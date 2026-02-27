सस्ते हो गए Noise Cancelling ईयरफोन्स, अब शोर-शराबे के बीच भी मिलेगा सुकून, देखें अमेजन की बेस्ट डील्स
अमेज़न पर प्रीमियम Active Noise Cancelling ईयरफोन्स अब 2,000 रुपए के अंदर भारी डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। ये किफायती ईयरबड्स बाहर के शोर को गायब कर आपको कम बजट में ही शानदार साउंड और सुकून का अनुभव देते हैं।
आज के समय में जब हर तरफ शोर-शराबा है, संगीत का असली आनंद लेना थोड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि प्रीमियम Active Noise Cancelling तकनीक वाले ईयरफोन्स अब सिर्फ महंगे ब्रांड्स तक सीमित नहीं रहे। अमेज़न पर चल रही लेटेस्ट डील्स में boAt और Noise जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स के नॉइज़ कैंसलिंग ईयरबड्स 2,000 रुपए के अंदर की किफायती रेंज में मिल रहे हैं।
ANC तकनीक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आपके आस-पास के शोर जैसे बस या मेट्रो की आवाज, ऑफिस की गपशप या ट्रैफिक के शोर को पहचानकर उसे काउंटर करती है और पूरी तरह खत्म कर देती है। इसका मतलब है कि आप कम वॉल्यूम पर भी क्रिस्टल क्लियर साउंड और डीप बेस का मजा ले सकते हैं।
इस बजट रेंज में आपको न केवल बेहतरीन साउंड क्वालिटी मिलती है, बल्कि लंबी बैटरी लाइफ, फास्ट चार्जिंग और गेमिंग के लिए लो-लेटेंसी जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। अमेजन पर बैंक ऑफर्स और कूपन डिस्काउंट के साथ ये डील्स और भी सस्ती हो जाती हैं। अगर आप भी भीड़-भाड़ के बीच अपने लिए सुकून का एक कोना ढूंढ रहे हैं, तो 2,000 रुपए के अंदर मिलने वाले ये ANC ईयरफोन्स आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं।
1. GOBOULT Klarity 4 ANC in-Ear Truly Wireless Earbuds with 35dB Active Noise Cancellation, 60H Playtime, 4 Mics Calling, 45ms Low Latency, 10mm Driver, Type-C Fast Charging, TWS ANC EarBud (Powder Blue)
GOBOULT Klarity 4 एक बजट-फ्रेंडली Truly Wireless Earbuds है जो 35dB तक की एक्टिव नॉइज कैंसलेशन के साथ आता है। इसका पाउडर ब्लू कलर इसे एक अनोखा और स्टाइलिश लुक देता है। यह ईयरबड्स उन लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो यात्रा के दौरान या ऑफिस के शोर के बीच शांति से संगीत सुनना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय कीमत
मैराथन बैटरी
क्वाड माइक ENC
फास्ट चार्जिंग
गेमिंग मोड
क्यों खोजें विकल्प
नया ब्रांड
इसमें ANC है, लेकिन यह केवल हल्के शोर (जैसे पंखे की आवाज़ या हल्की गूंज) को कम करता है
2. Philips TAT1150RD/94 Premium Wireless Earbuds with ANC,Quad Mic ENC,Up to 55 Hr Playtime,13mm Neodymium Drivers,Multipoint, ergonomically Designed,IPX5 Water Resistance, Fast Charging(Red Mahogany)
फिलिप्स TAT1150RD एक प्रीमियम वायरलेस ईयरबड्स है जो उन यूज़र्स के लिए बनाया गया है जो किफायती दाम में ब्रांड वैल्यू और हाई-क्वालिटी साउंड चाहते हैं। इसमें 32dB तक की एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन दी गई है, जो बाहर के शोर को कम कर आपके संगीत के अनुभव को बेहतर बनाती है। इसका एर्गोनोमिक डिज़ाइन लंबे समय तक पहनने के लिए बहुत आरामदायक है।
Specifications
क्यों खरीदें
Multipoint Connection
दमदार ड्राइवर्स
भरोसेमंद ब्रांड
सुपर फास्ट चार्जिंग
प्रीमियम डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
बहुत तेज़ ट्रैफिक या भारी शोर को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाती
EQ सेटिंग्स को अपनी पसंद से नहीं बदल सकते
लो-लेटेंसी मोड
3. Boat Nirvana Space, 360 Spatial Audio, Active Noise Cancellation (~32dB), 100Hrs Battery,4Mics ENx, Fast Charge, v5.3 Bluetooth TWS in Ear Earbuds Wireless Earphones with mic (Celestial White)
