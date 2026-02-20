Best Induction Cooktop 2026, बिजली बचाएं और तेज खाना बनाएं, देखें टॉप डील्स
Amazon पर मिल रहे ये लेटेस्ट इंडक्शन कुकटॉप गैस के मुकाबले खाना दोगुना तेज़ी से बनाते हैं और बिजली की भी भारी बचत करते हैं। मात्र 1099 रुपये की शुरुआती कीमत और स्मार्ट फीचर्स के साथ, ये 2026 की सबसे बेहतरीन पैसा वसूल किचन डील्स साबित हो रही हैं।
साल 2026 में गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बीच इंडक्शन कुकटॉप भारतीय रसोई की पहली पसंद बन गए हैं। ये न केवल खाना पकाने की प्रक्रिया को 50% तक तेज़ कर देते हैं, बल्कि ऊर्जा की बचत करने में भी बेहद सक्षम हैं। Amazon पर फिलहाल Pigeon, Prestige, Philips और Bajaj जैसे दिग्गज ब्रांड्स पर भारी छूट मिल रही है, जिससे इनकी शुरुआती कीमत मात्र 1,099 रुपये से शुरू होती है।
इन आधुनिक कुकटॉप्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी Energy Efficiency और सुरक्षा फीचर्स हैं। 1800W से 2100W की पावर क्षमता वाले ये चूल्हे ऑटो-कट और वोल्टेज रेगुलेटर जैसे फीचर्स के साथ आते हैं, जो बिजली के झटकों और ओवरहीटिंग से सुरक्षा प्रदान करते हैं। भारतीय खाना पकाने की आदतों को ध्यान में रखते हुए, इनमें डोसा, इडली, करी और चपाती के लिए विशेष प्रीसेट मेनू दिए गए हैं, जो एक बटन दबाते ही सही तापमान सेट कर देते हैं।
यदि आप बजट विकल्प की तलाश में हैं, तो Pigeon Cruise एक बेहतरीन डील है, जबकि प्रीमियम अनुभव और सुपरफास्ट कुकिंग के लिए Philips 2100W सबसे भरोसेमंद विकल्प माना जा रहा है। कुल मिलाकर, 2026 में ये इंडक्शन स्टोव न केवल आपके समय और पैसे की बचत करते हैं, बल्कि आपकी रसोई को एक आधुनिक और सुरक्षित लुक भी प्रदान करते हैं।
1. Longway Elite Plus IC 2000 Watt Induction Cooktop with Auto Shut-Off & Over-Heat Protection With 8 Cooking Mode & BIS Approved | 1-Year Warranty | (Black, Push Button)
Longway का यह Elite Plus मॉडल उन ग्राहकों के लिए एक जबरदस्त विकल्प है जो कम कीमत में अधिक पावर चाहते हैं। Amazon पर 63% की भारी छूट के बाद यह मात्र 1,099 रुपये में उपलब्ध है। 1,100 रुपये से कम कीमत में 2000 वॉट की क्षमता और 2 साल की वारंटी इसे इस सेगमेंट का सबसे प्रतिस्पर्धी प्रोडक्ट बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई पावर (2000W)
अत्यधिक किफायती
सुरक्षा का भरोसा
लंबी वारंटी
कॉम्पैक्ट डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
टच पैनल के बजाय पुश बटन
सर्विस नेटवर्क उतना बड़ा नहीं
2. Cadlec CookEase 2000W Induction Cooktop | 8 Cooking Modes, Auto Shut-Off, Over-Heat Protection, LED Display, BIS Approved, 2-Year Warranty | Black
अगर आप एक ऐसे इंडक्शन चूल्हे की तलाश में हैं जो देखने में आधुनिक हो और प्रदर्शन में दमदार, तो Cadlec CookEase एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon पर 59% की भारी छूट के बाद यह 1,299 रुपये में उपलब्ध है। पिछले महीने में 1,000 से अधिक लोगों ने इसे खरीदा है, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। यह छोटे परिवारों, ऑफिस या बैचलर्स के लिए एक परफेक्ट पोर्टेबल कुकिंग सॉल्यूशन है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम ग्लास टॉप
शॉक-प्रूफ और रस्ट-प्रूफ
स्मार्ट प्रीसेट बटन्स
कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल
बेहतर ग्राहक रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
कूलिंग फैन थोड़ा शोर कर सकता है
तिरिक्त 1 साल की वारंटी पाने के लिए आपको डिलीवरी के 10 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करना
3. PHILIPS Viva Collection HD4938/01 2100-Watt Glass Induction Cooktop with Sensor Touch (Black)
