ये हैं बेस्ट जूसर मिस्कर ग्राइंडर, चलने पर शोर नहीं, बिजली और बजट का बोझ नहीं

Best juicer mixer grinder: अगर आप जूसर मिक्सर ग्राइंडर खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपकी सुविधा के लिए मार्कट के कुछ बेस्ट ऑप्शन्स लेकर आए हैं...

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 06:18 PM
प्रोडक्ट्स के सुझाव

जूसर मिक्सर ग्राइंडर हर घर के लिए एक जरूरी प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आपने बिना कोई भी जूसर मिक्सर ग्रांडर ले लिया है, तो वो आपके सर का दर्द बन सकता है, क्योंकि जूसर मिक्सर ग्राइंडर चलने पर काफी शोर करते हैं, साथ ही बिजली की काफी खपत करते हैं। ऐसे में हम आपके लिए कुछ ऐसे जूसर मिक्सर ग्राइंडर लेकर आए हैं, जो चलने पर ज्यादा शोर नहीं करते हैं। साथ ही उनके चलने पर नाम मात्र बिजली खर्च आता है। इस जूसर मिक्सर ग्राइंड को बेहद कम कीमत में खरीदा जा सकता है। इसमें सुजाता, फिलिप्स, हेवेल्स और ऊषा जैसे पॉपुलर ब्रांड शामिल हैं.…

ये हैं बेस्ट जूसर मिस्कर ग्राइंडर, चलने पर शोर नहीं, बिजली और बजट का बोझ नहीं
यह एक मॉडर्न और इनोवेटिव मिक्सर ग्राइंडर है, जो पारंपरिक पीसने के एक्सपीरिएंस को स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ता है। इसमें आपको सिलबट्टा जैसी दरदरी ग्राइंडिंग टेक्सचर मिलता है, जिससे आप पारंपरिक स्वाद को बिना मेहनत के पा सकते हैं। 550W BLDC मोटर, 4 मल्टीफंक्शनल जार, और सेफ्टी फीचर्स के साथ यह किचन के लिए एक बेहतरीन चॉइस है।

Specifications

मोटर
550W Intelligent BLDC मोटर
ऑपरेशन
हैंड्स-फ्री ऑपरेशन, एंटी-ग्रेविटी लिड लॉक्स
वजन
5.8 किलोग्राम
स्पीड्स
4 स्पीड नॉब कंट्रोल
लिक्विडाइज़र जार
1.5L

क्यों खरीदें

...

दरदरी ग्राइंडिंग

...

BLDC मोटर से कम बिजली खर्च

...

हैंड्स-फ्री ऑपरेशन

...

4 इन 1 जार सेट

...

बेहतर प्रोटेक्शन और यूजर सेफ्टी

...

कम नॉइज और हाई एफिशिएंसी

क्यों खोजें विकल्प

...

डिशवॉशर सेफ नहीं

...

550W की रेटिंग

यह एक हाई-परफॉर्मेंस जूसर मिक्सर ग्राइंडर है जो खासतौर पर भारतीय किचन के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी 900 वॉट की शक्तिशाली मोटर, 22000 RPM की स्पीड और 90 मिनट तक लगातार चलने की क्षमता देती है। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें स्मूद ग्राइंडिंग, तेज़ जूसिंग और लंबे समय तक लगातार काम करने की जरूरत होती है।

Specifications

मोटर
900 वॉट
स्पीड
22000 RPM
कंटीन्युअस रनिंग
90 मिनट
जूस एक्सट्रैक्शन
इनोवेटिव फिल्टर
ब्लेड्स
हाई-स्ट्रेंथ फूड-ग्रेड

क्यों खरीदें

...

लॉन्ग लाइफ और कम मेंटेनेंस

...

फास्ट जूसिंग और ग्राइंडिंग

...

इनोवेटिव फिल्टर डिजाइन

...

1.75L ट्रांसपेरेंट लिक्विडाइजर जार

क्यों खोजें विकल्प

...

डिशवॉशर सेफ नहीं

...

डिशवॉशर सेफ नहीं

...

थोड़ा भारी वजन

यह एक मल्टीफंक्शनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर है जो 600 वॉट के टर्बो मोटर के साथ आता है। यह खासतौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो हेल्दी ड्रिंक्स, शेक्स और स्मूदीज को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना चाहते हैं। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन, पावरफुल परफॉर्मेंस और आसान ऑपरेशन इसे एक बढ़िया किचन अप्लायंस बनाते हैं।

Specifications

मोटर
600W टर्बो मोटर
स्पीड कंट्रोल
3 स्पीड + 1 पल्स मोड
RPM
20,000 तक
बॉडी मटेरियल
प्लास्टिक
ब्लेड मटेरियल
स्टेनलेस स्टील

क्यों खरीदें

...

