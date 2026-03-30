गर्मी की लंबी बिजली कटौती से पाएं छुटकारा! Amazon पर मिल रहे हैं ये टॉप-रेटेड Inverter Battery Combos, देखें बेस्ट डील्स
घर के लिए बेहतरीन इन्वर्टर-बैटरी कॉम्बो की तलाश है? Amazon पर Luminous और Exide जैसे टॉप ब्रांड्स पर मिल रहे हैं शानदार डिस्काउंट और लंबी वारंटी वाले दमदार विकल्प। इस गाइड में देखें 2026 के सबसे भरोसेमंद और हाई-बैकअप इन्वर्टर सेट्स की पूरी लिस्ट, जो लंबी बिजली कटौती में भी आपके घर को रखेंगे रोशन।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भारत में गर्मियों के दस्तक देते ही बिजली कटौती की समस्या बढ़ जाती है, ऐसे में घर के लिए एक भरोसेमंद इन्वर्टर और बैटरी कॉम्बो चुनना बेहद जरूरी है। मार्च 2026 की Amazon Electronics Premier League सेल के दौरान Luminous, Microtek, और Exide जैसे दिग्गज ब्रांड्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 900VA का 'Pure Sine Wave' इन्वर्टर और 150Ah की 'Tall Tubular' बैटरी का मेल सबसे सटीक माना जाता है। यह सेटअप न केवल पंखे और लाइट, बल्कि मिक्सर और एलईडी टीवी जैसे संवेदनशील उपकरणों को भी सुरक्षित रखता है।
तकनीक की बात करें तो Luminous Zelio+ सीरीज अपनी स्मार्ट डिस्प्ले और बेस्ट-इन-क्लास बैकअप इंडिकेटर के कारण टॉप पर बनी हुई है। वहीं, जो लोग मेंटेनेंस के झंझट से बचना चाहते हैं, उनके लिए अब Lithium-ion आधारित इन्वर्टर कॉम्बो एक प्रीमियम लेकिन टिकाऊ विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। खरीदारी करते समय कम से कम 36 से 60 महीने की वारंटी वाले मॉडल चुनना बुद्धिमानी है। यदि आप भी इस सीजन में अपने पुराने इन्वर्टर को अपग्रेड करने या नया कॉम्बो खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेज़न के टॉप-रेटेड मॉडल्स की यह लिस्ट आपकी पसंद को आसान बना देगी।
1. Genus MaxiLion 1000 VA Inverter with Upto 12 Year Life Integrated 1280Wh Lithium-Ion Battery for Home Office & Shop
यदि आप अपने घर या ऑफिस के लिए एक ऐसा पावर बैकअप सिस्टम ढूंढ रहे हैं जिसमें बार-बार पानी भरने या भारी-भरकम बैटरी रखने का झंझट न हो, तो Genus MaxiLion 1000 VA एक क्रांतिकारी विकल्प है। यह पारंपरिक इन्वर्टर के मुकाबले काफी आधुनिक है क्योंकि इसमें 1280Wh की लिथियम-आयन बैटरी इनबिल्ट दी गई है। अमेज़न पर Amazon's Choice का टैग प्राप्त यह इन्वर्टर अपनी 12 साल की लंबी संभावित लाइफ और पोर्टेबल डिजाइन के लिए चर्चा में है। 47% की भारी छूट के साथ यह प्रीमियम तकनीक अब आम उपभोक्ताओं के बजट में भी फिट हो रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
जीरो मेंटेनेंस
लंबा जीवनकाल
फास्ट चार्जिंग
कॉम्पैक्ट साइज
स्मार्ट फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
अलग से बड़ी बैटरी नहीं जोड़ सकते
लीड-एसिड ब्रांड्स के मुकाबले कम
2. Luminous Inverter & Battery Combo with Trolley (Zelio+ 1100 Pure Sine Wave 900VA/12V Inverter, Red Charge RC 15000 PRO Short Tubular 120Ah Battery with Trolley) for Home, Office & Shops
यदि आप अपने घर, ऑफिस या दुकान के लिए एक भरोसेमंद और किफायती पावर बैकअप समाधान की तलाश में हैं, तो Luminous Zelio+ 1100 और Red Charge RC 15000 PRO का यह कॉम्बो एक बेहतरीन विकल्प है। वर्तमान में Amazon पर 47% की भारी छूट के साथ उपलब्ध यह सेट न केवल शक्तिशाली इन्वर्टर और टिकाऊ बैटरी प्रदान करता है, बल्कि इसके साथ एक मजबूत ट्रॉली भी मिलती है, जिससे आपका सेटअप व्यवस्थित और सुरक्षित रहता है। Pure Sine Wave तकनीक से लैस यह इन्वर्टर आपके कीमती इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे एलईडी टीवी और फ्रिज को बिना किसी शोर या झटके के चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट डिजिटल डिस्प्ले
