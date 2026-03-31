Amazon Deals: अब ब्रांडेड मिक्सर ग्राइंडर लाएं घर, आधी से भी कम कीमत में खरीदने का शानदार मौका
अमेजन डील्स में शुद्ध और ताज़ा जूस निकालने के लिए हाई-पावर मोटर्स और एडवांस फिल्टर वाले बेहतरीन जूसर मिक्सर उपलब्ध हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
2026 में अपनी सेहत को प्राथमिकता देने के लिए एक सही जूसर मिक्सर ग्राइंडर चुनना बहुत जरूरी है। अमेज़न की ताज़ा डील्स में ऐसे मॉडल्स उपलब्ध हैं जो न केवल जूस निकालने में माहिर हैं, बल्कि मसालों को पीसने और स्मूदी बनाने का काम भी चुटकियों में कर देते हैं।
अगर आप एक शक्तिशाली और टिकाऊ मशीन की तलाश में हैं, तो Philips HL7707/00 एक बेहतरीन निवेश है। इसमें 750W की दमदार मोटर दी गई है जो सख्त से सख्त फलों और सब्जियों का जूस आसानी से निकाल लेती है। इसकी Gear Drive टेक्नोलॉजी कम शोर में बेहतर परफॉर्मेंस सुनिश्चित करती है।
बजट के अनुकूल विकल्प चाहने वालों के लिए Maharaja Whiteline Odacio Plus एक लोकप्रिय चुनाव है। यह 450W मोटर और एक बड़े जूसर मेश के साथ आता है, जो पल्प को पूरी तरह सुखाकर ज्यादा जूस निकालता है। इसके अलावा, Prestige Iris Plus अपनी वर्सटाइल जार डिजाइन के कारण भारतीय रसोइयों के लिए एक आदर्श विकल्प बना हुआ है।
मुख्य बिंदु:
सफाई में आसान: आधुनिक JMG के पार्ट्स को आसानी से अलग कर धोया जा सकता है।
सुरक्षा: इनमें Overload Protection स्विच होता है जो मोटर को जलने से बचाता है।
मल्टीपर्पज: ये मशीनें जूसिंग के साथ-साथ ग्राइंडिंग और ब्लेंडिंग का काम भी बखूबी करती हैं।
अमेजन पर चल रही डील्स का लाभ उठाकर आप इन टॉप ब्रांड्स पर 40-50% तक की बचत कर सकते हैं।
1. NUUK DRIP Cold Press Juicer For Home | Max Nutrition | Easily Juices Hard Fruits & Veggies | No Chopping with 108mm Wide Chute | Easy Assembly & Cleaning | Tritan Jars for Max Safety | 6 Year Warranty
NUUK DRIP Cold Press Juicer एक आधुनिक स्लो-जूसर है जो फलों और सब्जियों को हाथ से निचोड़ने की प्रक्रिया की नकल करता है, जिससे जूस के विटामिन और एंजाइम नष्ट नहीं होते। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 108mm का एक्स्ट्रा वाइड च्यूट है, जिसमें आप बिना काटे पूरे फल डाल सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
समय की बचत
बेहतर जूस क्वालिटी
अधिकतम रस
शांत संचालन
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगा
धीमी प्रक्रिया
2. Domestica Dripdrop Pro Cold Press Juicer for Home | Slow Juicer for Fruits, Veggies & Nut Milk with BLDC Motor | High Juice Yield, Low Noise | Reverse Function, Easy Cleaning, 137mm Large Chute
Domestica Dripdrop Pro एक प्रीमियम स्लो जूसर है जो 55 RPM की धीमी गति पर काम करता है। यह तकनीक हाथों से निचोड़ने की प्रक्रिया की नकल करती है, जिससे फलों के प्राकृतिक स्वाद और पोषक तत्व बरकरार रहते हैं। इसका 137mm का एक्स्ट्रा-वाइड च्यूट इसे अन्य जूसर्स से अलग बनाता है, क्योंकि इसमें आप बिना काटे साबुत फल डाल सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
समय की बचत
शांत संचालन
पोषक तत्वों का संरक्षण
आसान सफाई
क्यों खोजें विकल्प
कीमत साधारण जूसर मिक्सर के मुकाबले अधिक
बड़ा आकार
3. Kilig Vortex Pro 360W Dual Mode Portable Blender for Smoothie and Juices, 6000 mAh Battery, 2in1 700ml Jar, 22000RPM, 6 Sided Blade, USB Type C, Juicer, Mixer, Blender Machine for Kitchen - BT
Kilig Vortex Pro एक शक्तिशाली और पोर्टेबल ब्लेंडर है जिसे चलते-फिरते ताज़ा स्मूदी, शेक और जूस बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 6000 mAh की दमदार बैटरी और USB Type-C चार्जिंग मिलती है, जिससे इसे कहीं भी इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। इसका 2-इन-1 डिज़ाइन इसे ब्लेंडर से सीधे एक ट्रैवल मग में बदलने की सुविधा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक पोर्टेबल
बहुमुखी उपयोग
2-इन-1 सुविधा
मजबूत बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 महीने की वारंटी
उपयोग की सीमा
4. Rico Cold Press Juicer with Ice Cream Maker | All-in-1 Slow Juicer for Fruits, Vegetables, Nut Milk | 10% More Juice, Less Waste |Low Noise | Anti-Drip | Easy to Clean.
