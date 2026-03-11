क्या आप शोर से परेशान हैं? ये बेस्ट नॉइज कैंसलिंग ईयरफ़ोन्स बदल देंगे आपका म्यूजिक एक्सपीरियंस
भीड़भाड़ और शोर के बीच बेहतरीन म्यूजिक अनुभव के लिए एक्टिव नॉइज कैंसलेशन तकनीक वाले ये 10 ईयरफोन्स सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। क्रिस्टल क्लियर साउंड और दमदार बैटरी बैकअप के साथ आने वाले ये गैजेट्स आपके काम और मनोरंजन के तरीके को पूरी तरह बदल देंगे।
आज के शोर-शराबे भरे माहौल में शांति से संगीत सुनना या सुकून से कॉल पर बात करना एक चुनौती बन गया है। चाहे आप दफ्तर में हों, मेट्रो में सफर कर रहे हों या घर के शोर के बीच काम कर रहे हों, एक अच्छा एक्टिव नॉइज-कैंसलिंग ईयरफोन आपकी एकाग्रता को कई गुना बढ़ा सकता है। यह लेख उन बेहतरीन नॉइज-कैंसलिंग ईयरफोन्स पर केंद्रित है, जो तकनीक, साउंड क्वालिटी और आराम के मामले में 2026 के टॉप दावेदार हैं।
इन ईयरफोन्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी ANC तकनीक है, जो बाहरी शोर को पहचानकर उसे खत्म कर देती है, जिससे आपको केवल वही सुनाई देता है जो आप सुनना चाहते हैं। लिस्ट में Sony, Bose, और Apple जैसे प्रीमियम ब्रांड्स से लेकर बजट अनुकूल विकल्पों को शामिल किया गया है। ये गैजेट्स न केवल क्रिस्टल क्लियर ऑडियो प्रदान करते हैं, बल्कि इनमें दमदार बैटरी बैकअप और एर्गोनोमिक डिज़ाइन भी मिलता है, जिससे इन्हें लंबे समय तक पहनने पर भी कानों में दर्द नहीं होता।
इसके अलावा, इन ईयरफोन्स में ट्रांसपेरेंसी मोड जैसे आधुनिक फीचर्स भी दिए गए हैं, जो जरूरत पड़ने पर आपको बिना ईयरफोन हटाए बाहरी आवाज़ें सुनने की सुविधा देते हैं। यदि आप अपने म्यूजिक एक्सपीरियंस को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं और बाहरी डिस्टरबेंस से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इन चुनिंदा विकल्पों में से एक को चुनना आपके लिए एक स्मार्ट निवेश साबित होगा।
1. OnePlus Nord Buds 3 Pro Truly Wireless Bluetooth Earbuds with Upto 49dB Active Noise Cancellation,12.4mm Dynamic Drivers,10mins for 11Hrs Fast Charging with Upto 44Hrs Music Playback [Starry Black]
वनप्लस हमेशा से अपने किफायती और प्रीमियम फीचर्स वाले गैजेट्स के लिए जाना जाता है। OnePlus Nord Buds 3 Pro इसी परंपरा को आगे बढ़ाता है। अमेज़न पर 28% की छूट के साथ यह 2,649 रुपये में उपलब्ध है। यह उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें तेज बेस और बिना किसी शोर-शराबे के म्यूजिक सुनना पसंद है। इसके स्टाररी ब्लैक फिनिश और स्लीक डिज़ाइन ने इसे अमेजन पर Amazon's Choice बना दिया है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली नॉइज़ कैंसलेशन
सुपरफास्ट चार्जिंग
डुअल डिवाइस पेयरिंग
क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग
BassWave 2.0
क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग
क्यों खोजें विकल्प
स्पेशियल ऑडियो सीमा
कॉम्पैक्ट बड्स के मुकाबले थोड़ा बड़ा
बैटरी लाइफ 44 घंटे से काफी कम
2. Skullcandy Ink’d ANC Wireless Earbuds with Active Noise Cancelling, 43Hr Battery + Rapid Charge, Quad Mic with ENC, 10mm Drivers, Multipoint Pairing, Sweat & Water Resistant – Black Glossy
ऑडियो की दुनिया में Skullcandy अपने बेहतरीन बेस और स्टाइलिश डिज़ाइन के लिए मशहूर है। Skullcandy Ink’d ANC इस समय अमेज़न पर 77% की अविश्वसनीय छूट के साथ उपलब्ध है। यह उन लोगों के लिए एक प्रीमियम विकल्प है जो एक ही समय में एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन और लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं। इसका ग्लॉसी ब्लैक फिनिश इसे बहुत ही प्रीमियम लुक देता है, और 250 रूपये के अतिरिक्त कूपन ऑफर के साथ यह डील और भी आकर्षक हो जाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
भारी डिस्काउंट
4-माइक ANC
मल्टीपॉइंट पेयरिंग
टिकाऊपन
इन-ईयर डिज़ाइन लंबे समय तक पहनने के लिए काफी हल्का और आरामदायक
क्यों खोजें विकल्प
ब्लैक ग्लॉसी फिनिश पर उंगलियों के निशान
बहुत तेज़ हवा में कॉलिंग क्वालिटी थोड़ी प्रभावित
