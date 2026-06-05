रातभर चलाएं AC, फिर भी आएगा आधा बिल, Amazon से खरीदें ये 1 Ton 4 Star AC
अमेजन पर मिलने वाले ये 1 टन 4 स्टार स्मार्ट स्प्लिट एसी बिजली की भारी बचत करते हैं, जिससे रातभर चलाने पर भी बिल आधा आता है। दमदार कूलिंग और लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के कारण छोटे कमरों के लिए यह एक किफायती और बेस्ट-सेलिंग विकल्प हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन पर मिलने वाले 1 टन 4 स्टार स्मार्ट स्प्लिट एयर कंडीशनर आधुनिक तकनीक, दमदार कूलिंग और किफायती बजट का एक बेहतरीन मिश्रण हैं। 100 से 120 वर्ग फुट तक के छोटे या मध्यम आकार के कमरों (जैसे बेडरूम या स्टडी रूम) के लिए 1 टन की क्षमता पूरी तरह से पर्याप्त होती है। इन एसी की सबसे बड़ी खासियत इनकी 4-स्टार एनर्जी रेटिंग है, जो बिजली की खपत को काफी हद तक नियंत्रित रखती है। इसमें इस्तेमाल होने वाली एडवांस इन्वर्टर कंप्रेसर तकनीक कमरे के तापमान के अनुसार कूलिंग को एडजस्ट करती है, जिससे कंप्रेसर पर बार-बार लोड नहीं पड़ता और बिजली का बिल लगभग आधा हो जाता है।
इसके अलावा, ये एयर कंडीशनर कई कनवर्टिबल कूलिंग मोड्स (जैसे 4-इन-1 या 5-इन-1) के साथ आते हैं, जिन्हें आप कमरे में मौजूद लोगों की संख्या के हिसाब से सेट कर सकते हैं। वाई-फाई और स्मार्ट फीचर्स से लैस होने के कारण इन्हें एलेक्सा, गूगल असिस्टेंस या स्मार्टफोन ऐप के जरिए कहीं से भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। १००% कॉपर कंडेंसर और एंटी-वायरल फिल्टर्स हवा को शुद्ध रखने के साथ-साथ मशीन की लाइफ को भी बढ़ाते हैं। यदि आप इस गर्मी में बिना बिजली बिल की चिंता किए रातभर सुकून की नींद लेना चाहते हैं, तो अमेजन पर उपलब्ध ये 1 टन 4 स्टार स्मार्ट स्प्लिट एसी आपके लिए सबसे बेस्ट और पैसा-वसूली विकल्प हैं।
1. Panasonic 1.0 Ton 4 Star New Star Rated Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (Matter/MirAIe,AI,DustBuster, 55°C Oper., Copper Condenser, 8in1 Convertible, 4-Way, PM0.1 Filter, CS/CU-NU12BKY4W, White)
यह पैनासोनिक का एक प्रीमियम और एडवांस्ड फीचर्स वाला 1 टन क्षमता का स्प्लिट एसी है। यह भारत का पहला Matter-enabled एसी है जो MirAIe ऐप और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) मोड के साथ आता है, जिससे यह आपके कमरे के तापमान को समझकर खुद ही कूलिंग एडजस्ट कर लेता है। छोटे कमरों (90 से 120 स्क्वेयर फीट) के लिए यह बेहतरीन विकल्प है, जो 55°C की भीषण गर्मी में भी शानदार कूलिंग देता है। इसकी 4-स्टार रेटिंग और 8-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स बिजली बिल को कम रखने में मदद करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट और एआई फीचर्स
बिजली की बड़ी बचत
डस्ट बस्टर टेक्नोलॉजी
सुरक्षित और शुद्ध हवा
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
2. LG 1 Ton 4 Star,New star rated,DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1 with VIRAAT Mode,Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with AntiVirus Protection,AS-Q13JNYE,White)
यह एलजी का साल 2026 का लेटेस्ट 1 टन क्षमता का एडवांस्ड डुअल इन्वर्टर स्प्लिट एसी है। यह छोटे कमरों (110 वर्ग फुट तक) के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें AI कनवर्टिबल 6-इन-1 तकनीक और खास VIRAAT मोड दिया गया है, जो बेहद कम समय में सुपर-फास्ट कूलिंग शुरू कर देता है। 4-स्टार एनर्जी रेटिंग और स्मार्ट सेंसर्स के कारण यह बिजली की भारी बचत करता है और 55°C की भीषण गर्मी में भी कमरे को पूरी तरह ठंडा रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI कनवर्टिबल 6-इन-1 और विराट मोड
