पोर्टेबल लैपटॉप एक्सटेंडर, ₹22,000 रुपये से शुरू कीमत, गेमिंग का मजा होगा दोगुना
अगर आप रिमोट वर्क या स्टडी के लिए एक नया डुअल, ट्रिपल स्क्रीन लैपटॉप एक्सटेंडर खरीदने वाले हैं, तो यहां हम आपको अमेज़न के कुछ पॉपुलर और बेस्ट सेलिंग ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन पर लैपटॉप एक्सटेंडर की मांग तेज़ी से बढ़ रही है।BONITOYS, Geonix, Riitek, XAVION, और domyfanजैसे ब्रांड्स के 14 इंच FHD IPS मॉडल 1080P रेजोल्यूशन, 360° रोटेशन, USB-C, HDMI कनेक्टिविटी और प्लग-एंड-प्ले फीचर के साथ आते हैं। ये विंडोज, मैकबुक, एंड्रॉयड और आईपैड के साथ पूरी तरह कम्पेटिबल हैं और 22,000 रुपये से 50,000 रुपये की रेंज में उपलब्ध हैं। यह पोर्टेबल डुअल, ट्रिपल स्क्रीन डिवाइस आपके लैपटॉप को मल्टी-मॉनिटर सेटअप में बदल देता है, जिससे मल्टीटास्किंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग और रिमोट वर्क बेहद आसान हो जाता है। फुल HD IPS डिस्प्ले, शार्प और ब्राइट विजुअल्स, फोल्डेबल डिज़ाइन और लाइटवेट बॉडी के साथ यह ट्रैवलर्स, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए एक स्मार्ट और एडवांस्ड सॉल्यूशन है।
1. UK BONITOYS Laptop Screen Extender
यह 15.6 इंच वाला लैपटॉप स्क्रीन एक्सटेंडर है, जो आपके साधारण लैपटॉप को एक पावरफुल मल्टी-स्क्रीन वर्कस्टेशन में बदल देता है। इसमें दो अतिरिक्त FHD 1080P डिस्प्ले मिलते हैं, जो 80% NTSC कलर गैमट के साथ आते हैं, जिससे आपको शार्प और जीवंत पिक्चर क्वालिटी मिलती है। यह उन प्रोफेशनल्स के लिए बेहतरीन है जो मल्टी-टास्किंग, कोडिंग या डेटा एनालिसिस का काम करते हैं। अमेजन पर इसे 20 फीसद की छूट के साथ 53,449 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें 11+ अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन की सुविधा दी गई है, जिससे आप स्क्रीन्स को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मोड में अपनी ज़रूरत के अनुसार सेट कर सकते हैं। साथ ही, यह एल्युमीनियम अलॉय से बना है, जो इसे मजबूत और हीट-रेसिस्टेंट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
एक साथ तीन स्क्रीन पर काम करने से मल्टी-टास्किंग काफी आसान
1080P FHD और 80% NTSC के साथ सटीक और ब्राइट कलर्स
वर्सटाइल रोटेशन
मजबूत एल्युमीनियम अलॉय बॉडी और स्थिरता के लिए मैग्नेटिक डिज़ाइन
वाइड कम्पैटिबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
लगभग 2.3 किलो होने के कारण यह काफी भारी
कुछ लैपटॉप्स में दोनों स्क्रीन्स को चलाने के लिए ड्राइवर या दिए गए H5 हब की ज़रूरत
ग्लॉसी स्क्रीन
2. RIITEK 16" Portable Tri-Screen Monitor Extender for 12"-18.5" Laptop Fhd 1200P with Kickstand, USB/Type C compaitbility Compatible with All Mac OS & Windows,1 Year Door Step Warranty
यह मॉनिटर एक्सटेंडर आपके लैपटॉप को एक पावरफुल और पोर्टेबल वर्कस्टेशन में बदल देता है। यह 12 से 18.5 इंच के लैपटॉप के साथ संगत है और 1920x1200P का FHD रेजोल्यूशन प्रदान करता है। इसमें 16:10 का आस्पेक्ट रेशियो और 300 nits की ब्राइटनेस मिलती है, जो कंटेंट क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए बेहतरीन है। अमेजन पर इसे 24 फीसद की छूट के साथ 38,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें 360-डिग्री तक स्क्रीन्स को फोल्ड करने की सुविधा दी गई है, जिससे आप इसे प्रेजेंटेशन या कोडिंग के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। साथ ही, यह 1 साल की डोरस्टेप वारंटी के साथ आता है, जो यूज़र्स को अतिरिक्त सुविधा और सुरक्षा प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी डिस्प्ले
USB-C या दो USB पोर्ट्स के ज़रिए बिना किसी सॉफ़्टवेयर के आसान सेटअप
शानदार विजुअल्स
एडजस्टेबल किकस्टैंड
वाइड कम्पैटिबिलिटी