boAt Nirvana Space एक प्रीमियम बजट TWS है जो अपने Celestial White रंग और स्लीक डिजाइन के साथ बहुत ही लग्जरी अहसास देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका सिनेमैटिक साउंड है, जो आपको ऐसा अनुभव कराता है जैसे आप किसी थिएटर में बैठे हों। इसमें लेटेस्ट Bluetooth v5.3 और Google Fast Pair जैसी सुविधाएं दी गई हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
100 घंटे की बैटरी
360° स्पेशियल ऑडियो
इन-ईयर डिटेक्शन
DLC ड्राइवर्स
क्यों खोजें विकल्प
नॉइज़ कैंसलेशन पंखे और हल्के शोर के लिए अच्छा
साधारण बड्स के मुकाबले थोड़ा बड़ा
टच रिस्पॉन्स कभी-कभी बहुत ज्यादा सेंसिटिव
4. OnePlus Nord Buds 3 Truly Wireless Bluetooth Earbuds with up to 32dB Active Noise Cancellation, 10mins for 11Hours Fast Charging with Up to 43h Music Playback -Harmonic Gray
OnePlus Nord Buds 3 उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो एक स्टाइलिश, ड्यूरेबल और हाई-परफॉर्मेंस TWS चाहते हैं। इसमें 12.4mm के बड़े ड्राइवर्स दिए गए हैं जो आवाज़ को बहुत ही साफ़ रखते हैं। साथ ही, यह दुनिया का पहला ऐसा ईयरबड है जिसे TÜV Rheinland Battery Health सर्टिफिकेट मिला है, जिसका मतलब है कि इसकी बैटरी सालों-साल खराब नहीं होगी।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर फास्ट चार्जिंग
बैटरी की लंबी उम्र
Dual Connection
प्रीमियम साउंड
OnePlus इकोसिस्टम
क्यों खोजें विकल्प
32dB ANC
ऐप की ज़रूरत
5. Noise Newly Launched Buds X2 in Ear Truly Wireless Earbuds with Massive 140H of Playtime, ANC (up to 32dB), Rubberised Finish, Dual Device Pairing, Dual EQ Modes, BT v5.3 (Ebony Black)
Noise Buds X2 एक हालिया लॉन्च ईयरबड्स है जो अपनी विशाल बैटरी और प्रीमियम रबराइज्ड फिनिश के लिए चर्चा में है। यह फिनिश न केवल इसे एक अनोखा लुक देती है, बल्कि हाथों से फिसलने से भी बचाती है। इसमें हाइब्रिड ANC और ड्यूल डिवाइस पेयरिंग जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय बैटरी बैकअप
Dual Device Pairing
प्रीमियम ग्रिप
Dual EQ Modes
क्यों खोजें विकल्प
32dB की नॉइज़ कैंसलेशन सामान्य शोर को कम करती
अन्य छोटे बड्स के मुकाबले थोड़ा भारी
3.6 स्टार रेटिंग
6. Wireless Earbuds in Ear, Bluetooth 5.4 Headphones Multi-Function Touch Screen with 5 EQ Modes, 48H Ear Buds Bass Stereo, ANC Noise Cancelling/Transparency Mode, IPX7, Ultra-Comfort, White
QXUFV U9 केवल एक ईयरबड नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट डिवाइस है। इसके केस पर लगी टच स्क्रीन आपको बिना फोन निकाले म्यूज़िक कंट्रोल करने, वॉलपेपर बदलने, और यहाँ तक कि कैमरा शटर कंट्रोल करने की सुविधा देती है। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कुछ अलग और 'हाई-टेक' इस्तेमाल करना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
केस पर टच स्क्रीन होना एक प्रीमियम अनुभव
संगीत के हिसाब से साउंड प्रोफाइल
भारी वर्कआउट या बारिश में बेझिझक पहन सकते हैं।
ट्रांसपेरेंसी मोड
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस सेंटर खोजना थोड़ा मुश्किल
केस की बैटरी साधारण केस के मुकाबले जल्दी खत्म
टच स्क्रीन कभी-कभी थोड़ी धीमी
7. realme Buds T310 True Wireless in-Ear Earbuds with 46dB Hybrid ANC, 360° Spatial Audio, 12.4mm Dynamic Bass Driver, Upto 40Hrs Battery and Fast Charging (Vibrant Black)
Realme Buds T310 एक प्रीमियम फीचर्स वाला मिड-रेंज TWS है। यह न केवल शोर को खत्म करता है, बल्कि इसमें 360° Spatial Audio भी दिया गया है, जो आपको फिल्मों और गानों में चारों तरफ से आने वाली आवाज़ का अहसास कराता है। इसका Vibrant Black कलर और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे काफी क्लासी बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन ANC
Dual Device Pairing
गेमिंग के लिए बेस्ट
दमदार बेस
मजबूत बिल्ड
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ा ज्यादा
40 घंटे की बैटरी औसत
1. ईयरबड्स में नॉइज़ कैंसलेशन क्या है?
