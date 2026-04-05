मैकबुक की छुट्टी, Amazon पर मिल रहे हैं ये 5 धाकड़ लैपटॉप, फीचर्स देखकर Apple भी रह जाएगा दंग

Apr 05, 2026 12:46 pm IST

2026 के ये MacBook Alternatives बेहतरीन AI फीचर्स, 22-34 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ और शानदार OLED डिस्प्ले के साथ आते हैं। ये लैपटॉप छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए एप्पल के मुकाबले एक शक्तिशाली और किफायती विकल्प साबित हो रहे हैं।

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2026 में MacBook के बेहतरीन विकल्प अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और कुशल हो गए हैं। यदि आप एप्पल इकोसिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं, तो सबसे प्रमुख विकल्प है। इसमें Snapdragon X Elite चिप का उपयोग किया गया है, जो न केवल शानदार परफॉर्मेंस देता है बल्कि 22 घंटे तक की बैटरी लाइफ भी सुनिश्चित करता है। इसका प्रीमियम एल्यूमीनियम डिजाइन और बेहतरीन टचपैड इसे छात्रों के लिए एक आदर्श साथी बनाता है।

कैसा है एक्सपीरिएंस क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए एक वर्सटाइल विकल्प है। यह एक 2-इन-1 लैपटॉप है जिसे टैबलेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसकी OLED टचस्क्रीन रंगों को बहुत सटीकता से दिखाती है। वहीं, अगर आपको पोर्टेबिलिटी और स्टाइल पसंद है, तो Dell XPS 13 अपनी बेज़ेल-लेस स्क्रीन के साथ एक बेहतरीन कॉम्पैक्ट अनुभव प्रदान करता है।



इन लैपटॉप्स में मौजूद AI-पावर्ड Copilot+ फीचर्स कोडिंग, एडिटिंग और रोजमर्रा के कामों को बहुत आसान बना देते हैं। विंडोज का लचीलापन और अलग-अलग पोर्ट्स की उपलब्धता इन्हें उन लोगों के लिए बेहतर बनाती है जो एक ही मशीन पर काम और मनोरंजन दोनों चाहते हैं।

यह एसर की स्विफ्ट सीरीज का एक हिस्सा है, जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो एक हल्का और पतला लैपटॉप चाहते हैं। इसमें AMD Ryzen 5 7530U हेक्सा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग को आसान बनाता है। इसका 'प्योर सिल्वर' फिनिश इसे एक मॉडर्न और प्रोफेशनल लुक देता है।

Specifications स्टोरेज 512 GB PCIe NVMe SSD बैटरी और चार्जिंग USB Type-C चार्जिंग के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कनेक्टिविटी Wi-Fi 6E और USB 3.2 Type-C पोर्ट मेमोरी 16 GB LPDDR4X रैम क्यों खरीदें शानदार डिस्प्ले पोर्टेबिलिटी कूलिंग सिस्टम वैल्यू-फॉर-मनी क्यों खोजें विकल्प पुराना रैम स्टैंडर्ड 2.3 स्टार रेटिंग

सैमसंग की यह लेटेस्ट सीरीज बेहतरीन पोर्टेबिलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ताकत का मेल है। इसमें Intel Core Ultra 7 (Series 3) प्रोसेसर दिया गया है, जो विशेष रूप से AI वर्कफ़्लो और मल्टीटास्किंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी 16-इंच की बड़ी WUXGA+ टचस्क्रीन और गैलेक्सी इकोसिस्टम के फीचर्स इसे एक वर्सटाइल डिवाइस बनाते हैं।

Specifications मेमोरी व स्टोरेज 16GB RAM और 512GB SSD डिस्प्ले 16-इंच WUXGA+ टचस्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ बैटरी कंपनी के अनुसार 24 घंटे तक की बैटरी लाइफ ऑडियो डॉल्बी एटमॉस स्टीरियो स्पीकर्स खास फीचर्स गैलेक्सी AI सिलेक्ट, नेचुरल लैंग्वेज सर्च और लाइटवेट डिजाइन क्यों खरीदें शानदार बैटरी स्मार्ट AI फीचर्स बेहतरीन डिस्प्ले स्लिम और लाइट क्यों खोजें विकल्प इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कीमत हर किसी के बजट में फिट नहीं

