Amazon Deals: अब ब्रांडेड मिक्सर ग्राइंडर लाएं घर, आधी से भी कम कीमत में खरीदने का शानदार मौका

Mar 31, 2026 06:36 pm IST

अमेजन डील्स में शुद्ध और ताज़ा जूस निकालने के लिए हाई-पावर मोटर्स और एडवांस फिल्टर वाले बेहतरीन जूसर मिक्सर उपलब्ध हैं।

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2026 में अपनी सेहत को प्राथमिकता देने के लिए एक सही जूसर मिक्सर ग्राइंडर चुनना बहुत जरूरी है। अमेज़न की ताज़ा डील्स में ऐसे मॉडल्स उपलब्ध हैं जो न केवल जूस निकालने में माहिर हैं, बल्कि मसालों को पीसने और स्मूदी बनाने का काम भी चुटकियों में कर देते हैं।

अगर आप एक शक्तिशाली और टिकाऊ मशीन की तलाश में हैं, तो Philips HL7707/00 एक बेहतरीन निवेश है। इसमें 750W की दमदार मोटर दी गई है जो सख्त से सख्त फलों और सब्जियों का जूस आसानी से निकाल लेती है। इसकी Gear Drive टेक्नोलॉजी कम शोर में बेहतर परफॉर्मेंस सुनिश्चित करती है।

बजट के अनुकूल विकल्प चाहने वालों के लिए Maharaja Whiteline Odacio Plus एक लोकप्रिय चुनाव है। यह 450W मोटर और एक बड़े जूसर मेश के साथ आता है, जो पल्प को पूरी तरह सुखाकर ज्यादा जूस निकालता है। इसके अलावा, Prestige Iris Plus अपनी वर्सटाइल जार डिजाइन के कारण भारतीय रसोइयों के लिए एक आदर्श विकल्प बना हुआ है।

मुख्य बिंदु: सफाई में आसान: आधुनिक JMG के पार्ट्स को आसानी से अलग कर धोया जा सकता है।

सुरक्षा: इनमें Overload Protection स्विच होता है जो मोटर को जलने से बचाता है।

मल्टीपर्पज: ये मशीनें जूसिंग के साथ-साथ ग्राइंडिंग और ब्लेंडिंग का काम भी बखूबी करती हैं।

अमेजन पर चल रही डील्स का लाभ उठाकर आप इन टॉप ब्रांड्स पर 40-50% तक की बचत कर सकते हैं।

NUUK DRIP Cold Press Juicer एक आधुनिक स्लो-जूसर है जो फलों और सब्जियों को हाथ से निचोड़ने की प्रक्रिया की नकल करता है, जिससे जूस के विटामिन और एंजाइम नष्ट नहीं होते। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 108mm का एक्स्ट्रा वाइड च्यूट है, जिसमें आप बिना काटे पूरे फल डाल सकते हैं।

Specifications वारंटी मोटर पर 6 साल की लंबी वारंटी सुरक्षा Overheat Protection और सेफ्टी लॉक मैकेनिज्म सफाई कम पार्ट्स होने के कारण असेंबली और सफाई बहुत आसान मटेरियल Tritan Jars च्यूट साइज 108mm अल्ट्रा-वाइड च्यूट क्यों खरीदें समय की बचत बेहतर जूस क्वालिटी अधिकतम रस शांत संचालन क्यों खोजें विकल्प काफी महंगा धीमी प्रक्रिया

Domestica Dripdrop Pro एक प्रीमियम स्लो जूसर है जो 55 RPM की धीमी गति पर काम करता है। यह तकनीक हाथों से निचोड़ने की प्रक्रिया की नकल करती है, जिससे फलों के प्राकृतिक स्वाद और पोषक तत्व बरकरार रहते हैं। इसका 137mm का एक्स्ट्रा-वाइड च्यूट इसे अन्य जूसर्स से अलग बनाता है, क्योंकि इसमें आप बिना काटे साबुत फल डाल सकते हैं।

