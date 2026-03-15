चार बेहद किफायती स्मार्ट टीवी, कीमत 8500 रुपये से कम, सबसे सस्ता 6899 रुपये का
नया टीवी लेने का प्लान बना रहे हैं, तो हम आपको तीन जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये टीवी 8500 रुपये से कम के हैं। इन टीवी को आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। लिस्ट में जो सबसे सस्ता टीवी है, उसकी कीमत मात्र 6899 रुपये है।
नया टीवी लेने का प्लान बना रहे हैं, तो हम आपको तीन जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये टीवी 8500 रुपये से कम के हैं। इन टीवी को आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। इन पर कई सारे ऑफर भी दिए जा रहे हैं। इन टीवी में आपको बेस्ट-इन-सेगमेंट डिस्प्ले और दमदार साउंड भी मिलेगा। हमारी इस लिस्ट में इन्फिनिक्स, थॉमसन और कोडैक के टीवी भी शामिल हैं। लिस्ट में जो सबसे सस्ता टीवी है, उसकी कीमत मात्र 6899 रुपये है।
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Kodak QLED SE 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition (32QSE5080)
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VW 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1
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VW 165 cm (65 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW65GQ1
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VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S
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Thomson Alpha QLED 60 cm (24 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition
फ्लिपकार्ट पर यह टीवी 6899 रुपये का मिल रहा है। 24 इंच के डिस्प्ले वाले इस टीवी को आप 345 रुपये के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह टीवी 2 हजार रुपये तक सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। यह टीवी 24 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ आता है। यह टीवी 512एमबी रैम और 4जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है।
Infinix 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Linux TV
इन्फिनिक्स के इस टीवी की कीमत फ्लिपकार्ट पर 7999 रुपये है। आप इस टीवी को 400 रुपये के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। टीवी की कीमत एक्सचेंज ऑफर में 2 हजार रुपये तक और कम हो सकती है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। यह टीवी 16 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ आता है। टीवी 512एमबी रैम औप 4जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। यह टीवी क्वॉड-कोर प्रोसेसर पर काम करता है।
Kenstar 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Coolita TV 2025 Edition
केनस्टार का यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 8499 रुपये है। यह टीवी 425 रुपये के कैशबैक के साथ मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको 32 इंच का तगड़ा QLED डिस्प्ले मिलेगा। यह टीवी 20 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ आता है। टीवी में कंपनी 5 ऑडियो मोड्स भी ऑफर कर रही है। टीवी 8जीबी के स्टोरेज के साथ आता है। कनेक्टिविटी टीवी में 3 HDMI, 2 USB पोर्ट और हेडफोन जैक जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।
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Toshiba 80 cm (32 Inches) HD Ready Smart QLED Google TV | 30W Powerful Speaker | Super Bright Panel | Dolby Audio | HDR 10 | Voice Control | 32E38RP (Black)
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VW 80 cm (32 inches) Pro Series HD Ready Smart QLED Google TV VW32GQ1
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Hisense 80 cm (32 Inches) HD Ready Smart QLED Google TV | HDR10, 30W Powerful Speakers, Dolby Audio | Super Bright Panel | Google Assistant & Chromecast | HDR 10 | Voice Control | 32E5Q (Black)
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KODAK Special Edition 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Linux TV
टीवी की कीमत 8499 रुपये है। इस टीवी को आप 425 रुपये के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। टीवी पर 2 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। फीटर्स की बात करें, तो इस टीवी में आपको बेजेललेस डिजाइन के साथ शानदार 60Hz का डिस्प्ले मिलेगा। यह टीवी 512एमबी रैम और 4जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसमें आपको 30 वॉट का साउंड आउटपुट मिलेगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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