3. JLab Go Pods ANC Earbuds - Hybrid Active Noise Cancelling Bluetooth Earphones, 26+ Hr Playtime Wireless In Ear Buds, IP55 Sweat-Resistant, Custom Sound via App, Multipoint & Clear Calls, Black (Black)
अमेरिकी ब्रांड JLab अपने टिकाऊ और फीचर-लोडेड ऑडियो प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर है। JLab Go Pods ANC इस समय अमेज़न पर 46% की छूट के साथ मात्र 2,499 रूपये में उपलब्ध है। यह ईयरबड्स उन लोगों के लिए बेहतरीन हैं जो एक बजट-फ्रेंडली डिवाइस चाहते हैं जिसमें ऐप के ज़रिए साउंड को अपनी पसंद के हिसाब से सेट किया जा सके। इसे Amazon's Choice का टैग मिला है, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाइब्रिड ANC
ऐप सपोर्ट
मजबूत बनावट
स्मार्ट स्विचिंग
क्यों खोजें विकल्प
कुल बैटरी लाइफ थोड़ी कम
केस की बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक
थोड़ा बड़ा
4. iQOO TWS 1e in-Ear Earbuds with Mic, Upto 30dB Active Noise Cancellation, Fast Charging which Takes 10 mins for 3 Hours Playtime, with Upto 42 hrs Playback time (Flame Yellow)
iQOO अपने पावरफुल स्मार्टफोन्स के लिए जाना जाता है, और अब iQOO TWS 1e के साथ उन्होंने ऑडियो मार्केट में भी अपनी धाक जमा ली है। अमेजन पर 1,899 रूपये की कीमत वाला यह ईयरबड अपने फ्लेम येलो रंग की वजह से काफी कूल और स्पोर्टी दिखता है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में Active Noise Cancellation और लो-लेटेंसी गेमिंग का अनुभव लेना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
AI कॉल नॉइज़ कैंसलेशन
बेहतरीन बैटरी बैकअप
कस्टमाइज़ेबल साउंड
डुअल पेयरिंग
गेमिंग के लिए बेस्ट
क्यों खोजें विकल्प
ANC की सीमा 30dB
IP रेटिंग
5. EarFun [2025 VGP Winner] Air Pro 4+ Adaptive Hybrid Noise Cancelling Wireless Earbuds Bluetooth 6.0,Qualcomm Snapdragon Sound, aptX Lossless,LDAC Hi-Res Audio, 6 Mics AI CVC Call,54H Playtime
EarFun Air Pro 4+ केवल एक साधारण ईयरबड नहीं है, बल्कि यह अत्याधुनिक इंजीनियरिंग का नमूना है। अमेज़न पर 34% की छूट के साथ यह 8,899 रूपये में उपलब्ध है। यह ईयरबड उन ऑडियोफाइल्स के लिए है जो साउंड की बारीकियों से समझौता नहीं करते। इसमें Qualcomm Snapdragon Sound और Bluetooth 6.0 जैसी लेटेस्ट तकनीक दी गई है, जो इसे बाजार के अन्य बजट और मिड-रेंज बड्स से कोसों आगे खड़ा करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेमिसाल साउंड क्लैरिटी
स्मार्ट AI ट्रांसलेशन
भविष्य के लिए तैयार
पावरफुल ANC
लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम कीमत
इन-ईयर फिट
इन-ईयर फिट
बड्स कान में थोड़े भारी
6. realme Buds T200x True Wireless Earbuds with 12.4mm Dynamic Bass Drivers, 25 dB ANC, Quad Mic, 45ms Latency, Upto 48 Hrs Playback, Fast Charge, IP55 Rated, BT 5.4 (Pure Black)
यदि आप एक ऐसे ईयरबड्स की तलाश में हैं जो जेब पर भारी न पड़े लेकिन फीचर्स में कोई कमी न हो, तो realme Buds T200x एक बेहतरीन विकल्प है। अमेजन पर 44% की भारी छूट के साथ यह मात्र 1,399 रूपये में उपलब्ध है। इसके प्योर ब्लैक कलर और प्रीमियम फिनिश ने इसे युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो संगीत में डीप बेस को प्राथमिकता देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बेस क्वालिटी
लंबा साथ
गेमिंग के लिए उपयुक्त
मजबूत बनावट
क्रिस्टल क्लियर कॉल
क्यों खोजें विकल्प
25dB का नॉइज़ कैंसलेशन केवल हल्के शोर
केस का प्लास्टिक थोड़ा ग्लॉसी
7. Boat Nirvana Ion ANC, Active Noise Cancellation(~32dB), 120Hrs Battery, App Support, Crystal Bionic Sound, 4Mics ENx, v5.3 Bluetooth TWS in Ear Earbuds Wireless Earphones with mic (Crystal Black)
भारतीय ऑडियो दिग्गज boAt का यह प्रीमियम ईयरबड इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। 9,990 रूपये की एमआरपी वाला यह प्रोडक्ट अमेज़न पर 80% की भारी छूट के बाद मात्र 1,999 रूपये में मिल रहा है। boAt Nirvana Ion ANC उन लोगों के लिए एक वरदान है जो बार-बार चार्जिंग करने के झंझट से नफरत करते हैं। इसमें दी गई 120 घंटे की बैटरी लाइफ और क्रिस्टल बायोनिक साउंड इसे इस बजट का बेताज बादशाह बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अजेय बैटरी लाइफ
