बैटरी बदलने का झंझट खत्म, इनवर्टर की उम्र बढ़ाएगी खास बैटरी, जाने न दें यह डील

Follow Us on

Feb 22, 2026 03:59 pm IST

अमेजन पर मिल रही यह खास इनवर्टर बैटरी न केवल लंबा बैकअप देती है, बल्कि आपके इनवर्टर की उम्र बढ़ाकर बार-बार बैटरी बदलने का झंझट भी खत्म करती है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

गर्मियों की शुरुआत और बार-बार होने वाली बिजली कटौती के बीच, एक भरोसेमंद इनवर्टर बैटरी का होना अनिवार्य हो गया है। अक्सर देखा जाता है कि लोग घटिया क्वालिटी की बैटरी चुन लेते हैं, जिसके कारण उन्हें हर दूसरे-तीसरे साल बैटरी बदलने का भारी खर्च उठाना पड़ता है। लेकिन अब अमेज़न पर आई यह खास इनवर्टर बैटरी इस समस्या का स्थाई समाधान लेकर आई है। ग्राहकों द्वारा 4 स्टार रेटिंग प्राप्त बैटरी अपनी एडवांस लॉन्ग-लाइफ टेक्नोलॉजी के लिए चर्चा में है।

इस बैटरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आपके इनवर्टर की कार्यक्षमता को बढ़ाती है और बिजली के उतार-चढ़ाव को बेहतर तरीके से मैनेज करती है, जिससे इनवर्टर की उम्र भी लंबी हो जाती है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो बार-बार बैटरी बदलने के झंझट और खर्चे से मुक्ति चाहते हैं।

अमेज़न पर चल रही लेटेस्ट सेल के दौरान इस पर भारी छूट और कई बैंक ऑफर्स दिए जा रहे हैं, जिससे इसकी कीमत बाजार के मुकाबले काफी कम हो गई है। सीमित समय के लिए उपलब्ध इस डील में आपको न केवल सस्ता दाम, बल्कि फास्ट होम डिलीवरी और वारंटी का भरोसा भी मिलता है। यदि आप भी इस सीजन में बिजली संकट से बचना चाहते हैं, तो यह निवेश आपके लिए पैसा वसूल साबित होगा।

यह Microtek की एडवांस LiFePO4 बैटरी है। जहाँ साधारण बैटरियां 50-60 किलो की होती हैं, यह मात्र 13.8 किलो की है। यह 100Ah क्षमता के साथ आती है, लेकिन इसका बैकअप और लाइफ साधारण 100Ah लेड-एसिड बैटरी से कहीं ज्यादा है। इसमें SyncCharge Technology और BMS जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications एनर्जी कैपेसिटी 1280 Wh वजन मात्र 13.8 किलोग्राम वारंटी 5 साल की लंबी वारंटी टेक्नोलॉजी SCT SyncCharge & BMS Protection मॉडल MLB1280060 क्यों खरीदें लंबी उम्र और 5 साल की वारंटी बेहतरीन बैकअप रखरखाव की जरूरत नहीं फास्ट चार्जिंग हल्की और कॉम्पैक्ट क्यों खोजें विकल्प शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा लिथियम-सपोर्टेड इनवर्टर के साथ इस्तेमाल

GRAPHENE की यह लिथियम फेरो फॉस्फेट बैटरी खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो बार-बार बैटरी बदलने से थक चुके हैं। इस बैटरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 100AH की होने के बावजूद 180AH+ वाली लेड-एसिड बैटरी के बराबर बैकअप देने का दावा करती है। साथ ही, इसके लिए आपको नया इनवर्टर खरीदने की जरूरत नहीं है, यह किसी भी सामान्य इनवर्टर के साथ आसानी से काम करती है।

Specifications बैकअप तुलना 180Ah+ लेड-एसिड बैटरी के बराब लाइफ स्पैन 25 साल इनवर्टर सपोर्ट किसी भी सामान्य इनवर्टर (1075VA तक) पर वारंटी 5 साल (Standard) + 2 साल (Extended) क्यों खरीदें लाइफ 25 साल 95% डिस्चार्ज क्षमता यूनिवर्सल कॉम्पैटिबिलिटी शानदार वारंटी वजन में हल्की क्यों खोजें विकल्प नॉन-रिटर्नेबल