अगर आप बजट ब्रांड्स से ऊपर उठकर एक भरोसेमंद, स्टाइलिश और हाई-टेक इंडक्शन चूल्हा चाहते हैं, तो Philips HD4938/01 गोल्ड स्टैंडर्ड है। Amazon पर यह 4,399 रुपये में उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका फुल ग्लास पैनल और सेंसर टच बटन हैं, जो इसे न केवल इस्तेमाल में आसान बनाते हैं बल्कि आपकी रसोई को एक अल्ट्रा-मॉडर्न लुक भी देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपरफास्ट कुकिंग
24-घंटे प्रीसेट टाइमर
सेंसर टच कंट्रोल
प्रीमियम फिनिश
क्यों खोजें विकल्प
महंगा
4. Pigeon by Stovekraft Cruise 1800 watt Induction Cooktop With Crystal Glass,7 Segments LED Display, Auto Switch Off - Black
यह Cruise मॉडल भारतीय घरों की पहली पसंद बना हुआ है। Amazon पर 56% की छूट के बाद यह मात्र 1,399 रुपये में उपलब्ध है। पिछले महीने में 8,000 से अधिक लोगों ने इसे खरीदा है और इसे 74,000 से ज्यादा रिव्यूज मिले हैं। अगर आप एक ऐसा इंडक्शन चाहते हैं जो सस्ता हो, टिकाऊ हो और जिसका सर्विस नेटवर्क पूरे भारत में फैला हो, तो यह आपके लिए बेस्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
1 बेस्ट सेलर
स्मार्ट टाइमर
अत्यधिक टिकाऊ
लंबा कॉर्ड
सुरक्षा मानक
क्यों खोजें विकल्प
बहुत भारी कुकिंग में थोड़ा सा ज्यादा समय
बटन टाइप पुश बटन
5. Prestige PIC 20 1600 Watts Induction Cooktop | 4KV Surge Protection | 8 Preset Indian Menu Options & Timer | Soft Touch Button | Easy to Clean | Portable | Black | 1Y Warranty | BIS
Prestige भारत का एक ऐसा नाम है जिस पर करोड़ों परिवार भरोसा करते हैं। PIC 20 मॉडल विशेष रूप से भारतीय बिजली की स्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। Amazon पर 45% की छूट के बाद यह 1,999 रुपये में उपलब्ध है। पिछले महीने में 4,000 से अधिक लोगों ने इसे खरीदा है, जो इसकी विश्वसनीयता को दर्शाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
वोल्टेज सुरक्षा
पावर सेवर टेक्नोलॉजी
भारतीय मेनू
आसान सफाई
पोर्टेबल और हल्का
क्यों खोजें विकल्प
पावर क्षमता तेज नहीं
इसमें पुश बटन हैं
6. iBELL IBL CROWN 11 Induction Cooktop, 2000W, Full Touch Control,6 preset menu, Auto Shut Off and over Heat Protection,2 year warranty(Black)
iBELL का यह Crown 11 मॉडल बजट और प्रीमियम फीचर्स के बीच का एक बेहतरीन बैलेंस है। Amazon पर 64% की भारी छूट के बाद यह मात्र 1,797 रुपये में मिल रहा है। जहाँ इस कीमत पर अधिकतर ब्रांड पुश बटन देते हैं, iBELL आपको फुल टच कंट्रोल और 2000 वॉट की पावर दे रहा है। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम खर्च में आधुनिक किचन गैजेट चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
फुल टच पैनल
हाई पावर
लंबी वारंटी
किफायती डील
बर्तनों के साथ अनुकूलता
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस नेटवर्क थोड़ा छोटा
प्रीसेट मेनू थोड़े कम
7. Bajaj IRX 220F Infrared Induction Cooktop | 2200 Watts | 11 Power Level | 3 Preset Menu | Feather Touch Controls | Digital display | 1 Year Warranty 【Black/Silver】
बजाज का यह IRX 220F मॉडल साधारण इंडक्शन नहीं बल्कि एक Infrared कुकटॉप है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर आप मिट्टी के बर्तन, एल्युमिनियम, कांच या तांबे, यानी किसी भी तरह के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। Amazon पर 63% की छूट के बाद यह 2,975 रुपये में उपलब्ध है। अगर आप बर्तनों की पाबंदी के बिना बिजली पर खाना बनाना चाहते हैं, तो यह बेस्ट चॉइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
बर्तनों की आजादी
अल्ट्रा हाई पावर
स्मूथ टच और डिजिटल डिस्प्ले
वोल्टेज प्रो टेक्नोलॉजी
कूल टच बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
सतह गर्म होती है
इंडक्शन के मुकाबले थोड़ी ज्यादा बिजली
1. कौन सा इंडक्शन बेहतर है: 1200 वॉट या 1800 वॉट?
