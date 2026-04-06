Amazon Deals of the Day, मात्र 20,990 रुपये में खरीदें AI कन्वर्टिबल AC, लिमिटेड पीरियड के लिए है डील

Apr 06, 2026 08:57 pm IST

6-in-1 AI कन्वर्टिबल एयर कंडीशनर मात्र 20,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है, जो स्मार्ट कूलिंग और बिजली की बचत सुनिश्चित करता है। डील्स ऑफ द डे में आप कूपन डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI के जरिए हज़ारों रुपये की अतिरिक्त बचत कर सकते हैं।

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ज़ेब्रोनिक्स ने 2026 में अपने होम अप्लायंसेज और ऑडियो सेगमेंट में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। 'डील्स ऑफ द डे' के तहत 6-इन-1 AI कन्वर्टिबल एयर कंडीशनर मात्र 20,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। यह AC ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर और डाइट मोड जैसी सुविधाओं से लैस है, जो भीषण गर्मी में भी बिजली की भारी बचत सुनिश्चित करता है। स्मार्ट कूलिंग और कूपन डिस्काउंट के साथ यह बजट में एक प्रीमियम अनुभव प्रदान करता है।

ऑडियो सेगमेंट में, Juke Bar 10000 (1100W) और 9900 (725W) जैसे साउंडबार्स Dolby Atmos और DTS X तकनीक के साथ घर को सिनेमा हॉल बना देते हैं। इनमें वायरलेस सबवूफर और सैटेलाइट्स की सुविधा है, जो तारों के झंझट को खत्म करती है। पार्टी के शौकीनों के लिए Thump 700 और Party Fyre 100 जैसे पोर्टेबल स्पीकर्स 120W तक के आउटपुट, RGB लाइट्स और कराओके माइक के साथ आते हैं।

बजट यूजर्स के लिए Juke Bar 9710C और Tono टावर स्पीकर 2,699 रुपये से 16,999 रुपये के बीच बेहतरीन विकल्प हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स पर 50% से 79% तक की भारी छूट, नो-कॉस्ट EMI और बैंक ऑफर्स उपलब्ध हैं, जो इन्हें 2026 की सबसे वैल्यू फॉर मनी डील्स बनाते हैं।

Carrier Ester Edge Gxi छोटे कमरों के लिए एक बेहतरीन और ऊर्जा-कुशल विकल्प है। इसमें Flexicool Inverter Technology दी गई है, जो गर्मी के अनुसार कंप्रेसर की गति को एडजस्ट करती है। इसका सबसे खास फीचर 6-इन-1 कन्वर्टिबल तकनीक है, जो आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कूलिंग क्षमता बदलने और 50% तक बिजली बचाने की सुविधा देती है। इसके अलावा, इसमें हवा को शुद्ध रखने के लिए PM 2.5 फिल्टर और रखरखाव को आसान बनाने के लिए Auto Clean जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं।

Specifications वारंटी 1 साल स्टैंडर्ड + 5 साल PCB + 10 साल कंप्रेसर विशेष फीचर्स स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले, इंस्टा कूल, लीक डिटेक्टर फिल्ट्रेशन ड्यूल फिल्ट्रेशन (HD और PM 2.5 फिल्टर) कन्वर्टिबल मोड 6-इन-1 Flexicool टेक्नोलॉजी कूलिंग क्षमता 3400 वॉट क्यों खरीदें बड़ी बचत स्मार्ट डिस्प्ले टिकाऊ बनावट तेज़ कूलिंग तेज़ कूलिंग कम शोर क्यों खोजें विकल्प 2-way एयर डायरेक्शन कंट्रोल केवल ब्रांड के अधिकृत सर्विस सेंटर

Daikin FTL28U छोटे कमरों (100 वर्ग फुट तक) के लिए एक भरोसेमंद और बजट-फ्रेंडली विकल्प है। यह एसी अपनी Coanda Airflow तकनीक के लिए जाना जाता है, जो ठंडी हवा को सीधे आपके ऊपर फेंकने के बजाय कमरे के हर कोने में समान रूप से फैलाती है। इसमें Power Chill ऑपरेशन दिया गया है, जो भीषण गर्मी में भी कमरे को मिनटों में ठंडा कर देता है। हवा की शुद्धता के लिए इसमें PM 2.5 फिल्टर भी शामिल है।