यह माइक्रोसॉफ्ट का अब तक का सबसे तेज़ और बुद्धिमान सरफेस लैपटॉप है। इसमें लगा Snapdragon X Plus प्रोसेसर इसे न केवल पावरफुल बनाता है, बल्कि यह MacBook Air M3 को भी कड़ी टक्कर देता है। इसका स्लीक ग्रेफाइट डिजाइन और बेहतरीन टचस्क्रीन इसे प्रोफेशनल्स और छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाता है।

Specifications मेमोरी व स्टोरेज 16GB RAM और 512GB SSD डिस्प्ले 13.8-इंच PixelSense LCD टचस्क्रीन, HDR सपोर्ट के साथ बैटरी पूरे दिन चलने वाली बैटरी डिज़ाइन ड्यूरेबल और लाइटवेट एल्यूमीनियम बॉडी क्यों खरीदें बेहतरीन AI फीचर्स शानदार डिस्प्ले परफॉर्मेंस वजन बहुत कम क्यों खोजें विकल्प काफी महंगा इन्वेस्टमेंट ऐप कम्पेटिबिलिटी लिमिटेड पोर्ट्स

यह एचपी का सबसे प्रीमियम कन्वर्टिबल लैपटॉप है, जो एक 360° हिंज के साथ आता है। इसका मतलब है कि आप इसे जरूरत के अनुसार लैपटॉप या टैबलेट मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें Intel Core Ultra 7 प्रोसेसर दिया गया है, जो विशेष रूप से AI-आधारित कार्यों और भारी मल्टीटास्किंग के लिए बनाया गया है।

Specifications ग्राफिक्स Intel Arc Graphics बैटरी 83Wh बैटरी कैमरा 9MP IR कैमरा डिस्प्ले 16-इंच 2.8K OLED टचस्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 400 निट्स ब्राइटनेस स्टोरेज 2TB PCIe Gen4 NVMe SSD मेमोरी 32GB LPDDR5x RAM क्यों खरीदें लाजवाब डिस्प्ले AI और परफॉर्मेंस प्रीमियम अनुभव बिल्ड क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प थोड़ा भारी केवल हाई-एंड प्रोफेशनल्स तक सीमित

यह लेनोवो की सबसे प्रीमियम 'योगा' सीरीज का हिस्सा है, जो अपनी खूबसूरती और ताकत के लिए जानी जाती है। इसमें नवीनतम Intel Core Ultra 7 258V प्रोसेसर का उपयोग किया गया है, जो 47 TOPS की NPU पावर के साथ आता है। इसका मतलब है कि यह लैपटॉप भविष्य के सभी AI सॉफ्टवेयर और Copilot+ फीचर्स को बहुत आसानी से चला सकता है।

Specifications डिज़ाइन एल्यूमीनियम और 2.5D ग्लास टॉप, वजन मात्र 1.23 किलोग्राम डिस्प्ले 14-इंच 4K WQUXGA OLED (3840x2400) टचस्क्रीन, 750 निट्स पीक ब्राइटनेस मेमोरी व स्टोरेज 32GB LPDDR5x RAM और 1TB PCIe Gen4 SSD सॉफ्टवेयर Windows 11, Office 2024 और Lenovo AI Now क्यों खरीदें फ्यूचर-रेडी AI अल्ट्रा-लाइट डिज़ाइन 32GB रैम हैवी मल्टीटास्किंग के लिए पर्याप्त क्यों खोजें विकल्प नॉन-अपग्रेडेबल लगभग 2 लाख की कीमत

थिंकपैड सीरीज अपनी विश्वसनीयता के लिए मशहूर है। इस मॉडल में AMD Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर दिया गया है, जो 8 कोर और 16 थ्रेड्स के साथ आता है, जिससे यह भारी मल्टीटास्किंग और ऑफिस वर्क के लिए बेहद शक्तिशाली बन जाता है। इसका एल्यूमीनियम टॉप और हल्का वजन (1.42 kg) इसे यात्रा के दौरान इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित और आसान बनाता है।

