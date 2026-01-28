छोटे अपार्टमेंट के लिए बेस्ट ओवन, कम स्पेस में होगी परफेक्ट बेकिंग, Amazon का बेस्ट ऑफर

संक्षेप: छोटे अपार्टमेंट में स्पेस की कमी अब बेकिंग का मजा खराब नहीं करेगी। Amazon पर चल रहे बेस्ट ऑफर्स में बंपर डिस्काउंट के साथ खरीदें ये बेस्ड ओवन…

Follow Us on

Jan 28, 2026 03:54 pm IST

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

शहरों में छोटे अपार्टमेंट्स की बढ़ती संख्या के साथ किचन स्पेस की कमी एक बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन अब बेकिंग, ग्रिलिंग और टोस्टिंग का मजा छोड़ने की जरूरत नहीं। काउंटरटॉप ओवन या कॉम्पैक्ट OTG ने छोटे घरों में परफेक्ट बेकिंग का नया दौर शुरू कर दिया है। चाहे आप केक, पिज्जा, कुकीज या ग्रिल्ड चिकन बनाना चाहें, ये स्पेस-सेविंग ओवन कम जगह में बड़े स्वाद देते हैं। भारत में Amazon पर उपलब्ध ये बेस्ट ओवन छोटे अपार्टमेंट वालों के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। अब कम स्पेस में भी घर पर ताजा बेक्ड गुड्स बनाना आसान और किफायती हो गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यह Microwave Oven अपनी तेज़ हीटिंग और 51 ऑटो-कुक मेनू के लिए जाना जाता है। यह विशेष रूप से बैचलर्स और छोटे परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 800 वॉट की हाई-पावर और 'वेपर क्लीन' जैसा आधुनिक फीचर दिया गया है। अमेजन पर इसे 14 फीसद की छूट के साथ मात्र 6,440 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसकी Vapor Clean तकनीक ओवन को दाग-धब्बों और गंध से मुक्त रखने में मदद करती है, जिससे इसकी सफाई बेहद आसान हो जाती है। साथ ही, इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन आपके किचन काउंटर पर बहुत कम जगह घेरता है।

Specifications कैपेसिटी 20 लीटर वाटेज 800 वॉट टाइप सोलो ऑटो मेनू 51 प्री-सेट प्रोग्राम्स कंट्रोल टच कीपैड वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी विशेष फीचर वेपर क्लीन और कॉम्पैक्ट डिजाइन क्यों खरीदें स्नैक्स से लेकर डेजर्ट तक, 51 प्री-सेट रेसिपीज़ की बड़ी रेंज खाने को बहुत तेज़ी से और समान रूप से गर्म करने में सक्षम वेपर क्लीन तकनीक आसान डीफ्रॉस्ट स्मार्ट कंट्रोल्स क्यों खोजें विकल्प सोलो टाइप 20 लीटर का साइज़ बड़े परिवारों के लिए छोटा पड़ सकता है

यह Oven विशेष रूप से छोटे किचन, बैचलर्स और छोटी फैमिली की बेकिंग और ग्रिलिंग ज़रूरतों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 800 वॉट की पावर और 250°C तक का एडजस्टेबल थर्मोस्टेट दिया गया है, जो कुकीज़, पनीर टिक्का और सैंडविच बनाने के लिए बेहतरीन है। अमेजन पर इसे 40 फीसद की छूट के साथ मात्र 2,398 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें ऑटो शट-ऑफ और रेडी बेल के साथ टाइमर की सुविधा दी गई है, जिससे खाना जलने का डर नहीं रहता। साथ ही, इसके साथ ग्रिल रैक और बेकिंग ट्रे जैसी सभी ज़रूरी एक्सेसरीज मुफ्त मिलती हैं।

Specifications कैपेसिटी 10 लीटर वाटेज 800 वॉट अधिकतम तापमान 250°C मटेरियल पाउडर कोटेड स्टील और टेम्पर्ड ग्लास वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी विशेष फीचर ग्रिल फंक्शन, टाइमर और रेडी बेल क्यों खरीदें किफायती बेकिंग समाधान एडजस्टेबल तापमान सुरक्षित बनावट बॉक्स में अलग से ग्रिल रैक और बेकिंग ट्रे साथ मिलती है कॉम्पैक्ट डिजाइन ऑटो शट-ऑफ क्यों खोजें विकल्प सीमित क्षमता रोटिसरी फंक्शन नहीं

