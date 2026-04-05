मैकबुक की छुट्टी, Amazon पर मिल रहे हैं ये 5 धाकड़ लैपटॉप, फीचर्स देखकर Apple भी रह जाएगा दंग
2026 के ये MacBook Alternatives बेहतरीन AI फीचर्स, 22-34 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ और शानदार OLED डिस्प्ले के साथ आते हैं। ये लैपटॉप छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए एप्पल के मुकाबले एक शक्तिशाली और किफायती विकल्प साबित हो रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
2026 में MacBook के बेहतरीन विकल्प अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और कुशल हो गए हैं। यदि आप एप्पल इकोसिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं, तो सबसे प्रमुख विकल्प है। इसमें Snapdragon X Elite चिप का उपयोग किया गया है, जो न केवल शानदार परफॉर्मेंस देता है बल्कि 22 घंटे तक की बैटरी लाइफ भी सुनिश्चित करता है। इसका प्रीमियम एल्यूमीनियम डिजाइन और बेहतरीन टचपैड इसे छात्रों के लिए एक आदर्श साथी बनाता है।
कैसा है एक्सपीरिएंस
क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए एक वर्सटाइल विकल्प है। यह एक 2-इन-1 लैपटॉप है जिसे टैबलेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसकी OLED टचस्क्रीन रंगों को बहुत सटीकता से दिखाती है। वहीं, अगर आपको पोर्टेबिलिटी और स्टाइल पसंद है, तो Dell XPS 13 अपनी बेज़ेल-लेस स्क्रीन के साथ एक बेहतरीन कॉम्पैक्ट अनुभव प्रदान करता है।
इन लैपटॉप्स में मौजूद AI-पावर्ड Copilot+ फीचर्स कोडिंग, एडिटिंग और रोजमर्रा के कामों को बहुत आसान बना देते हैं। विंडोज का लचीलापन और अलग-अलग पोर्ट्स की उपलब्धता इन्हें उन लोगों के लिए बेहतर बनाती है जो एक ही मशीन पर काम और मनोरंजन दोनों चाहते हैं।
1. acer Swift Go 14 Thin and Light Premium Laptop AMD Ryzen 5 7530U Hexa-Core Processor (16GB/ 512 GB SSD/Windows 11 Home/MS Office Home and Student) Pure Silver, SFG14-41, 35.56 cm (14.0") FHD Display
यह एसर की स्विफ्ट सीरीज का एक हिस्सा है, जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो एक हल्का और पतला लैपटॉप चाहते हैं। इसमें AMD Ryzen 5 7530U हेक्सा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग को आसान बनाता है। इसका 'प्योर सिल्वर' फिनिश इसे एक मॉडर्न और प्रोफेशनल लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार डिस्प्ले
पोर्टेबिलिटी
कूलिंग सिस्टम
वैल्यू-फॉर-मनी
क्यों खोजें विकल्प
पुराना रैम स्टैंडर्ड
2.3 स्टार रेटिंग
2. Samsung Galaxy Book6 (Gray, 16GB RAM, 512GB SSD) | Intel Core Ultra 7 (Series 3) | 16" WUXGA+ Display with Touchscreen | 24Hrs Battery Life | 120 Hz Refresh Rate | Dolby Atmos Stereo Speakers | AI PC
सैमसंग की यह लेटेस्ट सीरीज बेहतरीन पोर्टेबिलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ताकत का मेल है। इसमें Intel Core Ultra 7 (Series 3) प्रोसेसर दिया गया है, जो विशेष रूप से AI वर्कफ़्लो और मल्टीटास्किंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी 16-इंच की बड़ी WUXGA+ टचस्क्रीन और गैलेक्सी इकोसिस्टम के फीचर्स इसे एक वर्सटाइल डिवाइस बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बैटरी