आँखों की सुरक्षा के लिए 'लो ब्लू लाइट' मोड की सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
3.9 स्टार की औसत रेटिंग
वजन और फोल्डेबल डिज़ाइन के कारण इसे सावधानी से हैंडल करना ज़रूरी
ग्लॉसी स्क्रीन होने के कारण तेज़ रोशनी में रिफ्लेक्शन की समस्या
3. Geonix 14" Dual Screen Portable Monitor 1080p Display Extender for 14–17" Laptops, USB-C & Mini HDMI/HDR/Kickstand Compatible with Windows & Intel Macs
यह पोर्टेबल मॉनिटर एक्सटेंडर आपके लैपटॉप की डिस्प्ले को तुरंत बढ़ाकर आपकी productivity को दोगुना कर देता है। यह विशेष रूप से 14 से 17 इंच के लैपटॉप के लिए डिज़ाइन किया गया है और 1080p FHD IPS डिस्प्ले प्रदान करता है। अमेजन पर इसे 55 फीसद की भारी छूट के साथ 54,999 रुपये की जगह पर मात्र 24,969 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें HDR सपोर्ट और वाइड व्यूइंग एंगल मिलते हैं, जो फोटो एडिटिंग और प्रेजेंटेशन के लिए बेहतरीन हैं। इसका अल्ट्रा-स्लिम और लाइटवेट डिज़ाइन इसे ऑफिस, ट्रेवल और रिमोट वर्क के लिए एक आदर्श साथी बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मल्टी-टास्किंग और कोडिंग के लिए एक साथ दो स्क्रीन की सुविधा
बिना किसी ड्राइवर इंस्टॉलेशन के सीधा इस्तेमाल
Full HD 1080p रेजोल्यूशन और जीवंत रंगों के लिए HDR सपोर्ट
इन-बिल्ट स्टैंड की मदद से स्क्रीन्स को सही एंगल पर टिकाना आसान
बेहद पतला और हल्का डिज़ाइन
USB-C और Mini HDMI पोर्ट्स के ज़रिए ढेरों डिवाइसेज के साथ संगत
क्यों खोजें विकल्प
Mac कम्पैटिबिलिटी
14 इंच की स्क्रीन कुछ यूज़र्स को 15.6 इंच वाले मॉडल्स के मुकाबले छोटी लग सकती है
सिर्फ 1 साल की वारंटी
4. XAVION 14.0" Tri-Screen Portable Foldable Dual Monitor | Triple Monitor Compatible with Windows & MAC OS | Laptop Screen Extender (14.0 Inch)
यह पोर्टेबल फोल्डेबल डुअल मॉनिटर आपके लैपटॉप को एक साथ तीन स्क्रीन वाले पावरफुल स्टेशन में बदल देता है। यह Windows और Mac OS (M1, M2, M3, M4 चिप्स सहित) दोनों के साथ पूरी तरह से संगत है। अमेजन पर इसे 77 फीसद की भारी छूट के साथ 99,999 रुपये की जगह पर मात्र 22,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें 1920x1080P की IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले दी गई है, जो आँखों पर दबाव कम करने के लिए 'लो ब्लू लाइट' मोड के साथ आती है। इसका पोर्टेबल और फोल्डेबल डिज़ाइन इसे आईटी प्रोफेशनल्स, स्टॉक ट्रेडर्स और कोडर के लिए एक बेहतरीन ट्रेवल-फ्रेंडली वर्कस्टेशन बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा किफायती
वाइड कम्पैटिबिलिटी
एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले
मल्टी-कनेक्टिविटी
प्रोडक्टिविटी बूस्ट
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 14 इंच की स्क्रीन होने के कारण, बहुत बड़े फॉन्ट या ग्राफिक्स के लिए जगह कम
वजन और फोल्डेबल मैकेनिज्म की वजह से इसे संभालकर इस्तेमाल करना ज़रूरी
5. domyfan 14 Inch Portable Monitor for Laptop, 1080P FHD Triple Laptop Screen Extender, HDMI/USB-A/Type-C Plug and Play, Compatible with 13.3 to 17 Inches Windows, Mac, Chrome Switch PS5
यह पोर्टेबल ट्रिपल मॉनिटर एक्सटेंडर है, जो आपके लैपटॉप को एक पावरफुल थ्री-स्क्रीन वर्कस्टेशन में बदल देता है। यह 13.3 से 17.3 इंच के लैपटॉप के साथ काम करता है और 1080P FHD रेजोल्यूशन प्रदान करता है। अमेजन पर इसे 10 फीसद की छूट के साथ 36,251 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसका 2024 नया डिज़ाइन इसे लैपटॉप से क्लिप करने की ज़रूरत को खत्म करता है, जिससे आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर कोई दबाव या नुकसान नहीं होता। इसमें इन-बिल्ट स्टीरियो स्पीकर्स और 180-डिग्री रोटेशन की सुविधा दी गई है, जो इसे गेमिंग, कोडिंग और ऑफिस मीटिंग्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
