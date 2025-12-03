घर पर होगी फटाफट प्रिंटिंग, अमेजन पर छप्पफाड़ छूट के साथ बिक रहे धांसू प्रिंटर्स

संक्षेप: अगर स्टूडेंट्स को अपने लिए एक नया प्रिंटर खरीदना है, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Wed, 3 Dec 2025 01:21 PM

स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा प्रिंटर पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स को आसान बना देता है। प्रिंटर की मदद से नोट्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कलरफुल चार्ट्स सब कुछ घर बैठे ही प्रिंट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स के लिए प्रिंटर का होना समय और मेहनत दोनों बचाता है। अगर यह कॉम्पैक्ट और बजट-फ्रेंडली हो, तो छोटे कमरे या हॉस्टल रूम में भी यह आसानी से फिट हो जाता है। इससे आप कॉलेज या स्कूल का काम समय पर पूरा कर सकते हैं।

इसकी कीमत 17,195 रुपये है। इसे 24% डिस्काउंट के साथ 12,999 रुपये है। यह एक किफायती और मल्टीफंक्शन विकल्प है। इसमें प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों सुविधाएं मौजूद हैं। Wi-Fi और USB कनेक्टिविटी इसे और भी सुविधाजनक बनाती है। यह A4 से लेकर कस्टम साइज तक कई पेपर साइज सपोर्ट करता है। यह एक साल की वारंटी के साथ आता है।

Specifications फंक्शन्स प्रिंट, स्कैन, कॉपी आउटपुट कलर कनेक्टिविटी Wi-Fi, USB स्कैनर रिजोल्यूशन 600 × 1200 dpi मोबाइल प्रिंट सपोर्ट हां वारंटी 1 साल या 15,000 पेज क्यों खरीदें प्रति पेज बहुत कम प्रिंटिंग कॉस्ट Wi-Fi + USB दोनों कनेक्टिविटी हाई रिजोल्यूशन प्रिंट क्वालिटी बॉर्डरलेस प्रिंटिंग सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प डुप्लेक्स (दोनों तरफ प्रिंट) सपोर्ट नहीं एन्लार्ज/रिड्यूस विकल्प नहीं स्पीड थोड़ी कम

इसकी कीमत 13,299 रुपये है। यह घर और छोटे ऑफिस के लिए सही रहेगा। इसकी प्रिंटिंग स्पीड तेज है, ब्लैक में 27 PPM और कलर में 11 PPM। इसका इंक टैंक सिस्टम लंबे समय तक चलने वाला है, जिसमें ब्लैक में 7500 पेज और कलर (C/M/Y) में 5000-5000 पेज तक प्रिंट मिलते हैं। WiFi और मोबाइल प्रिंटिंग इसे काफी आसान बनाते हैं।

Specifications प्रिंटर टाइप इंक टैंक फंक्शन्स प्रिंट, स्कैन, कॉपी कनेक्टिविटी WiFi, USB मोबाइल प्रिंटिंग सपोर्टेड इंस्टॉलेशन फ्री ऑन-साइट इंस्टॉलेशन क्यों खरीदें तेज प्रिंटिंग स्पीड WiFi और मोबाइल प्रिंट सपोर्ट आसान इंस्टॉलेशन और लो मेंटेनेंस मल्टीफंक्शन (प्रिंट + स्कैम + कॉपी) क्यों खोजें विकल्प डुप्लेक्स प्रिंट (दोनों तरफ प्रिंट) का विकल्प नहीं स्कैन रिजोल्यूशन बेसिक स्तर का

इसकी कीमत 13,799 रुपये है। इसे हर महीने 669 रुपये देकर खरीदा जा सकेगा। यह ऑल-इन-वन प्रिंटर प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सभी सुविधाएं देता है। इसकी हीट-फ्री टेक्नोलॉजी न केवल एनर्जी बचाती है, बल्कि मशीन की लाइफ भी बढ़ाती है। कम कॉस्ट-पर-पेज के चलते यह बेहद किफायती है। इसका स्पेस-सेविंग डिजाइन छोटी जगहों में भी आसानी से फिट हो जाता है। यह स्मार्ट Wi-Fi और ऐप सपोर्ट करता है।

