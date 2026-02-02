सुपर साउंड, सुपर सेविंग! ऑन-ईयर हेडफोन सेल में रिकॉर्ड तोड़ ऑफर, अभी करें बुकिंग
क्लियर कॉल्स, अच्छी साउंड और आरामदायक फिट वाले ऑन ईयर हेडफोन ऑफिस, स्टडी और म्यूजिक के लिए परफेक्ट हैं। अभी अमेजन पर boAt, Zebronics, EPOS जैसे ब्रांड्स की टॉप डील्स चल रही हैं, जहां से इन्हें सस्ते में ले सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
ऑन-ईयर हेडफोन विद माइक काफी लोकप्रिय हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक उपयोग के लिए आरामदायक होते हैं। ये हेडफोन हल्के होते हैं और इस्तेमाल में भी बेहद आसान हैं। इनमें क्रिस्प और क्लियर माइक्रोफोन मिलता है, जिससे ऑनलाइन मीटिंग्स, वर्क-फ्रॉम-होम कॉल्स, ऑनलाइन क्लासेस और वॉइस चैट के दौरान आपकी आवाज साफ़ सुनाई देती है।
साथ ही, बेहतरीन साउंड क्वालिटी के चलते म्यूजिक, पॉडकास्ट और वीडियो देखने का अनुभव भी शानदार होता है।
इन हेडफोन को अमेज़न पर भारी डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। इन्हें बैंक डिस्काउंट ऑफर के साथ ही कई अन्य तरह के डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा।
1. Logitech H151 Wired On Ear Headphones with Mic (Black)
यह वायर्ड ऑन-ईयर हेडसेट विशेष रूप से ऑफिस मीटिंग्स, ऑनलाइन क्लासेस और साफ़ कॉलिंग अनुभव के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें शोर कम करने वाला माइक्रोफोन दिया गया है, जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार 180-डिग्री तक घुमाकर दाएं या बाएं किसी भी तरफ सेट कर सकते हैं। अमेजन पर इसे 18 फीसद की छूट के साथ मात्र 1,475 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें इन-लाइन कंट्रोल्स की सुविधा मिलती है, जिससे आप कॉल के दौरान बिना कंप्यूटर छुए सीधे तार से ही वॉल्यूम कम-ज़्यादा या म्यूट कर सकते हैं। इसका हल्का वज़न और सॉफ्ट कुशन इसे लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए आरामदायक बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
नॉइज-कैंसलिंग माइक्रोफोन
रोटेटिंग माइक
इन-लाइन कंट्रोल
बेहद हल्का वजन
यूनिवर्सल कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
बहुत लंबे समय तक पहनने पर कुछ यूज़र्स को कानों पर दबाव
भारी बेस वाले म्यूजिक प्रेमियों के लिए बेस्ट नहीं
केबल की लंबाई कुछ डेस्क सेटअप के लिए कम
2. EPOS PC 8 USB A On-Ear Stereo Wired Headset with Microphone, Wired Headphones, Inline Volume Control, Mute Function, Noise-Canceling Microphone, for Laptop, PC, Mac - Online Calls, Teaching
यह एक प्रीमियम ऑन-ईयर स्टीरियो हेडसेट है, जिसे विशेष रूप से प्रोफेशनल ऑनलाइन कॉल्स, टीचिंग और बिजनेस मीटिंग्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें USB-A प्लग-एंड-प्ले कनेक्टिविटी दी गई है, जिससे इसे लैपटॉप, पीसी या मैक के साथ इस्तेमाल करना बेहद आसान है। अमेजन पर इसे 15 फीसद की छूट के साथ मात्र 2,550 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें शोर कम करने वाला Noise-Cancelling Microphone और इन-लाइन वॉल्यूम कंट्रोल की सुविधा दी गई है। इसकी ज़बरदस्त साउंड क्लैरिटी और हल्का वज़न इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए एक आरामदायक और टिकाऊ विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
