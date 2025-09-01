वीडियो एडिटिंग करते हैं तो ये Laptop हैं एकदम बेस्ट, हैवी वर्क होगा चुटकियों में, फिर कहां मिलेगी ऐसी डील Best laptop for video editing to buy on amazon from HP MSI Lenovo and more, Laptops-pc Hindi News - Hindustan
वीडियो एडिटिंग करते हैं तो ये Laptop हैं एकदम बेस्ट, हैवी वर्क होगा चुटकियों में, फिर कहां मिलेगी ऐसी डील

Best Laptop For Video Editing: अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं और एक ऐसा लैपटॉप चाहते हैं, जो इस काम में आपकी मदद करे, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 06:58 PM
Best Laptop For Video Editing: अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए एक बैहतरीन लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, तो आपको ऐसी डिवाइस चाहिए जिसमें तेज प्रोसेसर, हाई रैम, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड और लंबी बैटरी लाइफ हो। वीडियो एडिटिंग एक हैवी टास्क है, जिसमें 4K वीडियो, इफेक्ट्स और मल्टी-लेयर टाइमलाइन पर काम करना शामिल होता है। ऐसे में इसके लिए सही लैपटॉप चुनना बेहद जरूरी हो जाता है। इनकी मदद से आपका काम बिना किसी रुकावट के और स्मूदली हो जाता है। ये न सिर्फ प्रोफेशनल एडिटर्स बल्कि स्टूडेंट्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं।

वीडियो एडिटिंग करते हैं तो ये Laptop हैं एकदम बेस्ट, हैवी वर्क होगा चुटकियों में, फिर कहां मिलेगी ऐसी डील
इसकी कीमत 70,990 रुपये है। वीडियो एडिटिंग के लिए यह एक शानदार विकल्प है, जो AMD Ryzen AI 5 340 प्रोसेसर और 50 TOPS NPU के साथ आता है। इसमें 16 जीबी रैम और 512GB SSD दी गई है। साथ ही 16 इंच 2K WUXGA IPS डिस्प्ले है, जिसके साथ सटीक विजुअल्स मिलते हैं। यह एडोब प्रीमियर प्रो और डाविंची रिसॉल्व के लिए परफेक्ट रहेगा। इसमें वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी ऑप्शन दिए गए हैं।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen AI 5 340 (6 कोर, 12 थ्रेड्स, 50 TOPS NPU)
रैम/स्टोरेज
16GB रैम, 512GB एसएसडी स्टोरेज
डिस्प्ले
16 इंच WUXGA 2K (1920x1200) IPS
कनेक्टिविटी
2 यूएसबी-सी, 2 यूएसबी-ए
बैटरी
3-सेल, 59 Wh Li-ion

क्यों खरीदें

AMD Ryzen AI 5 340 और 50 TOPS NPU, 4K वीडियो एडिटिंग के लिए पावरफुल

2K IPS डिस्प्ले, एक्यूरेट कलर और वाइड व्यूइंग एंगल्स

16.75 घंटे की बैटरी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

1 स्टार एनर्जी रेटिंग, ज्यादा बिजली खपत

कीबोर्ड की क्वालिटी कमजोर

प्लास्टिक बिल्ड, प्रीमियम फील की कमी

यह वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के लिए एक पावरफुल डिवाइस है। इसमें AMD Ryzen 7 प्रोसेसर और एनवीडिया आरटीएक्स 3050 GPU दिया गया है, जिसके साथ यह 4K वीडियो एडिटिंग और गेमिंग को सुचारू बनाता है। इसमें 16GB रैम और 512GB SSD तेज मल्टीटास्किंग और लोडिंग सुनिश्चित करते हैं। इसके साथ ही 15.6 इंच FHD 144Hz डिस्प्ले एक्यूट कलर के साथ शानदार विजुअल क्वालिटी देती है। यह हैवी ऐप्स को सपोर्ट करता है। इसमें वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.3 और आरजीबी कीबोर्ड जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen 7 7435HS
ग्राफिक्स
NVIDIA GeForce RTX 3050
रैम/स्टोरेज
16GB रैम (अपग्रेडेबल 32GB), 512GB SSD
डिस्प्ले
15.6 इंच FHD (1920x1080), 144Hz
कनेक्टिविटी
3 यूएसबी-ए 3.2 Gen 1, 1 यूएसबी-सी 3.2 जेन 2, एचडीएमआई 2.1

क्यों खरीदें

RTX 3050 ग्राफिक्स

144Hz डिस्प्ले

क्यों खोजें विकल्प

...

RTX 3050 सिर्फ बेसिक से मिड-लेवल गेमिंग के लिए ठीक

...

बैटरी बैकअप नॉर्मल

लेनोवो योगा स्लिम 7 ऑरा एडिशन एक स्मार्ट और हल्का AI लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए बढ़िया ऑप्शन है। इसमें Intel Core Ultra 5 प्रोसेसर और Copilot+ AI फीचर्स मिलते हैं, जिससे मल्टीटास्किंग और क्रिएटिव काम आसान हो जाते हैं। इसमें 14 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका वजन 1.19 किग्रा का है, जिससे इसे कैरी करना आसान हो जाता है। इसमें 16GB रैम और 1TB एसएसडी दी गई है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core Ultra 5 226V
रैम
16GB
स्टोरेज
1TB SSD
डिस्प्ले
14 इंच WUXGA OLED
AI फीचर
Copilot+ AI, 40 TOPS

