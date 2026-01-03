Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़best led tv available on flipkart under rupees 6500 most affordable priced at rupees 4999
इन किफायती टीवी के लिए मची लूट, कीमत 6500 रुपये से कम, सबसे सस्ता 4999 का

इन किफायती टीवी के लिए मची लूट, कीमत 6500 रुपये से कम, सबसे सस्ता 4999 का

संक्षेप:

इन टीवी की कीमत 6500 रुपये से कम है। खास बात है कि इनमें जो सबसे सस्ता टीवी है, वह मात्र 4999 रुपये है। ये टीवी इतनी कम कीमत पर बिना किसी ऑफर के मिल रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में कोडैक और थॉमसन के टीवी भी शामिल हैं।

Jan 03, 2026 03:28 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

39% OFF

LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA

LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA

  • checkLG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
amazon-logo

₹40590

₹66290

खरीदिये

discount

46% OFF

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

  • checkVW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
amazon-logo

₹13399

₹24999

खरीदिये

discount

31% OFF

Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL

Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL

  • checkSamsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
amazon-logo

₹40490

₹58900

खरीदिये

discount

25% OFF

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL

  • checkSamsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL
amazon-logo

₹13350

₹17900

खरीदिये

discount

57% OFF

VW 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1

VW 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1

  • checkVW 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1
amazon-logo

₹8099

₹18999

खरीदिये

कम बजट में नया टीवी तलाश रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट पर आपके लिए तीन जबर्दस्त ऑप्शन है। इन टीवी की कीमत 6500 रुपये से कम है। खास बात है कि इनमें जो सबसे सस्ता टीवी है, वह मात्र 4999 रुपये है। ये टीवी इतनी कम कीमत पर बिना किसी ऑफर के मिल रहे हैं। आप चाहें, तो इन टीवी तो कैशबैक और दूसरे ऑफर्स के साथ भी खरीद सकते हैं। हमारी इस लिस्ट में कोडैक और थॉमसन के टीवी भी शामिल हैं। इन टीवी में आपको बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले और तगड़ा साउंड मिलेगा। आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।

सम्बंधित सुझाव

discount

39% OFF

LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA

LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA

  • checkLG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
amazon-logo

₹40590

₹66290

खरीदिये

discount

46% OFF

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

  • checkVW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
amazon-logo

₹13399

₹24999

खरीदिये

discount

31% OFF

Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL

Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL

  • checkSamsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Pro Ultra HD Smart LED TV UA55UE86AFULXL
amazon-logo

₹40490

₹58900

खरीदिये

discount

25% OFF

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL

  • checkSamsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL
amazon-logo

₹13350

₹17900

खरीदिये

discount

57% OFF

VW 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1

VW 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1

  • checkVW 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1
amazon-logo

₹8099

₹18999

खरीदिये

MarQ by Flipkart 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV (24HDNDQEETB)

इस टीवी की कीमत 4999 रुपये है। फ्लिपकार्ट पर यह टीवी 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीदा जा सकता है। टीवी के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। वहीं, दमदार साउंड के लिए आपको इस टीवी में 20 वॉट का साउंड आउटपुट देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए टीवी में दो यूएसबी पोर्ट और एक HDMI पोर्ट दिया गया है।

प्रतीकात्मक फोटो
ये भी पढ़ें:108MP के कैमरा वाले दो धाकड़ फोन, रैम 12GB तक, कीमत 10 से 12 हजार के बीच

Thomson 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV 2025 Edition

यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 5599 रुपये का मिल रहा है। टीवी को आप 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस टीवी में 1366 X 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यह टीवी सिनेमैटिक साउंड एक्सपीरियंस के साथ आता है और इसका ऑडियो आउटपुट 20 वॉट का है।

ये भी पढ़ें:₹6 हजार सस्ता हुआ सैमसंग का यह 5G फोन, खुश कर देगी नई कीमत, फीचर कमाल के

KODAK QLED SE 60 cm (24 inch) QLED HD Ready Smart Linux TV 2025 Edition

यह टीवी 6499 रुपये के प्राइसटैग के साथ आता है। इसे भी आप 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। टीवी के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। इस डिस्प्ले का ब्राइटनेस लेवल 300 निट्स का है। टीवी में कंपनी 24 वॉट का साउंड ऑउटपुट दे रही है। यह टीवी Amlogic प्रोसेसर से लैस है।

सम्बंधित सुझाव

discount

65% OFF

acer 100 cm (40 inches) Ultra I Series FHD Smart LED Google TV AR40FDGGU2841BD

acer 100 cm (40 inches) Ultra I Series FHD Smart LED Google TV AR40FDGGU2841BD

  • checkacer 100 cm (40 inches) Ultra I Series FHD Smart LED Google TV AR40FDGGU2841BD
amazon-logo

₹13499

₹38999

खरीदिये

discount

46% OFF

VW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)

VW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)

  • checkVW ( Visio World. 101 cm (40 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW40AQ1 (Black)
amazon-logo

₹11399

₹20999

खरीदिये

discount

28% OFF

Philips 127 cm (50 inches) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 50PQT8100/94

Philips 127 cm (50 inches) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 50PQT8100/94

  • checkPhilips 127 cm (50 inches) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 50PQT8100/94
amazon-logo

₹25999

₹35990

खरीदिये

discount

42% OFF

Xiaomi 108 cm (43 inch) FX Ultra HD 4K Smart LED Fire TV L43MB-FIN

Xiaomi 108 cm (43 inch) FX Ultra HD 4K Smart LED Fire TV L43MB-FIN

  • checkXiaomi 108 cm (43 inch) FX Ultra HD 4K Smart LED Fire TV L43MB-FIN
amazon-logo

₹21999

₹37999

खरीदिये

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Smart TV Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।