सावधान! महंगा स्पीकर खरीदने से पहले 299 रुपये से शुरू होने वाली ये लिस्ट जरूर देख लें
2026 के ये टॉप मल्टीमीडिया स्पीकर्स बजट और प्रीमियम सेगमेंट में दमदार बेस और क्रिस्टल क्लियर सराउंड साउंड के साथ बेहतरीन होम थिएटर अनुभव प्रदान करते हैं। आरजीबी लाइट्स और हाई-टेक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से लैस ये विकल्प म्यूजिक, गेमिंग और मूवी लवर्स के लिए सबसे शानदार चॉइस हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
2026 में होम ऑडियो और मल्टीमीडिया स्पीकर्स की तकनीक ने मनोरंजन के स्तर को एक नई ऊंचाई पर पहुँचा दिया है। आज के समय में बेहतर साउंड सिस्टम का चुनाव केवल आवाज की तेजी पर नहीं, बल्कि उसकी स्पष्टता, बेस की गहराई और स्मार्ट फीचर्स पर निर्भर करता है। बाजार में उपलब्ध विकल्पों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, किफायती और प्रीमियम।
किफायती या बजट श्रेणी में आने वाले स्पीकर्स उन लोगों के लिए बेहतरीन हैं जो कम खर्च में अपने कंप्यूटर या टीवी के साउंड को बेहतर बनाना चाहते हैं। इनमें 2.1 और 4.1 चैनल के साउंड सिस्टम सबसे लोकप्रिय हैं, जो कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आते हैं। 2026 के इन लेटेस्ट मॉडल्स में Bluetooth 5.4 और RGB लाइटिंग जैसे फीचर्स आम हो गए हैं, जो आपके गेमिंग या मूवी सेटअप को एक आधुनिक लुक देते हैं। साथ ही, इनमें पेनड्राइव और एसडी कार्ड जैसे मल्टीपल इनपुट ऑप्शंस भी मिलते हैं।
वहीं, प्रीमियम श्रेणी के स्पीकर्स उन ऑडियोफाइल्स के लिए हैं जो 'थिएटर जैसा अनुभव' घर पर चाहते हैं। इन सिस्टम्स में Dolby Atmos और Spatial Audio जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आवाज चारों तरफ से आती हुई महसूस होती है। हाई-एंड मॉडल्स में अब वाई-फाई स्ट्रीमिंग और वॉयस असिस्टेंट (जैसे गूगल और अलेक्सा) इन-बिल्ट आते हैं। इसके अलावा, इनका वुडन फिनिश और मेटालिक डिजाइन न केवल साउंड को नेचुरल बनाता है, बल्कि घर के इंटीरियर की शोभा भी बढ़ाता है। कुल मिलाकर, 2026 में सही स्पीकर का चुनाव आपकी सुनने की आदतों और कमरे के साइज पर निर्भर करता है।
1. Zebronics Zeb-Pluto 2.0 Multimedia Speaker with Aux Connectivity,USB Powered and Volume Control
यह Zebronics Zeb-Pluto 2.0 Multimedia Speaker उन लोगों के लिए सबसे किफायती और बेहतरीन विकल्प है जो बहुत कम बजट में अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की आवाज़ को बेहतर बनाना चाहते हैं। 299 रुपये की चौंकाने वाली कीमत (50% छूट के बाद) पर मिलने वाला यह अमेजन चॉइस स्पीकर अपने कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और आसान उपयोग के लिए काफी लोकप्रिय है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती
पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट
सेटअप में आसान
लो रिटर्न रेट
इन-लाइन कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
कम बेस
वायर्ड लिमिटेशन
केवल इंडोर उपयोग
2. FRONTECH 2.0 Multimedia Speakers: 10W USB-Powered PC/Laptop/Mobile Speakers with 3.5mm AUX & Blue LED Lighting. (SPK-0011)
आज हम आपके लिए Frontech 2.0 Multimedia Speakers का रिव्यू लेकर आए हैं, जो बजट सेगमेंट में एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। 409 रुपये की किफायती कीमत पर मिलने वाले ये स्पीकर्स न केवल देखने में स्टाइलिश हैं, बल्कि अपनी दमदार आवाज के लिए भी जाने जाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार आवाज
स्टाइलिश लुक
प्लग एंड प्ले
हल्का और मजबूत
वर्थ द मनी
क्यों खोजें विकल्प
ब्लूटूथ की सुविधा नहीं
फुल वॉल्यूम पर डिस्टॉर्शन
एक USB पावर सोर्स (लैपटॉप या अडैप्टर) की जरूरत
3. Ant Esports GS170 Gaming Speaker for PC, Stereo 2.0 USB Powered Desktop Speaker with 3.5 mm Aux-in, in-line Volume Control, RGB LED Lights Mini Multimedia Speakers for PC, Laptop, Tablet, Cellphone
आज हम आपके लिए Ant Esports GS170 Gaming Speakers का रिव्यू लेकर आए हैं, जो बजट गेमर्स और डेस्क सेटअप प्रेमियों के लिए एक शानदार विकल्प है। मात्र 389 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलने वाले ये स्पीकर्स अपने RGB ब्रीदिंग लाइट डिजाइन के कारण काफी चर्चा में हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन गेमिंग लुक
वैल्यू फॉर मनी
हल्का और पोर्टेबल
यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी
आसान सेटअप
क्यों खोजें विकल्प
लाइट कंट्रोल की कमी
सीमित बेस
वायर की लंबाई
4. Intex IT-120 2.0 USB Computer Multimedia Speaker, 10W Powerful Sound, USB Powered, 3.5mm Aux Connectivity, in-Line Volume Control Pod for PC, Laptops, Desktop & Mobiles – Orange
