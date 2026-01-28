छोटे अपार्टमेंट के लिए बेस्ट ओवन, कम स्पेस में होगी परफेक्ट बेकिंग, Amazon का बेस्ट ऑफर
छोटे अपार्टमेंट में स्पेस की कमी अब बेकिंग का मजा खराब नहीं करेगी। Amazon पर चल रहे बेस्ट ऑफर्स में बंपर डिस्काउंट के साथ खरीदें ये बेस्ड ओवन…
शहरों में छोटे अपार्टमेंट्स की बढ़ती संख्या के साथ किचन स्पेस की कमी एक बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन अब बेकिंग, ग्रिलिंग और टोस्टिंग का मजा छोड़ने की जरूरत नहीं। काउंटरटॉप ओवन या कॉम्पैक्ट OTG ने छोटे घरों में परफेक्ट बेकिंग का नया दौर शुरू कर दिया है। चाहे आप केक, पिज्जा, कुकीज या ग्रिल्ड चिकन बनाना चाहें, ये स्पेस-सेविंग ओवन कम जगह में बड़े स्वाद देते हैं। भारत में Amazon पर उपलब्ध ये बेस्ट ओवन छोटे अपार्टमेंट वालों के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। अब कम स्पेस में भी घर पर ताजा बेक्ड गुड्स बनाना आसान और किफायती हो गया है।
1. Panasonic 20L Solo Microwave Oven (NN-ST26JMFDG, Silver, 51 Auto Menus)
यह Microwave Oven अपनी तेज़ हीटिंग और 51 ऑटो-कुक मेनू के लिए जाना जाता है। यह विशेष रूप से बैचलर्स और छोटे परिवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 800 वॉट की हाई-पावर और 'वेपर क्लीन' जैसा आधुनिक फीचर दिया गया है। अमेजन पर इसे 14 फीसद की छूट के साथ मात्र 6,440 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसकी Vapor Clean तकनीक ओवन को दाग-धब्बों और गंध से मुक्त रखने में मदद करती है, जिससे इसकी सफाई बेहद आसान हो जाती है। साथ ही, इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन आपके किचन काउंटर पर बहुत कम जगह घेरता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्नैक्स से लेकर डेजर्ट तक, 51 प्री-सेट रेसिपीज़ की बड़ी रेंज
खाने को बहुत तेज़ी से और समान रूप से गर्म करने में सक्षम
वेपर क्लीन तकनीक
आसान डीफ्रॉस्ट
स्मार्ट कंट्रोल्स
क्यों खोजें विकल्प
सोलो टाइप
20 लीटर का साइज़ बड़े परिवारों के लिए छोटा पड़ सकता है
2. Milton 10L OTG Oven Toaster Griller for Kitchen | 800W | Royal Black Finish | Auto Shut-Off | 250°C Thermostat | Timer, Bell & Tempered Glass | Easy to Clean | Includes Grill Rack & Baking Tray
यह Oven विशेष रूप से छोटे किचन, बैचलर्स और छोटी फैमिली की बेकिंग और ग्रिलिंग ज़रूरतों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 800 वॉट की पावर और 250°C तक का एडजस्टेबल थर्मोस्टेट दिया गया है, जो कुकीज़, पनीर टिक्का और सैंडविच बनाने के लिए बेहतरीन है। अमेजन पर इसे 40 फीसद की छूट के साथ मात्र 2,398 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें ऑटो शट-ऑफ और रेडी बेल के साथ टाइमर की सुविधा दी गई है, जिससे खाना जलने का डर नहीं रहता। साथ ही, इसके साथ ग्रिल रैक और बेकिंग ट्रे जैसी सभी ज़रूरी एक्सेसरीज मुफ्त मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती बेकिंग समाधान
एडजस्टेबल तापमान
सुरक्षित बनावट
बॉक्स में अलग से ग्रिल रैक और बेकिंग ट्रे साथ मिलती है
कॉम्पैक्ट डिजाइन
ऑटो शट-ऑफ
