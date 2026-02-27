अब स्मार्ट प्रिंटिंग आपके बजट में, वाई-फाई वाले बेस्ट इंक टैंक प्रिंटर पर अमेजन पर मची है लूट

Follow Us on

Feb 27, 2026 07:40 pm IST

अमेज़न पर वाई-फाई वाले बेहतरीन Ink Tank Printers पर भारी छूट मिल रही है, जो घर और ऑफिस के लिए किफायती और स्मार्ट प्रिंटिंग का विकल्प देते हैं। कम लागत और हाई-स्पीड प्रिंटिंग वाले इन टॉप ब्रांडेड प्रिंटर्स को आप अब 15,000 रुपए से भी कम बजट में अपना बना सकते हैं।

आज के डिजिटल युग में, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो या घर से ऑफिस का काम, एक भरोसेमंद प्रिंटर की ज़रूरत हर घर में होती है। अगर आप भी पुराने कार्ट्रिज वाले प्रिंटर और बार-बार इंक खत्म होने की समस्या से परेशान हैं, तो अमेज़न पर चल रही लेटेस्ट सेल आपके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। इस समय HP, Epson और Canon जैसे दिग्गज ब्रांड्स के वाई-फाई वाले Ink Tank Printers पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है।

इन प्रिंटर्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी बेहद कम प्रिंटिंग लागत है। जहाँ साधारण प्रिंटर में एक पेज का खर्च रुपयों में आता है, वहीं इन इंक टैंक प्रिंटर्स की मदद से आप मात्र 10 से 15 पैसे प्रति पेज में प्रिंट निकाल सकते हैं। इसकी बड़ी इंक बॉटल्स एक बार भरने पर हज़ारों पेजों का बैकअप देती हैं, जो छात्रों और छोटे बिजनेस मालिकों के लिए वरदान साबित हो रही हैं।

स्मार्ट कनेक्टिविटी के कारण, अब आपको प्रिंट देने के लिए लैपटॉप या तारों के झंझट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से प्रिंट कमांड दे सकते हैं। 15,000 रुपए के अंदर आने वाले ये प्रिंटर न केवल हाई-स्पीड प्रिंटिंग देते हैं, बल्कि बेहतरीन स्कैनर और फोटो कॉपी की सुविधा से भी लैस हैं। अगर आप भी अपने होम-ऑफिस को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो अमेजन की इस लूट डील का फायदा उठाने में देर न करें।

Epson L3211 एक All-in-One इंक टैंक प्रिंटर है जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों काम कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी Heat-Free Technology है, जो बिजली कम खर्च करती है और प्रिंटर की लाइफ बढ़ाती है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन आपके छोटे से डेस्क पर भी आसानी से फिट हो जाता है।

Specifications वारंटी 1 साल या 30,000 पेज वजन 5.6 किलोग्राम पेज सपोर्ट A4, A5, A6, B5, C6, DL प्रिंट स्पीड 33 ppm (ब्लैक) / 15 ppm (कलर) प्रिंट रेजोल्यूशन 5760 x 1440 dpi कनेक्टिविटी USB क्यों खरीदें अत्यधिक किफायती Heat-Free Technology स्पिल-फ्री रिफिलिंग हाई रेजोल्यूशन क्यों खोजें विकल्प Wi-Fi की कमी इंस्टॉलेशन शुल्क ऑटो-डुप्लेक्स नहीं

यह प्रिंटर विशेष रूप से उन यूज़र्स के लिए बनाया गया है जिनके पास जगह की कमी है। इसका स्मॉल फुटप्रिंट डिज़ाइन इसे किसी भी छोटे डेस्क पर फिट होने में मदद करता है। इसमें Front Access Ink Tank दिया गया है, जिससे आप सामने से ही इंक लेवल देख सकते हैं और बिना गंदगी फैलाए इंक भर सकते हैं।