उपकरणों की सुरक्षा
कंप्लीट पैकेज
फास्ट चार्जिंग
किफायती कीमत
क्यों खोजें विकल्प
बहुत भारी लोड (जैसे 1 टन एसी) के लिए उपयुक्त नहीं
मेंटेनेंस की जरूरत
थोड़ा भारी
3. Okaya Inverter with Battery Combo for Home,Office & Shops | ATSW1400 12V True Sine Wave Inverter 1150VA with OPTT19054 160Ah Inverter Battery |Warranty: 36 Months(Inverter) & 54 Month(Battery)
यदि आप अपने घर, दुकान या ऑफिस के लिए एक ऐसा पावर बैकअप सिस्टम चाहते हैं जो भीषण गर्मी और लंबी बिजली कटौती में भी हार न माने, तो Okaya ATSW1400 इन्वर्टर और 160Ah बैटरी का यह कॉम्बो एक ठोस विकल्प है। Amazon पर 28% के डिस्काउंट के साथ उपलब्ध यह सेट True Sine Wave तकनीक के साथ आता है, जो आपके उपकरणों को सुरक्षित रखता है। इस कॉम्बो की सबसे बड़ी खूबी इसकी 160Ah की Tall Tubular बैटरी है, जो बाजार में मिलने वाली सामान्य 120Ah या 150Ah बैटरियों के मुकाबले 15-20% अधिक बैकअप प्रदान करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
पैन इंडिया सर्विस
मजबूत बनावट
कम मेंटेनेंस
क्वालिटी सर्टिफिकेशन
ज्यादा बैकअप
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी ज्यादा जगह की जरूरत
ट्रॉली शामिल नहीं
ब्रांड अवेयरनेस
4. Luminous Inverter & Battery Combo for Home, Shop & Office – Eco Volt Neo 850 (700VA/12V) Pure Sine Wave Inverter + Inverlast ILTT 25060 200Ah Tall Tubular Battery| Warranty:36M(Inverter)+60M(Battery)
अगर आपके क्षेत्र में बिजली बहुत लंबे समय के लिए कटती है और आपको एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो घंटों तक बिना थके बैकअप दे सके, तो Luminous Eco Volt Neo 850 और 200Ah Inverlast बैटरी का यह मेल आपके लिए ही बना है। वर्तमान में Amazon पर 23,099 रुपये की विशेष कीमत पर उपलब्ध यह सेट अपनी भारी-भरकम 200Ah Tall Tubular बैटरी के लिए जाना जाता है। Pure Sine Wave तकनीक के साथ आने वाला यह इन्वर्टर न केवल बिजली की बचत करता है, बल्कि आपके घर के पंखे, लाइट और टीवी जैसे उपकरणों को पूरी तरह सुरक्षित और शोर-मुक्त रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल बैकअप क्षमता
लंबी वारंटी
स्मार्ट प्रोटेक्शन
सेंसिटिव डिवाइसेस के लिए बेस्ट
टिकाऊपन
क्यों खोजें विकल्प
बहुत ज्यादा भारी उपकरण नहीं चला सकते
भारी वजन
कीमत मध्यम बजट वाले कॉम्बो से थोड़ी ज्यादा
5. Tata Green Inverter & Battery Combo (Switch ON Pure Sine Wave 850VA/12V Inverter INTT180072 150AH Tall Tubular Inverter Battery) for Home and Office
यदि आप अपने घर या ऑफिस के लिए एक ऐसा पावर बैकअप सिस्टम ढूंढ रहे हैं जिसमें गुणवत्ता और भरोसा दोनों हों, तो Tata Green Switch ON 850VA इन्वर्टर और 150Ah बैटरी का यह कॉम्बो एक ठोस विकल्प है। Amazon पर वर्तमान में 30% के डिस्काउंट के साथ उपलब्ध यह सेट खास तौर पर उन क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया है जहाँ बिजली बार-बार कटती है। Pure Sine Wave तकनीक और टाटा की विश्वसनीयता के साथ आने वाला यह सिस्टम आपके टीवी, पंखे और अन्य संवेदनशील उपकरणों को सुरक्षित रखते हुए लंबा बैकअप सुनिश्चित करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
टाटा का भरोसा