क्यों खोजें विकल्प
सीमित क्षमता
रोटिसरी फंक्शन नहीं
3. Wonderchef Oven Toaster Griller (OTG) 10L | Black | 2 Years Warranty
यह अपनी सादगी और वर्सेटाइल डिज़ाइन के लिए भारतीय रसोईघरों में काफी लोकप्रिय है। इसमें बेकिंग, ग्रिलिंग और टोस्टिंग जैसे सभी बेसिक काम आसानी से किए जा सकते हैं। अमेजन पर इसे 41 फीसद की छूट के साथ मात्र 2,699 रुपये में खरीदा जा सकता है।
यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनके पास किचन में कम जगह है, लेकिन वे बेकिंग का शौक रखते हैं। इसमें टेम्परेचर कंट्रोल की सुविधा दी गई है, जो आपको अलग-अलग डिशेज के लिए सटीक तापमान सेट करने की अनुमति देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
टेम्परेचर कंट्रोल
2 साल की वारंटी
किफायती विकल्प
बजट में बेकिंग और टोस्टिंग शुरू करने वालों के लिए बेस्ट
स्टाइलिश लुक
क्यों खोजें विकल्प
सीमित क्षमता 10 लीटर की क्षमता बहुत कम
इसमें रोटिसरी और ऑटो-मेनू जैसे एडवांस फीचर्स की कमी
वजन में बहुत हल्का होने के कारण इस्तेमाल के दौरान इसके गर्म होने पर सावधानी
4. Faber 9L OTG | FOTG 9.0L Neo BK | Bake Tray, Crumb Tray, SS Wire Tray | Timer | Knob Control | Grill, Bake, Toast, Roast | 700W | Operation Indicator | 2 Year Warranty by Faber| Black
यह अपने कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और बेहतरीन एक्सेसरीज के लिए जाना जाता है। इसमें 700 वॉट की पावर दी गई है, जो छोटे मील और स्नैक्स को बेक, ग्रिल और रोस्ट करने के लिए पर्याप्त है। अमेजन पर इसे 56 फीसद की भारी छूट के साथ 4,990 रुपये की जगह मात्र 2,199 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसकी सबसे बड़ी खूबी इसके साथ मिलने वाली क्रम ट्रे है, जो खाने के गिरे हुए टुकड़ों को आसानी से साफ़ करने में मदद करती है। साथ ही, यह ऑटो शट-ऑफ और रेडी बेल जैसे स्मार्ट फीचर्स से लैस है, जो खाना पकाने की प्रक्रिया को सुरक्षित और सरल बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा किफायती
फुल एक्सेसरीज पैक
रिमूवेबल क्रम ट्रे के कारण ओवन के निचले हिस्से को साफ़ रखना बहुत आसान है
ऑटो शट-ऑफ फीचर जो खाना पकने के बाद बिजली की सप्लाई काट देता है
2 साल की वारंटी
इंडिकेटर लाइट
क्यों खोजें विकल्प
सीमित पावर
9 लीटर की क्षमता
3.6 स्टार की रेटिंग
5. Prestige POTG 19 PCR 19 Liters Oven Toaster Grill, Black
यह अपनी मध्यम क्षमता और रोटिसरी फंक्शन के लिए जाना जाता है। 19 लीटर की क्षमता वाला यह ओटीजी विशेष रूप से 2-3 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें 4 स्टेनलेस स्टील हीटिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो समान रूप से गर्मी फैलाते हैं। अमेजन पर इसे 30 फीसद की छूट के साथ 7,395 रुपये की जगह 5,180 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें ड्रॉप-डाउन क्रम ट्रे दी गई है, जिससे खाने के गिरे हुए टुकड़ों को साफ़ करना बेहद आसान हो जाता है। यह बेकिंग, ग्रिलिंग और टोस्टिंग के साथ-साथ रोटिसरी की सुविधा भी देता है, जिससे आप घर पर ही तंदूरी चिकन और कबाब का आनंद ले सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
