अब नहीं जलेंगी आँखें, Amazon पर कौड़ियों के दाम मिल रही हैं ये बेस्ट किचन चिमनियां, देखें पूरी लिस्ट

किचन के धुएँ और चिपचिपाहट से अब पाएं हमेशा के लिए आजादी! अमेज़न पर Inalsa और Faber जैसी दमदार किचन चिमनियां अब 5,000 रुपये से भी कम में मिल रही हैं। हाई सक्शन पावर और स्टाइलिश डिजाइन वाली ये चिमनियां आपके कुकिंग अनुभव को सुरक्षित और मॉडर्न बनाएंगी, आज ही इस खास डील का लाभ उठाएं।
अगर आप अपने किचन को धुएँ, तेल की महक और चिपचिपाहट से मुक्त रखना चाहते हैं, लेकिन बजट कम है, तो अमेज़न पर Inalsa, Faber और V-Guard जैसे ब्रांड्स के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं। 5,000 रुपये के अंदर आने वाली ये चिमनियां विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के किचन के लिए डिजाइन की गई हैं।
प्रमुख विशेषताएं और फायदे:
शक्तिशाली सक्शन: इस बजट रेंज में आपको 800 से 1100 m³/hr तक की सक्शन क्षमता मिल जाती है। यह क्षमता भारतीय घरों में होने वाली सामान्य तलने-भूनने वाली कुकिंग के धुएँ को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है।
बैफल फिल्टर: इनमें उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील बैफल फिल्टर का उपयोग किया जाता है। ये फिल्टर भारी तेल और मसालों के कणों को सोख लेते हैं और इन्हें साफ करना बेहद आसान होता है (महीने में एक बार गर्म पानी से सफाई पर्याप्त है)।
पिरामिड डिजाइन: ₹5,000 के अंदर आने वाली अधिकांश चिमनियां 'पिरामिड' आकार की होती हैं। यह डिजाइन न केवल देखने में क्लासी लगता है, बल्कि धुएँ को ऊपर की ओर खींचने में अधिक प्रभावी भी होता है।
टिकाऊ निर्माण: ये चिमनियां पाउडर-कोटेड फिनिश या स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ आती हैं, जो जंग प्रति होती हैं और लंबे समय तक चलती हैं।
1. RUWA PEARL 60cm Kitchen Chimney | 1250 m³/hr Suction | Wall Mount with Stainless Steel Baffle Filter | Push Button Controls | 3W LED Lights | Installation Kit Included
किचन को धुएँ और तेल की चिपचिपाहट से मुक्त रखने के लिए RUWA PEARL 60cm Chimney एक किफायती और शक्तिशाली समाधान है। अमेज़न पर 64% की भारी छूट के साथ यह मात्र 4,699 रुपये में मिल रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 1250 m³/hr सक्शन क्षमता है, जो आमतौर पर इस बजट रेंज की चिमनियों में मिलना मुश्किल है। इसके साथ फ्री इंस्टॉलेशन किट भी मिलती है, जो आपकी शुरुआती लागत को कम करती है।
क्यों खरीदें
हाई सक्शन पावर
कॉपर मोटर
फुल इंस्टॉलेशन किट
ऑयल कलेक्टर
पैसा वसूल डील
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस चार्ज आपको अलग से देना होगा
आवाज थोड़ी ज्यादा
2. Ardnib 60 cm 1200 m³/hr Wall Mounted Kitchen Chimney (BEETA, Push Button, Black), 7 Years Motor Warranty | Proudly Made in India
किचन को फ्रेश और धुआं-मुक्त रखने के लिए Ardnib Chimney एक शानदार स्वदेशी विकल्प है। अमेज़न पर 64% की भारी छूट के बाद यह मात्र रुपये 4,989 में उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 7 साल की लंबी मोटर वारंटी है, जो आमतौर पर इस बजट में अन्य ब्रांड्स नहीं देते। इसका स्लीक ब्लैक फिनिश और 1200 m³/hr की शक्तिशाली सक्शन क्षमता इसे मध्यम और बड़े किचन के लिए उपयोगी बनाती है।
क्यों खरीदें
दमदार सक्शन
7 साल की मोटर वारंटी
Baffle Filter टेक्नोलॉजी
बजट में स्टाइलिश
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अतिरिक्त
3. Ardnib 60 cm 1050 m³/hr Wall Mounted Kitchen Chimney (SUPREME BK 60, Push Button, Black), 5 Years Motor Warranty | Proudly Made in India