निश्चित रूप से 1800 वॉट का इंडक्शन बेहतर है। इसके मुख्य कारण ये हैं:
तेज कुकिंग: 1800W का इंडक्शन पानी उबालने या खाना बनाने में 1200W के मुकाबले काफी कम समय लेता है।
तापमान नियंत्रण: 1800W के मॉडल में आमतौर पर तापमान सेट करने के ज्यादा विकल्प मिलते हैं।
भारी कुकिंग के लिए बेस्ट: अगर आपको तलना या भारी बर्तन में खाना बनाना है, तो 1200W काफी धीमा महसूस होगा।
2. इंडक्शन स्टोव के साथ आम समस्याएं
इंडक्शन इस्तेमाल करते समय अक्सर ये समस्याएं सामने आती हैं,
बर्तनों की पाबंदी: आप इस पर हर तरह का बर्तन (जैसे एल्युमिनियम या मिट्टी) इस्तेमाल नहीं कर सकते। केवल चुंबकीय बर्तन ही काम करते हैं।
अचानक बंद होना: कभी-कभी वोल्टेज कम-ज्यादा होने पर या ओवर-हीटिंग की वजह से इंडक्शन सुरक्षा के लिए खुद बंद हो जाता है।
शोर: इसके अंदर लगा कूलिंग फैन चलते समय हल्की आवाज़ करता है, जो कुछ लोगों को परेशान कर सकती है।
ग्लास टूटने का डर: भारी बर्तन जोर से रखने पर ऊपरी कांच टूटने का जोखिम रहता है।
सेंसर एरर: स्क्रीन पर E0, E1 जैसे कोड दिखाई देना, जो अक्सर गलत बर्तन या वोल्टेज की समस्या दर्शाते हैं।
3. इंडक्शन कुकर कितने प्रकार के होते हैं?
मुख्य रूप से ये तीन प्रकार के होते हैं,
सिंगल एलिमेंट: यह सबसे आम है, जिसमें एक ही कुकिंग ज़ोन होता है। यह पोर्टेबल और छोटे परिवारों के लिए बेस्ट है।
मल्टी-ज़ोन : इसमें दो या दो से ज्यादा कुकिंग एरिया होते हैं। यह गैस चूल्हे की तरह दिखता है और स्लैब में फिट हो जाता है।
इंफ्रारेड कुकटॉप: तकनीकी रूप से यह थोड़ा अलग है। इसमें कॉइल के बजाय इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं, जिसकी वजह से इस पर किसी भी प्रकार का बर्तन इस्तेमाल किया जा सकता है।
4. भारत में कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा है?
भारत में चार ब्रांड्स सबसे ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं,
Philips: प्रीमियम क्वालिटी और स्टाइलिश सेंसर टच के लिए।
Prestige: मजबूती और बेहतरीन आफ्टर-सेल्स सर्विस के लिए।
Pigeon: बजट में अच्छे फीचर्स और टिकाऊपन के लिए।
Bajaj: सुरक्षा और वोल्टेज प्रो जैसी तकनीक के लिए। यह सबसे आम है, जिसमें एक ही कुकिंग ज़ोन होता है। यह पोर्टेबल और छोटे परिवारों के लिए बेस्ट है।
|इंडक्शन कुकटॉप के मुख्य फीचर्स
|फीचर
|विवरण और लाभ
|क्यों जरूरी है?
|वॉट क्षमता
|आमतौर पर 1200W से 2200W तक।
|जितनी ज्यादा वॉट क्षमता होगी, खाना उतनी ही तेजी से पकेगा।
|प्रीसेट मेनू
|इडली, डोसा, करी, चपाती और दूध गर्म करने के लिए खास बटन।
|एक टच में सही तापमान और समय सेट हो जाता है, जिससे खाना जलता नहीं।
|ऑटो-पैन डिटेक्शन
|यदि चूल्हे पर सही बर्तन नहीं है, तो यह अपने आप बंद हो जाता है।
|बिजली की बचत करता है और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
|सर्ज प्रोटेक्शन (4KV)
|बिजली के अचानक उतार-चढ़ाव से बचाव।
|इंडक्शन के इंटरनल सर्किट को जलने से बचाता है।
|टाइमर फंक्शन
|खाना बनाने के लिए 0-3 घंटे तक का समय सेट करने की सुविधा।
|आपको चूल्हे के पास खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती।
|चाइल्ड लॉक (Child Lock)
|बटन लॉक करने की सुविधा ताकि बच्चे सेटिंग्स न बदल सकें।
|बच्चों वाले घर के लिए एक अनिवार्य सुरक्षा फीचर है।
|सेंसर टच पैनल
|बटन दबाने के बजाय सिर्फ छूने से काम करता है।
|इसे साफ करना आसान है और यह आधुनिक (Premium) लुक देता है।
|एंटी-मैग्नेटिक वॉल
|हानिकारक चुंबकीय किरणों को यूजर तक पहुँचने से रोकता है।
|स्वास्थ्य के नजरिए से सुरक्षित कुकिंग सुनिश्चित करता है।
|पॉज़ (Pause) फंक्शन
|खाना पकाते समय बीच में कुछ समय के लिए रोकने की सुविधा।
|अचानक कोई काम आने पर कुकिंग को होल्ड किया जा सकता है।
