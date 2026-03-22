छोटे परिवार के लिए बेस्ट माइक्रोवेव ओवन, कम बिजली की खपत और बजट में फिट
छोटे परिवार के लिए 20 से 23 लीटर की क्षमता वाले सोलो या कन्वेक्शन मॉडल्स सबसे बेहतर होते हैं, जो कम जगह घेरते हैं और बिजली की बचत के लिए इको मोड जैसे फीचर्स के साथ आते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
2026 में एक छोटे परिवार (2-3 सदस्य) के लिए सही माइक्रोवेव ओवन का चुनाव करना अब केवल खाना गर्म करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बिजली की बचत और स्मार्ट फीचर्स का एक संगम है। एक छोटे परिवार के लिए 20 से 23 लीटर की क्षमता वाले मॉडल्स सबसे उपयुक्त माने जाते हैं क्योंकि ये किचन में कम जगह घेरते हैं और रोज़ाना की जरूरतों के लिए पर्याप्त होते हैं।
तकनीक और बिजली की बचत:
आधुनिक समय में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले माइक्रोवेव ओवन सबसे लोकप्रिय हो रहे हैं। ये पारंपरिक मॉडल्स की तुलना में 30% तक कम बिजली की खपत करते हैं क्योंकि ये खाना पकाने के दौरान ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित रखते हैं। इसके अतिरिक्त, इको मोड जैसे फीचर्स स्टैंडबाय मोड में बिजली के अनावश्यक खर्च को शून्य कर देते हैं, जो इसे बजट और पर्यावरण दोनों के अनुकूल बनाता है।
बजट और फीचर्स:
बजट में फिट होने के लिए सोलो माइक्रोवेव एक शानदार विकल्प है यदि आपका मुख्य उद्देश्य खाना गर्म करना, डीफ्रॉस्ट करना या साधारण कुकिंग है। यदि आप बेकिंग और ग्रिलिंग के शौकीन हैं, तो कन्वेक्शन मॉडल्स बेहतर निवेश साबित होते हैं। 2026 के मॉडल्स में सेंसर कुकिंग और वन-टच ऑटो कुक मेनू जैसे फीचर्स आम हो गए हैं, जो बिना किसी झंझट के सही तापमान पर खाना तैयार कर देते हैं।
निष्कर्ष:
अंततः, एक छोटे परिवार के लिए वही माइक्रोवेव बेस्ट है जो 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आए और जिसमें सफाई के लिए सिरेमिक कोटिंग जैसी सुविधा हो। यह न केवल आपके बिजली बिल को कम रखेगा, बल्कि आपके व्यस्त जीवन में खाना बनाने की प्रक्रिया को भी तेज़ और सुरक्षित बनाएगा।
1. iBELL Ibleo25Lgnew 25 Liters Electric Oven Toaster Grill Otg With Rotisserie, Black, 1600 Watts
iBELL की यह 25 लीटर क्षमता वाली OTG एक बहुमुखी किचन अप्लायन्स है, जो बेकिंग, टोस्टिंग और ग्रिलिंग के शौकीनों के लिए तैयार की गई है। 1600 वॉट की शक्तिशाली मोटर और Rotisserie फंक्शन के साथ, यह घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा ग्रिल्ड चिकन या पनीर टिक्का बनाने में मदद करती है। इसका फुल ब्लैक स्टाइलिश डिजाइन आपके किचन को आधुनिक लुक देता है। वर्तमान में Amazon पर इस पर 60% की भारी छूट उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
रोटिसरी फंक्शन
शक्तिशाली परफॉरमेंस
इनर लाइट टेक्नोलॉजी
6 ऑपरेशन मोड
किफायती और वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
केवल मैनुअल कंट्रोल
बॉडी गर्म होना
सिमित एक्सेसरीज
2. IFB 24L Solo Microwave Oven with 69 Auto Cook Menus (24PM2S, Silver, Mug Recipes, Steam Clean, Auto Reheat, Preset Timer, Power Save, Child Safety Lock, 10 Power Levels)
IFB का यह 24 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन मध्यम आकार के परिवारों के लिए एक बेहतरीन और ऊर्जा-कुशल विकल्प है। 'सिल्वर' फिनिश में आने वाला यह मॉडल विशेष रूप से खाना गर्म करने, डीफ्रॉस्ट करने और रोज़ाना की साधारण कुकिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 69 ऑटो कुक मेनू दिए गए हैं, जो मग मील और वन-पॉट मील जैसी झटपट रेसिपीज बनाने में मदद करते हैं। वर्तमान में Amazon पर इस पर 13% की छूट मिल रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता
69 ऑटो कुक रेसिपीज़
स्टीम क्लीन और कीटाणुशोधन
बिजली की बचत
क्यों खोजें विकल्प
केवल सोलो मॉडल
टच कीपैड
सीमित कुकिंग
3. Panasonic 20L Solo Microwave Oven (NN-ST26JMFDG, Silver, 51 Auto Menus)
