5200 रुपये से कम में मिल रहे ये तीन LED TV, सबसे सस्ता मात्र 4999 रुपये, मची लूट

5200 रुपये से कम में मिल रहे ये तीन LED TV, सबसे सस्ता मात्र 4999 रुपये, मची लूट

संक्षेप:

ये टीवी 5200 रुपये से कम की कीमत में आते हैं। खास बात है कि इन टीवी की ये कीमत बिना किसी ऑफर इतनी कम है। अगर आप चाहें, तो इन्हें कैशबैक और एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

Jan 24, 2026 03:19 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
नया टीवी लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए तीन बेस्ट ऑप्शन हैं। ये टीवी 5200 रुपये से कम की कीमत में आते हैं। खास बात है कि इन टीवी की ये कीमत बिना किसी ऑफर इतनी कम है। अगर आप चाहें, तो इन्हें कैशबैक और एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।

Foxsky 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV (24FSN)

फ्लिपकार्ट पर टीवी 5199 रुपये का मिल रहा है। टीवी को आप 5 पर्सेंट कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में आप इस टीवी की कीमत को और कम कर सकते हैं। यह टीवी 183 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी आपका हो सकता है। टीवी में आपको 24 इंच का एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह टीवी 20 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ आता है।

InnoQ Sounbar 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV

इस टीवी की कीमत फ्लिपकार्ट पर 5090 रुपये का मिल रहा है। इस पर भी 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इसे 179 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। टीवी की कीमत एक्सचेंज ऑफर में हजार रुपये तक कम हो सकती है। यह टीवी 60Hz के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले और 30 व़ॉट की साउंड आउटपुट के साथ आता है। टीवी एक मॉनिटर का भी काम करता है।

MarQ by Flipkart 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV (24HDNDQEETB)

यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 4999 रुपये का मिल रहा है। टीवी को आप 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। यह टीवी मात्र 176 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी आपका हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो यह टीवी भी 60Hz के रिफ्रेश रेट वाले एचडी रेडी डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें आपको 20 वॉट का साउंड आउटपुट मिलेगा।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