स्मार्ट AI फीचर्स
बेहतरीन डिस्प्ले
स्लिम और लाइट
क्यों खोजें विकल्प
इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स
कीमत हर किसी के बजट में फिट नहीं
3. New Microsoft Surface Laptop (7th Edition) - Windows 11 Home Copilot + PC - 13.8” LCD PixelSense Touchscreen - Qualcomm Snapdragon X Plus (10 Core) - 16GB RAM - 512GB SSD - Graphite - ZGM-00059
यह माइक्रोसॉफ्ट का अब तक का सबसे तेज़ और बुद्धिमान सरफेस लैपटॉप है। इसमें लगा Snapdragon X Plus प्रोसेसर इसे न केवल पावरफुल बनाता है, बल्कि यह MacBook Air M3 को भी कड़ी टक्कर देता है। इसका स्लीक ग्रेफाइट डिजाइन और बेहतरीन टचस्क्रीन इसे प्रोफेशनल्स और छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन AI फीचर्स
शानदार डिस्प्ले
परफॉर्मेंस
वजन बहुत कम
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगा इन्वेस्टमेंट
ऐप कम्पेटिबिलिटी
लिमिटेड पोर्ट्स
4. HP Spectre x360, Enhanced by AI, Intel Core Ultra 7 155H, 16-inch (40.6 cm), OLED 400 nits 120Hz, 32GB, 2TB SSD, Touch w/Pen, 9MP IR Camera w/Shutter, Poly Studio (Win 11, Black, 1.95 kg), aa0665TU
यह एचपी का सबसे प्रीमियम कन्वर्टिबल लैपटॉप है, जो एक 360° हिंज के साथ आता है। इसका मतलब है कि आप इसे जरूरत के अनुसार लैपटॉप या टैबलेट मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें Intel Core Ultra 7 प्रोसेसर दिया गया है, जो विशेष रूप से AI-आधारित कार्यों और भारी मल्टीटास्किंग के लिए बनाया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
लाजवाब डिस्प्ले
AI और परफॉर्मेंस
प्रीमियम अनुभव
बिल्ड क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी
केवल हाई-एंड प्रोफेशनल्स तक सीमित
5. Lenovo Yoga Slim 9 Intel Evo Core Ultra 7 258V Touchscreen Laptop (32GB RAM/1TB SSD/14 (35.5cm)/4K WQUXGA OLED/AI PC/Lenovo AI Now/Copilot+ PC/Windows 11/Office 2024/1Yr ADP/Teal/1.2Kg), 83CX002LIN
यह लेनोवो की सबसे प्रीमियम 'योगा' सीरीज का हिस्सा है, जो अपनी खूबसूरती और ताकत के लिए जानी जाती है। इसमें नवीनतम Intel Core Ultra 7 258V प्रोसेसर का उपयोग किया गया है, जो 47 TOPS की NPU पावर के साथ आता है। इसका मतलब है कि यह लैपटॉप भविष्य के सभी AI सॉफ्टवेयर और Copilot+ फीचर्स को बहुत आसानी से चला सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फ्यूचर-रेडी AI
अल्ट्रा-लाइट डिज़ाइन
32GB रैम हैवी मल्टीटास्किंग के लिए पर्याप्त
क्यों खोजें विकल्प
नॉन-अपग्रेडेबल
लगभग 2 लाख की कीमत
6. Lenovo ThinkPad E14 AMD Ryzen 7 7735HS (16GB RAM/1TB SSD/Win11 Home/Office 2024/Backlit Keyboard/Fingerprint) 14" WUXGA IPS 300 Nits Thin & Light Laptop/1Y Warranty/Aluminium Top/1.42 kg,21M3S0KT00
थिंकपैड सीरीज अपनी विश्वसनीयता के लिए मशहूर है। इस मॉडल में AMD Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर दिया गया है, जो 8 कोर और 16 थ्रेड्स के साथ आता है, जिससे यह भारी मल्टीटास्किंग और ऑफिस वर्क के लिए बेहद शक्तिशाली बन जाता है। इसका एल्यूमीनियम टॉप और हल्का वजन (1.42 kg) इसे यात्रा के दौरान इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित और आसान बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अपग्रेडेबिलिटी