Luminous RC 18000 एक टॉल ट्यूबलर बैटरी है, जो अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए जानी जाती है। यह 150Ah की क्षमता के साथ आती है, जो मध्यम से बड़े घरों और दुकानों के लिए पर्याप्त पावर बैकअप सुनिश्चित करती है। इसे खास तौर पर उन इलाकों के लिए बनाया गया है जहाँ बिजली की कटौती बार-बार और लंबे समय के लिए होती है।

Specifications क्षमता 150 Ah वोल्टेज 12V वारंटी 36 महीने उपयोग घर, ऑफिस और छोटी दुकानें बैटरी टाइप लेड-एसिड क्यों खरीदें किफायती कीमत लंबा बैकअप टॉल ट्यूबलर टेक्नोलॉजी लो मेंटेनेंस मजबूत सर्विस नेटवर्क क्यों खोजें विकल्प काफी भारी फुल चार्ज होने में अधिक समय

टाटा ग्रीन की यह INTT240072 टॉल ट्यूबलर बैटरी उन घरों और दफ्तरों के लिए डिज़ाइन की गई है जहाँ बिजली की कटौती बहुत लंबी होती है और लोड (पंखे, लाइट, टीवी) ज्यादा रहता है। 200Ah की विशाल क्षमता का मतलब है कि यह साधारण 150Ah बैटरी के मुकाबले काफी अधिक समय तक बैकअप दे सकती है।

Specifications मॉडल Switch-On INTT240072 बैटरी टाइप टॉल ट्यूबलर वजन 70 किलोग्राम इलेक्ट्रोलाइट वॉल्यूम 20 लीटर कुल वारंटी 72 महीने (6 साल) क्यों खरीदें विशाल क्षमता टाटा का भरोसा लंबी वारंटी बेहतरीन रिकवरी यूनिवर्सल कॉम्पैटिबिलिटी क्यों खोजें विकल्प अत्यधिक वजन अधिक ऊंचाई और जगह की जरूरत

Exide की Inva Master सीरीज को खास तौर पर उन भारतीय घरों और ऑफिसों के लिए बनाया गया है जहाँ बिजली की कटौती बहुत ज्यादा होती है। यह एक टॉल ट्यूबलर बैटरी है जो 150Ah क्षमता के साथ आती है। इसमें Pro Load Expert टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो हेवी लोड के दौरान भी बैटरी को ठंडा रखती है और स्थिर परफॉर्मेंस देती है।

Specifications वजन 58 किलोग्राम वारंटी 60 महीने टेक्नोलॉजी PLEX कॉम्पैटिबिलिटी 650VA से 1500VA तक के सभी इनवर्टर क्यों खरीदें 60 महीने की लंबी वारंटी PLEX टेक्नोलॉजी पेपरलेस वारंटी लीक रेजिस्टेंट स्मार्ट इंडिकेटर क्यों खोजें विकल्प थोड़ी महंगी 58 किलो वजन समय-समय पर पानी चेक करना जरूरी

Livguard ने बहुत ही कम समय में भारतीय बाजार में अपनी मजबूत जगह बनाई है। उनकी Bold Series खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए है जो किफायती दाम में भरोसेमंद परफॉर्मेंस चाहते हैं। यह 150Ah की टॉल ट्यूबलर बैटरी है, जो लंबी बिजली कटौती के दौरान आपके घर या ऑफिस को बिना रुके पावर सप्लाई देने के लिए डिज़ाइन की गई है।

Specifications क्षमता 150 Ah बैटरी टाइप टॉल ट्यूबलर वजन लगभग 51 किलोग्राम वारंटी 36 महीने उपयोग घर, ऑफिस और दुकानें क्यों खरीदें अत्यधिक किफायती तेज़ चार्जिंग बेहतर थर्मल मैनेजमेंट यूनिवर्सल कॉम्पैटिबिलिटी लो मेंटेनेंस क्यों खोजें विकल्प 24 महीने की ही फ्लैट रिप्लेसमेंट वारंटी

जेनस की यह Hallabol GTT175 एक प्रीमियम टॉल ट्यूबलर बैटरी है जो 150Ah क्षमता के साथ आती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी Selenium Low Antimonial Alloy तकनीक है, जो इसे भारत की भीषण गर्मी में भी ठंडा रखती है और बेहतरीन प्रदर्शन सुनिश्चित करती है। यह बैटरी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो भविष्य में अपने घर को सोलर पावर पर ले जाने का सोच रहे हैं।

1. इन्वर्टर बैटरी कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से इन्वर्टर बैटरी तीन प्रकार की होती हैं,

