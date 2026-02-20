Best Induction Cooktop 2026, बिजली बचाएं और तेज खाना बनाएं, देखें टॉप डील्स

Follow Us on

Feb 20, 2026 09:17 am IST

Amazon पर मिल रहे ये लेटेस्ट इंडक्शन कुकटॉप गैस के मुकाबले खाना दोगुना तेज़ी से बनाते हैं और बिजली की भी भारी बचत करते हैं। मात्र 1099 रुपये की शुरुआती कीमत और स्मार्ट फीचर्स के साथ, ये 2026 की सबसे बेहतरीन पैसा वसूल किचन डील्स साबित हो रही हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

साल 2026 में गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बीच इंडक्शन कुकटॉप भारतीय रसोई की पहली पसंद बन गए हैं। ये न केवल खाना पकाने की प्रक्रिया को 50% तक तेज़ कर देते हैं, बल्कि ऊर्जा की बचत करने में भी बेहद सक्षम हैं। Amazon पर फिलहाल Pigeon, Prestige, Philips और Bajaj जैसे दिग्गज ब्रांड्स पर भारी छूट मिल रही है, जिससे इनकी शुरुआती कीमत मात्र 1,099 रुपये से शुरू होती है।

इन आधुनिक कुकटॉप्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी Energy Efficiency और सुरक्षा फीचर्स हैं। 1800W से 2100W की पावर क्षमता वाले ये चूल्हे ऑटो-कट और वोल्टेज रेगुलेटर जैसे फीचर्स के साथ आते हैं, जो बिजली के झटकों और ओवरहीटिंग से सुरक्षा प्रदान करते हैं। भारतीय खाना पकाने की आदतों को ध्यान में रखते हुए, इनमें डोसा, इडली, करी और चपाती के लिए विशेष प्रीसेट मेनू दिए गए हैं, जो एक बटन दबाते ही सही तापमान सेट कर देते हैं।

यदि आप बजट विकल्प की तलाश में हैं, तो Pigeon Cruise एक बेहतरीन डील है, जबकि प्रीमियम अनुभव और सुपरफास्ट कुकिंग के लिए Philips 2100W सबसे भरोसेमंद विकल्प माना जा रहा है। कुल मिलाकर, 2026 में ये इंडक्शन स्टोव न केवल आपके समय और पैसे की बचत करते हैं, बल्कि आपकी रसोई को एक आधुनिक और सुरक्षित लुक भी प्रदान करते हैं।

Longway का यह Elite Plus मॉडल उन ग्राहकों के लिए एक जबरदस्त विकल्प है जो कम कीमत में अधिक पावर चाहते हैं। Amazon पर 63% की भारी छूट के बाद यह मात्र 1,099 रुपये में उपलब्ध है। 1,100 रुपये से कम कीमत में 2000 वॉट की क्षमता और 2 साल की वारंटी इसे इस सेगमेंट का सबसे प्रतिस्पर्धी प्रोडक्ट बनाती है।

Specifications कुकिंग मोड्स 7-8 प्रीसेट फंक्शन्स बॉडी मटेरियल शॉक-प्रूफ और रस्ट-प्रूफ ABS प्लास्टिक सेफ्टी फीचर्स ऑटो शट-ऑफ और ओवर-हीट प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन BIS अप्रूव्ड वारंटी 2 साल (1 साल स्टैंडर्ड + 1 साल अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन पर) क्यों खरीदें हाई पावर (2000W) अत्यधिक किफायती सुरक्षा का भरोसा लंबी वारंटी कॉम्पैक्ट डिजाइन क्यों खोजें विकल्प टच पैनल के बजाय पुश बटन सर्विस नेटवर्क उतना बड़ा नहीं

अगर आप एक ऐसे इंडक्शन चूल्हे की तलाश में हैं जो देखने में आधुनिक हो और प्रदर्शन में दमदार, तो Cadlec CookEase एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon पर 59% की भारी छूट के बाद यह 1,299 रुपये में उपलब्ध है। पिछले महीने में 1,000 से अधिक लोगों ने इसे खरीदा है, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। यह छोटे परिवारों, ऑफिस या बैचलर्स के लिए एक परफेक्ट पोर्टेबल कुकिंग सॉल्यूशन है।

Specifications कुकिंग मोड्स 8 प्रीसेट फंक्शन्स डिस्प्ले डिजिटल LED डिस्प्ले मटेरियल हाई-क्वालिटी ग्लास टॉप और शॉक-प्रूफ ABS बॉडी सेफ्टी फीचर्स ऑटो शट-ऑफ और ओवर-हीट प्रोटेक्शन वारंटी 2 साल क्यों खरीदें प्रीमियम ग्लास टॉप शॉक-प्रूफ और रस्ट-प्रूफ स्मार्ट प्रीसेट बटन्स कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल बेहतर ग्राहक रेटिंग क्यों खोजें विकल्प कूलिंग फैन थोड़ा शोर कर सकता है तिरिक्त 1 साल की वारंटी पाने के लिए आपको डिलीवरी के 10 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करना

अगर आप बजट ब्रांड्स से ऊपर उठकर एक भरोसेमंद, स्टाइलिश और हाई-टेक इंडक्शन चूल्हा चाहते हैं, तो Philips HD4938/01 गोल्ड स्टैंडर्ड है। Amazon पर यह 4,399 रुपये में उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका फुल ग्लास पैनल और सेंसर टच बटन हैं, जो इसे न केवल इस्तेमाल में आसान बनाते हैं बल्कि आपकी रसोई को एक अल्ट्रा-मॉडर्न लुक भी देते हैं।

