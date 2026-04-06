Amazon Deals of the Day, मात्र 20,990 रुपये में खरीदें AI कन्वर्टिबल AC, लिमिटेड पीरियड के लिए है डील
6-in-1 AI कन्वर्टिबल एयर कंडीशनर मात्र 20,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है, जो स्मार्ट कूलिंग और बिजली की बचत सुनिश्चित करता है। डील्स ऑफ द डे में आप कूपन डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI के जरिए हज़ारों रुपये की अतिरिक्त बचत कर सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
ज़ेब्रोनिक्स ने 2026 में अपने होम अप्लायंसेज और ऑडियो सेगमेंट में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। 'डील्स ऑफ द डे' के तहत 6-इन-1 AI कन्वर्टिबल एयर कंडीशनर मात्र 20,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। यह AC ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर और डाइट मोड जैसी सुविधाओं से लैस है, जो भीषण गर्मी में भी बिजली की भारी बचत सुनिश्चित करता है। स्मार्ट कूलिंग और कूपन डिस्काउंट के साथ यह बजट में एक प्रीमियम अनुभव प्रदान करता है।
ऑडियो सेगमेंट में, Juke Bar 10000 (1100W) और 9900 (725W) जैसे साउंडबार्स Dolby Atmos और DTS X तकनीक के साथ घर को सिनेमा हॉल बना देते हैं। इनमें वायरलेस सबवूफर और सैटेलाइट्स की सुविधा है, जो तारों के झंझट को खत्म करती है। पार्टी के शौकीनों के लिए Thump 700 और Party Fyre 100 जैसे पोर्टेबल स्पीकर्स 120W तक के आउटपुट, RGB लाइट्स और कराओके माइक के साथ आते हैं।
बजट यूजर्स के लिए Juke Bar 9710C और Tono टावर स्पीकर 2,699 रुपये से 16,999 रुपये के बीच बेहतरीन विकल्प हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स पर 50% से 79% तक की भारी छूट, नो-कॉस्ट EMI और बैंक ऑफर्स उपलब्ध हैं, जो इन्हें 2026 की सबसे वैल्यू फॉर मनी डील्स बनाते हैं।
1. Carrier 1 Ton 3 Star,New Star rated, Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Smart Energy Display, Insta Cool, Auto Clean, PM 2.5 Filter, ESTER EDGE Gxi-CAI12EE3R36F0, White)
Carrier Ester Edge Gxi छोटे कमरों के लिए एक बेहतरीन और ऊर्जा-कुशल विकल्प है। इसमें Flexicool Inverter Technology दी गई है, जो गर्मी के अनुसार कंप्रेसर की गति को एडजस्ट करती है। इसका सबसे खास फीचर 6-इन-1 कन्वर्टिबल तकनीक है, जो आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कूलिंग क्षमता बदलने और 50% तक बिजली बचाने की सुविधा देती है। इसके अलावा, इसमें हवा को शुद्ध रखने के लिए PM 2.5 फिल्टर और रखरखाव को आसान बनाने के लिए Auto Clean जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी बचत
स्मार्ट डिस्प्ले
टिकाऊ बनावट
तेज़ कूलिंग
तेज़ कूलिंग
कम शोर
क्यों खोजें विकल्प
2-way एयर डायरेक्शन कंट्रोल
केवल ब्रांड के अधिकृत सर्विस सेंटर
2. Daikin 0.8 Ton 3 Star, Fixed Speed Split AC (Copper, PM 2.5 Filter, 2022 Model, FTL28U, White)
Daikin FTL28U छोटे कमरों (100 वर्ग फुट तक) के लिए एक भरोसेमंद और बजट-फ्रेंडली विकल्प है। यह एसी अपनी Coanda Airflow तकनीक के लिए जाना जाता है, जो ठंडी हवा को सीधे आपके ऊपर फेंकने के बजाय कमरे के हर कोने में समान रूप से फैलाती है। इसमें Power Chill ऑपरेशन दिया गया है, जो भीषण गर्मी में भी कमरे को मिनटों में ठंडा कर देता है। हवा की शुद्धता के लिए इसमें PM 2.5 फिल्टर भी शामिल है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन एयरफ्लो
कम शोर
टिकाऊपन
हाई एम्बिएंट कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
फिक्स्ड स्पीड
स्टार रेटिंग अपडेट
3. Carrier 1.5 Ton 3 Star, New Star rated, Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Smart Energy Display, Insta Cool, Auto Clean, PM 2.5 Filter, ESTER EDGE Gxi-CAI18EE3R36F0, White)
Carrier Ester Edge Gxi (1.5 Ton) मध्यम आकार के कमरों (111 से 150 वर्ग फुट) के लिए एक शक्तिशाली और स्मार्ट कूलिंग समाधान है। इसमें Flexicool Inverter Technology दी गई है, जो न केवल कमरे को जल्दी ठंडा करती है बल्कि ऊर्जा की खपत को भी बुद्धिमानी से नियंत्रित करती है। इसकी 6-इन-1 कन्वर्टिबल क्षमता आपको कूलिंग को अपनी पसंद के अनुसार एडजस्ट करने की सुविधा देती है, जिससे आप 50% तक बिजली बचा सकते हैं। हवा को साफ रखने के लिए इसमें उच्च घनत्व वाले HD और PM 2.5 फिल्टर्स का उपयोग किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार डिस्काउंट
स्मार्ट फीचर्स
टिकाऊपन
फास्ट कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
