चार बेहद किफायती स्मार्ट टीवी, कीमत 8500 रुपये से कम, सबसे सस्ता 6899 रुपये का

Mar 15, 2026 10:38 am IST

नया टीवी लेने का प्लान बना रहे हैं, तो हम आपको तीन जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये टीवी 8500 रुपये से कम के हैं। इन टीवी को आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। लिस्ट में जो सबसे सस्ता टीवी है, उसकी कीमत मात्र 6899 रुपये है।

नया टीवी लेने का प्लान बना रहे हैं, तो हम आपको तीन जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये टीवी 8500 रुपये से कम के हैं। इन टीवी को आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। इन पर कई सारे ऑफर भी दिए जा रहे हैं। इन टीवी में आपको बेस्ट-इन-सेगमेंट डिस्प्ले और दमदार साउंड भी मिलेगा। हमारी इस लिस्ट में इन्फिनिक्स, थॉमसन और कोडैक के टीवी भी शामिल हैं। लिस्ट में जो सबसे सस्ता टीवी है, उसकी कीमत मात्र 6899 रुपये है।

Thomson Alpha QLED 60 cm (24 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition फ्लिपकार्ट पर यह टीवी 6899 रुपये का मिल रहा है। 24 इंच के डिस्प्ले वाले इस टीवी को आप 345 रुपये के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह टीवी 2 हजार रुपये तक सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। यह टीवी 24 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ आता है। यह टीवी 512एमबी रैम और 4जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है।

Infinix 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Linux TV इन्फिनिक्स के इस टीवी की कीमत फ्लिपकार्ट पर 7999 रुपये है। आप इस टीवी को 400 रुपये के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। टीवी की कीमत एक्सचेंज ऑफर में 2 हजार रुपये तक और कम हो सकती है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। यह टीवी 16 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ आता है। टीवी 512एमबी रैम औप 4जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। यह टीवी क्वॉड-कोर प्रोसेसर पर काम करता है।

Kenstar 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Coolita TV 2025 Edition केनस्टार का यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 8499 रुपये है। यह टीवी 425 रुपये के कैशबैक के साथ मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको 32 इंच का तगड़ा QLED डिस्प्ले मिलेगा। यह टीवी 20 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ आता है। टीवी में कंपनी 5 ऑडियो मोड्स भी ऑफर कर रही है। टीवी 8जीबी के स्टोरेज के साथ आता है। कनेक्टिविटी टीवी में 3 HDMI, 2 USB पोर्ट और हेडफोन जैक जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।