इन किफायती टीवी के लिए मची लूट, कीमत 6500 रुपये से कम, सबसे सस्ता 4999 का

संक्षेप: इन टीवी की कीमत 6500 रुपये से कम है। खास बात है कि इनमें जो सबसे सस्ता टीवी है, वह मात्र 4999 रुपये है। ये टीवी इतनी कम कीमत पर बिना किसी ऑफर के मिल रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में कोडैक और थॉमसन के टीवी भी शामिल हैं।

Follow Us on

Jan 03, 2026 03:28 pm IST

कम बजट में नया टीवी तलाश रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट पर आपके लिए तीन जबर्दस्त ऑप्शन है। इन टीवी की कीमत 6500 रुपये से कम है। खास बात है कि इनमें जो सबसे सस्ता टीवी है, वह मात्र 4999 रुपये है। ये टीवी इतनी कम कीमत पर बिना किसी ऑफर के मिल रहे हैं। आप चाहें, तो इन टीवी तो कैशबैक और दूसरे ऑफर्स के साथ भी खरीद सकते हैं। हमारी इस लिस्ट में कोडैक और थॉमसन के टीवी भी शामिल हैं। इन टीवी में आपको बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले और तगड़ा साउंड मिलेगा। आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।

MarQ by Flipkart 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV (24HDNDQEETB) इस टीवी की कीमत 4999 रुपये है। फ्लिपकार्ट पर यह टीवी 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीदा जा सकता है। टीवी के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। वहीं, दमदार साउंड के लिए आपको इस टीवी में 20 वॉट का साउंड आउटपुट देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए टीवी में दो यूएसबी पोर्ट और एक HDMI पोर्ट दिया गया है।

Thomson 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV 2025 Edition यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 5599 रुपये का मिल रहा है। टीवी को आप 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस टीवी में 1366 X 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यह टीवी सिनेमैटिक साउंड एक्सपीरियंस के साथ आता है और इसका ऑडियो आउटपुट 20 वॉट का है।