Specifications वारंटी 1 साल की वारंटी मोबाइल ऐप Mobile Connect App के साथ कम्पैटिबल डिज़ाइन कॉम्पैक्ट (390mm चौड़ाई) - जगह बचाने वाला प्रिंट स्पीड 16 ipm (Black) / 9 ipm (Colour) कनेक्टिविटी Dual Band Wi-Fi, Airprint, Wireless Direct, USB 2.0 क्यों खरीदें स्मार्ट वाई-फाई फ्रंट रिफिल सिस्टम नया 2025 मॉडल शानदार पेज यील्ड क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज़्यादा कलर प्रिंटिंग की स्पीड (9-15 ppm) फोटो प्रिंटिंग के लिए औसत

HP Smart Tank 525 एक ऑल-इन-वन प्रिंटर है जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा देता है। इसमें एक समर्पित ID Copy बटन दिया गया है, जो आधार कार्ड या लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करने के काम को बहुत आसान बना देता है। इसका 'लाइट ब्लू' कलर और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन आपके डेस्क को एक आधुनिक लुक देता है।

Specifications कनेक्टिविटी केवल USB 2.0 प्रिंट स्पीड 30 ppm (Black) / 24 ppm (Colour) - काफी तेज़ इंक यील्ड बॉक्स में 6,000 ब्लैक और 6,000 कलर पेज रेजोल्यूशन 4800 x 1200 dpi तक वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें शानदार प्रिंट स्पीड लो-इंक सेंसर स्मार्ट गाइडेड बटन्स बेहतरीन फोटो क्वालिटी ID Copy बटन क्यों खोजें विकल्प वाई-फाई नहीं औसत रेटिंग मैनुअल टू-साइड प्रिंटिंग

Canon G2730 एक All-in-One (प्रिंट, स्कैन, कॉपी) इंक टैंक प्रिंटर है, जिसे खास तौर पर घरेलू उपयोग और छोटे ऑफिस के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर आप बच्चों के प्रोजेक्ट्स या अपनी फोटोज़ प्रिंट करना चाहते हैं, तो Canon की कलर तकनीक और Borderless Printing इसे सबसे अलग बनाती है।

Specifications प्रिंट रेजोल्यूशन 4800 x 1200 dpi स्पीड 11 ipm (Black) / 6 ipm (Colour) पेपर थिकनेस 64 से 275 GSM तक कनेक्टिविटी केवल USB 2.0 वारंटी 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी क्यों खरीदें लंबी वारंटी फोटो प्रिंटिंग के लिए बेस्ट बॉर्डरलेस प्रिंटिंग किफायती इंक क्यों खोजें विकल्प Wi-Fi की कमी कम स्पीड रेगुलर वेरिएंट के मुकाबले थोड़ी कम इंक

Epson L130 एक Single Function प्रिंटर है, जिसका मतलब है कि यह केवल प्रिंट कर सकता है (इसमें स्कैनर नहीं है)। यदि आपके पास पहले से ही एक स्कैनर है या आप मोबाइल ऐप्स से स्कैन करना पसंद करते हैं, तो यह प्रिंटर आपके पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। यह बहुत ही हल्का और कॉम्पैक्ट है।

Specifications वजन 2.69 किलोग्राम प्रिंट रेजोल्यूशन 5760 x 1440 dpi प्रिंट स्पीड 27 ppm (Black) / 15 ppm (Colour) कनेक्टिविटी केवल USB 2.0 क्यों खरीदें सबसे सस्ता विकल्प बेहतरीन प्रिंट क्वालिटी स्पेस सेवर कम मेंटेनेंस क्यों खोजें विकल्प स्कैनर नहीं है Wi-Fi नहीं भारी काम के लिए थोड़ी कम

HP Smart Tank 529 एक मल्टीफंक्शनल प्रिंटर है जिसे घर और छोटे ऑफिस की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों काम बखूबी करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी प्रिंटिंग स्पीड है, जो इस बजट के अन्य प्रिंटर्स के मुकाबले काफी बेहतर है।

Specifications कनेक्टिविटी केवल USB 2.0 प्रिंट स्पीड 30 ppm (Black) / 24 ppm (Colour) - बहुत तेज़ इंक यील्ड बॉक्स में 4,000 ब्लैक और 6,000 कलर पेज तक वजन 5.03 किलोग्राम सपोर्ट 12x7 वॉइस सपोर्ट और 24x7 चैट सपोर्ट क्यों खरीदें सुपर फास्ट स्पीड बेहतरीन इंक मैनेजमेंट कस्टमर सपोर्ट मजबूत बनावट किफायती क्यों खोजें विकल्प वाई-फाई नहीं सेटअप थोड़ा कठिन इंस्टॉलेशन charge

