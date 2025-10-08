बेस्ट मिडरेंज फोन डील! 7000mAh बैटरी, 120W चार्जिंग और 32MP सेल्फी कैमरा सब best midrange smartphone deal offering realme GT 7T with 7000mAh battery 120W charging and 32MP camera, Gadgets Hindi News - Hindustan
बेस्ट मिडरेंज फोन डील! 7000mAh बैटरी, 120W चार्जिंग और 32MP सेल्फी कैमरा सब

रियलमी का 7000mAh बैटरी, 120W फास्ट चार्जिंग और 32MP सेल्फी कैमरा वाला स्मार्टफोन ग्राहकों को बेहद सस्ता मिल रहा है। Realme GT 7T पर खास डिस्काउंट Flipkart Sale में दिया गया है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 04:46 PM
अगर आपको नया फोन खरीदना है और बजट 30 हजार रुपये के करीब है तो हम बेस्ट स्मार्टफोन डील लेकर आए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर Realme GT 7T पर सबसे जबरदस्त डील का फायदा मिल रहा है। इस फोन में धाकड़ परफॉर्मेंस के अलावा दमदार कैमरा सेटअप मिलता है और सबसे बड़ा हाइलाइट इसकी 120W फास्ट चार्जिंग वाली 7000mAh बैटरी है। इसमें खास AI फीचर्स भी दिए गए हैं।

Realme GT 7T में फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस मिलती है और AnTuTu बेंचमार्क पर इस फोन को 1.78 मिलियन से ज्यादा का स्कोर मिला है। इसमें ग्रेफीन कवर वाला IceSense डिजाइन दिया गया है और 360 डिग्री अल्टीमेट कूलिंग मिलती है। इसमें AI Travel सपोर्ट मिलता है और 4K 60fps पर रिकॉर्डिंग का फायदा दिया जा रहा है।

खास ऑफर्स पर खरीदें Realme GT 7T

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इस डिवाइस को 30,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इस फोन के लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करने की स्थिति में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट और कैशबैक का फायदा दिया जा रहा है। बैंक ऑफर्स के बाद फोन का इफेक्टिव प्राइस 30 हजार रुपये से कम रह जाएगा। ग्राहकों को पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में एक्सट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है।

पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन के हिसाब से अधिकतम 28,350 रुपये तक की छूट मिल सकती है। इसे तीन कलर ऑप्शंस- आइससेंस ब्लैक, आइससेंस ब्लू और रेसिंग यलो में खरीदा जा सकता है।

ऐसे हैं Realme GT 7T के स्पेसिफिकेशंस

रियलमी फोन में MediaTek Dimensity 8400 Max चिपसेट दिया गया है। यह ऑक्टा-कोर प्रोसेसर 3.25 GHz की स्पीड पर काम करता है, जिससे मल्टीटास्किंग और गेमिंग एक्सपीरियंस बेहद स्मूद रहता है। फोन 8GB और 12GB RAM वेरिएंट में आता है, साथ ही 256GB और 512GB इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। इसमें 6.8 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और पंच-होल डिजाइन देता है।

रियर पैनल पर कैमरा सेटअप में 50MP वाइड एंगल और 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस के साथ डुअल रियर कैमरा मौजूद है, जो 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। फ्रंट में 32MP का वाइड एंगल कैमरा दिया गया है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की क्षमता रखता है। Realme GT 7T की 7000mAh की बड़ी बैटरी 120W Super VOOC चार्जिंग के साथ आती है।