फ्लैट प्लेट बैटरी : ये साइज में छोटी होती हैं और कम बिजली कटौती वाले इलाकों के लिए अच्छी हैं। ये सस्ती होती हैं लेकिन इनकी उम्र कम होती है।

ट्यूबलर बैटरी: ये सबसे लोकप्रिय हैं। इनकी उम्र लंबी होती है (5-7 साल) और ये लंबी बिजली कटौती में भी बेहतरीन बैकअप देती हैं।

लिथियम-आयन बैटरी: यह सबसे आधुनिक तकनीक है। ये बहुत हल्की होती हैं, जल्दी चार्ज होती हैं और इनमें पानी भरने की जरूरत नहीं होती।

2. इन्वर्टर बैटरी का क्या कार्य है? बैटरी का मुख्य कार्य बिजली को स्टोर करना है।

जब घर में बिजली आ रही होती है, तो इनवर्टर उसे बैटरी में केमिकल एनर्जी के रूप में 'जमा' कर देता है।

जब बिजली चली जाती है, तो बैटरी वही जमा की गई ऊर्जा वापस इनवर्टर को देती है ताकि आपके घर के पंखे और लाइट चल सकें। बिना बैटरी के इनवर्टर बैकअप नहीं दे सकता।

3. इनवर्टर का मुख्य कार्य क्या है? इनवर्टर का सबसे प्रमुख काम DC को AC में बदलना है:

हमारे घर के उपकरण इसी बिजली से चलते हैं।

DC: बैटरी में बिजली इसी रूप में स्टोर होती है।

प्रक्रिया: जब बिजली जाती है, तो इनवर्टर बैटरी की DC बिजली को आपके घर की AC बिजली में बदल देता है ताकि उपकरण काम कर सकें। साथ ही, बिजली रहने पर यह बैटरी को चार्ज भी करता है।

4. इनवर्टर की बैटरी कितने पावर की होती है? इनवर्टर की बैटरी की 'पावर' या क्षमता को Ah में मापा जाता है। बाजार में सामान्यतः ये क्षमताएं उपलब्ध हैं,

100Ah - 120Ah: छोटे घर या कम बैकअप के लिए (1-2 पंखे और लाइट)।

150Ah: सबसे स्टैंडर्ड साइज, मध्यम परिवारों के लिए (3-4 घंटे का अच्छा बैकअप)।

180Ah - 200Ah: बड़े घरों या ऑफिस के लिए जहाँ ज्यादा बैकअप की जरूरत होती है।

वोल्टेज: सामान्य घरेलू बैटरी 12V (Volt) की होती है, जबकि बड़े इनवर्टर सेटअप में 24V या उससे ज्यादा की बैटरी बैंक का उपयोग होता है।

Specifications वजन भारी बिल्ड वारंटी 60 महीने मटीरियल Selenium Low Antimonial Alloy खासियत सोलर और नॉन-सोलर दोनों मोड में काम क्यों खरीदें सोलर कॉम्पैटिबल 60 महीने की लंबी वारंटी डीप डिस्चार्ज रिकवरी कम मेंटेनेंस एक्सचेंज ऑफर क्यों खोजें विकल्प भारी

बेस्ट इन्वर्टर बैटरी के टॉप 5 फीचर्स फीचर विवरण लाभ 1. बैटरी कैपेसिटी (Ah) यह बैटरी की पावर स्टोर करने की क्षमता है (जैसे 150Ah, 200Ah)। जितना ज्यादा Ah, उतना लंबा पावर बैकअप। 2. टेक्नोलॉजी टाइप मुख्य रूप से Tall Tubular या आधुनिक Lithium (LiFePO4)। ट्यूबलर सस्ती और भरोसेमंद है, जबकि लिथियम मेंटेनेंस-फ्री और फास्ट चार्ज होती है। 3. वारंटी अवधि बैटरी पर मिलने वाली गारंटी (जैसे 36 महीने से 72 महीने)। लंबी वारंटी मतलब बैटरी की क्वालिटी पर कंपनी का ज्यादा भरोसा और आपकी मानसिक शांति। 4. चार्जिंग एफिशिएंसी बैटरी कितनी जल्दी और कितनी कुशलता से चार्ज होती है। बिजली का बिल कम आता है और बार-बार होने वाली कटौती में भी बैटरी तैयार रहती है। 5. मेंटेनेंस (रखरखाव) पानी भरने की जरूरत और टर्मिनल की सफाई। Lithium में जीरो मेंटेनेंस है, जबकि Tall Tubular में साल में 1-2 बार पानी डालना पड़ता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।