अल्ट्रा-शांत ऑपरेशन
बेहतरीन सुरक्षा
स्मार्ट डायग्नोसिस और फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
अलग से इंस्टॉलेशन चार्ज
स्मार्टफोन ऐप कंट्रोल नहीं
3. Cruise 1 Ton 4 Star Inverter Split AC with 4Way Auto Swing (100% Copper, Convertible 4-in-1, Fast Cooling & Energy Saving, 7-Stage Air Purification, Anti-Rust Tech, Model, CWCVBL-VP3F125, White)
क्रूज़ का यह 1 टन क्षमता का कनवर्टिबल इन्वर्टर स्प्लिट एसी छोटे कमरों (110 वर्ग फुट तक) के लिए एक बजट-फ्रेंडली और दमदार विकल्प है। यह एसी 4-स्टार एनर्जी रेटिंग (नए BEE गाइडलैंश के अनुसार) के साथ आता है जो बिजली की बेहतरीन बचत करता है। हवा को साफ रखने के लिए इसमें 7-स्टेज एयर प्यूरीफिकेशन और ज़ंग से सुरक्षा के लिए एंटी-रस्ट टेक्नोलॉजी दी गई है। बजट सेगमेंट में 4-Way ऑटो स्विंग के साथ आने के कारण यह अमेज़न पर एक लोकप्रिय चॉइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
7-स्टेज एयर प्यूरीफिकेशन
रस्ट-ओ-शील्ड ब्लू तकनीक
4-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स
बजट फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
सीमित पीसीबी वारंटी
ज़्यादा शोर स्तर
4. Havells-Lloyd 1 Ton 3 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Cools Up To 52°C, Smart 4 Way Air Swing, Turbo Cool, Installation Check, 100% Copper, White with Silver Deco Strip, GLS12I3FWSEA)
हैवेल्स-लॉयड का यह 1 टन क्षमता का इन्वर्टर स्प्लिट एसी भारतीय गर्मियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह 3-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है और 120 वर्ग फुट तक के कमरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इस एसी में 5-इन-1 कनवर्टिबल कूलिंग और टर्बो कूल जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं, जो 52°C की भीषण गर्मी में भी कमरे को तुरंत ठंडा कर देते हैं। इसका 'सिल्वर डेको स्ट्रिप' वाला व्हाइट डिज़ाइन आपके कमरे को एक प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स
गोल्डन फिन इवेपरेटर
स्मार्ट 4-वे एयर स्विंग
शानदार वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी ज़्यादा बिजली (सालाना 698.49 यूनिट्स) खर्च
सीमित एक्सट्रीम कूलिंग
5. Blue Star 1 Ton 4 Star, Inverter Split AC (Turbo Cool, Fix and Lock 4 in 1 Convertible, Dehumidifier, 100% Copper, Blue Fins White, IA412FNU, White)
ब्लू स्टार का यह 1 टन क्षमता का इन्वर्टर स्प्लिट एसी अपनी बेहतरीन कूलिंग क्षमता और मजबूती के लिए जाना जाता है। यह 4-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जो बिजली की कम खपत में बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। इसमें Fix and Lock 4-in-1 कनवर्टिबल तकनीक और टर्बो कूल मोड दिया गया है, जो गर्मियों में कमरे को तुरंत ठंडा कर देता है। बरसात के मौसम के लिए इसमें खास डीह्यूमिडिफायर भी शामिल है, जो कमरे की चिपचिपाहट को दूर करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फिक्स एंड लॉक 4-इन-1 कनवर्टिबल
एंटी-कोरोसिव ब्लू फिन्स
टर्बो कूल और ईको मोड
कम्फर्ट स्लीप
क्यों खोजें विकल्प
गैस चार्जिंग वारंटी में शामिल नहीं
स्मार्ट फीचर्स की कमी
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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