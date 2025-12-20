रोज का खर्च केवल 5 रुपये! ये रहे Jio के तीन सबसे ज्यादा वैल्यू वाले रीचार्ज प्लान

संक्षेप: जियो की ओर से कई बेहतरीन वैल्यू प्लान्स ऑफर किए जा रहे हैं, जो कम से कम खर्च पर लंबी वैलिडिटी का फायदा देते हैं। हम उन प्लान्स की जानकारी दे रहे हैं, जो कम से कम खर्च में ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं।

भारतीय टेलिकॉम मार्केट में रिलायंस जियो ने अपना जलवा बरकरार रखा है और कंपनी के पास सबसे बड़ा यूजरबेस है। इसकी एक वजह कंपनी की ओर से ऑफर किया जा रहा बड़ा रीचार्ज प्लान्स का पोर्टफोलियो है। यूजर्स अलग-अलग कीमत वाले ढेरों प्लान्स में से चुनाव कर सकते हैं और कई बार ऐसे में सभी प्लान का चुनाव करना आसान नहीं रह जाता। हम आपका काम आसान बनाने के लिए वे तीन प्लान्स लाए हैं, जो बेस्ट वैल्यू ऑफर कर रहे हैं।

बेस्ट वैल्यू वाले प्लान की बात करें तो कंपनी चुनिंदा ऐसे प्लान ऑफर कर रही है, जो डेली डाटा के बजाय केवल अनलिमिटेड वॉइस ऑफर करते हैं। इन प्लान्स के साथ सबसे ज्यादा वैल्यू इसलिए मिलती है क्योंकि इनके लिए रोज आने वाला खर्च सबसे कम है। इन प्लान्स में जितने दिनों की वैलिडिटी दी जा रही है, उस आधार पर रोज का खर्च सबसे कम है। इस तरह ये बेस्ट वैल्यू ऑफर कर रहे हैं।

1748 रुपये वाला Jio प्लान लंबी वैलिडिटी वाला कंपनी का वैल्यू प्लान पूरे 336 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस तरह प्लान में रोज का खर्च 5.2 रुपये के करीब आता है और यह बेस्ट वैल्यू दे रहा है। सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के अलावा इसमें पूरे वैलिडिटी पीरियड के लिए 3600 SMS भी मिल जाते हैं। इसमें JioTV और JioAICloud ऐप्स का ऐक्सेस दिया जा रहा है।

448 रुपये वाला Jio प्लान कंपनी का यह वॉइस ओनली प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ रोज 5.34 रुपये के खर्च पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का फायदा देता है। यूजर्स सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं और कुल 1000 SMS पूरे वैलिडिटी पीरियड के साथ मिल जाते हैं। यह प्लान भी JioTV और JioAICloud का ऐक्सेस देता है।