USB प्लग-एंड-प्ले
नॉइज-कैंसलिंग माइक
इन-लाइन कंट्रोल
कॉल के साथ-साथ संगीत सुनने और हल्की गेमिंग के लिए भी बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
सीमित कनेक्टिविटी
बाहरी शोर को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर पाता
कीमत बजट हेडसेट्स के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा
3. Boat Bassheads 900 Pro Wired Headphones with 40Mm Drivers, Lightweight Foldable Design, Over Ear, Remote Control, Unidirectional Retractable Mic, Adjustable Headband & USB Type-A Compatibility(Black)
यह वायर्ड ओवर-ईयर हेडफ़ोन है, जो विशेष रूप से गेमिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स और मनोरंजन के शौकीनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें USB Type-A कनेक्टिविटी दी गई है, जो इसे पीसी और लैपटॉप के साथ सीधे इस्तेमाल करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। अमेजन पर इसे 83 फीसद की भारी छूट के साथ 4,990 रुपये की जगह मात्र 849 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें 40mm के पावरफुल ड्राइवर्स और एक रिट्रैक्टेबल यूनिडायरेक्शनल माइक मिलता है, जो साफ़ इन-गेम बातचीत और कॉल्स के लिए बेस्ट है। इसका फोल्डेबल और लाइटवेट डिज़ाइन इसे सफर में ले जाने के लिए भी काफी सुविधाजनक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल 40mm ड्राइवर्स
रिट्रैक्टेबल माइक
USB Type-A कम्पैटिबिलिटी
केबल पर ही वॉल्यूम एडजस्टमेंट और म्यूट/अनम्यूट स्विच की सुविधा
फोल्डेबल डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
सीमित कनेक्टिविटी
पूरी तरह से प्लास्टिक बॉडी होने के कारण इसे झटकों से बचाना जरूरी
4. Amazon Basics Pro Series Wired USB On Ear Headset with Mic | 40 mm Driver | Computer/PC or Laptop Headphone | Noise Cancellation Microphone | in-line Control for Home, Office, Teams or Zoom, Black
यह वायर्ड USB ऑन-ईयर हेडसेट है, जो विशेष रूप से ऑफिस मीटिंग्स, जूम कॉल्स और ऑनलाइन टीचिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 40mm के बड़े ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो क्रिस्टल क्लियर साउंड आउटपुट सुनिश्चित करते हैं। अमेजन पर इसे 48 फीसद की भारी छूट के साथ 3,999 रुपये की जगह मात्र 2,099 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें शोर कम करने वाला माइक्रोफोन और इन-लाइन रिमोट कंट्रोल की सुविधा दी गई है, जिससे आप कॉल के दौरान बिना कंप्यूटर छुए सीधे तार से ही सेटिंग्स मैनेज कर सकते हैं। यह लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ प्लग-एंड-प्ले आसान सेटअप प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
एक्टिव नॉइज कैंसलेशन
पावरफुल 40mm ड्राइवर्स
इन-लाइन कंट्रोल
प्रोफेशनल डिज़ाइन
USB कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
सीमित कनेक्टिविटी
बहुत लंबे समय तक पहनने पर कानों पर दबाव महसूस हो सकता है
5. Hp Wired On Ear Headphones With Mic With 3.5 Mm Drivers, In-Built Noise Cancelling, Foldable And Adjustable For Laptop/Pc/Office/Home/ 1 Year Warranty (B4B09Pa)