पैनोसोनिक का यह 20 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन बैचलर्स और छोटे परिवारों (2-3 सदस्य) के लिए एक आदर्श विकल्प है। यह सिल्वर रंग के स्टाइलिश लुक और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ आता है, जो किचन में कम जगह घेरता है। 800 वॉट की पावर और 51 ऑटो कुक मेनू के साथ, यह रोज़ाना खाना गर्म करने और झटपट स्नैक्स बनाने के लिए एक बहुत ही भरोसेमंद मशीन है। Amazon पर यह Amazon's Choice के रूप में काफी लोकप्रिय है।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
51 ऑटो कुक मेनू
वेपर क्लीन
समान हीटिंग
कीमत और ब्रांड वैल्यू
क्यों खोजें विकल्प
सीमित क्षमता
केवल सोलो
4. Milton 10L OTG Oven Toaster Griller for Kitchen | 800W | Royal Black Finish | Auto Shut-Off | 250°C Thermostat | Timer, Bell & Tempered Glass | Easy to Clean | Includes Grill Rack & Baking Tray
मिलटन का यह 10 लीटर क्षमता वाला OTG छोटे किचन, बैचलर्स या उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम बजट में बेकिंग और ग्रिलिंग का आनंद लेना चाहते हैं। रॉयल ब्लैक फिनिश वाला यह ओवन 800 वॉट की पावर के साथ आता है, जो इसे जल्दी गर्म होने और समान रूप से खाना पकाने में मदद करता है। Amazon पर यह फिलहाल 40% की भारी छूट के साथ एक लिमिटेड टाइम डील के रूप में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल
बेहतर तापमान नियंत्रण
सुरक्षा फीचर्स
मजबूत बनावट
क्यों खोजें विकल्प
बहुत कम क्षमता
रोटिसरी की कमी
केवल 1 साल की वारंटी
5. Wipro Vesta CTG01 28 liters Oven Toast Grill/OTG |1600 Watt with Smart Cook Function |Rotisserie & Convection| 6 Stage Heating | Grill, Bake & Roast | Heat Resistant Tempered Glass | Black
विप्रो का यह 28 लीटर का OTG एक प्रीमियम और स्मार्ट कुकिंग अप्लायन्स है, जो मध्यम से बड़े परिवारों के लिए बेहतरीन है। 1600 वॉट की दमदार शक्ति और Convection (कन्वेक्शन) तकनीक के साथ आने वाला यह मॉडल खाने को चारों तरफ से समान रूप से पकाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Smart Cook Function है, जो QR कोड इंटीग्रेशन के जरिए आपको प्रोफेशनल रेसिपीज बनाने में मदद करता है। वर्तमान में Amazon पर इस पर 35% की छूट मिल रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट कुक फंक्शन
कन्वेक्शन और रोटिसरी
6-स्टेज हीटिंग
बड़ी क्षमता
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की खपत
किचन काउंटर पर काफी जगह की जरूरत
6. Cadlec Cruise Pro 12L Multi-Function OTG for Kitchen, 1000W Oven Toaster Griller, Bake Grill Toast, Oven for Baking, Adjustable Temperature & Timer, Black, 2 Year Warranty
कैडलेक का यह 12 लीटर क्षमता वाला OTG उन लोगों के लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प है जो पहली बार बेकिंग या ग्रिलिंग शुरू करना चाहते हैं। 1000 वॉट की हीटिंग पावर के साथ आने वाला यह मॉडल ब्लैक और सिल्वर जैसे स्टाइलिश रंगों में उपलब्ध है। यह विशेष रूप से बैचलर्स, छात्रों या 1-2 सदस्यों वाले छोटे परिवारों के लिए बनाया गया है। Amazon पर फिलहाल इस पर 53% की भारी छूट मिल रही है, जो इसे 1,900 रुपये के अंदर एक आकर्षक डील बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक किफायती
2 साल की लंबी वारंटी
पावरफुल हीटिंग
कॉम्पैक्ट और लाइटवेट
हीट-रेसिस्टेंट हैंडल
क्यों खोजें विकल्प
सीमित क्षमता
रोटिसरी फंक्शन नही
7. Morphy Richards 20 Litres Solo Microwave Oven| 6 Power Levels| Timer Function|Defrost| Overheat Protection with Auto Shut Off| 2 Year Product Warranty | Black
मॉर्फी रिचर्ड्स का यह 20 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो सरलता और मजबूती पसंद करते हैं। यह मॉडल विशेष रूप से खाना गर्म करने, डीफ्रॉस्ट करने और रोज़ाना की साधारण कुकिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें जटिल बटनों के बजाय आसान मैकेनिकल नॉब कंट्रोल्स दिए गए हैं, जो इसे इस्तेमाल करने में बहुत सरल बनाते हैं। वर्तमान में Amazon पर इस पर 49% की भारी छूट मिल रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
इस्तेमाल में आसान
6 पावर लेवल्स
ओवरहीट प्रोटेक्शन
बड़ा टर्नटेबल
2 साल की वारंटी
शानदार डिस्काउंट
क्यों खोजें विकल्प
कोई डिजिटल डिस्प्ले नहीं
केवल सोलो मॉडल
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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