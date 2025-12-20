Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़best jio value plans offering unlimited calling in daily cost of just 5 rupees
रोज का खर्च केवल 5 रुपये! ये रहे Jio के तीन सबसे ज्यादा वैल्यू वाले रीचार्ज प्लान

रोज का खर्च केवल 5 रुपये! ये रहे Jio के तीन सबसे ज्यादा वैल्यू वाले रीचार्ज प्लान

संक्षेप:

जियो की ओर से कई बेहतरीन वैल्यू प्लान्स ऑफर किए जा रहे हैं, जो कम से कम खर्च पर लंबी वैलिडिटी का फायदा देते हैं। हम उन प्लान्स की जानकारी दे रहे हैं, जो कम से कम खर्च में ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं। 

Dec 20, 2025 07:04 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय टेलिकॉम मार्केट में रिलायंस जियो ने अपना जलवा बरकरार रखा है और कंपनी के पास सबसे बड़ा यूजरबेस है। इसकी एक वजह कंपनी की ओर से ऑफर किया जा रहा बड़ा रीचार्ज प्लान्स का पोर्टफोलियो है। यूजर्स अलग-अलग कीमत वाले ढेरों प्लान्स में से चुनाव कर सकते हैं और कई बार ऐसे में सभी प्लान का चुनाव करना आसान नहीं रह जाता। हम आपका काम आसान बनाने के लिए वे तीन प्लान्स लाए हैं, जो बेस्ट वैल्यू ऑफर कर रहे हैं।

बेस्ट वैल्यू वाले प्लान की बात करें तो कंपनी चुनिंदा ऐसे प्लान ऑफर कर रही है, जो डेली डाटा के बजाय केवल अनलिमिटेड वॉइस ऑफर करते हैं। इन प्लान्स के साथ सबसे ज्यादा वैल्यू इसलिए मिलती है क्योंकि इनके लिए रोज आने वाला खर्च सबसे कम है। इन प्लान्स में जितने दिनों की वैलिडिटी दी जा रही है, उस आधार पर रोज का खर्च सबसे कम है। इस तरह ये बेस्ट वैल्यू ऑफर कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:Jio का सबसे धाकड़ वैल्यू प्लान! Netflix एकदम FREE और 84 दिन की वैलिडिटी

1748 रुपये वाला Jio प्लान

लंबी वैलिडिटी वाला कंपनी का वैल्यू प्लान पूरे 336 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस तरह प्लान में रोज का खर्च 5.2 रुपये के करीब आता है और यह बेस्ट वैल्यू दे रहा है। सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के अलावा इसमें पूरे वैलिडिटी पीरियड के लिए 3600 SMS भी मिल जाते हैं। इसमें JioTV और JioAICloud ऐप्स का ऐक्सेस दिया जा रहा है।

448 रुपये वाला Jio प्लान

कंपनी का यह वॉइस ओनली प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ रोज 5.34 रुपये के खर्च पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का फायदा देता है। यूजर्स सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं और कुल 1000 SMS पूरे वैलिडिटी पीरियड के साथ मिल जाते हैं। यह प्लान भी JioTV और JioAICloud का ऐक्सेस देता है।

ये भी पढ़ें:Jio यूजर्स के लिए खुशखबरी! अब नंबर की जगह दिखेगा कॉल करने वाले का नाम

189 रुपये वाला Jio प्लान

सबसे सस्ते अफॉर्डेबल प्लान में यूजर्स को पूरे 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ 2GB डाटा मिलता है। इस प्लान में रोज का खर्च 6.75 रुपये के करीब पड़ता है। वैलिडिटी पीरियड में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 300 SMS का फायदा मिलता है। प्लान JioTV और JioAICloud ऐप्स का ऐक्सेस भी ऑफर करता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Jio Recharge Plan Jio Recharge Offers Today Reliance Jio अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।