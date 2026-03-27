गर्मी आने से पहले कर लें तैयारी! सस्ते में मिल रहे हैं बेस्ट स्मूदी मेकर, Amazon के इन ऑफर्स ने मचाया तहलका।
ये हाई-स्पीड जूसर मिक्सर मिनटों में फलों और सप्लीमेंट्स को सिल्की स्मूथ शेक में बदल देते हैं, जो आपकी फिटनेस और ब्रेकफास्ट रूटीन के लिए परफेक्ट हैं। दमदार मोटर और एडवांस ब्लेड्स के साथ, ये मिक्सर कठिन से कठिन सामग्री को भी आसानी से ब्लेंड कर आपके सुबह के नाश्ते को और भी सेहतमंद बना देंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक सेहतमंद शुरुआत के लिए स्मूदी और प्रोटीन शेक सबसे बेहतरीन विकल्प माने जाते हैं। लेकिन एक परफेक्ट, मखमली और गुठली-रहित स्मूदी बनाने के लिए एक साधारण मिक्सर काफी नहीं होता। इसके लिए आपको जरूरत होती है एक पावरफुल जूसर मिक्सर ग्राइंडर की, जो जमे हुए फलों, नट्स और कठिन से कठिन प्रोटीन पाउडर को भी कुछ ही सेकंड्स में ब्लेंड कर दे।
बाजार में उपलब्ध ये चुनिंदा जूसर मिक्सर खास तौर पर हाई-स्पीड मोटर (750W से 1200W तक) के साथ आते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनके 'प्रो-एक्सट्रैक्टर' ब्लेड्स और 'न्यूट्रि-ब्लेंड' तकनीक है, जो फलों और सब्जियों के फाइबर को नष्ट किए बिना उन्हें पूरी तरह लिक्विड में बदल देते हैं। चाहे आप जिम जाने वाले एथलीट हों जिन्हें स्मूथ प्रोटीन शेक चाहिए, या अपने बच्चों के लिए ताजे फलों की शेक बनाना चाहते हों, ये मिक्सर आपके ब्रेकफास्ट के अनुभव को पूरी तरह बदल देंगे।
इनमें से कई मॉडल्स सिक्स-विंग स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स और लीक-प्रूफ जार के साथ आते हैं, जिससे सफाई करना भी बेहद आसान हो जाता है। सुजाता, न्यूट्रीबुलेट और फिलिप्स जैसे ब्रांड्स के ये मिक्सर न केवल टिकाऊ हैं, बल्कि इनका कॉम्पैक्ट डिजाइन आपके किचन को एक मॉडर्न लुक भी देता है। संक्षेप में, यदि आप अपनी सेहत से समझौता नहीं करना चाहते और हर सुबह एक फ्रेश, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ड्रिंक चाहते हैं, तो इन दमदार जूसर मिक्सर में निवेश करना एक बेहतरीन फैसला होगा।
1. Nutripro Juicer Mixer Grinder Smoothie Maker - 500 Watts (2 Jars & 1 Blade, Gold) - 2 Year Warranty
आज हम आपके लिए Nutripro Juicer Mixer Grinder & Smoothie Maker (500 Watts) का विस्तार से रिव्यू लेकर आए हैं। मात्र 1,599 रुपए की किफायती कीमत (68% की भारी छूट के बाद) पर मिलने वाला यह कॉम्पेक्ट ब्लेंडर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो हर सुबह झटपट हेल्दी स्मूदी और ताज़ा जूस पीना पसंद करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट
स्मूदी के लिए बेस्ट
वैल्यू फॉर मनी
मल्टी-पर्पज
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 ब्लेड और 2 जार
केवल एक या दो लोगों के लिए ही सर्विंग
थोड़ा शोर
2. KOIOS Portable Blender Electric Juicers Fruit Mixers USB Rechargeable Smoothie Mini Blender Personal Juicer 10 Blades 3 Gears With 1300 Mah Rechargeable Battery-Smoothie Usb Juicer Mixer (Purple)
आज हम आपके लिए KOIOS Portable & Rechargeable Mini Blender का विस्तार से रिव्यू लेकर आए हैं। मात्र 799 रुपए की आकर्षक कीमत (33% की छूट के बाद) पर मिलने वाला यह पर्पल कलर का मिनी ब्लेंडर उन लोगों के लिए एक परफेक्ट गैजेट है जो ऑफिस, जिम या ट्रैवलिंग के दौरान भी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद कॉम्पैक्ट और हल्का
झटपट स्मूदी
आसान चार्जिंग
किफायती विकल्प
बहुमुखी उपयोग
क्यों खोजें विकल्प
हार्ड सामग्री के लिए नहीं
क्षमता कम
लगातार उपयोग
3. Qlect Portable Blender Electric Juicers Fruit Mixers USB Rechargeable Smoothie Mini Personal Juicer 6 Blades With 1500 Mah Rechargeable Battery-Smoothie Blender
आज हम आपके लिए QLECT Portable & Personal Juice Blender का विस्तार से रिव्यू लेकर आए हैं। मात्र 684 रुपए की बजट-फ्रेंडली कीमत (66% की भारी छूट के बाद) पर मिलने वाला यह पोर्टेबल ब्लेंडर Amazon पर अपनी कैटेगरी का 1 Best Seller है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जिन्हें ऑफिस या जिम में झटपट स्मूदी की जरूरत होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
पोर्टेबिलिटी
सेल्फ-क्लीनिंग
पावर इंडिकेटर
एक्स्ट्रा एक्सेसरीज
वन-टच ऑपरेशन की मदद
क्यों खोजें विकल्प
केवल सॉफ्ट फलों और पाउडर के लिए अच्छी