लंबी बैटरी लाइफ
शानदार वारंटी
लो-वोल्टेज चार्जिंग
सेंसिटिव डिवाइसेस के लिए सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
सीमित इन्वर्टर वारंटी
कोई ट्रॉली नहीं
भारी अप्लायंसेज (जैसे बड़ा मिक्सर या प्रेस) चलाने के लिए पर्याप्त नहीं
6. Livguard Inverter & Battery Combo |LG1450i_IT 2048TT |LG1450i - 1100 VA/12V Square Wave Inverter |IT 2048TT 200 Ah with 48 Months Battery Warranty |Reliable for Home, Office and Shop
यदि आप अपने घर या बड़े ऑफिस के लिए एक ऐसा पावर बैकअप सिस्टम चाहते हैं जो घंटों की बिजली कटौती में भी आपके भारी उपकरणों को आसानी से चला सके, तो Livguard LG1450i और 200Ah बैटरी का यह कॉम्बो एक बेहतरीन विकल्प है। वर्तमान में Amazon पर 25,899 रुपये की विशेष कीमत पर उपलब्ध यह सेट अपनी विशाल 200Ah Tall Tubular बैटरी के लिए जाना जाता है। 1100VA क्षमता वाला यह इन्वर्टर न केवल शक्तिशाली है, बल्कि इसमें Dual Mode (UPS और ECO) की सुविधा भी दी गई है, जो कंप्यूटर और लैपटॉप जैसे संवेदनशील उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
जबरदस्त बैकअप
हाई लोड कैपेसिटी
ड्यूल मोड सपोर्ट
यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
Square Wave तकनीक
इंस्टॉलेशन चार्ज अतिरिक्त
सामान्य कॉम्बो से थोड़ी अधिक
7. V-Guard Prime 1150 Pure Sinewave 1000VA Inverter with VT 200 Tall Tubular Battery Combo | High Backup Performance | Tubular Plate Technology | 3-Year Inverter Warranty | 36+24 Months Battery Warranty
यदि आप अपने घर या दुकान के लिए एक ऐसा पावर बैकअप सिस्टम चाहते हैं जो न केवल शक्तिशाली हो बल्कि आपके कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सुरक्षित भी हो, तो V-Guard Prime 1150 और VT 200 बैटरी का यह कॉम्बो एक बेहतरीन प्रीमियम विकल्प है। 1000VA की क्षमता वाला यह Pure Sine Wave इन्वर्टर और 200Ah की विशाल टॉल्ल ट्यूबुलर बैटरी मिलकर सबसे कठिन बिजली कटौती में भी आपके फ्रिज, टीवी और पंखों को घंटों तक चला सकते हैं। इसकी Gravity Builder टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फीचर्स इसे अन्य ब्रांड्स से अलग बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई पावर आउटपुट
सेंसिटिव डिवाइस सुरक्षा
स्मार्ट मेंटेनेंस
बेहतरीन वारंटी
ग्रेविटी बिल्डर
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम कीमत
भारी वजन
सेट के साथ ट्रॉली अलग से लेनी
8. Microtek Inverter with Battery Combo for Home, Office & Shops | Energy Saver New 1225 12V Digital Wave 1100VA + M1603624TT 160Ah Inverter Battery | Warranty: 3Years (Inverter) & 5Years (Battery)
अगर आप अपने घर, ऑफिस या दुकान के लिए एक ऐसा इन्वर्टर ढूंढ रहे हैं जो न केवल बिजली की बचत करे बल्कि लंबी कटौती में भी टिकाऊ बैकअप दे, तो Microtek Energy Saver New 1225 और 160Ah बैटरी का यह कॉम्बो एक स्मार्ट निवेश है। Amazon पर 23,168 रुपये की कीमत में उपलब्ध यह सेट 1100VA की दमदार क्षमता के साथ आता है। इस कॉम्बो की सबसे बड़ी खूबी इसकी Energy Saver तकनीक और 160Ah की टॉल्ल ट्यूबुलर बैटरी है, जिसे खास तौर पर उन क्षेत्रों के लिए बनाया गया है जहाँ बिजली बार-बार कटती है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऊर्जा की बचत
160Ah की बड़ी क्षमता
लंबी वारंटी
फास्ट चार्जिंग
शांत ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
डिजिटल वेव तकनीक
ट्रॉली अलग से लेनी होगी
उचित जगह की आवश्यकता
1. इनवर्टर के लिए सबसे बढ़िया बैटरी कौन सी है?
