एक बार चार्ज करो, दिनभर सुनो! ट्रेवलिंग के शौकीनों के लिए बेस्ट हैं लंबी बैटरी वाले ये 5 पोर्टेबल स्पीकर्स
24 घंटे तक के दमदार बैटरी बैकअप वाले ये पोर्टेबल स्पीकर्स बिना रुके लंबे समय तक हाई-क्वालिटी साउंड और बेहतरीन बेस देते हैं। ट्रैवलिंग और आउटडोर पार्टीज़ के लिए ये सबसे बेस्ट और पैसा वसूल विकल्प हैं जिन्हें बार-बार चार्ज करने का झंझट नहीं होता।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं और बार-बार चार्जिंग के झंझट से कतराते हैं, तो 24 घंटे का बैटरी बैकअप देने वाले Portable Speakers आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। आजकल मार्केट में ऐसे कई Best Bluetooth Speakers मौजूद हैं, जो न सिर्फ दमदार साउंड क्वालिटी और हेवी बास देते हैं, बल्कि इनकी बैटरी लाइफ भी लाजवाब होती है।
ये Long Battery Life Portable Speakers उन लोगों के लिए एकदम सही हैं जो अक्सर ट्रैवल करते हैं, कैंपिंग पर जाते हैं या आउटडोर पूल पार्टीज होस्ट करते हैं। लगातार 24 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिलने से आपकी पार्टी के बीच में म्यूजिक बंद होने का डर नहीं रहता। इसके अलावा, इनमें से ज्यादातर स्पीकर्स Waterproof और Dustproof (IPX रेटिंग) फीचर्स के साथ आते हैं, जो इन्हें हर मौसम के अनुकूल बनाते हैं।
यदि आप 2026 में एक नया पोर्टेबल स्पीकर खरीदने की सोच रहे हैं, तो केवल साउंड ही नहीं, बल्कि उसकी बैटरी क्षमता और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट (जैसे Type-C पोर्ट) पर भी जरूर ध्यान दें। JBL, Boat, Sony और Anker जैसे टॉप ब्रांड्स कम कीमत में शानदार फीचर्स वाले Budget Bluetooth Speakers पेश कर रहे हैं, जो आपके पैसे को पूरी तरह वसूल करते हैं। अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सही स्पीकर चुनें और बिना रुके अपने पसंदीदा गानों का आनंद लें।
1. Honeywell Suono P400 Bluetooth 5.3 Wireless Portable Speaker, 15W Output, Deep Bass, 10H Playtime, IPX6, TWS Pairing, RGB Lights, SD/AUX/Type-C Support, Built-in Mic, 78mm Drivers, 2-Year Warranty
यह एक पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर है जो 15W के दमदार आउटपुट और डीप बास के साथ आता है। इस स्पीकर में लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी दी गई है, जो बिना किसी रुकावट के फास्ट पेयरिंग सुनिश्चित करती है। पार्टी लवर्स के लिए इसमें वाइब्रेंट RGB लाइट्स दी गई हैं, जो गानों की बीट्स के साथ बदलती हैं। इसके अलावा, IPX6 वॉटर-रेसिस्टेंट रेटिंग इसे आउटडोर और पूल पार्टीज़ के लिए एक सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट कनेक्टिविटी
आकर्षक RGB लाइट्स
मल्टीपल इनपुट सपोर्ट
2 साल की लंबी वारंटी
TWS पेयरिंग
क्यों खोजें विकल्प
औसत बैटरी लाइफ
फुल वॉल्यूम पर डिस्टॉर्शन
2. JBL Go Essential with Rich Base, Wireless Ultra Portable Bluetooth Speaker, Vibrant Colors, Waterproof, Type C (Without Mic, Black)
यदि आप एक ऐसे ब्रांडेड और भरोसेमंद ब्लूटूथ स्पीकर की तलाश में हैं जो हथेली में समा जाए और बेहतरीन साउंड दे, तो JBL Go Essential आपके लिए एक लाजवाब विकल्प है। लगभग 1,599 रुपये की बजट रेंज में आने वाला यह अल्ट्रा-पोर्टेबल स्पीकर JBL Original Pro Sound तकनीक के साथ आता है, जो अपनी छोटी साइज के बावजूद बेहद साफ आवाज और शानदार बास प्रदान करता है। इसका कॉम्पैक्ट और वजन में हल्का डिजाइन इसे पॉकेट या छोटे बैग में रखकर कहीं भी ले जाने के लिए आदर्श बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट और लाइटवेट
JBL प्रो साउंड क्वालिटी
IPX7 वॉटरप्रूफ रेटिंग
मजबूत फैब्रिक डिजाइन
Type-C चार्जिंग पोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
बिल्ट-इन माइक नहीं
सीमित बैटरी लाइफ
3. Portronics SoundDrum 1 12W TWS Portable Bluetooth Speaker with Powerful Bass, Bluetooth 5.3V, 360° Surround Sound, USB Drive in, Type C Fast Charging(Blue)
