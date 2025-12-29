32 और 40 इंच की साइज वाले तीन शानदार LED TV, कीमत 11 हजार रुपये से कम, मिलेगा तगड़ा साउंड
हम आपको जिन टीवी के बारे में बताने जा रहे हैं, उनकी कीमत 11 हजार रुपये से कम है। खास बात है कि इन टीवी पर बैंक डिस्काउंट और कैशबैक भी दिया जा रहा है। इन टीवी में आपको तगड़ा साउंड और बेहतरीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा।
10 से 11 हजार रुपये की रेंज में नया टीवी लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको तीन बेस्ट ऑप्शन के बारे में बताने वाले हैं। हम आपको जिन टीवी के बारे में बताने जा रहे हैं, उनकी कीमत 11 हजार रुपये से कम है। खास बात है कि इन टीवी पर बैंक डिस्काउंट और कैशबैक भी दिया जा रहा है। इन टीवी में आपको तगड़ा साउंड और बेहतरीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा। हमारी इस लिस्ट में फिलिप्स का भी एक टीवी शामिल है। आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।
VW ( Vision World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)
इस टीवी की कीमत 11299 रुपये है। बैंक ऑफर में टीवी पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के साथ यह टीवी 11 हजार रुपये से कम में आपका हो जाएगा। आप इस टीवी को 564 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस टीवी में 40 इंच का Optimax QLED डिस्प्ले मिलेगा। टीवी क्वॉड-कोर प्रोसेसर पर काम करता है। टीवी का साउंड आउटपुट 24 वॉट का है।
Philips 80 cm (32 inches) 6100 Series Frameless HD Smart LED Google TV 32PFT6130/94
फिलिप्स का यह टीवी अमेजन इंडिया पर 10999 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। टीवी पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह टीवी 549 रुपये तक के कैशबैक के साथ आपका हो सकता है। टीवी के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला पिक्सल प्लस फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगा। यह टीवी शानदार डॉल्बी ऑडियो के साथ आता है।
Hisense 80 cm (32 inches) E5Q Series HD Ready Smart QLED Google TV 32E5Q
आप इस टीवी को 10999 रुपये में खरीद सकते हैं। इस टीवी पर भी 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। टीवी पर कंपनी 549 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। टीवी में कंपनी 1366x768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 32 इंच का HD रेडी डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें आपको डॉल्बी ऑडियो के साथ 30 वॉट का साउंड आउटपुट मिलेगा।
