बदलना लंबे समय में महंगा इसमें डुप्लेक्स प्रिंटिंग की सुविधा नहीं

यह ई-कॉमर्स बिजनेस मालिकों और छोटे उद्योगों के लिए एक बेहतरीन प्रोफेशनल टूल है। यह ब्लूटूथ और USB दोनों तरह की कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, जिससे आप सीधे अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप या पीसी से लेबल प्रिंट कर सकते हैं। अमेजन पर इसे 63 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 6,983 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें जापान की ROHM कंपनी का हाई-क्वालिटी प्रिंटहेड दिया गया है, जो 152mm/s की तेज़ रफ़्तार से साफ़ और स्पष्ट प्रिंटिंग सुनिश्चित करता है। यह प्रिंटर 4x6 शिपिंग लेबल्स, बारकोड और गोल स्टिकर्स जैसे हर साइज़ के लेबल प्रिंट करने में सक्षम है।

Specifications प्रिंटर टाइप डायरेक्ट थर्मल रेजोल्यूशन 203 DPI प्रिंट स्पीड 152 mm/s कनेक्टिविटी Bluetooth 4.0, USB 2.0 प्रिंट विड्थ 1 से 4.25 इंच वारंटी 1 साल की वारंटी और लाइफटाइम तकनीकी सहायता विशेष फीचर ऑटो लेबल आइडेंटिफिकेशन और पेपर जैम प्रिवेंशन क्यों खरीदें वायरलेस और वायर्ड सुविधा हाई-स्पीड प्रिंटिंग एडजस्टेबल साइज इंक की जरूरत नहीं वाइड कम्पैटिबिलिटी क्यों खोजें विकल्प केवल ब्लैक एंड व्हाइट इन-बिल्ट बैटरी नहीं

यह एक वायरलेस ऑल-इन-वन इंक टैंक प्रिंटर है, जो अपने 'अल्ट्रा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन' और प्रोफेशनल क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए मशहूर है। इसमें प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा मिलती है। अमेजन पर इसे 14,699 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह प्रिंटर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम जगह में एक शक्तिशाली और किफायती प्रिंटिंग सोल्यूशन चाहते हैं।

इसमें Smart AI Cleaning Technology दी गई है, जो प्रिंट हेड को खुद साफ़ रखती है, जिससे प्रिंट की क्वालिटी हमेशा बनी रहती है। इसका इन-बिल्ट इंक टैंक सिस्टम स्याही भरने को आसान और पूरी तरह से स्पिल-फ्री बनाता है।

Specifications प्रिंटर टाइप इंक टैंक आउटपुट कलर और ब्लैक स्पीड 16 ppm तक स्पीड 9 ppm तक कनेक्टिविटी Wi-Fi, USB, Mobile App विशेष फीचर स्पिल-फ्री इंक सिस्टम और स्मार्ट AI क्लीनिंग क्यों खरीदें किफायती इंक टैंक वायरलेस और मोबाइल प्रिंट अल्ट्रा कॉम्पैक्ट ऑटोमैटिक सेल्फ-क्लीनिंग तकनीक जो मेंटेनेंस की चिंता कम करती है ब्लैक प्रिंट के लिए 16 ppm की अच्छी स्पीड प्रीमियम प्रिंट क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प एमआरपी पर डिस्काउंट प्रतिशत अन्य ब्रांड्स के मुकाबले काफी कम 3.7 स्टार रेटिंग

यह एक हाई-स्पीड ब्लूटूथ शिपिंग लेबल प्रिंटर है, जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन है। यह 152mm/s की तेज रफ़्तार से 4x6 शिपिंग लेबल, बारकोड और विभिन्न साइज के स्टिकर्स प्रिंट करने में सक्षम है। अमेजन पर इसे 25 फीसद की छूट के साथ 7,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें Bluetooth और USB दोनों तरह की कनेक्टिविटी मिलती है, जिससे आप FLASHLABEL ऐप के ज़रिए सीधे अपने मोबाइल से या केबल के ज़रिए लैपटॉप से प्रिंट दे सकते हैं। इसकी 'इंकलेस थर्मल' तकनीक का मतलब है कि आपको कभी भी महंगी स्याही या रिबन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

यह शिपिंग लेबल प्रिंटर है, जो ई-कॉमर्स बिजनेस और छोटे उद्योगों के लिए एक तेज़ और प्रभावी प्रिंटिंग सोल्यूशन है। इसमें 150mm/s की उच्च रफ़्तार मिलती है, जिससे आप मात्र एक मिनट में लगभग 72 शिपिंग लेबल्स प्रिंट कर सकते हैं। अमेजन पर इसे 44 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 6,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें USB और Bluetooth दोनों का सपोर्ट दिया गया है, जो इसे विंडोज़, मैक और मोबाइल सभी के साथ कम्पैटिबल बनाता है। यह प्रिंटर 1 इंच से लेकर 4.3 इंच चौड़ाई तक के सभी प्रकार के थर्मल लेबल और रसीद पेपर को सपोर्ट करता है।

Specifications प्रिंटर टाइप डायरेक्ट थर्मल रेजोल्यूशन 203 DPI प्रिंट स्पीड 150 mm/s कनेक्टिविटी Bluetooth + USB वजन 1.25 kg वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खरीदें हाई-स्पीड प्रिंटिंग मल्टी-पर्पज उपयोग ब्लूटूथ के जरिए सीधे अपने स्मार्टफोन से प्रिंट देने की आजादी क्लियर विजुअल्स 1 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प 3.6 स्टार रेटिंग केवल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग तक ही सीमित