यह छोटा और पोर्टेबल स्पीकर 12W साउंड आउटपुट के साथ आता है, जो अपने साइज के हिसाब से काफी तेज और भारी बास प्रदान करता है। इसमें 360° सराउंड साउंड तकनीक दी गई है, जिससे आवाज़ पूरे कमरे में समान रूप से फैलती है। लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 वर्जन और इन-बिल्ट FM रेडियो जैसी खूबियों के साथ यह स्पीकर रोजमर्रा के मनोरंजन के लिए एक बेहतरीन गैजेट है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट अनुकूल कीमत
360° सराउंड साउंड
लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3
मल्टीपल प्लेबैक मोड
क्यों खोजें विकल्प
केवल 5 से 6 घंटे का प्लेबैक
कोई वाटरप्रूफ रेटिंग नहीं
हाई वॉल्यूम पर हल्की घरघराहट
4. Dubstep Pop 1200 with Upto 16 Hrs Playtime, 52mm Dynamic Driver, TWS Pairing with 12W Output Bluetooth Wireless Speaker (Black)
यह स्पीकर 12W साउंड आउटपुट और 52mm डायनेमिक ड्राइवर्स के साथ आता है, जो बहुत ही कम कीमत में आपको क्रिस्टल-क्लियर ऑडियो और डीप बास का अनुभव कराता है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसकी विशाल बैटरी क्षमता है जो 16 घंटे तक का नॉन-स्टॉप प्लेबैक देती है, जिससे यह बजट सेगमेंट का किंग बन जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय कीमत
शानदार बैटरी बैकअप
XBass टेक्नोलॉजी
TWS पेयरिंग
क्यों खोजें विकल्प
केवल 6 महीने की वारंटी
कॉलिंग के लिए बेस्ट नहीं
5. Zebronics 2026 Launch Portable Bluetooth Speaker, 5W RMS, Up to 10Hrs Playback, Passive Radiator, TWS, BT v5.4, USB & mSD, 9 RGB Modes, Splash Proof, Type-C Charging (Sonic POD 15)
लगभग 679 रुपये की बजट रेंज में आने वाला यह स्पीकर 5W RMS आउटपुट के साथ आता है, जिसे डीप बास देने के लिए पैसिव रेडिएटर से लैस किया गया है। पार्टी का माहौल बनाने के लिए इसमें 9 डायनेमिक RGB लाइट्स मोड्स दिए गए हैं। साथ ही, यह लेटेस्ट ब्लूटूथ v5.4 कनेक्टिविटी के साथ आता है, जो इस प्राइस रेंज में बेहद दुर्लभ है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट ब्लूटूथ v5.4
9 आकर्षक RGB मोड्स
शानदार बैटरी लाइफ
मल्टी-कनेक्टिविटी ऑप्शन्स
क्यों खोजें विकल्प
सीमित साउंड आउटपुट
मोनो ऑडियो मोड
6. Boat Stone 352 Pro/Stone 358 Pro w/ 14W Signature Sound, Up to 12 Hours Playback, RGB LEDs, TWS Feature, Built-in Mic, BTv5.3, Free Music Streaming on JioSaavn Bluetooth Speaker (Raging Black)
लगभग 1,799 रुपये की कीमत में आने वाला यह पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर 14W boAt Signature Sound तकनीक से लैस है, जो वोकल्स को एकदम क्लियर रखता है और बेस को काफी वाइब्रेंट बनाता है। इसमें दी गई डायनेमिक RGB LEDs और लंबे समय तक चलने वाली बैटरी इसे आपकी इनडोर-आउटडोर पार्टियों के लिए एक परफेक्ट ऑल-राउंडर बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
14W बोट सिग्नेचर साउंड
लंबा प्लेबैक टाइम
डायनेमिक RGB एलईडी लाइट्स
लेटेस्ट ब्लूटूथ v5.3
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
बड़ी बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 2.8 से 3 घंटे का समय
7. PHILIPS Audio TAS1400BL Wireless Bluetooth Speaker with Deep Bass, Passive Radiator, 12W Sound Output, 1200mAh Rechargable Battery, RGB Light Modes, 10H Playtime, Supports TF/USB/BT Modes (Blue)
लगभग 1,199 रुपये की कीमत में आने वाला यह पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर 12W साउंड आउटपुट देता है। इसके बास को और गहरा और पंचियर बनाने के लिए इसमें एक पैसिव रेडिएटर दिया गया है। म्यूजिक के शौकीनों के लिए इसमें मल्टी-कलर RGB लाइट्स दी गई हैं जो गानों की बीट्स के साथ बदलती हैं। यह शानदार पोर्टेबिलिटी और फ्लिप्स के सिग्नेचर बैलेंस्ड साउंड का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रतिष्ठित ब्रांड और बैलेंस्ड साउंड
डीप बास
लेटेस्ट कनेक्टिविटी
मल्टीपल प्लेबैक ऑप्शन्स
क्यों खोजें विकल्प
मोनो ऑडियो मोड
कॉलिंग फीचर पर सीमित स्पष्टता
1. पोर्टेबल स्पीकर से क्या तात्पर्य है?