टिकाऊपन
बेहतर डिस्प्ले
टाइपिंग अनुभव
क्यों खोजें विकल्प
बहुत तेज धूप में स्क्रीन थोड़ी कम साफ
इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स
7. ASUS Zenbook 14 (2026),Intel Core Ultra 5 225H,Intel Arc iGPU,16GB/1TB,FHD+ OLED,Touchscreen,14"(35.5 cm),Windows 11,M365 Basic(1Y)* Office24,Foggy Silver,1.28 Kg,UX3405CA-QL1111WS,Thin & Light Laptop
यह आसुस की प्रीमियम जेनबुक सीरीज का हिस्सा है, जिसे इसकी स्लिम प्रोफाइल और मजबूती के लिए सराहा जाता है। इसमें Intel Core Ultra 5 225H प्रोसेसर का उपयोग किया गया है, जो Intel AI Boost NPU के साथ आता है। इसका फॉगी सिल्वर रंग और मात्र 1.28 किलोग्राम वजन इसे प्रोफेशनल मीटिंग्स और सफर के दौरान इस्तेमाल के लिए आदर्श बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार OLED स्क्रीन
लेटेस्ट AI प्रोसेसर
बैटरी और पोर्टेबिलिटी
बड़ा स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
कीमत मिड-रेंज यूजर्स के लिए थोड़ी ज्यादा
हैवी गेमिंग या प्रोफेशनल 3D रेंडरिंग के लिए उपयुक्त नहीं
इस कीमत पर 32GB रैम की उम्मीद
Q1. एप्पल से बेहतर कौन सा लैपटॉप है?
किसी लैपटॉप को "बेहतर" कहना आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप डिस्प्ले और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, तो 2026 के ये मॉडल्स कई मायनों में आगे हैं:
Samsung Galaxy Book6 Ultra: इसमें AMOLED टचस्क्रीन और 120Hz रिफ्रेश रेट है, जो एप्पल के स्टैंडर्ड मैकबुक (60Hz, नो-टच) से काफी स्मूथ और इंटरैक्टिव अनुभव देता है।
HP Spectre x360 16: यह एक 2-इन-1 लैपटॉप है। इसे आप टैबलेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें पेन सपोर्ट भी मिलता है, जो कि मैकबुक में संभव नहीं है।
Q2. मैकबुक का अच्छा विकल्प क्या है?
यदि आप MacBook Air जैसा हल्का और पावरफुल लैपटॉप चाहते हैं, तो सबसे अच्छा विकल्प यह है:
Microsoft Surface Laptop 7: यह Copilot+ PC है जो Snapdragon X Elite चिप के साथ आता है। यह मैकबुक की तरह ही पतला है, इसमें जबरदस्त बैटरी लाइफ मिलती है और यह पूरी तरह से AI-पावर्ड है।
Q3. एप्पल मैकबुक के बराबर कौन सा लैपटॉप है?
बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस के मामले में ये लैपटॉप मैकबुक के बिल्कुल बराबर खड़े होते हैं:
Dell XPS 13 (2026): इसका InfinityEdge डिस्प्ले और प्रीमियम एल्यूमीनियम बॉडी इसे मैकबुक जितना ही सुंदर और मजबूत बनाती है।
Lenovo Yoga Slim 9: यह 4K OLED स्क्रीन और प्रीमियम ग्लास डिजाइन के साथ आता है, जो विजुअल्स के मामले में मैकबुक प्रो के बराबर या उससे बेहतर है।
Q4. मैकबुक के अलावा कौन सा लैपटॉप सबसे अच्छा है?
पेशेवर काम (Professional work) के लिए HP Spectre x360 14 को अक्सर सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि यह पावर और वर्सेटिलिटी का मेल है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर 'एफिलिएट कंटेंट' सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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