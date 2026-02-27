सस्ते हो गए Noise Cancelling ईयरफोन्स, अब शोर-शराबे के बीच भी मिलेगा सुकून, देखें अमेजन की बेस्ट डील्स

Follow Us on

Feb 27, 2026 03:38 pm IST

अमेज़न पर प्रीमियम Active Noise Cancelling ईयरफोन्स अब 2,000 रुपए के अंदर भारी डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। ये किफायती ईयरबड्स बाहर के शोर को गायब कर आपको कम बजट में ही शानदार साउंड और सुकून का अनुभव देते हैं।

आज के समय में जब हर तरफ शोर-शराबा है, संगीत का असली आनंद लेना थोड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि प्रीमियम Active Noise Cancelling तकनीक वाले ईयरफोन्स अब सिर्फ महंगे ब्रांड्स तक सीमित नहीं रहे। अमेज़न पर चल रही लेटेस्ट डील्स में boAt और Noise जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स के नॉइज़ कैंसलिंग ईयरबड्स 2,000 रुपए के अंदर की किफायती रेंज में मिल रहे हैं।

ANC तकनीक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आपके आस-पास के शोर जैसे बस या मेट्रो की आवाज, ऑफिस की गपशप या ट्रैफिक के शोर को पहचानकर उसे काउंटर करती है और पूरी तरह खत्म कर देती है। इसका मतलब है कि आप कम वॉल्यूम पर भी क्रिस्टल क्लियर साउंड और डीप बेस का मजा ले सकते हैं।

इस बजट रेंज में आपको न केवल बेहतरीन साउंड क्वालिटी मिलती है, बल्कि लंबी बैटरी लाइफ, फास्ट चार्जिंग और गेमिंग के लिए लो-लेटेंसी जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। अमेजन पर बैंक ऑफर्स और कूपन डिस्काउंट के साथ ये डील्स और भी सस्ती हो जाती हैं। अगर आप भी भीड़-भाड़ के बीच अपने लिए सुकून का एक कोना ढूंढ रहे हैं, तो 2,000 रुपए के अंदर मिलने वाले ये ANC ईयरफोन्स आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं।

GOBOULT Klarity 4 एक बजट-फ्रेंडली Truly Wireless Earbuds है जो 35dB तक की एक्टिव नॉइज कैंसलेशन के साथ आता है। इसका पाउडर ब्लू कलर इसे एक अनोखा और स्टाइलिश लुक देता है। यह ईयरबड्स उन लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो यात्रा के दौरान या ऑफिस के शोर के बीच शांति से संगीत सुनना चाहते हैं।

Specifications कंट्रोल्स टच कंट्रोल्स और वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट चार्जिंग Type-C फास्ट चार्जिंग गेमिंग 45ms अल्ट्रा-लो लेटेंसी कॉलिंग Zen Quad Mic ENC ड्राइवर्स 10mm डायनेमिक ड्राइवर्स क्यों खरीदें अविश्वसनीय कीमत मैराथन बैटरी क्वाड माइक ENC फास्ट चार्जिंग गेमिंग मोड क्यों खोजें विकल्प नया ब्रांड इसमें ANC है, लेकिन यह केवल हल्के शोर (जैसे पंखे की आवाज़ या हल्की गूंज) को कम करता है

फिलिप्स TAT1150RD एक प्रीमियम वायरलेस ईयरबड्स है जो उन यूज़र्स के लिए बनाया गया है जो किफायती दाम में ब्रांड वैल्यू और हाई-क्वालिटी साउंड चाहते हैं। इसमें 32dB तक की एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन दी गई है, जो बाहर के शोर को कम कर आपके संगीत के अनुभव को बेहतर बनाती है। इसका एर्गोनोमिक डिज़ाइन लंबे समय तक पहनने के लिए बहुत आरामदायक है।