यह अपनी सादगी और वर्सेटाइल डिज़ाइन के लिए भारतीय रसोईघरों में काफी लोकप्रिय है। इसमें बेकिंग, ग्रिलिंग और टोस्टिंग जैसे सभी बेसिक काम आसानी से किए जा सकते हैं। अमेजन पर इसे 41 फीसद की छूट के साथ मात्र 2,699 रुपये में खरीदा जा सकता है।

यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनके पास किचन में कम जगह है, लेकिन वे बेकिंग का शौक रखते हैं। इसमें टेम्परेचर कंट्रोल की सुविधा दी गई है, जो आपको अलग-अलग डिशेज के लिए सटीक तापमान सेट करने की अनुमति देती है।

Specifications कैपेसिटी 10 लीटर कंट्रोल टेम्परेचर और टाइमर नॉब्स मटेरियल हाई-ग्रेड स्टील बॉडी रंग क्लासिक ब्लैक वारंटी 2 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी विशेष फीचर वर्सेटाइल हीटिंग ऑप्शन्स क्यों खरीदें कॉम्पैक्ट डिज़ाइन टेम्परेचर कंट्रोल 2 साल की वारंटी किफायती विकल्प बजट में बेकिंग और टोस्टिंग शुरू करने वालों के लिए बेस्ट स्टाइलिश लुक क्यों खोजें विकल्प सीमित क्षमता 10 लीटर की क्षमता बहुत कम इसमें रोटिसरी और ऑटो-मेनू जैसे एडवांस फीचर्स की कमी वजन में बहुत हल्का होने के कारण इस्तेमाल के दौरान इसके गर्म होने पर सावधानी

यह अपने कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और बेहतरीन एक्सेसरीज के लिए जाना जाता है। इसमें 700 वॉट की पावर दी गई है, जो छोटे मील और स्नैक्स को बेक, ग्रिल और रोस्ट करने के लिए पर्याप्त है। अमेजन पर इसे 56 फीसद की भारी छूट के साथ 4,990 रुपये की जगह मात्र 2,199 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसकी सबसे बड़ी खूबी इसके साथ मिलने वाली क्रम ट्रे है, जो खाने के गिरे हुए टुकड़ों को आसानी से साफ़ करने में मदद करती है। साथ ही, यह ऑटो शट-ऑफ और रेडी बेल जैसे स्मार्ट फीचर्स से लैस है, जो खाना पकाने की प्रक्रिया को सुरक्षित और सरल बनाते हैं।

Specifications वाटेज 700 वॉट कंट्रोल मैकेनिकल नॉब कंट्रोल मटेरियल हाई-ग्रेड स्टील और ब्लैक फिनिश वारंटी 2 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी विशेष फीचर रिमूवेबल क्रम ट्रे और एडजस्टेबल रैक क्यों खरीदें अल्ट्रा किफायती फुल एक्सेसरीज पैक रिमूवेबल क्रम ट्रे के कारण ओवन के निचले हिस्से को साफ़ रखना बहुत आसान है ऑटो शट-ऑफ फीचर जो खाना पकने के बाद बिजली की सप्लाई काट देता है 2 साल की वारंटी इंडिकेटर लाइट क्यों खोजें विकल्प सीमित पावर 9 लीटर की क्षमता 3.6 स्टार की रेटिंग

यह अपनी मध्यम क्षमता और रोटिसरी फंक्शन के लिए जाना जाता है। 19 लीटर की क्षमता वाला यह ओटीजी विशेष रूप से 2-3 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें 4 स्टेनलेस स्टील हीटिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो समान रूप से गर्मी फैलाते हैं। अमेजन पर इसे 30 फीसद की छूट के साथ 7,395 रुपये की जगह 5,180 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें ड्रॉप-डाउन क्रम ट्रे दी गई है, जिससे खाने के गिरे हुए टुकड़ों को साफ़ करना बेहद आसान हो जाता है। यह बेकिंग, ग्रिलिंग और टोस्टिंग के साथ-साथ रोटिसरी की सुविधा भी देता है, जिससे आप घर पर ही तंदूरी चिकन और कबाब का आनंद ले सकते हैं।