यह वायर्ड ऑन-ईयर हेडफ़ोन है, जो बजट श्रेणी में एक टिकाऊ और प्रभावी ऑडियो सोल्यूशन है। इसे विशेष रूप से ऑफिस के काम, ऑनलाइन क्लासेस और घर पर मनोरंजन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 3.5mm जैक कनेक्टिविटी दी गई है, जिससे यह लगभग सभी लैपटॉप, डेस्कटॉप और पुराने स्मार्टफोन्स के साथ आसानी से जुड़ जाता है। अमेजन पर इसे 30 फीसद की छूट के साथ मात्र 702 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें इन-बिल्ट नॉइज कैंसलिंग और फोल्डेबल डिज़ाइन मिलता है, जो इसे ट्रैवल-फ्रेंडली बनाता है। यह हेडफ़ोन शक्तिशाली बास और साफ़ ट्रेबल का एक संतुलित अनुभव प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती ब्रांडेड विकल्प
फोल्डेबल और एडजस्टेबल
आरामदायक फिट
लंबी केबल
इन-बिल्ट माइक
क्यों खोजें विकल्प
पूरी तरह प्लास्टिक बॉडी
3.5 स्टार की औसत रेटिंग
6. Zebronics 2.8m Wired Headphones, 27mm Drivers, Adjustable Mic, 3.5mm Jack, Detachable USB Cable, Adjustable Headband, Media/Volume Control, Compatible with Laptop/PC/Mobile/Tablet (VCX 101)
यह एक वर्सेटाइल वायर्ड हेडसेट है, जो अपने ड्यूल कनेक्टर डिज़ाइन और एक्स्ट्रा लंबी केबल के लिए जाना जाता है। इसमें 2.8 मीटर का तार दिया गया है, जो आपको डेस्क पर काम करते समय घूमने की पूरी आजादी देता है। इसमें डिटैचेबल USB केबल के अंदर एक 3.5mm जैक मिलता है, जिससे इसे लैपटॉप, पीसी और मोबाइल सभी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेजन पर इसे 48 फीसद की छूट के साथ 1,699 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें 27mm के ड्राइवर्स और एक एडजस्टेबल माइक्रोफोन दिया गया है, जो वर्चुअल मीटिंग्स और ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्रिस्टल क्लियर आवाज़ सुनिश्चित करता है। ऑन-केबल मीडिया कंट्रोल्स और एलईडी इंडिकेटर इसे और भी स्मार्ट और उपयोगी बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
ड्यूल कनेक्टिविटी
एक्स्ट्रा लंबी 2.8m केबल
एडजस्टेबल माइक
मीडिया कंट्रोल्स
LED इंडिकेटर
अर्गोनोमिक डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
27mm के छोटे ड्राइवर्स
केबल बहुत ज़्यादा लंबी होने के कारण छोटे डेस्क सेटअप पर उलझने की समस्या
ऑन-ईयर डिज़ाइन होने के कारण पैसिव नॉइज आइसोलेशन बहुत प्रभावी नहीं
7. Honeywell New Suono P40 Wired On-Ear Headphones with Rotating Mic for HD Calling, Dual 40mm Drivers, Adjustable Headband for PC/Laptop/Computers, in-Built Noise canceling, Stereo Sound, Deep Bass
यह वायर्ड ऑन-ईयर हेडफ़ोन है, जो विशेष रूप से HD कॉलिंग, ज़ूम मीटिंग्स और ऑनलाइन क्लासेस के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें USB-A कनेक्टिविटी दी गई है, जो इसे बिना किसी सॉफ़्टवेयर के कंप्यूटर और लैपटॉप के साथ 'प्लग-एंड-प्ले' आसान सेटअप प्रदान करती है। अमेजन पर इसे 69 फीसद की भारी छूट के साथ 4,999 रुपये की जगह मात्र 1,549 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें 120-डिग्री रोटेटिंग माइक दिया गया है, जिसमें इन-बिल्ट नॉइज़ कैंसलिंग फीचर है, जो आपकी आवाज़ को साफ़ रखता है। 40mm के ड्यूल ड्राइवर्स के साथ यह हेडफ़ोन कॉलिंग के अलावा म्यूजिक सुनने के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
40mm ड्यूल ड्राइवर्स
रोटेटिंग माइक 120° घूमने वाला माइक
इन-बिल्ट नॉइज कैंसलिंग
प्लग एंड प्ले
आसान कंट्रोल
आरामदायक डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
2.3 स्टार रेटिंग
केवल USB-A पोर्ट वाले डिवाइसेज के लिए ही सीमित