Specifications सुरक्षा एडवांस्ड सेफ्टी लॉक और ओवरहीट प्रोटेक्शन फिल्ट्रेशन ट्रिपल फिल्ट्रेशन सिस्टम जूस यील्ड 99% तक जूस निकालने का दावा और सूखा पल्प च्यूट साइज 137mm लार्ज फीड च्यूट क्यों खरीदें समय की बचत शांत संचालन पोषक तत्वों का संरक्षण आसान सफाई क्यों खोजें विकल्प कीमत साधारण जूसर मिक्सर के मुकाबले अधिक बड़ा आकार

Kilig Vortex Pro एक शक्तिशाली और पोर्टेबल ब्लेंडर है जिसे चलते-फिरते ताज़ा स्मूदी, शेक और जूस बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 6000 mAh की दमदार बैटरी और USB Type-C चार्जिंग मिलती है, जिससे इसे कहीं भी इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। इसका 2-इन-1 डिज़ाइन इसे ब्लेंडर से सीधे एक ट्रैवल मग में बदलने की सुविधा देता है।

Specifications सुरक्षा IPX7 रेटिंग (वॉटर-रेसिस्टेंट) और BPA-फ्री फूड ग्रेड मटेरियल मोड्स नॉर्मल और पल्स मोड क्षमता 700ml का बड़ा जार बैटरी 6000 mAh रिचार्जेबल बैटरी, USB-C सपोर्ट के साथ ब्लेड 6-साइडेड SUS304 स्टेनलेस स्टील ब्लेड क्यों खरीदें अत्यधिक पोर्टेबल बहुमुखी उपयोग 2-इन-1 सुविधा मजबूत बैटरी क्यों खोजें विकल्प केवल 1 महीने की वारंटी उपयोग की सीमा

Rico Cold Press Juicer एक बहुमुखी स्लो जूसर है जो फलों, सब्जियों और नट मिल्क के लिए आदर्श है। इसकी सबसे अनूठी विशेषता इसका आइसक्रीम मेकर फंक्शन है, जो इसे बच्चों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक परिवारों के लिए खास बनाता है। यह कोल्ड-प्रेस तकनीक का उपयोग करता है, जिससे जूस में पोषक तत्व, विटामिन और प्राकृतिक स्वाद पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं।

Specifications सुरक्षा और सुविधा ब्लॉक को हटाने के लिए रिवर्स फंक्शन और कम शोर वाली मोटर मल्टी-फंक्शन जूसर, आइसक्रीम मेकर और नारियल खुरचने के रूप में उपयोगी फीड च्यूट वाइड माउथ च्यूट वारंटी मोटर पर 5 साल की और उत्पाद पर 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी बिल्ड मजबूत ABS प्लास्टिक बॉडी और प्रीमियम स्टील ग्रे फिनिश क्यों खरीदें 3-इन-1 उपयोग बेहतर जूस क्वालिटी आसान सफाई भरोसेमंद वारंटी क्यों खोजें विकल्प सख्त चीजों के लिए नहीं धीमी गति

NutriPro Juicer Mixer Grinder एक वर्सटाइल और शक्तिशाली स्मूदी मेकर है, जिसे व्यस्त जीवनशैली वाले लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मात्र 500 वॉट की मोटर के साथ आता है जो सेकंडों में ताज़ा जूस और स्मूदी तैयार कर सकता है। इसका स्लीक सिल्वर डिज़ाइन और पोर्टेबल जार इसे जिम जाने वालों और छोटे परिवारों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं।

Specifications आयाम 30.3D x 13.3W x 22.4H सेंटीमीटर वारंटी उत्पाद पर 2 साल की लंबी वारंटी बिल्ड स्टेनलेस स्टील ब्लेड और मजबूत प्लास्टिक बॉडी उपयोग जूसिंग, स्मूदी मेकिंग, सूखी पिसाई और चटनी बनाने के लिए उपयुक्त जार 2 जार शामिल क्यों खरीदें किफायती और मूल्यवान मल्टीपर्पज कॉम्पैक्ट डिज़ाइन पोर्टेबिलिटी क्यों खोजें विकल्प जार बड़े परिवारों के लिए छोटे मोटर पीसने के दौरान थोड़ा शोर हुत ज्यादा सख्त मसाले या बर्फ के बड़े टुकड़ों के लिए यह उतना प्रभावी नहीं

iBELL 600W Nutri Blender एक शक्तिशाली और कॉम्पैक्ट मिक्सर ग्राइंडर है, जिसे आधुनिक किचन की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी 24,000 RPM की हाई-स्पीड मोटर सेकंडों में स्मूदी, शेक और मसाले तैयार कर देती है। इसका स्टाइलिश सिल्वर फिनिश और स्पेस-सेविंग डिज़ाइन इसे छोटे से बड़े हर तरह के किचन के लिए उपयुक्त बनाता है।