Specifications कैपेसिटी 19 लीटर वाटेज 1380 वॉट फंक्शन्स बेकिंग, ग्रिलिंग, टोस्टिंग और रोटिसरी मटेरियल स्टेनलेस स्टील हीटिंग एलिमेंट्स वारंटी 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी विशेष फीचर रोटिसरी रॉड और ड्रॉप-डाउन क्रम ट्रे क्यों खरीदें चिकन या पनीर को घुमाकर समान रूप से भूनने की सुविधा 19 लीटर का साइज़ मध्यम परिवारों और कई डिशेज बनाने के लिए पर्याप्त 4 स्टेनलेस स्टील हीटर अलग-अलग रेसिपीज़ के लिए सटीक तापमान सेट करने की सुविधा ड्रॉप-डाउन क्रम ट्रे जिससे सफाई झंझट-मुक्त हो जाती है प्रेस्टीज की ओर से टिकाऊपन और अच्छी सर्विस का भरोसा क्यों खोजें विकल्प केवल 1 साल की वारंटी, जो फाबर या वंडरशेफ जैसे ब्रांड्स के मुकाबले कम रोटिसरी रॉड के अलावा अन्य एक्सेसरीज की संख्या सीमित हो सकती है MRP के मुकाबले डिस्काउंट औसत

यह अपनी दमदार 1000 वॉट की पावर के लिए जाना जाता है। अमेरिकी ब्रांड की विरासत वाले इस मॉडल को विशेष रूप से केक बनाने, तेल-मुक्त पापड़ सेंकने और सब्जियों व मांस को ग्रिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अमेजन पर इसे 33 फीसद की छूट के साथ मात्र 2,479 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें 1000 वॉट की शक्तिशाली हीटिंग दी गई है, जो 10 लीटर की छोटी क्षमता के साथ मिलकर बहुत तेज़ी से कुकिंग करती है। इसका ब्लैक और ग्रे फिनिश आपके किचन को एक मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड लुक देता है।

Specifications वाटेज 1000 वॉट मटेरियल हाई-ग्रेड मैटेलिक बॉडी और ग्लास डोर कंट्रोल टाइप मैकेनिकल नॉब रंग ब्लैक एंड ग्रे वारंटी कंपनी की स्टैंडर्ड वारंटी पॉलिसी के अनुसार क्यों खरीदें पावरफुल हीटिंग वर्सेटाइल कुकिंग अमेरिकी क्वालिटी मानकों के साथ आने वाला एक भरोसेमंद और टिकाऊ प्रोडक्ट आसान कंट्रोल किफायती विकल्प क्यों खोजें विकल्प 10 लीटर का साइज़ केवल 1-2 व्यक्तियों के स्नैक्स के लिए ही पर्याप्त इसमें रोटिसरी का विकल्प नहीं लगातार इस्तेमाल के दौरान बाहरी बॉडी काफी गर्म हो सकती है

यह ओटीजी अपनी मिड-रेंज क्षमता और भरोसेमंद परफॉरमेंस के लिए भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडल्स में से एक है। 16 लीटर की क्षमता वाला यह ओवन 2-3 सदस्यों वाले मध्यम परिवारों के लिए एकदम सही है। इसमें 1200 वॉट की हीटिंग पावर और 0-250°C तक की तापमान रेंज मिलती है। अमेजन पर इसे 15 फीसद की छूट के साथ 3,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें Cool touch door handle दिया गया है, जो आपको गर्मी के झटकों से बचाता है। साथ ही, इसके साथ बेकिंग ट्रे, ग्रिल रैक, और स्क्यूअर रॉड्स जैसी ढेरों एक्सेसरीज मुफ्त मिलती हैं, जो इसे एक कंप्लीट कुकिंग पैकेज बनाती हैं।

Specifications कैपेसिटी 16 लीटर वाटेज 1200 वॉट तापमान रेंज 0°C से 250°C मटेरियल स्टेनलेस स्टील और पाउडर कोटेड वारंटी 2 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी विशेष फीचर रोटिसरी रॉड और स्लाइड-आउट क्रम ट्रे क्यों खरीदें वर्सेटाइल कुकिंग लंबी वारंटी प्रीमियम सुरक्षा स्लाइड-आउट क्रम ट्रे जिससे गिरे हुए टुकड़ों को साफ़ करना आसान बॉक्स में चिमटा, ट्रे और रैक जैसे सभी ज़रूरी सामान साथ मिलते हैं स्टेनलेस स्टील और पाउडर कोटेड बॉडी जो लंबे समय तक चलती है क्यों खोजें विकल्प एमआरपी पर डिस्काउंट अन्य ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ा कम सफेद रंग होने के कारण किचन की कालिख और तेल के दाग जल्दी नज़र आ सकते हैं 16 लीटर का साइज़ बड़े पिज़्ज़ा या ज़्यादा मात्रा में कुकिंग के लिए छोटा

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।