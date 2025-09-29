पावरबैंक सबसे सस्ते में! ब्रैंडेड मॉडल 799 रुपये से शुरू; Amazon टॉप-5 डील्स
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर चल रही Great Indian Festival Sale के दौरान ग्राहकों को पावरबैंक्स पर खास डिस्काउंट का फायदा मिल रहा है। हम 1500 रुपये से कम में मिल रहे पावरबैंक्स की लिस्ट यहां लेकर आए हैं।
73% OFF
boAt Energyshroom PB300 Pro 10000mAh | Pocket Size Compact Power Bank, USB Type-C Input (2-Way Port), Pass-Through Charging, Compatible with Tablets, Smartphones, Earbuds, Smartwatch(Carbon Black)
- boAt Energyshroom PB300 Pro 10000mAh | Pocket Size Compact Power Bank
- USB Type-C Input (2-Way Port)
- Pass-Through Charging
₹949₹3499
47% OFF
Xiaomi Redmi 20000mAh Li-Polymer Power Bank, USB Type-C Inputand Micro USB Ports, 18W Fast Charging, Low Power Mode, Black
- Xiaomi Redmi 20000mAh Li-Polymer Power Bank
- USB Type-C Inputand Micro USB Ports
- 18W Fast Charging
₹1699₹3199
कम कीमत में बड़ी क्षमता वाले पावरबैंक खरीदने का मौका ग्राहकों को इन दिनों Amazon पर चल रही Great Indian Festival Sale के दौरान मिल रहा है। अलग-अलग ब्रैंड्स के कॉम्पैक्ट साइज वाले पावरबैंक ग्राहक केवल 799 रुपये की शुरुआती कीमत से ऑर्डर कर सकते हैं। हम आपके लिए कुछ बेस्ट डील्स की जानकारी लेकर आए हैं, जिससे बेस्ट का चुनाव करना आसान हो जाए।
Ambrane 10000mAh Slim & Compact Powerbank
स्टाइलिश डिजाइन वाले इस पावरबैंक में बिल्ट-इन Type-C केबल दिया गया है और क्विक चार्ज का सपोर्ट भी मिल रहा है। यह 22.5W फास्ट चार्जिंग ऑफर करता है और सेल के दौरान इसे केवल 799 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है।
ZEBRONICS 10000mAh Powerbank
कॉम्पैक्ट पावरबैंक में LED परसेंटेज इंडिकेटर दिया गया है और बिल्ट-इन केबल्स मिलती हैं। यूजर्स को इसमें 22.5W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल रहा है। सेल में ऑफर प्राइस केवल 899 रुपये लिस्ट किया गया है, जिसपर यह बढ़िया वैल्यू डील है।
Xiaomi Power Bank 4i 10000mAh Powerbank
स्टील केसिंग के साथ आने वाले शाओमी के इस पावरबैंक में 12-लेयर प्रोटेक्शन दिया गया है और ट्रिपल आउटपुट पोर्ट्स मिलते हैं। 22.5W फास्ट चार्जिंग ऑफर करने वाला यह पावरबैंक सेल के दौरान केवल 1099 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है।
ROBOTEK 10000mAh Powerbank
रोबोटेक ब्रैंड के पावरबैंक में दो बिल्ट-इन केबल मिलते हैं और 22.5W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। साथ ही इसमें स्मार्ट LED डिस्प्ले मिलता है और इसका डिजाइन प्रीमियम फिनिश के साथ आता है। यह 1,324 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकता है।
boAt Energyshroom PB300 Pro 10000mAh Powerbank
सेल के दौरान यह पावरबैंक केवल 999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकता है। बेहद कॉम्पैक्ट साइज वाला यह पावरबैंक USB टाइप-C इनपुट (2-वे पोर्ट) और पास-थ्रू चार्जिंग जैसे फीचर्स के साथ आता है। यह स्टील ब्लू, एमराल्ड ग्रीन और कार्बन ब्लैक कलर्स में उपलब्ध है।