लगातार उपयोग से बैटरी और मोटर गर्म
लगातार उपयोग से बैटरी और मोटर गर्म
4. ROMINO USB Rechargeable Blenders for Smoothies and Juices, Juicer Mixer Grinder Mini Portable Juicer Blender, Portable Blender, Personal Size Mini Juice Mixer, Electric Fruit Juicer Machine,;,
आज हम आपके लिए ROMINO USB Rechargeable Portable Blender का विस्तार से रिव्यू लेकर आए हैं। मात्र 699 रुपए की किफायती कीमत (53% की छूट के बाद) पर मिलने वाला यह पोर्टेबल जूसर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो हमेशा सफर में रहते हैं और अपनी सेहत से समझौता नहीं करना चाहते।
Specifications
क्यों खरीदें
पोर्टेबल साइज
साफ करने में आसान
ईको-फ्रेंडली
स्टाइलिश लुक
बेहतर मिक्सिंग
क्यों खोजें विकल्प
सीमित रेटिंग
सख्त चीजें न पीसें
30-सेकंड साइकिल
5. 360W Portable Blender for Smoothie and Juices - 700ML Portable Mixer Blender with 6000mAh Battery & 12V Copper Motor for Powerful Blending – Perfect for Smoothies, Juices, Spice Mixing & Baby Food
आज हम आपके लिए Popbabies 360W Powerful Portable Blender का इन-डेप्थ रिव्यू लेकर आए हैं। 2,098 रुपए की कीमत पर मिलने वाला यह ब्लेंडर पोर्टेबल सेगमेंट में सबसे शक्तिशाली मॉडल्स में से एक है, जो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बिना किसी समझौते के जिम या सफर के दौरान हैवी-ड्यूटी ब्लेंडिंग चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-पावरफुल परफॉरमेंस
लंबा बैटरी बैकअप
बड़ा और सुविधाजनक
आसान सफाई
प्रीमियम बिल्ड
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
बड़ी बैटरी और शक्तिशाली मोटर
6. SHALVI Portable Blender Juicer Smoothie Machine | USB Rechargeable Juicers | Juice Mixer Grinder Bottle | Mixer Juice Cup Maker 12 Blade Fast Blenders | Mini Juicer Blender for Home & Travel (Black)
आज हम आपके लिए SHALVI Portable & Mini Juicer Blender का विस्तार से रिव्यू लेकर आए हैं। 1,399 रुपए की लिमिटेड टाइम डील (44% की छूट के बाद) पर मिलने वाला यह ब्लेंडर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें एक मजबूत और स्टाइलिश पोर्टेबल जूसर की तलाश है।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट डिजाइन
12 ब्लेड तकनीक
2-इन-1 सुविधा
आसान चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
क्षमता केवल एक व्यक्ति के लिए ही पर्याप्त
कीमत थोड़ी ज्यादा
1. सबसे अच्छा जूसर मिक्सर कौन सा है?
भारत में सबसे अच्छा जूसर मिक्सर आपकी जरूरत पर निर्भर करता है,
स्मूदी और शेक के लिए: QLECT या Popbabies के पोर्टेबल ब्लेंडर्स सबसे अच्छे हैं क्योंकि ये सीधे बोतल में जूस बनाते हैं।
रसोई के हैवी काम के लिए: Sujata Powermatic Plus को भारत का सबसे भरोसेमंद जूसर मिक्सर माना जाता है क्योंकि इसकी मोटर बहुत शक्तिशाली और टिकाऊ होती है।
बजट में बेस्ट: Nutripro 500W कम कीमत में शानदार परफॉरमेंस देता है।
2. किस तरह का जूसर सबसे अच्छा है?
जूसर मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, और इनमें से 'कोल्ड प्रेस' को सबसे बेहतर माना जाता है,
कोल्ड प्रेस : यह फलों को धीरे-धीरे दबाकर जूस निकालता है, जिससे उसके पोषक तत्व और विटामिन नष्ट नहीं होते। यह सेहत के लिए बेस्ट है।
सेंट्रीफ्यूगल: यह तेज ब्लेड्स से काटकर जूस निकालता है। यह जल्दी जूस बनाता है लेकिन इसमें शोर ज्यादा होता है।
पोर्टेबल ब्लेंडर : यह स्मूदी और शेक बनाने के लिए सबसे सुविधाजनक है।
3. सबसे अच्छा ग्राइंडर कौन सा होता है?
सबसे अच्छा ग्राइंडर वह है जिसकी मोटर 100% कॉपर की हो और जिसकी वाट क्षमता ज्यादा हो,
मसालों के लिए: कम से कम 750W से 1000W का मिक्सर ग्राइंडर मसालों को बारीक पीसने के लिए बेस्ट होता है।
चटनी और पेस्ट के लिए: 500W का मिक्सर भी पर्याप्त होता है।
4. जूसर और मिक्सर ग्राइंडर में क्या अंतर है?
अक्सर लोग इन्हें एक ही समझते हैं, लेकिन इनमें बुनियादी अंतर है,
जूसर: इसका मुख्य काम फल या सब्जी से रस निकालना और उसके गूदे (Pulp) को अलग करना है। यह बिल्कुल पतला जूस देता है।
मिक्सर ग्राइंडर: यह चीजों को पीसने और मिलाने का काम करता है। इसमें गूदा अलग नहीं होता, बल्कि सब कुछ आपस में पिस जाता है।
जूसर मिक्सर ग्राइंडर: यह एक ऑल-इन-वन मशीन है जिसमें जूस निकालने और मसाले पीसने के लिए अलग-अलग जार दिए जाते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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