चिकन या पनीर को घुमाकर समान रूप से भूनने की सुविधा
19 लीटर का साइज़ मध्यम परिवारों और कई डिशेज बनाने के लिए पर्याप्त
4 स्टेनलेस स्टील हीटर
अलग-अलग रेसिपीज़ के लिए सटीक तापमान सेट करने की सुविधा
ड्रॉप-डाउन क्रम ट्रे जिससे सफाई झंझट-मुक्त हो जाती है
प्रेस्टीज की ओर से टिकाऊपन और अच्छी सर्विस का भरोसा
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 साल की वारंटी, जो फाबर या वंडरशेफ जैसे ब्रांड्स के मुकाबले कम
रोटिसरी रॉड के अलावा अन्य एक्सेसरीज की संख्या सीमित हो सकती है
MRP के मुकाबले डिस्काउंट औसत
6. AMERICAN MICRONIC INSTRUMENTS- 10 Liter Imported Oven Toaster Griller (Otg), 1000 Watts - Ami-Otg-10Ldx, Black And Grey
यह अपनी दमदार 1000 वॉट की पावर के लिए जाना जाता है। अमेरिकी ब्रांड की विरासत वाले इस मॉडल को विशेष रूप से केक बनाने, तेल-मुक्त पापड़ सेंकने और सब्जियों व मांस को ग्रिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अमेजन पर इसे 33 फीसद की छूट के साथ मात्र 2,479 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें 1000 वॉट की शक्तिशाली हीटिंग दी गई है, जो 10 लीटर की छोटी क्षमता के साथ मिलकर बहुत तेज़ी से कुकिंग करती है। इसका ब्लैक और ग्रे फिनिश आपके किचन को एक मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल हीटिंग
वर्सेटाइल कुकिंग
अमेरिकी क्वालिटी मानकों के साथ आने वाला एक भरोसेमंद और टिकाऊ प्रोडक्ट
आसान कंट्रोल
किफायती विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
10 लीटर का साइज़ केवल 1-2 व्यक्तियों के स्नैक्स के लिए ही पर्याप्त
इसमें रोटिसरी का विकल्प नहीं
लगातार इस्तेमाल के दौरान बाहरी बॉडी काफी गर्म हो सकती है
7. Bajaj 1603 16 Litres Oven Toaster Grill (16L OTG) With Baking & Grilling Accessories| 1200 W | Oven For Kitchen With Transparent Glass Door| 2 Year Warranty by Bajaj| White
यह ओटीजी अपनी मिड-रेंज क्षमता और भरोसेमंद परफॉरमेंस के लिए भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडल्स में से एक है। 16 लीटर की क्षमता वाला यह ओवन 2-3 सदस्यों वाले मध्यम परिवारों के लिए एकदम सही है। इसमें 1200 वॉट की हीटिंग पावर और 0-250°C तक की तापमान रेंज मिलती है। अमेजन पर इसे 15 फीसद की छूट के साथ 3,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें Cool touch door handle दिया गया है, जो आपको गर्मी के झटकों से बचाता है। साथ ही, इसके साथ बेकिंग ट्रे, ग्रिल रैक, और स्क्यूअर रॉड्स जैसी ढेरों एक्सेसरीज मुफ्त मिलती हैं, जो इसे एक कंप्लीट कुकिंग पैकेज बनाती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
वर्सेटाइल कुकिंग
लंबी वारंटी
प्रीमियम सुरक्षा
स्लाइड-आउट क्रम ट्रे जिससे गिरे हुए टुकड़ों को साफ़ करना आसान
बॉक्स में चिमटा, ट्रे और रैक जैसे सभी ज़रूरी सामान साथ मिलते हैं
स्टेनलेस स्टील और पाउडर कोटेड बॉडी जो लंबे समय तक चलती है
क्यों खोजें विकल्प
एमआरपी पर डिस्काउंट अन्य ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ा कम
सफेद रंग होने के कारण किचन की कालिख और तेल के दाग जल्दी नज़र आ सकते हैं
16 लीटर का साइज़ बड़े पिज़्ज़ा या ज़्यादा मात्रा में कुकिंग के लिए छोटा