Specifications फास्ट चार्जिंग 10 मिनट चार्ज = 150 मिनट प्लेबैक वाटर रेजिस्टेंस IPX5 रेटिंग कॉलिंग Quad Mic ENC कनेक्टिविटी Bluetooth v5.3 और Multipoint ड्राइवर्स 13mm Neodymium ड्राइवर्स क्यों खरीदें Multipoint Connection दमदार ड्राइवर्स भरोसेमंद ब्रांड सुपर फास्ट चार्जिंग प्रीमियम डिजाइन क्यों खोजें विकल्प बहुत तेज़ ट्रैफिक या भारी शोर को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाती EQ सेटिंग्स को अपनी पसंद से नहीं बदल सकते लो-लेटेंसी मोड

boAt Nirvana Space एक प्रीमियम बजट TWS है जो अपने Celestial White रंग और स्लीक डिजाइन के साथ बहुत ही लग्जरी अहसास देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका सिनेमैटिक साउंड है, जो आपको ऐसा अनुभव कराता है जैसे आप किसी थिएटर में बैठे हों। इसमें लेटेस्ट Bluetooth v5.3 और Google Fast Pair जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

Specifications स्मार्ट फीचर In-Ear Detection फास्ट चार्जिंग ASAP™ Charge कॉलिंग 4-Mics के साथ AI-ENx™ Technology कनेक्टिविटी Multipoint Connection और Google Fast Pair ड्राइवर्स 10mm Diamond-Like Carbon (DLC) ड्राइवर्स प्लेबैक टाइम कुल 100 घंटे क्यों खरीदें 100 घंटे की बैटरी 360° स्पेशियल ऑडियो इन-ईयर डिटेक्शन DLC ड्राइवर्स क्यों खोजें विकल्प नॉइज़ कैंसलेशन पंखे और हल्के शोर के लिए अच्छा साधारण बड्स के मुकाबले थोड़ा बड़ा टच रिस्पॉन्स कभी-कभी बहुत ज्यादा सेंसिटिव

OnePlus Nord Buds 3 उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो एक स्टाइलिश, ड्यूरेबल और हाई-परफॉर्मेंस TWS चाहते हैं। इसमें 12.4mm के बड़े ड्राइवर्स दिए गए हैं जो आवाज़ को बहुत ही साफ़ रखते हैं। साथ ही, यह दुनिया का पहला ऐसा ईयरबड है जिसे TÜV Rheinland Battery Health सर्टिफिकेट मिला है, जिसका मतलब है कि इसकी बैटरी सालों-साल खराब नहीं होगी।

Specifications गेमिंग 94ms लो लेटेंसी मोड कनेक्टिविटी Bluetooth 5.4, Dual Connection और Google Fast Pair फास्ट चार्जिंग 10 मिनट चार्ज = 11 घंटे प्लेबैक प्लेबैक टाइम कुल 43 घंटे ड्राइवर्स 12.4mm Titanized ड्राइवर्स क्यों खरीदें सुपर फास्ट चार्जिंग बैटरी की लंबी उम्र Dual Connection प्रीमियम साउंड OnePlus इकोसिस्टम क्यों खोजें विकल्प 32dB ANC ऐप की ज़रूरत

Noise Buds X2 एक हालिया लॉन्च ईयरबड्स है जो अपनी विशाल बैटरी और प्रीमियम रबराइज्ड फिनिश के लिए चर्चा में है। यह फिनिश न केवल इसे एक अनोखा लुक देती है, बल्कि हाथों से फिसलने से भी बचाती है। इसमें हाइब्रिड ANC और ड्यूल डिवाइस पेयरिंग जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications चार्जिंग Instacharge कॉलिंग Quad Mic के साथ Environmental Noise Cancellation ड्राइवर्स 10mm ड्राइवर्स कनेक्टिविटी Dual Device Pairing फिनिश प्रीमियम रबराइज्ड फिनिश नॉइज़ कैंसलेशन 32dB Active Noise Cancellation क्यों खरीदें अविश्वसनीय बैटरी बैकअप Dual Device Pairing प्रीमियम ग्रिप Dual EQ Modes क्यों खोजें विकल्प 32dB की नॉइज़ कैंसलेशन सामान्य शोर को कम करती अन्य छोटे बड्स के मुकाबले थोड़ा भारी 3.6 स्टार रेटिंग

QXUFV U9 केवल एक ईयरबड नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट डिवाइस है। इसके केस पर लगी टच स्क्रीन आपको बिना फोन निकाले म्यूज़िक कंट्रोल करने, वॉलपेपर बदलने, और यहाँ तक कि कैमरा शटर कंट्रोल करने की सुविधा देती है। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कुछ अलग और 'हाई-टेक' इस्तेमाल करना चाहते हैं।