ड्रिप-फ्री स्पाउट

...

आसानी से लॉक/अनलॉक

...

कंटीन्युअस जूसिंग

...

कॉम्पैक्ट और मॉडर्न डिजाइन

...

स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स

क्यों खोजें विकल्प

...

प्लास्टिक बॉडी

...

ब्लेड फिक्स्ड

...

कम ड्यूरेबल

यह एक बजट-फ्रेंडली और पॉवरफुल जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, जो खासतौर पर भारतीय रसोई की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, मजबूत मोटर और मल्टी-जार सेट इसे डेली यूज़ के लिए आदर्श बनाते हैं।

Specifications

मोटर पावर
500 वॉट
ब्लेड क्वालिटी
304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स
जार
3 स्टेनलेस स्टील जार
पल्प कंटेनर
2 लीटर कैपेसिटी
वजन
लगभग 4.8 किलोग्राम

क्यों खरीदें

...

तेज और असरदार जूसिंग और ग्राइंडिंग

...

स्मूद और इवन ग्राइंडिंग के लिए

...

यूजर-फ्रेंडली जूस सर्विंग

...

डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम

...

5 साल की मोटर वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

मोटर पावर केवल 500W

...

नॉइज लेवल थोड़ी ज़्यादा

यह एक भरोसेमंद और बजट-फ्रेंडली मिक्सर ग्राइंडर है, जिसे खास भारतीय रसोई के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह हल्के-फुल्के घरेलू उपयोग, जैसे मसाले पीसने, चटनी बनाने और शेक्स तैयार करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications

मोटर पावर
500 वॉट
बॉडी मैटेरियल
शॉक-प्रूफ ABS प्लास्टिक
ब्लेड्स
सुपर-शार्प स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स
स्पीड मोड्स
3-स्पीड कंट्रोल डायल + पल्स फंक्शन
प्रोडक्ट वजन
लगभग 2.7 किलोग्राम

क्यों खरीदें

...

शार्प स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स से स्मूद ग्राइंडिंग

...

ABS शॉकप्रूफ बॉडी से सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी

...

3 स्पीड सेटिंग्स और पल्स मोड से बेहतर कंट्रोल

...

कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

जार्स की कैपेसिटी सीमित

...

मोटर नॉइज ज्यादा

...

प्रीमियम लुक की कमी

यह एक कॉम्पैक्ट और भरोसेमंद जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, जिसे खासतौर पर बेसिक किचन जरूरतों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका पावरफुल कॉपर मोटर, दो जरूरी जार्स और सेफ्टी फीचर्स इसे छोटे परिवारों या सिंगल यूजर्स के लिए एक किफायती विकल्प बनाते हैं।

Specifications

मोटर पावर
450 वॉट
स्पीड मोड्स
3 स्पीड ऑप्शंस + पल्स फंक्शन
सेफ्टी फीचर्स
ओवरलोड प्रोटेक्टर, लॉकिंग सिस्टम, लो टेम्परेचर राइज़ मोटर
जार्स
2 जार
ब्लेड्स
स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स

क्यों खरीदें

...

पावरफुल 450W कॉपर मोटर

...

तीन स्पीड ऑप्शंस और पल्स

...

मोटर सेफ्टी के लिए ओवरलोड प्रोटेक्टर

...

यूजर-फ्रेंडली डिजाइन

...

फाइन ग्राइंडिंग और स्मूद ब्लेंडिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

हेवी ड्यूटी ग्राइंडिंग

...

डिशवॉशर सेफ नहीं

...

जूसिंग कैपेसिटी और एफिशिएंसी नहीं

यह एक पॉवरफुल और वर्सेटाइल किचन एप्लायंस है, जो तेज ग्राइंडिंग और जूसिंग के लिए डिजाइन किया गया है। यह 3 जार के साथ आता है जो रोजमर्रा के सभी ग्राइंडिंग, ब्लेंडिंग और जूसिंग टास्क को आसानी से संभाल सकता है।

Specifications

मोटर पावर
550 वॉट
स्पीड
3 स्पीड ऑप्शंस
मटेरियल
प्लास्टिक बॉडी, ब्रश फिनिश
पावरफुल मोटर
550W

क्यों खरीदें

...

फास्ट और एफिशिएंट ग्राइंडिंग और जूसिंग

...

ब्लेंडिंग, ग्राइंडिंग और चटनी के लिए वर्सेटाइल

...

एंटी-ड्रिप स्पाउट

...

ओवरहीट प्रोटेक्शन

क्यों खोजें विकल्प

...

डिशवॉशर सेफ नहीं

...

बॉडी प्लास्टिक

...

स्पीड कंट्रोल लिमिटेड

...

30 मिनट का कंटिनुअस रन टाइम

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News