एक साथ तीन स्क्रीन पर काम करने की सुविधा
बिना किसी ड्राइवर के केवल USB-C या HDMI केबल के ज़रिए आसान सेटअप
1000:1 कंट्रास्ट और 1080P IPS डिस्प्ले के साथ जीवंत रंग
सुरक्षित डिज़ाइन
वाइड कम्पैटिबिलिटी
बॉक्स में कैरी बैग और सभी ज़रूरी केबल्स
क्यों खोजें विकल्प
ग्लॉसी स्क्रीन होने के कारण तेज़ रोशनी में रिफ्लेक्शन
वजन और फोल्डेबल डिज़ाइन के कारण इसे सावधानी से कैरी करना
बेहतरीन अनुभव के लिए लैपटॉप में दो फुल-फीचर्ड USB-C पोर्ट या एक HDMI और एक USB-C पोर्ट होना ज़रूरी
6. Dopesplay Laptop Screen Extender, 14" Triple Portable Monitor for Laptop, FHD 1200P IPS Screen Extender Monitors for 14"-17.3" Carry a USB flash drive，Plug & Play Compatible with Windows, Mac, Android
यह ट्रिपल पोर्टेबल मॉनिटर एक्सटेंडर है, जो 14 से 17.3 इंच के लैपटॉप के साथ इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। यह 1200P FHD रेजोल्यूशन और IPS पैनल के साथ आता है, जो कोडिंग, डेटा विश्लेषण और ऑफिस के कामों के लिए बेहतरीन क्लैरिटी और 16:10 का शानदार आस्पेक्ट रेशियो प्रदान करता है। अमेजन पर इसे 9 फीसद की छूट के साथ 38,174 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें प्लग एंड प्ले की सुविधा दी गई है, यानी अगर आपके लैपटॉप में फुल-फीचर्ड Type-C और USB 3.0 पोर्ट है, तो आप बिना किसी ड्राइवर के इसे तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। यह डिटैचेबल और फोल्डेबल डिज़ाइन वाला एक्सटेंडर ट्रेवलिंग के दौरान आपके काम को आसान बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
1200P FHD डिस्प्ले
बेहतरीन पोर्टेबिलिटी
वाइड कम्पैटिबिलिटी
कस्टमाइज़ेबल सेटिंग्स
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल व्यू
क्यों खोजें विकल्प
Macbook के लिए ड्राइवर
ग्लॉसी स्क्रीन होने के कारण तेज़ रोशनी वाले कमरों में रिफ्लेक्शन की समस्या
250 nits ब्राइटनेस सीधी धूप में काम करने के लिए औसत
7. LivElect 15.6" Triple Laptop Screen Extender | FHD 1080P IPS Laptop Monitor Extender | Detachable Screen Travel Monitor Laptops with Speakers | Plug&Play | Compatible with Mac/Android/Win
यह ट्रिपल लैपटॉप स्क्रीन एक्सटेंडर बाज़ार का पहला ऐसा मॉडल है जिसके दोनों स्क्रीन डिटैचेबल हैं। इसका मतलब है कि आप इसे ट्रिपल स्क्रीन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दोनों स्क्रीन्स को अलग करके दो अलग-अलग 15.6 इंच मॉनिटर के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। अमेजन पर इसे 52,457 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें 11 से ज़्यादा स्क्रीन कॉम्बिनेशन की सुविधा दी गई है, जिससे आप लैंडस्केप, पोर्ट्रेट या दोनों का मिश्रण इस्तेमाल कर सकते हैं। यह 1080P FHD IPS पैनल और इन-बिल्ट स्पीकर्स के साथ आता है, जो आपकी Work Efficiency को 300% तक बढ़ा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अनोखा डिटैचेबल डिज़ाइन
15.6 इंच की बड़ी डिस्प्ले
11+ स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन
ऑफिस वर्क, स्टॉक ट्रेडिंग, गेमिंग और प्रेजेंटेशन के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प
रोज़ गोल्ड मेटल फिनिश जो इसे मजबूत और प्रीमियम लुक
बिना किसी ड्राइवर के USB-C या HDMI के ज़रिए आसान कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
ग्लॉसी फिनिश होने के कारण स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन
वजन और मेटल बॉडी के कारण इसे कैरी करना थोड़ा भारी
यह बेस M1/M2/M3 चिप्स वाले मैकबुक को सीधे सपोर्ट नहीं करता
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