पोर्टेबल स्पीकर से तात्पर्य ऐसे स्पीकर से है जिसे आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये आकार में छोटे, वजन में हल्के और बैटरी से चलने वाले होते हैं। इन्हें चलाने के लिए हर समय बिजली के बोर्ड से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। इन्हें ब्लूटूथ के ज़रिए आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैबलेट से वायरलेस तरीके से जोड़ा जा सकता है।
2. किस प्रकार का स्पीकर सबसे अच्छा है?
स्पीकर सबसे अच्छा कौन सा है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है,
ट्रैवल और आउटडोर के लिए: ब्लूटूथ पोर्टेबल स्पीकर्स सबसे अच्छे हैं (जैसे वॉटरप्रूफ और डस्टप्रूफ स्पीकर्स)।
घर पर थियेटर और मूवीज़ के लिए: साउंडबार या मल्टी-चैनल (5.1/7.1) होम थियेटर सिस्टम सबसे अच्छे होते हैं।
पार्टी और डीजे के लिए: पार्टी स्पीकर्स जिनमें तेज आवाज और भारी बास होता है।
3. 4 प्रकार के स्पीकर क्या हैं?
आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले 4 प्रमुख प्रकार के स्पीकर्स ये हैं,
ब्लूटूथ पोर्टेबल स्पीकर्स : बैटरी से चलने वाले छोटे वायरलेस स्पीकर्स (जैसे JBL Go, Sony XB100)।
होम थियेटर / सराउंड साउंड स्पीकर्स : टीवी या सिनेमा के अनुभव के लिए इस्तेमाल होने वाले मल्टीपल स्पीकर्स और सबवूफर।
साउंडबार : टीवी के नीचे रखे जाने वाले पतले और लंबे स्पीकर्स जो कम जगह में बेहतरीन स्टीरियो साउंड देते हैं।
स्मार्ट स्पीकर्स : जो वॉयस असिस्टेंट (जैसे Alexa या Google Assistant) और वाई-फाई के साथ आते हैं (जैसे Amazon Echo)।
4. Which portable speaker is best?
यदि हम बजट, परफॉर्मेंस और ब्रांड वैल्यू को देखें, तो अलग-अलग ज़रूरतों के हिसाब से ये स्पीकर्स बेस्ट हैं:
प्रीमियम और बेस्ट साउंड क्वालिटी के लिए: Sony SRS-XB100 (यह 16 घंटे की बैटरी, IP67 वॉटरप्रूफ रेटिंग और बेहतरीन क्लियरिटी के साथ आता है)।
रफ-एंड-टफ और वॉटरप्रूफिंग के लिए: JBL Go Essential या JBL Go 4।
मिड-बजट और दमदार बास के लिए: boAt Stone 352 Pro (14W आउटपुट और RGB लाइट्स)।
सस्ते और पैसा वसूल बजट के लिए: Portronics SoundDrum 1 या Zebronics Sonic POD 15।
5. What is the best portable loudspeaker?
जब बात लाउडस्पीकर की आती है, जिसका मतलब है बहुत तेज़ आवाज़, भारी बास और बड़ी पार्टी के लिए उपयुक्त स्पीकर, तो ये सबसे बेस्ट हैं:
JBL PartyBox Series (जैसे PartyBox 110 या Encore): यह लाउडस्पीकर कैटेगरी में दुनिया का सबसे बेस्ट और सबसे दमदार साउंड देने वाला पोर्टेबल स्पीकर है।
Sony SRS-XG300 / XV300: यह बहुत तेज़ आवाज़, लंबी बैटरी लाइफ और कराओके (माइक) सपोर्ट के साथ आता है।
boAt Stone 1200 Pro (60W): अगर आप बजट में एक बेहद लाउड पोर्टेबल स्पीकर चाहते हैं, तो बोट का यह लाउडस्पीकर भारत में काफी लोकप्रिय है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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