Specifications वारंटी 1 साल प्रोडक्ट पर + 5 साल कंप्रेसर पर कंडेनसर 100% कॉपर फिल्ट्रेशन एयर प्यूरीफिकेशन और PM 2.5 फिल्टर विशेष फीचर्स कोआंडा एयरफ्लो, पावर चिल, ड्राई मोड, सेल्फ-डायग्नोसिस कूलिंग तकनीक फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर क्यों खरीदें बेहतरीन एयरफ्लो कम शोर टिकाऊपन हाई एम्बिएंट कूलिंग क्यों खोजें विकल्प फिक्स्ड स्पीड स्टार रेटिंग अपडेट

Carrier Ester Edge Gxi (1.5 Ton) मध्यम आकार के कमरों (111 से 150 वर्ग फुट) के लिए एक शक्तिशाली और स्मार्ट कूलिंग समाधान है। इसमें Flexicool Inverter Technology दी गई है, जो न केवल कमरे को जल्दी ठंडा करती है बल्कि ऊर्जा की खपत को भी बुद्धिमानी से नियंत्रित करती है। इसकी 6-इन-1 कन्वर्टिबल क्षमता आपको कूलिंग को अपनी पसंद के अनुसार एडजस्ट करने की सुविधा देती है, जिससे आप 50% तक बिजली बचा सकते हैं। हवा को साफ रखने के लिए इसमें उच्च घनत्व वाले HD और PM 2.5 फिल्टर्स का उपयोग किया गया है।

Specifications वारंटी 1 साल स्टैंडर्ड + 5 साल PCB + 10 साल कंप्रेसर पर फिल्ट्रेशन ड्यूल फिल्ट्रेशन तकनीक विशेष फीचर्स: स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले, Insta Cool (तेज़ कूलिंग के लिए), और ऑटो क्लीन्ज़र कंडेनसर 100% कॉपर कंडेनसर कॉइल, Anti-Corrosion Blue Coating के साथ कूलिंग पावर 4800 वॉट क्यों खरीदें शानदार डिस्काउंट स्मार्ट फीचर्स टिकाऊपन फास्ट कूलिंग क्यों खोजें विकल्प 2-way एयर डायरेक्शन कंट्रोल इन्स्टालेशन केवल अधिकृत ब्रांड प्रतिनिधियों द्वारा ही

Carrier Ester Edge Gxi (1.5 Ton, 5 Star) मध्यम आकार के कमरों (111-150 वर्ग फुट) के लिए एक प्रीमियम और अत्यधिक ऊर्जा-कुशल विकल्प है। इसकी Flexicool Inverter तकनीक न केवल गर्मी के अनुसार कूलिंग को एडजस्ट करती है, बल्कि आपको 6-इन-1 कन्वर्टिबल मोड के माध्यम से कूलिंग क्षमता को नियंत्रित करने की सुविधा भी देती है। 5 स्टार रेटिंग के साथ, यह सालाना मात्र 663.31 यूनिट बिजली की खपत करता है, जो इसे लंबी अवधि के उपयोग के लिए बहुत ही किफायती बनाता है।

Specifications वारंटी 1 साल प्रोडक्ट + 5 साल PCB + 10 साल कंप्रेसर फिल्ट्रेशन HD और PM 2.5 फिल्टर के साथ ड्यूल फिल्ट्रेशन विशेष फीचर्स स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले, इंस्टा कूल, ऑटो क्लीन्ज़र बिजली खपत 663.31 यूनिट प्रति वर्ष क्यों खरीदें अधिकतम बचत स्मार्ट मॉनिटरिंग मजबूत बनावट क्विक कूलिंग क्यों खोजें विकल्प महंगा एयर स्विंग 2-way एयर डायरेक्शन कुछ यूज़र्स को सीमित

LG 1.5 Ton 5 Star AI Convertible 6-in-1 AC मध्यम आकार के कमरों (111-150 वर्ग फुट) के लिए एक प्रीमियम और अत्यधिक टिकाऊ विकल्प है। इसमें DUAL Inverter Compressor तकनीक दी गई है जो पारंपरिक एसी के मुकाबले तेज़ी से ठंडा करती है और बहुत कम शोर (31 dB) करती है। इसका VIRAAT Mode भीषण गर्मी में भी 110% कूलिंग क्षमता पर काम करने की अनुमति देता है, जबकि 4 Way Swing कमरे के हर कोने में समान रूप से हवा पहुँचाता है।