Brother DCP-T436W एक All-in-One Wireless इंक टैंक प्रिंटर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Dual Band Wi-Fi और Free Installation है। अक्सर प्रिंटर्स के साथ इंस्टॉलेशन के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ कंपनी खुद मदद करती है।

Specifications कलर एलिगेंट व्हाइट मोबाइल ऐप Brother Mobile Connect पेपर ट्रे 150 शीट्स इंक यील्ड 7,500 ब्लैक / 5,000 कलर पेज प्रिंट स्पीड 27 ppm (Black) / 11 ppm (Colour) कनेक्टिविटी Dual Band Wi-Fi, USB, Email Print फंक्शन प्रिंट, स्कैन और कॉपी क्यों खरीदें वाई-फाई की सुविधा बड़ी पेपर ट्रे मुफ्त इंस्टॉलेशन बेहतरीन फोटो क्वालिटी

1. इंकजेट प्रिंटर क्या काम करता है? इंकजेट प्रिंटर का मुख्य काम डिजिटल इमेज या टेक्स्ट को कागज पर उतारना है।

तकनीक: यह कागज पर स्याही की बहुत छोटी बूंदों की बौछार करके प्रिंट करता है।

उपयोग: यह विशेष रूप से कलर फोटो, ग्राफिक्स और हाई-क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। घरों और छोटे ऑफिसों में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है क्योंकि यह रंगीन फोटो बहुत शानदार प्रिंट करता है।

2. प्रिंटर क्या है? प्रिंटर के प्रकार को समझाइए। प्रिंटर क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर या मोबाइल में मौजूद सॉफ्ट कॉपी (डिजिटल डेटा) को हार्ड कॉपी में बदलता है।

प्रिंटर के मुख्य प्रकार: इम्पैक्ट प्रिंटर : ये पुराने समय के प्रिंटर हैं जो टाइपराइटर की तरह कागज पर चोट करके प्रिंट करते हैं। उदाहरण: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।

नॉन-इम्पैक्ट प्रिंटर: ये आधुनिक प्रिंटर हैं जो बिना शोर किए लेजर या इंक तकनीक से प्रिंट करते हैं। उदाहरण: इंकजेट, लेजर और इंक टैंक प्रिंटर।

3. प्रिंटर को कितने भागों में बांटा गया है? प्रिंटिंग तकनीक के आधार पर प्रिंटर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है,

कैरेक्टर/लाइन प्रिंटर: जो एक बार में एक अक्षर या एक लाइन प्रिंट करते हैं (जैसे पुराने ऑफिस के प्रिंटर)।

पेज प्रिंटर: जो एक बार में पूरा पेज प्रिंट कर देते हैं। आधुनिक लेजर प्रिंटर इसी श्रेणी में आते हैं।

अगर हम उपयोग के आधार पर देखें, तो आज के प्रिंटर्स को इन भागों में देखा जाता है:

Single Function: जो केवल प्रिंट करते हैं (जैसे Epson L130)।

Multi-Function: जो प्रिंट, स्कैन और फोटोकॉपी तीनों करते हैं।

4. मल्टीफंक्शन प्रिंटर क्या है? मल्टीफंक्शन प्रिंटर को All-in-One प्रिंटर भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक ही मशीन में कई मशीनों का काम करता है,

प्रिंटर: कंप्यूटर से प्रिंट निकालना।

स्कैनर: कागज के डॉक्यूमेंट को डिजिटल फोटो बनाकर कंप्यूटर में सेव करना।

फोटोकॉपी: किसी डॉक्यूमेंट की तुरंत दूसरी कॉपी निकालना।

फैक्स: कुछ मॉडल्स में फैक्स भेजने की सुविधा भी होती है।

फायदा: इससे पैसे और जगह दोनों की बचत होती है क्योंकि आपको अलग से स्कैनर या फोटोकॉपी मशीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती।

