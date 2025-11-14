₹2000 से कम में मेटल चेन वाली बेस्ट स्मार्टवॉच, ये रहीं Amazon की टॉप-3 डील्स
संक्षेप: ग्राहकों को 2000 रुपये से कम में मेटल स्मार्टवॉच खरीदने का मौका Amazon पर मिल रहा है। इन सभी मॉडल्स में ब्लूटूथ कॉलिंग के अलावा स्मार्ट हेल्थ और फिटनेस फीचर्स का सपोर्ट मिलता है।
सम्बंधित सुझाव
82% OFF
Boat Lunar Discovery Pro, 1.39" HD Display, QR Tray, Emergency SOS, Functional Crown, Multiple Sports Modes, BT Calling, HR, SpO2 & Sleep Tracking, Smart Watches for Men & Women (Cocoa Brown)
- Boat Lunar Discovery Pro
- 1.39" HD Display
- QR Tray
₹1599₹8999
खरीदिये
84% OFF
boAt Lunar Discovery w/ 1.39" (3.5 cm) HD Display, Turn-by-Turn Navigation, DIY Watch Face Studio, Bluetooth Calling, Emergency SOS, QR Tray, Smart Watch for Men & Women(Black Metal)
- boAt Lunar Discovery w/ 1.39" (3.5 cm) HD Display
- Turn-by-Turn Navigation
- DIY Watch Face Studio
₹1449₹8999
खरीदिये
83% OFF
Boat Lunar Discovery Pro, 1.39" HD Display, QR Tray, Emergency SOS, Functional Crown, Multiple Sports Modes, BT Calling, HR, SpO2 & Sleep Tracking, Smart Watches for Women (Rose Gold)
- Boat Lunar Discovery Pro
- 1.39" HD Display
- QR Tray
₹1699₹9999
खरीदिये
मार्केट में नया ट्रेंड ट्रेडिशनल वॉच के मुकाबले स्मार्टवॉच मॉडल्स का है और वे स्टाइल स्टेटमेंट भी बन गई हैं। इनके जरिए आप ना सिर्फ टाइम देख सकते हैं, बल्कि हेल्थ और फिटनेस को भी मॉनीटर किया जा सकता है। खास बात यह है कि सभी सेगमेंट्स में अलग-अलग ब्रैंड्स की ओर से बेहतरीन और प्रीमियम लुकिंग स्मार्टवॉच मॉडल्स खरीदे जा सकते हैं। हम 2000 रुपये से कम कीमत पर मिलने वाले स्मार्टवॉच मॉडल्स की जानकारी लेकर आए हैं।
Boult GOBOULT Crown R Pro
कम कीमत पर Boult की 1,799 रुपये वाली यह स्मार्टवॉच Amazon पर खरीदी जा सकती है। इसका ओरिजनल प्राइस 6,999 रुपये के करीब है। इसमें बड़ा 1.43 इंच का डिस्प्ले ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ दिया गया है और ढेरों स्मार्ट फीचर्स इसका हिस्सा बनाए गए हैं।
Noise Twist Go Round Dial
नॉइस की गोल डायल वाली स्मार्टवॉच को 1,899 रुपये में खरीदा जा सकता है और इसका ओरिजनल प्राइस 5,999 रुपये है। इस वियरेबल में ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट दिया गया है और इसमें 1.3 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है। इसमें हेल्थ और फिटनेस फीचर्स मिल जाते हैं।
boAt Lunar Discovery
बोट की स्मार्टवॉच ग्राहक Amazon से केवल 1,399 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदी जा सकती है, जबकि इसका लिस्टेड प्राइस 8,499 रुपये है। इस वॉच में 1.39 इंच का डिस्प्ले दिया गया है और इसमें नेविगेशन सपोर्ट के लिए MapMyIndia का सपोर्ट मिलता है। ब्लूटूथ कॉलिंग वाली वॉच से 7 दिनों तक की बैटरी लाइफ मिल जाती है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