आज के समय में टॉल ट्यूबुलर बैटरी को इनवर्टर के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। यह लंबी बिजली कटौती में बेहतरीन बैकअप देती है और इसकी उम्र भी साधारण बैटरियों से ज्यादा (5-7 साल) होती है। ब्रांड्स की बात करें तो Luminous, Exide, Okaya और V-Guard की टॉल ट्यूबुलर बैटरियाँ भारत में सबसे भरोसेमंद मानी जाती हैं। अगर आपका बजट अच्छा है और आप मेंटेनेंस (पानी भरना) नहीं चाहते, तो लिथियम-आयन बैटरी एक आधुनिक और प्रीमियम विकल्प है।
2. इनवर्टर बैटरी कितने घंटे में चार्ज होती है?
एक सामान्य इनवर्टर बैटरी को पूरी तरह (0% से 100%) चार्ज होने में औसतन 8 से 12 घंटे का समय लगता है। हालांकि, यह समय आपकी बैटरी की क्षमता (Ah) और इनवर्टर की चार्जिंग करंट (Ampere) पर निर्भर करता है। आधुनिक इनवर्टर में 'फास्ट चार्जिंग' फीचर होता है, जो बैटरी को 6-8 घंटे में भी चार्ज कर सकता है। बैटरी की लाइफ लंबी रखने के लिए इसे धीमी और स्थिर गति से चार्ज करना सबसे अच्छा होता है।
3. बैटरी के 3 मुख्य प्रकार क्या हैं?
इनवर्टर के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली बैटरियाँ इन तीन श्रेणियों में आती हैं:
फ्लैट प्लेट बैटरी : यह सस्ती होती है और कम बिजली कटौती वाले क्षेत्रों के लिए ठीक है, लेकिन इसकी उम्र कम होती है।
ट्यूबलर बैटरी : यह सबसे लोकप्रिय है। यह लंबी बिजली कटौती झेल सकती है और काफी टिकाऊ होती है (इसमें शॉर्ट और टॉल दो वेरिएंट आते हैं)।
एसएमएफ/लिथियम बैटरी : ये सील्ड बैटरियाँ होती हैं जिनमें पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ती। लिथियम बैटरी सबसे हल्की और सबसे तेज चार्ज होने वाली होती है।
4. सबसे अच्छा इन्वर्टर किस कंपनी का है?
भारत में कई दिग्गज कंपनियाँ बेहतरीन इन्वर्टर बनाती हैं, लेकिन आपकी जरूरत के हिसाब से ये टॉप विकल्प हैं,
Luminous (लुमिनस): सबसे ज्यादा बिकने वाला और भरोसेमंद ब्रांड, विशेषकर इनकी Zelio सीरीज।
Microtek (माइक्रोटेक): अपनी मजबूती और बजट-फ्रेंडली मॉडल्स के लिए प्रसिद्ध।
V-Guard (वी-गार्ड): बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और लंबी वारंटी के लिए जाना जाता है।
Genus (जीनस): अगर आप आधुनिक 'लिथियम-आयन' तकनीक वाला सोलर-रेडी इन्वर्टर चाहते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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