साधारण शब्दों में, नॉइज कैंसलेशन वह तकनीक है जो आपके आसपास के शोर (जैसे बस का इंजन, पंखे की आवाज, या लोगों की बातचीत) को आपके कानों तक पहुँचने से रोकती है।
यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है,
Passive Noise Cancellation: यह केवल आपके कान को कसकर ढंकने (जैसे ईयरबड्स की रबर टिप) से होता है, जिससे बाहर की आवाज़ अंदर नहीं जा पाती।
Active Noise Cancellation: यह एक स्मार्ट तकनीक है जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बाहर के शोर को मिटा देती है।
2. शोर रद्द करने वाला हेडफ़ोन वास्तव में कैसे काम करता है?
Active Noise Cancellation विज्ञान के एक दिलचस्प सिद्धांत पर काम करता है जिसे Destructive Interference कहते हैं। इसके काम करने के 3 चरण हैं,
शोर को पकड़ना: हेडफ़ोन के बाहर छोटे माइक्रोफ़ोन लगे होते हैं जो आसपास के शोर को लगातार सुनते रहते हैं।
उल्टी लहर बनाना: हेडफ़ोन के अंदर का प्रोसेसर उस शोर का विश्लेषण करता है और तुरंत उसकी बिल्कुल विपरीत ध्वनि तरंग पैदा करता है।
शोर को मिटाना: जब बाहर का शोर और हेडफ़ोन द्वारा बनाई गई उल्टी लहर आपस में टकराती हैं, तो वे एक-दूसरे को खत्म कर देती हैं। परिणामस्वरुप, आपके कानों तक सिर्फ आपका संगीत पहुँचता है, बाहर का शोर नहीं।
3. हेडफ़ोन क्या है?
हेडफ़ोन एक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कानों पर पहना जाता है। यह बिजली के संकेतों को ध्वनि में बदलता है।
उपयोग: इसका उपयोग निजी तौर पर संगीत सुनने, फिल्में देखने, गेम खेलने या फोन पर बात करने के लिए किया जाता है ताकि आसपास के लोगों को डिस्टर्ब न हो।
प्रकार: ये मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, वायर्ड जो तार से जुड़ते हैं और वायरलेस जो ब्लूटूथ के जरिए चलते हैं। डिजाइन के आधार पर इन्हें ओवर-ईयर (कान के ऊपर), ऑन-ईयर और इन-ईयर में बांटा गया है।
|नॉइज़ कैंसलेशन ईयरफोन्स के टॉप 5 फीचर्स
|फीचर का नाम
|यह क्या है?
|इसका क्या फायदा है?
|1. Active Noise Cancellation (ANC)
|यह एक स्मार्ट तकनीक है जो माइक्रोफोन का उपयोग करके बाहर के शोर को सुनती है और उसे खत्म करती है।
|यह यात्रा के दौरान बस, ट्रेन या हवाई जहाज के इंजन के शोर को गायब कर देता है।
|2. Transparency Mode
|इसे 'एम्बिएंट मोड' भी कहते हैं। यह बाहर की आवाज़ों को जानबूझकर अंदर आने देता है।
|सड़क पार करते समय या किसी से बात करते समय आपको ईयरफोन्स उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
|3. ENC (Environmental Noise Cancellation)
|यह तकनीक कॉलिंग के दौरान आपके आसपास के शोर को कम करती है।
|फोन पर बात करते समय सामने वाले व्यक्ति को आपकी आवाज़ साफ सुनाई देती है, शोर नहीं।
|4. Low Latency (Gaming Mode)
|यह वीडियो और ऑडियो के बीच के अंतर को कम करता है।
|गेम खेलते समय या मूवी देखते समय साउंड और एक्शन बिल्कुल एक साथ चलते हैं।
|5. Multipoint Connection
|यह ईयरफोन्स को एक साथ दो डिवाइस (जैसे फोन और लैपटॉप) से जोड़ने की सुविधा देता है।
|लैपटॉप पर फिल्म देखते समय अगर फोन पर कॉल आए, तो ईयरफोन्स अपने आप स्विच हो जाते हैं।