Specifications फंक्शन्स प्रिंट, स्कैन, कॉपी टेक्नोलॉजी Heat-Free, एनर्जी एफिशियंट डिजाइन कॉम्पैक्ट और स्पेस-सेविंग रिफिलिंग स्पिल-फ्री इंक रिफिल सिस्टम कनेक्टिविटी स्मार्ट Wi-Fi और ऐप सपोर्ट क्यों खरीदें कम लागत में प्रिंटिंग Heat-Free तकनीक से कम मेंटेनेंस स्मार्ट Wi-Fi और ऐप सपोर्ट कॉम्पैक्ट डिजाइन आसान और साफ-सुथरी रिफिलिंग क्यों खोजें विकल्प ऑटो डुप्लेक्स का सपोर्ट नहीं फास्ट स्पीड वाले हैवी ड्यूटी काम के लिए सही नहीं

इसकी कीमत 22,500 रुपये है। इसे 29% डिस्काउंट के साथ 15,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह ऑटो-डुप्लेक्स इनेबल्ड वायरलेस लेजर प्रिंटर घर और ऑफिस दोनों के लिए एक परफेक्ट विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो रोजाना कम या ज्यादा मात्रा में प्रिंटिंग करते हैं। इसकी WiFi और हाई-स्पीड USB 2.0 कनेक्टिविटी इसे बेहद सुविधाजनक बनाती है। HP के 181A ब्लैक ओरिजिनल लेजर टोनर के साथ यह शार्प और क्लियर प्रिंट क्वालिटी देता है।

Specifications ऑटो-डुप्लेक्स हां कनेक्टिविटी WiFi और USB 2.0 प्रिंटिंग स्पीड 30 ppm तक प्रिंट क्वालिटी 181A ओरिजिनल लेजर टोनर से शार्प टेक्स्ट इनपुट ट्रे कैपेसिटी 250 शीट आउटपुट ट्रे 100 शीट क्यों खरीदें ऑटो-डुप्लेक्स से समय व पेज की बचत फास्ट प्रिंट स्पीड हाई क्वालिटी के टेक्स्ट प्रिंट WiFi सपोर्ट से मोबाइल/लैपटॉप से आसान प्रिंट क्यों खोजें विकल्प कलर प्रिंटिंग सपोर्ट नहीं टोनर की कीमत ज्यादा

इसकी कीमत 20,695 रुपये है। इसे 23% डिस्काउंट के साथ 15,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें USB 2.0 कनेक्टिविटी दी गई है और यह 18 ppm की स्पीड से फास्ट प्रिंट देता है। 600x600 dpi रिजोल्यूशन साफ और प्रोफेशनल क्वालिटी का आउटपुट सुनिश्चित करता है। 150 शीट इनपुट क्षमता और मजबूत बिल्ड इसे रेगुलर इस्तेमाल के लिए सही बनाती है। यह कम बिजली खपत करता है।

Specifications फंक्शन्स प्रिंट, स्कैन, कॉपी प्रिंटर आउटपुट मोनोक्रोम कनेक्टिविटी USB 2.0 इनपुट कैपेसिटी 150 शीट पावर खपत ऑपरेशन 450W, स्टैंडबाय 2.5W ओएस सपोर्ट Windows, Mac, Linux क्यों खरीदें फास्ट मोनोक्रोम प्रिंट स्पीड मल्टीफंक्शन (प्रिंट/स्कैन/कॉपी) सुविधा कॉम्पैक्ट और ऑफिस इस्तेमाल के लिए सही सेटअप और इस्तेमाल में आसान क्यों खोजें विकल्प केवल USB कनेक्टिविटी, WiFi सपोर्ट नहीं डुप्लेक्स प्रिंटिंग नहीं कलरफुल प्रिंटिंग का विकल्प नहीं