Specifications सॉफ्टवेयर Windows 11 Home और Office 2024 बिल्ड एल्यूमीनियम टॉप के साथ मिलिट्री-ग्रेड (12 टेस्ट पास) मजबूती कीबोर्ड व सुरक्षा बैकलिट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट रीडर डिस्प्ले 14-इंच WUXGA IPS (1920 x 1200), 16:10 आस्पेक्ट रेशियो और 300 निट्स ब्राइटनेस स्टोरेज 1TB PCIe SSD क्यों खरीदें अपग्रेडेबिलिटी टिकाऊपन बेहतर डिस्प्ले टाइपिंग अनुभव क्यों खोजें विकल्प बहुत तेज धूप में स्क्रीन थोड़ी कम साफ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स

यह आसुस की प्रीमियम जेनबुक सीरीज का हिस्सा है, जिसे इसकी स्लिम प्रोफाइल और मजबूती के लिए सराहा जाता है। इसमें Intel Core Ultra 5 225H प्रोसेसर का उपयोग किया गया है, जो Intel AI Boost NPU के साथ आता है। इसका फॉगी सिल्वर रंग और मात्र 1.28 किलोग्राम वजन इसे प्रोफेशनल मीटिंग्स और सफर के दौरान इस्तेमाल के लिए आदर्श बनाता है।

Specifications डिस्प्ले 14-इंच FHD+ OLED टचस्क्रीन, जीवंत रंगों और गहरे काले रंग के साथ ग्राफिक्स Intel Arc iGPU वजन 1.28 किलोग्राम सॉफ्टवेयर Windows 11 Home, MS Office 2024 और Microsoft 365 Basic क्यों खरीदें शानदार OLED स्क्रीन लेटेस्ट AI प्रोसेसर बैटरी और पोर्टेबिलिटी बड़ा स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प कीमत मिड-रेंज यूजर्स के लिए थोड़ी ज्यादा हैवी गेमिंग या प्रोफेशनल 3D रेंडरिंग के लिए उपयुक्त नहीं इस कीमत पर 32GB रैम की उम्मीद

Q1. एप्पल से बेहतर कौन सा लैपटॉप है? किसी लैपटॉप को "बेहतर" कहना आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप डिस्प्ले और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, तो 2026 के ये मॉडल्स कई मायनों में आगे हैं:

Samsung Galaxy Book6 Ultra: इसमें AMOLED टचस्क्रीन और 120Hz रिफ्रेश रेट है, जो एप्पल के स्टैंडर्ड मैकबुक (60Hz, नो-टच) से काफी स्मूथ और इंटरैक्टिव अनुभव देता है।

HP Spectre x360 16: यह एक 2-इन-1 लैपटॉप है। इसे आप टैबलेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें पेन सपोर्ट भी मिलता है, जो कि मैकबुक में संभव नहीं है।

Q2. मैकबुक का अच्छा विकल्प क्या है? यदि आप MacBook Air जैसा हल्का और पावरफुल लैपटॉप चाहते हैं, तो सबसे अच्छा विकल्प यह है:

Microsoft Surface Laptop 7: यह Copilot+ PC है जो Snapdragon X Elite चिप के साथ आता है। यह मैकबुक की तरह ही पतला है, इसमें जबरदस्त बैटरी लाइफ मिलती है और यह पूरी तरह से AI-पावर्ड है।

Q3. एप्पल मैकबुक के बराबर कौन सा लैपटॉप है? बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस के मामले में ये लैपटॉप मैकबुक के बिल्कुल बराबर खड़े होते हैं:

Dell XPS 13 (2026): इसका InfinityEdge डिस्प्ले और प्रीमियम एल्यूमीनियम बॉडी इसे मैकबुक जितना ही सुंदर और मजबूत बनाती है।

Lenovo Yoga Slim 9: यह 4K OLED स्क्रीन और प्रीमियम ग्लास डिजाइन के साथ आता है, जो विजुअल्स के मामले में मैकबुक प्रो के बराबर या उससे बेहतर है।

Q4. मैकबुक के अलावा कौन सा लैपटॉप सबसे अच्छा है? पेशेवर काम (Professional work) के लिए HP Spectre x360 14 को अक्सर सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि यह पावर और वर्सेटिलिटी का मेल है।

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