Rico Cold Press Juicer एक बहुमुखी स्लो जूसर है जो फलों, सब्जियों और नट मिल्क के लिए आदर्श है। इसकी सबसे अनूठी विशेषता इसका आइसक्रीम मेकर फंक्शन है, जो इसे बच्चों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक परिवारों के लिए खास बनाता है। यह कोल्ड-प्रेस तकनीक का उपयोग करता है, जिससे जूस में पोषक तत्व, विटामिन और प्राकृतिक स्वाद पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
3-इन-1 उपयोग
बेहतर जूस क्वालिटी
आसान सफाई
भरोसेमंद वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
सख्त चीजों के लिए नहीं
धीमी गति
5. NutriPro Juicer Mixer Grinder - Smoothie Maker - 500 Watts (2 Jars & 1 Blade, Silver) - 2 Year Warranty
NutriPro Juicer Mixer Grinder एक वर्सटाइल और शक्तिशाली स्मूदी मेकर है, जिसे व्यस्त जीवनशैली वाले लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मात्र 500 वॉट की मोटर के साथ आता है जो सेकंडों में ताज़ा जूस और स्मूदी तैयार कर सकता है। इसका स्लीक सिल्वर डिज़ाइन और पोर्टेबल जार इसे जिम जाने वालों और छोटे परिवारों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती और मूल्यवान
मल्टीपर्पज
कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
पोर्टेबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
जार बड़े परिवारों के लिए छोटे
मोटर पीसने के दौरान थोड़ा शोर
हुत ज्यादा सख्त मसाले या बर्फ के बड़े टुकड़ों के लिए यह उतना प्रभावी नहीं
6. iBELL 600W Nutri Blender – 24,000 RPM High-Speed Mixer Grinder & Juicer with 3 Multipurpose Jars, 3 Smart Modes & Stainless Steel Blades (Silver)
iBELL 600W Nutri Blender एक शक्तिशाली और कॉम्पैक्ट मिक्सर ग्राइंडर है, जिसे आधुनिक किचन की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी 24,000 RPM की हाई-स्पीड मोटर सेकंडों में स्मूदी, शेक और मसाले तैयार कर देती है। इसका स्टाइलिश सिल्वर फिनिश और स्पेस-सेविंग डिज़ाइन इसे छोटे से बड़े हर तरह के किचन के लिए उपयुक्त बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार परफॉर्मेंस
वर्सटाइल जार
लंबी वारंटी
बेहतरीन ग्रिप
क्यों खोजें विकल्प
चलते समय थोड़ा तेज शोर
मोटर थोड़ी गर्म
1. जूस के लिए कौन सी मशीन बेस्ट है?
अगर आपका मुख्य मकसद केवल जूस निकालना है, तो Cold Press Juicer सबसे बेस्ट माना जाता है। लेकिन अगर आप जूस के साथ-साथ घर के मसाले भी पीसना चाहते हैं, तो Juicer Mixer Grinder एक वर्सटाइल विकल्प है।
सर्वोत्तम विकल्प: NUUK DRIP Cold Press Juicer – यह फलों के पोषण को बरकरार रखता है।
बजट विकल्प: Maharaja Whiteline Odacio Plus – यह जूस निकालने और पीसने दोनों के लिए बेहतरीन है।
2. क्या मुझे ताजा जूस बनाने के लिए जूसर चाहिए?
हाँ, अगर आप फलों का शुद्ध अर्क (बिना पल्प के) चाहते हैं, तो जूसर जरूरी है। हालांकि, स्मूदी या शेक बनाने के लिए आप Nutri-Blender (जैसे NutriPro का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें फल का रेशाजूस के साथ ही रहता है।
3. मिक्सर के लिए कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा है?
भारतीय किचन की जरूरतों के हिसाब से ये ब्रांड सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं,
Philips: अपनी मजबूती और बेहतरीन ग्राइंडिंग के लिए मशहूर।
Prestige: किफायती और बेहतरीन आफ्टर-सेल्स सर्विस के लिए।
Sujata: प्रोफेशनल और भारी इस्तेमाल के लिए बेस्ट।
iBELL: बजट में हाई-स्पीड परफॉर्मेंस के लिए अच्छा विकल्प।
- अगर आप रोज़ाना हरी सब्जियों और कठोर फलों का जूस पीते हैं, तो Domestica Dripdrop Pro जैसे कोल्ड प्रेस जूसर में निवेश करें।
- अगर आप जिम जाते हैं और जल्दी में जूस/शेक बनाना चाहते हैं, तो Kilig Vortex Pro जैसा पोर्टेबल ब्लेंडर आपके लिए बेस्ट रहेगा।
|जूसर मिक्सर ग्राइंडर 3 मुख्य विशेषताओं
|मुख्य विशेषता
|विवरण
|लाभ
|शक्तिशाली मोटर
|500W से 750W या उससे अधिक की मोटर।
|यह कठोर फलों, सब्जियों और सख्त मसालों को आसानी से पीसने में मदद करती है।
|स्पीड कंट्रोल और पल्स मोड
|अलग-अलग गति (Low, Medium, High) और पल्स फंक्शन।
|आप अपनी जरूरत के हिसाब से जूस की बनावट को कंट्रोल कर सकते हैं और मोटर पर दबाव कम पड़ता है।
|सुरक्षा फीचर्स
|ओवरलोड प्रोटेक्शन और सुरक्षित लॉकिंग सिस्टम।
|मोटर के गर्म होने पर यह मशीन को अपने आप बंद कर देता है, जिससे दुर्घटना और मशीन के जलने का खतरा नहीं रहता।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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