Specifications जार 3 मल्टीपर्पज जार ब्लेड जंग-रोधी स्टेनलेस स्टील प्रेसिजन ब्लेड्स कंट्रोल 3 स्मार्ट स्पीड मोड्स वारंटी 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी + रजिस्ट्रेशन पर 1 साल की अतिरिक्त वारंटी क्यों खरीदें दमदार परफॉर्मेंस वर्सटाइल जार लंबी वारंटी बेहतरीन ग्रिप क्यों खोजें विकल्प चलते समय थोड़ा तेज शोर मोटर थोड़ी गर्म

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1. जूस के लिए कौन सी मशीन बेस्ट है? अगर आपका मुख्य मकसद केवल जूस निकालना है, तो Cold Press Juicer सबसे बेस्ट माना जाता है। लेकिन अगर आप जूस के साथ-साथ घर के मसाले भी पीसना चाहते हैं, तो Juicer Mixer Grinder एक वर्सटाइल विकल्प है।

सर्वोत्तम विकल्प: NUUK DRIP Cold Press Juicer – यह फलों के पोषण को बरकरार रखता है।

बजट विकल्प: Maharaja Whiteline Odacio Plus – यह जूस निकालने और पीसने दोनों के लिए बेहतरीन है।

2. क्या मुझे ताजा जूस बनाने के लिए जूसर चाहिए? हाँ, अगर आप फलों का शुद्ध अर्क (बिना पल्प के) चाहते हैं, तो जूसर जरूरी है। हालांकि, स्मूदी या शेक बनाने के लिए आप Nutri-Blender (जैसे NutriPro का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें फल का रेशाजूस के साथ ही रहता है।

3. मिक्सर के लिए कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा है? भारतीय किचन की जरूरतों के हिसाब से ये ब्रांड सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं,

Philips: अपनी मजबूती और बेहतरीन ग्राइंडिंग के लिए मशहूर।

Prestige: किफायती और बेहतरीन आफ्टर-सेल्स सर्विस के लिए।

Sujata: प्रोफेशनल और भारी इस्तेमाल के लिए बेस्ट।

iBELL: बजट में हाई-स्पीड परफॉर्मेंस के लिए अच्छा विकल्प।

अगर आप रोज़ाना हरी सब्जियों और कठोर फलों का जूस पीते हैं, तो Domestica Dripdrop Pro जैसे कोल्ड प्रेस जूसर में निवेश करें।

अगर आप जिम जाते हैं और जल्दी में जूस/शेक बनाना चाहते हैं, तो Kilig Vortex Pro जैसा पोर्टेबल ब्लेंडर आपके लिए बेस्ट रहेगा।

जूसर मिक्सर ग्राइंडर 3 मुख्य विशेषताओं मुख्य विशेषता विवरण लाभ शक्तिशाली मोटर 500W से 750W या उससे अधिक की मोटर। यह कठोर फलों, सब्जियों और सख्त मसालों को आसानी से पीसने में मदद करती है। स्पीड कंट्रोल और पल्स मोड अलग-अलग गति (Low, Medium, High) और पल्स फंक्शन। आप अपनी जरूरत के हिसाब से जूस की बनावट को कंट्रोल कर सकते हैं और मोटर पर दबाव कम पड़ता है। सुरक्षा फीचर्स ओवरलोड प्रोटेक्शन और सुरक्षित लॉकिंग सिस्टम। मोटर के गर्म होने पर यह मशीन को अपने आप बंद कर देता है, जिससे दुर्घटना और मशीन के जलने का खतरा नहीं रहता।

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