2-way एयर डायरेक्शन कंट्रोल
इन्स्टालेशन केवल अधिकृत ब्रांड प्रतिनिधियों द्वारा ही
4. Carrier 1.5 Ton 5 Star, New Star rated, Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Smart Energy Display, Insta Cool, Auto Clean and PM 2.5 Filter, ESTER EDGE Gxi-CAI18EE5R36F0, White)
Carrier Ester Edge Gxi (1.5 Ton, 5 Star) मध्यम आकार के कमरों (111-150 वर्ग फुट) के लिए एक प्रीमियम और अत्यधिक ऊर्जा-कुशल विकल्प है। इसकी Flexicool Inverter तकनीक न केवल गर्मी के अनुसार कूलिंग को एडजस्ट करती है, बल्कि आपको 6-इन-1 कन्वर्टिबल मोड के माध्यम से कूलिंग क्षमता को नियंत्रित करने की सुविधा भी देती है। 5 स्टार रेटिंग के साथ, यह सालाना मात्र 663.31 यूनिट बिजली की खपत करता है, जो इसे लंबी अवधि के उपयोग के लिए बहुत ही किफायती बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अधिकतम बचत
स्मार्ट मॉनिटरिंग
मजबूत बनावट
क्विक कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
महंगा
एयर स्विंग 2-way एयर डायरेक्शन कुछ यूज़र्स को सीमित
5. LG 1.5 Ton 5 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with Anti-Virus Protection, US-Q19YNZE3, White)
LG 1.5 Ton 5 Star AI Convertible 6-in-1 AC मध्यम आकार के कमरों (111-150 वर्ग फुट) के लिए एक प्रीमियम और अत्यधिक टिकाऊ विकल्प है। इसमें DUAL Inverter Compressor तकनीक दी गई है जो पारंपरिक एसी के मुकाबले तेज़ी से ठंडा करती है और बहुत कम शोर (31 dB) करती है। इसका VIRAAT Mode भीषण गर्मी में भी 110% कूलिंग क्षमता पर काम करने की अनुमति देता है, जबकि 4 Way Swing कमरे के हर कोने में समान रूप से हवा पहुँचाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बंपर डिस्काउंट
अत्यधिक टिकाऊ
बेहतरीन कूलिंग
स्मार्ट डायग्नोसिस
क्यों खोजें विकल्प
रेटिंग अपडेट
शुरुआती कीमत थोड़ी अधिक
6. Lloyd 0.8 Ton 3 Star Inverter Split AC (6 in 1 Convertible, Cools Even at 52°C, 100% Copper, Anti-Viral + PM 2.5 Filter, White with Silver Deco Strip, GLS09I3FOASR)
Lloyd 0.8 Ton 3 Star Inverter AC छोटे कमरों (90 वर्ग फुट तक) के लिए एक बेहद किफायती और स्मार्ट विकल्प है। इसमें 6-इन-1 कन्वर्टिबल तकनीक दी गई है, जो आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कूलिंग क्षमता को 30% से 110% तक एडजस्ट करने की सुविधा देती है। यह एसी भीषण गर्मी (52°C तक) में भी प्रभावी ढंग से काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसमें हवा की शुद्धता के लिए Anti-Viral + PM 2.5 फिल्टर दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बचत
टिकाऊपन
स्मार्ट अलर्ट
शानदार एयर थ्रो
क्यों खोजें विकल्प
केवल बहुत छोटे कमरों के लिए उपयुक्त
3 स्टार रेटिंग
7. Voltas 173V CAE 1.4 ton 3 star inverter Split AC| 4-IN-1 Adjustable mode | Energy Efficient | High ambient Cooling-cools even at 52°C| Anti dust filter with Anti-microbial coating| Copper Coil| White
Voltas 1.4 Ton 3 Star Inverter AC मध्यम आकार के कमरों (111-150 वर्ग फुट) के लिए अमेजन का #1 Best Seller एसी है। इसमें 4-इन-1 एडजस्टेबल मोड दिया गया है, जो आपको अपनी कूलिंग आवश्यकताओं के अनुसार क्षमता को बदलने की सुविधा देता है। यह एसी विशेष रूप से भारतीय गर्मियों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो 52°C के अत्यधिक तापमान में भी प्रभावी कूलिंग सुनिश्चित करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन बचत
शानदार वारंटी
हाई एम्बिएंट कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
शोर का स्तर थोड़ा अधिक
रेटिंग अपडेट
8. IFB Model Silver Plus Smart Series 1.5 Ton 5 Star In-built Wifi Split AC with HD Compressor, AI, Dual Gold Fin & 8-in-1 Flexi Mode - White (CI185SL22SGN1, Copper Condenser)
IFB Silver Plus Smart Series एक आधुनिक और स्मार्ट एयर कंडीशनर है जो In-built Wi-Fi के साथ आता है। इसे आप IFB स्मार्ट होम ऐप या वॉयस असिस्टेंट (Alexa/Google) के जरिए कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 8-इन-1 फ्लेक्सी मोड और HD कंप्रेसर है, जो 55°C जैसी भीषण गर्मी में भी कमरे को तेजी से ठंडा करने में सक्षम है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार डिस्काउंट
स्मार्ट कनेक्टिविटी
तेज़ कूलिंग
अत्यधिक टिकाऊ
क्यों खोजें विकल्प
रेटिंग अपडेट
सर्विस नेटवर्क थोड़ा सीमित
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर 'एफिलिएट कंटेंट' सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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