Specifications वॉटरप्रूफ रेटिंग IPX7 प्लेबैक टाइम कुल 48 घंटे ब्लूटूथ वर्जन लेटेस्ट Bluetooth 5.4 साउंड क्वालिटी 13mm ग्राफीन ड्राइवर्स + 5 EQ मोड्स नॉइज़ कैंसलेशन ANC (Active) और ENC क्यों खरीदें केस पर टच स्क्रीन होना एक प्रीमियम अनुभव संगीत के हिसाब से साउंड प्रोफाइल भारी वर्कआउट या बारिश में बेझिझक पहन सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी मोड 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प सर्विस सेंटर खोजना थोड़ा मुश्किल केस की बैटरी साधारण केस के मुकाबले जल्दी खत्म टच स्क्रीन कभी-कभी थोड़ी धीमी

Realme Buds T310 एक प्रीमियम फीचर्स वाला मिड-रेंज TWS है। यह न केवल शोर को खत्म करता है, बल्कि इसमें 360° Spatial Audio भी दिया गया है, जो आपको फिल्मों और गानों में चारों तरफ से आने वाली आवाज़ का अहसास कराता है। इसका Vibrant Black कलर और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे काफी क्लासी बनाता है।

Specifications फास्ट चार्जिंग 10 मिनट चार्ज प्रोटेक्शन IP55 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस कनेक्टिविटी Bluetooth V5.4 और Dual Device Connectivity गेमिंग लेटेंसी 45ms Ultra Low Latency प्लेबैक टाइम कुल 40 घंटे क्यों खरीदें बेहतरीन ANC Dual Device Pairing गेमिंग के लिए बेस्ट दमदार बेस मजबूत बिल्ड क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ा ज्यादा 40 घंटे की बैटरी औसत

1. ईयरबड्स में नॉइज़ कैंसलेशन क्या है? साधारण शब्दों में, नॉइज कैंसलेशन वह तकनीक है जो आपके आसपास के शोर (जैसे बस का इंजन, पंखे की आवाज, या लोगों की बातचीत) को आपके कानों तक पहुँचने से रोकती है।

यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है,

Passive Noise Cancellation: यह केवल आपके कान को कसकर ढंकने (जैसे ईयरबड्स की रबर टिप) से होता है, जिससे बाहर की आवाज़ अंदर नहीं जा पाती।

Active Noise Cancellation: यह एक स्मार्ट तकनीक है जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बाहर के शोर को मिटा देती है।

2. शोर रद्द करने वाला हेडफ़ोन वास्तव में कैसे काम करता है? Active Noise Cancellation विज्ञान के एक दिलचस्प सिद्धांत पर काम करता है जिसे Destructive Interference कहते हैं। इसके काम करने के 3 चरण हैं,

शोर को पकड़ना: हेडफ़ोन के बाहर छोटे माइक्रोफ़ोन लगे होते हैं जो आसपास के शोर को लगातार सुनते रहते हैं।

उल्टी लहर बनाना: हेडफ़ोन के अंदर का प्रोसेसर उस शोर का विश्लेषण करता है और तुरंत उसकी बिल्कुल विपरीत ध्वनि तरंग पैदा करता है।

शोर को मिटाना: जब बाहर का शोर और हेडफ़ोन द्वारा बनाई गई उल्टी लहर आपस में टकराती हैं, तो वे एक-दूसरे को खत्म कर देती हैं। परिणामस्वरुप, आपके कानों तक सिर्फ आपका संगीत पहुँचता है, बाहर का शोर नहीं।

3. हेडफ़ोन क्या है? हेडफ़ोन एक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कानों पर पहना जाता है। यह बिजली के संकेतों को ध्वनि में बदलता है।

उपयोग: इसका उपयोग निजी तौर पर संगीत सुनने, फिल्में देखने, गेम खेलने या फोन पर बात करने के लिए किया जाता है ताकि आसपास के लोगों को डिस्टर्ब न हो।

प्रकार: ये मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, वायर्ड जो तार से जुड़ते हैं और वायरलेस जो ब्लूटूथ के जरिए चलते हैं। डिजाइन के आधार पर इन्हें ओवर-ईयर (कान के ऊपर), ऑन-ईयर और इन-ईयर में बांटा गया है।