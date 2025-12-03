घर पर होगी फटाफट प्रिंटिंग, अमेजन पर छप्पफाड़ छूट के साथ बिक रहे धांसू प्रिंटर्स
अगर स्टूडेंट्स को अपने लिए एक नया प्रिंटर खरीदना है, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।
स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा प्रिंटर पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स को आसान बना देता है। प्रिंटर की मदद से नोट्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कलरफुल चार्ट्स सब कुछ घर बैठे ही प्रिंट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स के लिए प्रिंटर का होना समय और मेहनत दोनों बचाता है। अगर यह कॉम्पैक्ट और बजट-फ्रेंडली हो, तो छोटे कमरे या हॉस्टल रूम में भी यह आसानी से फिट हो जाता है। इससे आप कॉलेज या स्कूल का काम समय पर पूरा कर सकते हैं।
1. Canon PIXMA MegaTank G3000 All in One WiFi Inktank Colour Printer with 2 Additional Black Ink Bottles for Home and Office
इसकी कीमत 17,195 रुपये है। इसे 24% डिस्काउंट के साथ 12,999 रुपये है। यह एक किफायती और मल्टीफंक्शन विकल्प है। इसमें प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों सुविधाएं मौजूद हैं। Wi-Fi और USB कनेक्टिविटी इसे और भी सुविधाजनक बनाती है। यह A4 से लेकर कस्टम साइज तक कई पेपर साइज सपोर्ट करता है। यह एक साल की वारंटी के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रति पेज बहुत कम प्रिंटिंग कॉस्ट
Wi-Fi + USB दोनों कनेक्टिविटी
हाई रिजोल्यूशन प्रिंट क्वालिटी
बॉर्डरलेस प्रिंटिंग सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
डुप्लेक्स (दोनों तरफ प्रिंट) सपोर्ट नहीं
एन्लार्ज/रिड्यूस विकल्प नहीं
स्पीड थोड़ी कम
2. BROTHER DCP-T436W (New Launch) WiFi Multifunction Print Scan Copy Ink Tank Color Printer
इसकी कीमत 13,299 रुपये है। यह घर और छोटे ऑफिस के लिए सही रहेगा। इसकी प्रिंटिंग स्पीड तेज है, ब्लैक में 27 PPM और कलर में 11 PPM। इसका इंक टैंक सिस्टम लंबे समय तक चलने वाला है, जिसमें ब्लैक में 7500 पेज और कलर (C/M/Y) में 5000-5000 पेज तक प्रिंट मिलते हैं। WiFi और मोबाइल प्रिंटिंग इसे काफी आसान बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज प्रिंटिंग स्पीड
WiFi और मोबाइल प्रिंट सपोर्ट
आसान इंस्टॉलेशन और लो मेंटेनेंस
मल्टीफंक्शन (प्रिंट + स्कैम + कॉपी)
क्यों खोजें विकल्प
डुप्लेक्स प्रिंट (दोनों तरफ प्रिंट) का विकल्प नहीं
स्कैन रिजोल्यूशन बेसिक स्तर का
3. Epson EcoTank L3252 Wi-Fi All-in-One Ink Tank Printer (Black)
इसकी कीमत 13,799 रुपये है। इसे हर महीने 669 रुपये देकर खरीदा जा सकेगा। यह ऑल-इन-वन प्रिंटर प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सभी सुविधाएं देता है। इसकी हीट-फ्री टेक्नोलॉजी न केवल एनर्जी बचाती है, बल्कि मशीन की लाइफ भी बढ़ाती है। कम कॉस्ट-पर-पेज के चलते यह बेहद किफायती है। इसका स्पेस-सेविंग डिजाइन छोटी जगहों में भी आसानी से फिट हो जाता है। यह स्मार्ट Wi-Fi और ऐप सपोर्ट करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम लागत में प्रिंटिंग
Heat-Free तकनीक से कम मेंटेनेंस
स्मार्ट Wi-Fi और ऐप सपोर्ट
कॉम्पैक्ट डिजाइन
आसान और साफ-सुथरी रिफिलिंग
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो डुप्लेक्स का सपोर्ट नहीं
फास्ट स्पीड वाले हैवी ड्यूटी काम के लिए सही नहीं
4. HP 303dw Auto Duplex WiFi Laser Printer (New Launch), 30 PPM, 256 MB Memory, Black
इसकी कीमत 22,500 रुपये है। इसे 29% डिस्काउंट के साथ 15,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह ऑटो-डुप्लेक्स इनेबल्ड वायरलेस लेजर प्रिंटर घर और ऑफिस दोनों के लिए एक परफेक्ट विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो रोजाना कम या ज्यादा मात्रा में प्रिंटिंग करते हैं। इसकी WiFi और हाई-स्पीड USB 2.0 कनेक्टिविटी इसे बेहद सुविधाजनक बनाती है। HP के 181A ब्लैक ओरिजिनल लेजर टोनर के साथ यह शार्प और क्लियर प्रिंट क्वालिटी देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो-डुप्लेक्स से समय व पेज की बचत
फास्ट प्रिंट स्पीड
हाई क्वालिटी के टेक्स्ट प्रिंट
WiFi सपोर्ट से मोबाइल/लैपटॉप से आसान प्रिंट
क्यों खोजें विकल्प
कलर प्रिंटिंग सपोर्ट नहीं
टोनर की कीमत ज्यादा
5. Canon MF3010 Digital Multifunction Laser Printer, Black, Standard
इसकी कीमत 20,695 रुपये है। इसे 23% डिस्काउंट के साथ 15,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें USB 2.0 कनेक्टिविटी दी गई है और यह 18 ppm की स्पीड से फास्ट प्रिंट देता है। 600x600 dpi रिजोल्यूशन साफ और प्रोफेशनल क्वालिटी का आउटपुट सुनिश्चित करता है। 150 शीट इनपुट क्षमता और मजबूत बिल्ड इसे रेगुलर इस्तेमाल के लिए सही बनाती है। यह कम बिजली खपत करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट मोनोक्रोम प्रिंट स्पीड
मल्टीफंक्शन (प्रिंट/स्कैन/कॉपी) सुविधा
कॉम्पैक्ट और ऑफिस इस्तेमाल के लिए सही
सेटअप और इस्तेमाल में आसान
क्यों खोजें विकल्प
केवल USB कनेक्टिविटी, WiFi सपोर्ट नहीं
डुप्लेक्स प्रिंटिंग नहीं
कलरफुल प्रिंटिंग का विकल्प नहीं