Specifications वारंटी 1 साल कॉम्प्रेहेंसिव + 5 साल PCB + 10 साल कंप्रेसर विशेष फीचर्स VIRAAT मोड, ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन, ADC सेंसर फिल्ट्रेशन HD फिल्टर एयर स्विंग 4 Way Swing क्यों खरीदें बंपर डिस्काउंट अत्यधिक टिकाऊ बेहतरीन कूलिंग स्मार्ट डायग्नोसिस क्यों खोजें विकल्प रेटिंग अपडेट शुरुआती कीमत थोड़ी अधिक

Lloyd 0.8 Ton 3 Star Inverter AC छोटे कमरों (90 वर्ग फुट तक) के लिए एक बेहद किफायती और स्मार्ट विकल्प है। इसमें 6-इन-1 कन्वर्टिबल तकनीक दी गई है, जो आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कूलिंग क्षमता को 30% से 110% तक एडजस्ट करने की सुविधा देती है। यह एसी भीषण गर्मी (52°C तक) में भी प्रभावी ढंग से काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसमें हवा की शुद्धता के लिए Anti-Viral + PM 2.5 फिल्टर दिया गया है।

Specifications वारंटी 1 साल प्रोडक्ट + 5 साल PCB + 10 साल कंप्रेसर विशेष फीचर्स गोल्डन फिन इवेपोरेटर, टर्बो कूल, हिडन LED डिस्प्ले फिल्ट्रेशन एंटी-वायरल + PM 2.5 एयर फिल्टर एयर स्विंग स्मार्ट 4-Way स्विंग कन्वर्टिबल मोड 6-इन-1 क्यों खरीदें शानदार बचत टिकाऊपन स्मार्ट अलर्ट शानदार एयर थ्रो क्यों खोजें विकल्प केवल बहुत छोटे कमरों के लिए उपयुक्त 3 स्टार रेटिंग

Voltas 1.4 Ton 3 Star Inverter AC मध्यम आकार के कमरों (111-150 वर्ग फुट) के लिए अमेजन का #1 Best Seller एसी है। इसमें 4-इन-1 एडजस्टेबल मोड दिया गया है, जो आपको अपनी कूलिंग आवश्यकताओं के अनुसार क्षमता को बदलने की सुविधा देता है। यह एसी विशेष रूप से भारतीय गर्मियों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो 52°C के अत्यधिक तापमान में भी प्रभावी कूलिंग सुनिश्चित करता है।

Specifications विशेष फीचर्स टर्बो कूल, सेल्फ-डायग्नोसिस, स्लीप मोड वारंटी 5 साल कॉम्प्रेहेंसिव + 10 साल कंप्रेसर पर फिल्ट्रेशन एंटी-डस्ट फिल्टर और एंटी-माइक्रोबियल कोटिंग कंडेंसर 100% कॉपर कॉइल क्यों खरीदें बेहतरीन बचत शानदार वारंटी हाई एम्बिएंट कूलिंग क्यों खोजें विकल्प शोर का स्तर थोड़ा अधिक रेटिंग अपडेट

IFB Silver Plus Smart Series एक आधुनिक और स्मार्ट एयर कंडीशनर है जो In-built Wi-Fi के साथ आता है। इसे आप IFB स्मार्ट होम ऐप या वॉयस असिस्टेंट (Alexa/Google) के जरिए कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 8-इन-1 फ्लेक्सी मोड और HD कंप्रेसर है, जो 55°C जैसी भीषण गर्मी में भी कमरे को तेजी से ठंडा करने में सक्षम है।

Specifications शांतिपूर्ण नींद केवल 35 dB का शोर स्तर अत्यधिक टिकाऊ आंतरिक पुर्जों पर Nano Tek Coating तेज़ कूलिंग Dual Gold Fin क्यों खरीदें शानदार डिस्काउंट स्मार्ट कनेक्टिविटी तेज़ कूलिंग अत्यधिक टिकाऊ क्यों खोजें विकल्प रेटिंग अपडेट सर्विस नेटवर्क थोड़ा सीमित

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