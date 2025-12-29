Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़best led tv with powerful sound under rupees 11000 available on amazon

32 और 40 इंच की साइज वाले तीन शानदार LED TV, कीमत 11 हजार रुपये से कम, मिलेगा तगड़ा साउंड

संक्षेप:

हम आपको जिन टीवी के बारे में बताने जा रहे हैं, उनकी कीमत 11 हजार रुपये से कम है। खास बात है कि इन टीवी पर बैंक डिस्काउंट और कैशबैक भी दिया जा रहा है। इन टीवी में आपको तगड़ा साउंड और बेहतरीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा।

Dec 29, 2025 03:13 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

10 से 11 हजार रुपये की रेंज में नया टीवी लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको तीन बेस्ट ऑप्शन के बारे में बताने वाले हैं। हम आपको जिन टीवी के बारे में बताने जा रहे हैं, उनकी कीमत 11 हजार रुपये से कम है। खास बात है कि इन टीवी पर बैंक डिस्काउंट और कैशबैक भी दिया जा रहा है। इन टीवी में आपको तगड़ा साउंड और बेहतरीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा। हमारी इस लिस्ट में फिलिप्स का भी एक टीवी शामिल है। आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
32 और 40 इंच की साइज वाले तीन शानदार LED TV, कीमत 11 हजार रुपये से कम, मिलेगा तगड़ा साउंड

VW ( Vision World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)

इस टीवी की कीमत 11299 रुपये है। बैंक ऑफर में टीवी पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के साथ यह टीवी 11 हजार रुपये से कम में आपका हो जाएगा। आप इस टीवी को 564 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस टीवी में 40 इंच का Optimax QLED डिस्प्ले मिलेगा। टीवी क्वॉड-कोर प्रोसेसर पर काम करता है। टीवी का साउंड आउटपुट 24 वॉट का है।

Philips 80 cm (32 inches) 6100 Series Frameless HD Smart LED Google TV 32PFT6130/94

फिलिप्स का यह टीवी अमेजन इंडिया पर 10999 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। टीवी पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह टीवी 549 रुपये तक के कैशबैक के साथ आपका हो सकता है। टीवी के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला पिक्सल प्लस फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगा। यह टीवी शानदार डॉल्बी ऑडियो के साथ आता है।

ये भी पढ़ें:5 जनवरी को आ रहा 10080mAh की बैटरी वाला दमदार स्मार्टफोन, रैम 24GB तक
ये भी पढ़ें:एक और नया स्मार्टफोन लाने की तैयारी में टेक्नो, मिल सकती है 5000mAh की बैटरी

Hisense 80 cm (32 inches) E5Q Series HD Ready Smart QLED Google TV 32E5Q

आप इस टीवी को 10999 रुपये में खरीद सकते हैं। इस टीवी पर भी 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। टीवी पर कंपनी 549 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। टीवी में कंपनी 1366x768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 32 इंच का HD रेडी डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें आपको डॉल्बी ऑडियो के साथ 30 वॉट का साउंड आउटपुट मिलेगा।

इन टीवी पर भी तगड़ी डील

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Smart TV Gadgets Hindi News Amazon

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।