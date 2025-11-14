Hindustan Hindi News
₹2000 से कम में मेटल चेन वाली बेस्ट स्मार्टवॉच, ये रहीं Amazon की टॉप-3 डील्स

₹2000 से कम में मेटल चेन वाली बेस्ट स्मार्टवॉच, ये रहीं Amazon की टॉप-3 डील्स

संक्षेप: ग्राहकों को 2000 रुपये से कम में मेटल स्मार्टवॉच खरीदने का मौका Amazon पर मिल रहा है। इन सभी मॉडल्स में ब्लूटूथ कॉलिंग के अलावा स्मार्ट हेल्थ और फिटनेस फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। 

Fri, 14 Nov 2025 03:01 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
सम्बंधित सुझाव

discount

82% OFF

Boat Lunar Discovery Pro, 1.39" HD Display, QR Tray, Emergency SOS, Functional Crown, Multiple Sports Modes, BT Calling, HR, SpO2 & Sleep Tracking, Smart Watches for Men & Women (Cocoa Brown)

Boat Lunar Discovery Pro, 1.39" HD Display, QR Tray, Emergency SOS, Functional Crown, Multiple Sports Modes, BT Calling, HR, SpO2 & Sleep Tracking, Smart Watches for Men & Women (Cocoa Brown)

  • checkBoat Lunar Discovery Pro
  • check1.39" HD Display
  • checkQR Tray
amazon-logo

₹1599

₹8999

खरीदिये

discount

84% OFF

boAt Lunar Discovery w/ 1.39" (3.5 cm) HD Display, Turn-by-Turn Navigation, DIY Watch Face Studio, Bluetooth Calling, Emergency SOS, QR Tray, Smart Watch for Men & Women(Black Metal)

boAt Lunar Discovery w/ 1.39" (3.5 cm) HD Display, Turn-by-Turn Navigation, DIY Watch Face Studio, Bluetooth Calling, Emergency SOS, QR Tray, Smart Watch for Men & Women(Black Metal)

  • checkboAt Lunar Discovery w/ 1.39" (3.5 cm) HD Display
  • checkTurn-by-Turn Navigation
  • checkDIY Watch Face Studio
amazon-logo

₹1449

₹8999

खरीदिये

discount

83% OFF

Boat Lunar Discovery Pro, 1.39" HD Display, QR Tray, Emergency SOS, Functional Crown, Multiple Sports Modes, BT Calling, HR, SpO2 & Sleep Tracking, Smart Watches for Women (Rose Gold)

Boat Lunar Discovery Pro, 1.39" HD Display, QR Tray, Emergency SOS, Functional Crown, Multiple Sports Modes, BT Calling, HR, SpO2 & Sleep Tracking, Smart Watches for Women (Rose Gold)

  • checkBoat Lunar Discovery Pro
  • check1.39" HD Display
  • checkQR Tray
amazon-logo

₹1699

₹9999

खरीदिये

discount

58% OFF

boAt Chrome Eon, 1.43” (3.63 cm) AMOLED Display, AI Coach Health Insights,Advanced S1 Processor,Auto Heart Rate, HRV,VO2 Max, Stress, TBT Navigation, IP68, Smart Watch for Men & Women (Sterling Black)

boAt Chrome Eon, 1.43” (3.63 cm) AMOLED Display, AI Coach Health Insights,Advanced S1 Processor,Auto Heart Rate, HRV,VO2 Max, Stress, TBT Navigation, IP68, Smart Watch for Men & Women (Sterling Black)

  • checkboAt Chrome Eon
  • check1.43” (3.63 cm) AMOLED Display
  • checkAI Coach Health Insights
amazon-logo

₹4199

₹9999

खरीदिये

मार्केट में नया ट्रेंड ट्रेडिशनल वॉच के मुकाबले स्मार्टवॉच मॉडल्स का है और वे स्टाइल स्टेटमेंट भी बन गई हैं। इनके जरिए आप ना सिर्फ टाइम देख सकते हैं, बल्कि हेल्थ और फिटनेस को भी मॉनीटर किया जा सकता है। खास बात यह है कि सभी सेगमेंट्स में अलग-अलग ब्रैंड्स की ओर से बेहतरीन और प्रीमियम लुकिंग स्मार्टवॉच मॉडल्स खरीदे जा सकते हैं। हम 2000 रुपये से कम कीमत पर मिलने वाले स्मार्टवॉच मॉडल्स की जानकारी लेकर आए हैं।

Boult GOBOULT Crown R Pro

कम कीमत पर Boult की 1,799 रुपये वाली यह स्मार्टवॉच Amazon पर खरीदी जा सकती है। इसका ओरिजनल प्राइस 6,999 रुपये के करीब है। इसमें बड़ा 1.43 इंच का डिस्प्ले ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ दिया गया है और ढेरों स्मार्ट फीचर्स इसका हिस्सा बनाए गए हैं।

ये भी पढ़ें:इन 10 गैजेट्स के साथ आएगा ठंड का असली मजा, कुछ की कीमत तो 250 रुपये से कम

Noise Twist Go Round Dial

नॉइस की गोल डायल वाली स्मार्टवॉच को 1,899 रुपये में खरीदा जा सकता है और इसका ओरिजनल प्राइस 5,999 रुपये है। इस वियरेबल में ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट दिया गया है और इसमें 1.3 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है। इसमें हेल्थ और फिटनेस फीचर्स मिल जाते हैं।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में टॉप 5G स्मार्टफोन, लिस्ट में OnePlus और Samsung सब शामिल

boAt Lunar Discovery

बोट की स्मार्टवॉच ग्राहक Amazon से केवल 1,399 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदी जा सकती है, जबकि इसका लिस्टेड प्राइस 8,499 रुपये है। इस वॉच में 1.39 इंच का डिस्प्ले दिया गया है और इसमें नेविगेशन सपोर्ट के लिए MapMyIndia का सपोर्ट मिलता है। ब्लूटूथ कॉलिंग वाली वॉच से 7 दिनों तक की बैटरी लाइफ मिल जाती है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