आज हम आपके लिए Intex IT-120 2.0 Multimedia Speakers का रिव्यू लेकर आए हैं, जो अपने ब्राइट ऑरेंज कलर और दमदार साउंड के कारण डेस्क सेटअप के लिए एक आकर्षक विकल्प है। 649 रुपये की कीमत पर मिलने वाले ये स्पीकर्स उन लोगों के लिए बेहतरीन हैं जो बजट में स्टाइल और परफॉरमेंस दोनों चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
यूनिक लुक
शक्तिशाली साउंड
प्लग एंड प्ले
लाइटवेट
भरोसेमंद ब्रांड
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
बेस की कमी
ब्लूटूथ का अभाव
5. Artis Mini 2.0 USB Multimedia Speakers (Blue)
आज हम आपके लिए Artis Mini 2.0 USB Multimedia Speakers का रिव्यू लेकर आए हैं, जो बजट सेगमेंट में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और कॉम्पैक्ट डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। 399 रुपये की लिमिटेड टाइम डील पर मिलने वाले ये नीले रंग के स्पीकर्स उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं जो अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप की आवाज को कम खर्च में बढ़ाना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपीरियर लिसनिंग एक्सपीरियंस
एन्हांस्ड लो फ्रीक्वेंसी
बेहद हल्का और पोर्टेबल
वैल्यू फॉर मनी
हाई रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
वायर की लंबाई
ब्लूटूथ की अनुपस्थिति
ओपन ग्रिल डिजाइन
6. amazon basics 2 X 3W Multimedia PC Gaming Speaker with Aux Connectivity, USB Support, Volume Control, and RGB Lights
आज हम आपके लिए Amazon Basics 2.0 Multimedia Gaming Speakers का रिव्यू लेकर आए हैं, जो बजट गेमर्स के लिए एक आकर्षक और भरोसेमंद विकल्प है। 579 रुपये की किफायती कीमत (71% छूट के बाद) पर मिलने वाले ये स्पीकर्स अपने आधुनिक डिजाइन और कलरफुल RGB लाइट्स के साथ आपके डेस्क सेटअप को एक नया लुक देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
आकर्षक RGB लाइट्स
भरोसेमंद क्वालिटी
स्पेस सेविंग
यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
केवल 6 महीने की वारंटी
ब्लूटूथ की अनुपस्थिति
7. Philips Audio 2.1 CH 60W Multimedia Speaker System with Bluetooth 5.3, USB,AUX,FM Radio,LED Display, Remote Controlled, 10.16cm Subwoofer, Wide Compatibility-MP3 Player,TV, PC (MMS2634/94-Deep Black)
आज हम आपके लिए Philips Audio 2.1 CH 60W Multimedia Speaker का रिव्यू लेकर आए हैं, जो बजट और प्रीमियम साउंड के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाता है। 4,199 रुपये की कीमत पर मिलने वाला यह सिस्टम उन लोगों के लिए एक ऑल-इन-वन समाधान है जो अपने घर को मिनी थिएटर में बदलना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल साउंड
लेटेस्ट ब्लूटूथ तकनीक
मल्टी-फंक्शनल
रिमोट ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा साइज
RGB लाइट्स की कमी
वायर्ड सैटेलाइट्स
1. साउंड स्पीकर कितने प्रकार के होते हैं?
साउंड स्पीकर्स मुख्य रूप से उनकी बनावट और उपयोग के आधार पर कई प्रकार के होते हैं,
2.0 स्पीकर्स: इनमें दो सैटेलाइट स्पीकर्स होते हैं, जो डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए बेसिक साउंड देते हैं।
2.1 स्पीकर्स: इसमें दो स्पीकर्स के साथ एक सबवूफर होता है, जो गहरी बेस प्रदान करता है।
5.1 / 7.1 सराउंड साउंड: इनमें कई स्पीकर्स होते हैं जिन्हें कमरे के कोनों में लगाया जाता है ताकि थिएटर जैसा अनुभव मिल सके।
साउंडबार: यह एक लंबी पट्टी जैसा स्पीकर होता है जो टीवी के नीचे फिट हो जाता है और कम जगह में अच्छी आवाज़ देता है।
पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर्स: ये बैटरी से चलते हैं और इन्हें कहीं भी ले जाना आसान होता है।
2. स्पीकर को हिंदी में क्या कहते हैं?
हिंदी में स्पीकर को तकनीकी रूप से ध्वनि विस्तारक यंत्र कहा जाता है। हालांकि, बोलचाल की भाषा में इसे लाउडस्पीकर या सिर्फ स्पीकर ही कहा जाता है।
3. सबसे अच्छा साउंड स्पीकर कौन सा है?
सबसे अच्छा स्पीकर आपकी जरूरत और बजट पर निर्भर करता है,
प्रीमियम होम थिएटर के लिए: Sony HT-A7000 या Bose Smart Soundbar बेहतरीन माने जाते हैं।
पार्टी और भारी बेस के लिए: JBL PartyBox सीरीज सबसे पावरफुल मानी जाती है।
बजट डेस्कटॉप के लिए: Philips Audio या Zebronics के 2.1 चैनल स्पीकर्स अच्छे विकल्प हैं।
किफायती शुरुआत के लिए: Zebronics Zeb-Pluto मात्र 299 रुपये में एक अच्छा शुरुआती विकल्प है।
4. Speaker कौन सा डिवाइस है?
स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है।
यह कैसे काम करता है: यह कंप्यूटर या मोबाइल से आने वाले डिजिटल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्राप्त करता है और उन्हें ध्वनि तरंगों में बदल देता है, जिन्हें हम सुन सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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