इन-ईयर डिटेक्शन
ड्यूल साउंड मोड
बेहतरीन फिट
भारी डिस्काउंट
क्यों खोजें विकल्प
ANC की क्षमता 32dB
न्य मॉडल्स की तुलना में थोड़ा भारी
कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं आती
1. Noise Cancellation क्या होता है?
नॉइज़ कैंसलेशन एक ऐसी तकनीक है जो आपके ईयरफोन्स के आसपास के बाहरी शोर (जैसे पंखे की आवाज़, ट्रैफिक या प्लेन का शोर) को कम या खत्म कर देती है। यह दो तरह का होता है,
Active Noise Cancellation (ANC): इसमें ईयरफोन के अंदर लगे माइक्रोफोन बाहर के शोर को पकड़ते हैं और उसके विपरीत एंटी-नॉइज तरंगें पैदा करते हैं, जो बाहरी आवाज़ को काट देती हैं।
Passive Noise Cancellation: यह केवल ईयरफोन की बनावट (जैसे मोटे कुशन या टाइट फिटिंग) के कारण बाहरी आवाज को अंदर आने से रोकता है।
2. हेडफोन कितना हानिकारक है?
हेडफोन का गलत तरीके से इस्तेमाल कानों के लिए खतरनाक हो सकता है,
सुनने की क्षमता पर असर: अगर आप लंबे समय तक 85 डेसिबल (dB) से तेज़ आवाज़ में सुनते हैं, तो कानों की नसें स्थायी रूप से खराब हो सकती हैं।
इन्फेक्शन का खतरा: ईयरफोन्स को दूसरों के साथ साझा करने या उन्हें साफ न रखने से कानों में फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है।
कान का पर्दा: बहुत तेज बेस और वॉल्यूम कान के पर्दे पर दबाव डालते हैं।
नियम: हमेशा 60/60 का नियम अपनाएं—यानी 60% वॉल्यूम पर दिन में केवल 60 मिनट तक ही सुनें।
3. सबसे बढ़िया हेडफोन कौन सी कंपनी का है?
सबसे बढ़िया कंपनी आपकी जरूरत और बजट पर निर्भर करती है,
प्रीमियम और बेस्ट साउंड: Sony (जैसे WH-1000XM5) और Bose (QuietComfort Series) को नॉइज़ कैंसलेशन और साउंड में दुनिया का नंबर-1 माना जाता है।
Apple: आईफोन यूजर्स के लिए AirPods Max सबसे बेहतरीन अनुभव देता है।
बजट और मिड-रेंज (भारत में): boAt, OnePlus, और realme कम कीमत में शानदार फीचर्स देते हैं।
प्रोफेशनल ऑडियोफाइल्स: Sennheiser और Audio-Technica स्टूडियो क्वालिटी साउंड के लिए प्रसिद्ध हैं।
|नॉइज-कैंसलेशन ईयरबड्स की टॉप 3 विशेषताओं
|फीचर
|विवरण
|मुख्य लाभ
|एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन
|यह तकनीक माइक्रोफोन का उपयोग करके बाहरी शोर (जैसे ट्रैफिक, विमान या भीड़) को पहचानती है और उसे खत्म करने के लिए विरोधी तरंगें पैदा करती है।
|बिना किसी बाहरी डिस्टर्बेंस के शांत वातावरण में संगीत सुनने और कॉलिंग का अनुभव मिलता है।
|ट्रांसपेरेंसी मोड
|यह फीचर ईयरबड्स को निकाले बिना आपको बाहरी आवाज़ों और लोगों से बातचीत को सुनने की अनुमति देता है।
|सड़क पर चलते समय या दफ्तर में सहकर्मियों से बात करते समय सुरक्षा और सुविधा बनी रहती है।
|स्मार्ट अडैप्टिव साउंड
|यह फीचर आपके आसपास के माहौल (जैसे शांत कमरा या शोर वाली बस) के हिसाब से नॉइज़ कैंसलेशन के स्तर को अपने आप बदल देता है।
|आपको बार-बार सेटिंग्स बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बैटरी की भी बचत होती है।