क्यों खरीदें

हल्का और पोर्टेबल डिजाइन

फास्ट परफॉर्मेंस और AI सपोर्ट

OLED डिस्प्ले में शानदार क्वालिटी

क्यों खोजें विकल्प

कीमत थोड़ी ज्यादा

सिर्फ 14-इंच स्क्रीन

यह एक प्रीमियम और अल्ट्रा-फास्ट लैपटॉप है, जो खास तौर पर स्टूडेंट्स, क्रिएटिव प्रोफेशनल्स और बिज़नेस यूजर्स के लिए बनाया गया है। इसमें नया Apple M4 चिप है, जो 10-कोर CPU और 8-कोर GPU के साथ आता है, जिससे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और मल्टीटास्किंग बेहद स्मूद हो जाती है। इसमें 16GB यूनिफाइड मेमोरी और 256GB स्टोरेज दी गई है। इनकी मदद से यह काफी फास्ट हो जाती है। इसका स्लिम डिजाइन और मिडनाइट कलर इसे स्टाइलिश और पोर्टेबल बनाता है।

Specifications

डिस्प्ले
13 इंच
प्रोसेसर
Apple M4 चिप (10-core CPU, 8-core GPU)
मेमोरी
16GB यूनिफाइड RAM
स्टोरेज
256GB

क्यों खरीदें

बेहद फास्ट और पावरफुल परफॉर्मेंस

लंबी बैटरी लाइफ

हल्का और प्रीमियम डिजाइन

वीडियो एडिटिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

स्टोरेज (256GB) लिमिटेड हो सकती है

...

कीमत काफी ज्यादा

एक दमदार और पावरफुल बिज़नेस और प्रोफेशनल लैपटॉप है, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें हाई-परफॉर्मेंस और लंबे समय तक भरोसेमंद काम की ज़रूरत होती है। इसमें 13th Gen Intel Core i7-1355U प्रोसेसर Turbo Boost के साथ दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग और प्रोफेशनल सॉफ़्टवेयर को आसानी से संभाल सकता है। इसमें 32GB DDR4 RAM और 1TB SSD है, जो तेज़ स्पीड और पर्याप्त स्टोरेज देता है। 14-इंच FHD डिस्प्ले, बैकलिट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट सेंसर इसे और भी प्रीमियम बनाते हैं।

Specifications

प्रोसेसर
13th Gen Intel Core i7-1355U
रैम
32GB DDR4
स्टोरेज
1TB SSD
डिस्प्ले
14 इंच FHD

क्यों खरीदें

हाई-परफॉर्मेंस i7 प्रोसेसर और 32GB रैम

1TB SSD स्टोरेज

प्रीमियम मेटल बॉडी और हल्का डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

...

डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड की कमी, भारी गेमिंग के लिए सही नहीं

यह उन यूजर्स के लिए एक सही रहेगा, जो हाई-परफॉर्मेंस गेमिंग और मल्टीटास्किंग का मजा लेना चाहते हैं। इसमें Intel 13th Gen Core i7-13620H प्रोसेसर और एनवीडियो जीफोर्स RTX 3050 (4GB GDDR6) ग्राफिक्स दिया गया है, जो स्मूद गेमिंग एक्सपीरियंस और एडवांस्ड ग्राफिक्स देता है। इसमें 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो गेमिंग को और भी फ्लूइड बनाता है। इसमें 16GB RAM और 512GB NVMe SSD है, जिससे स्पीड और स्टोरेज दोनों का बैलेंस मिलता है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel 13th Gen. Core i7-13620H
रैम
16GB DDR5
स्टोरेज
512GB NVMe SSD
डिस्प्ले
15.6 इंच (40CM) FHD, 144Hz रिफ्रेश रेट
ग्राफिक्स
NVIDIA GeForce RTX 3050, 4GB GDDR6

क्यों खरीदें

पावरफुल i7 13th Gen प्रोसेसर

RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड

144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले

स्लिम और पोर्टेबल डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप गेमिंग में कम

...

हाई-एंड AAA गेम्स अल्ट्रा सेटिंग्स पर थोड़े लिमिटेड

...

512GB स्टोरेज है, गेमिंग के लिए जल्दी भर सकता है

यह एक पावरफुल मशीन है, जो खासतौर पर वीडियो एडिटिंग और AI-पावर्ड परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन की गई है। इसमें नया Intel Core Ultra 5 125H प्रोसेसर दिया गया है, जो AI टास्क और हाई-परफॉर्मेंस वर्क दोनों को आसानी से हैंडल करता है। इसमें एनवीडियो जीफोर्स आरटीएक्स 4050 (6GB GDDR6) ग्राफिक्स कार्ड, जो वीडियो एडिटिंग के लिए सही रहेगा। इसमें 15.6 इंच का एफएचडी डिस्प्ले दिया गया है।

Specifications

प्रोसेसर
Intel Core Ultra 5 125H (AI Features के साथ)
रैम
16GB DDR5
स्टोरेज
1TB NVMe SSD
डिस्प्ले
15.6 इंच (40CM) FHD, 144Hz रिफ्रेश रेट
ग्राफिक्स
NVIDIA GeForce RTX 4050, 6GB GDDR6

क्यों खरीदें

नया Intel Core Ultra 5 प्रोसेसर AI परफॉर्मेंस के साथ

हाई-एंड गेमिंग और क्रिएटिव वर्क के लिए बेहतर

ज्यादा स्टोरेज और फास्ट लोडिंग

स्मूद और इमर्सिव गेमिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप गेमिंग में जल्दी खत्म हो सकता है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