किचन की दीवारों को तेल और धुएँ से बचाने के लिए Ardnib SUPREME BK 60 एक किफायती और टिकाऊ विकल्प है। अमेज़न पर 61% की छूट के बाद यह मात्र 4,690 रुपये में मिल रही है। यह चिमनी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो Made in India उत्पाद को प्राथमिकता देते हैं और 5,000 रुपये के अंदर एक विश्वसनीय ब्रांड की तलाश में हैं। इसकी 4.0 स्टार रेटिंग इसकी अच्छी गुणवत्ता का प्रमाण है।
क्यों खरीदें
किफायती दाम
5 साल की मोटर वारंटी
बैफल फिल्टर
Made in India
क्यों खोजें विकल्प
पावर थोड़ी कम
इंस्टॉलेशन चार्ज अतिरिक्त
4. V-Guard M10 Pro Chimney for Kitchen| High Suction Power of 900 m³/h | Push-Button Controls | Baffle Filter | Free Cleaning Contract
अगर आप बजट के साथ-साथ एक ऐसे ब्रांड की तलाश में हैं जिसकी सर्विसिंग पूरे भारत में आसानी से मिल जाए, तो V-Guard M10 Pro एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न पर लीमिटेड टाइम डील के तहत यह 61% की छूट के साथ मात्र 4,699 रुपये में मिल रही है। यह चिमनी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एक मजबूत, बेसिक और भरोसेमंद 'वर्कहॉर्स' चिमनी चाहते हैं।
क्यों खरीदें
ब्रांड वैल्यू
फ्री क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट
कुशल फिल्टरेशन
पाउडर कोटेड फिनिश
क्यों खोजें विकल्प
बहुत ज्यादा ऑयली कुकिंग वाले बड़े किचन के लिए यह धीमी लग सकती है
बॉक्स में डक्ट पाइप शामिल नहीं
5. BLOWHOT 60cm 1150 m/h Power Chimney for kitchen, 3 Speed Push Control, Filterless technology, LED Lights, 5-Year Motor Warranty by Blowhot - IRISH S BPC Plus, Black
BLOWHOT IRISH PLUS एक आधुनिक पिरामिड डिजाइन वाली चिमनी है जो आपके किचन को न केवल स्टाइलिश बनाती है बल्कि धुएँ से भी पूरी तरह मुक्त रखती है। 1150 m³/h सक्शन पावर और फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी के साथ, यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बार-बार फिल्टर साफ करने के झंझट से बचना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका शांत ऑपरेशन और भारत भर में फैला 500+ सर्विस सेंटर्स का नेटवर्क है।
क्यों खरीदें
फिल्टरलेस तकनीक
बहुत कम शोर
2 साल की वारंटी
सर्विस नेटवर्क
कॉम्पैक्ट और स्लीक
क्यों खोजें विकल्प
समय-समय पर इसके अंदरूनी हिस्सों की मैन्युअल सफाई करानी पड़ सकती है
पुश बटन थोड़े पुराने स्टाइल
6. RUWA CITRINE 60cm Kitchen Chimney | 1100 m³/hr Suction | Wall Mount with Baffle Filter | Push Button Controls | 3W LED Lights | Installation Kit Included | Elegant Design
अगर आप 4,500 रुपये से भी कम बजट में एक स्टाइलिश और प्रभावी चिमनी की तलाश में हैं, तो RUWA CITRINE आपके लिए एक पैसा वसूल विकल्प हो सकती है। अमेज़न पर 68% की भारी बचत के साथ यह मात्र 4,199 रुपये में उपलब्ध है। पिछले महीने 50 से अधिक लोगों द्वारा खरीदे जाने के कारण यह बजट सेगमेंट में अपनी जगह बना रही है। इसकी 1100 m³/hr सक्शन पावर छोटे और मध्यम आकार के भारतीय किचन के लिए बेहतरीन है।
क्यों खरीदें
अतुलनीय कीमत
बैफल फिल्टर
इंस्टॉलेशन किट शामिल
एलिगेंट डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
RUWA का सर्विस नेटवर्क सीमित
केवल 1 साल की वारंटी
7. AMBBER Elegant 60 Wall Mounted Chimney (BLACK 1050 CMH)
अंबर की यह Elegant 60 चिमनी उन लोगों के लिए एक ठोस विकल्प है जो किफायती बजट में एक भरोसेमंद वेंटिलेशन सिस्टम चाहते हैं। अमेज़न पर 52% की छूट के बाद यह 4,750 रुपये में उपलब्ध है। 1050 CMH की सक्शन क्षमता और कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ, यह मध्यम आकार के भारतीय किचन के लिए एक बैलेंस चॉइस है।
क्यों खरीदें
गंध हटाने में माहिर
6 महीने में एक बार साफ करने की आवश्यकता
इंस्टॉलेशन किट शामिल
प्रीमियम फिनिश
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त शुल्क
AMBBER का सर्विस नेटवर्क थोड़ा सीमित