Specifications कुकिंग मोड्स 10 प्रीसेट मेनू मटेरियल प्रीमियम फुल ग्लास पैनल टाइमर 0 से 3 घंटे का टाइमिंग और 24 घंटे का प्रीसेट फंक्शन वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी कंट्रोल पैनल Sensor Touch क्यों खरीदें सुपरफास्ट कुकिंग 24-घंटे प्रीसेट टाइमर सेंसर टच कंट्रोल प्रीमियम फिनिश क्यों खोजें विकल्प महंगा

यह Cruise मॉडल भारतीय घरों की पहली पसंद बना हुआ है। Amazon पर 56% की छूट के बाद यह मात्र 1,399 रुपये में उपलब्ध है। पिछले महीने में 8,000 से अधिक लोगों ने इसे खरीदा है और इसे 74,000 से ज्यादा रिव्यूज मिले हैं। अगर आप एक ऐसा इंडक्शन चाहते हैं जो सस्ता हो, टिकाऊ हो और जिसका सर्विस नेटवर्क पूरे भारत में फैला हो, तो यह आपके लिए बेस्ट है।

Specifications मटेरियल क्रिस्टल ग्लास टॉप और कार्बन स्टील वर्कटॉप एनर्जी सेविंग 93% एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी सुरक्षा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ऑटो स्विच ऑफ क्यों खरीदें 1 बेस्ट सेलर स्मार्ट टाइमर अत्यधिक टिकाऊ लंबा कॉर्ड सुरक्षा मानक क्यों खोजें विकल्प बहुत भारी कुकिंग में थोड़ा सा ज्यादा समय बटन टाइप पुश बटन

Prestige भारत का एक ऐसा नाम है जिस पर करोड़ों परिवार भरोसा करते हैं। PIC 20 मॉडल विशेष रूप से भारतीय बिजली की स्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। Amazon पर 45% की छूट के बाद यह 1,999 रुपये में उपलब्ध है। पिछले महीने में 4,000 से अधिक लोगों ने इसे खरीदा है, जो इसकी विश्वसनीयता को दर्शाता है।

Specifications वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी कंट्रोल सॉफ्ट टच पुश बटन वोल्टेज रेगुलेटर Automatic Voltage Regulator कुकिंग मोड्स 8 प्रीसेट इंडियन मेनू सुरक्षा 4KV Surge Protection क्यों खरीदें वोल्टेज सुरक्षा पावर सेवर टेक्नोलॉजी भारतीय मेनू आसान सफाई पोर्टेबल और हल्का क्यों खोजें विकल्प पावर क्षमता तेज नहीं इसमें पुश बटन हैं

iBELL का यह Crown 11 मॉडल बजट और प्रीमियम फीचर्स के बीच का एक बेहतरीन बैलेंस है। Amazon पर 64% की भारी छूट के बाद यह मात्र 1,797 रुपये में मिल रहा है। जहाँ इस कीमत पर अधिकतर ब्रांड पुश बटन देते हैं, iBELL आपको फुल टच कंट्रोल और 2000 वॉट की पावर दे रहा है। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम खर्च में आधुनिक किचन गैजेट चाहते हैं।

Specifications वारंटी 2 साल सर्टिफिकेशन BIS सर्टिफाइड सुरक्षा ऑटो शट-ऑफ और ओवर-हीट प्रोटेक्शन कुकिंग मोड्स 6 प्रीसेट मेनू कंट्रोल पैनल Full Touch Control क्यों खरीदें फुल टच पैनल हाई पावर लंबी वारंटी किफायती डील बर्तनों के साथ अनुकूलता क्यों खोजें विकल्प सर्विस नेटवर्क थोड़ा छोटा प्रीसेट मेनू थोड़े कम

बजाज का यह IRX 220F मॉडल साधारण इंडक्शन नहीं बल्कि एक Infrared कुकटॉप है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर आप मिट्टी के बर्तन, एल्युमिनियम, कांच या तांबे, यानी किसी भी तरह के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। Amazon पर 63% की छूट के बाद यह 2,975 रुपये में उपलब्ध है। अगर आप बर्तनों की पाबंदी के बिना बिजली पर खाना बनाना चाहते हैं, तो यह बेस्ट चॉइस है।

Specifications कंट्रोल पैनल Feather Touch Controls पावर लेवल्स 11 पर्सनलाइज्ड पावर लेवल्स सुरक्षा वोल्टेज प्रो और इंसेक्ट प्रोटेक्शन वारंटी 1 साल की बजाज ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें बर्तनों की आजादी अल्ट्रा हाई पावर स्मूथ टच और डिजिटल डिस्प्ले वोल्टेज प्रो टेक्नोलॉजी कूल टच बॉडी क्यों खोजें विकल्प सतह गर्म होती है इंडक्शन के मुकाबले थोड़ी ज्यादा बिजली

1. कौन सा इंडक्शन बेहतर है: 1200 वॉट या 1800 वॉट? निश्चित रूप से 1800 वॉट का इंडक्शन बेहतर है। इसके मुख्य कारण ये हैं:

तेज कुकिंग: 1800W का इंडक्शन पानी उबालने या खाना बनाने में 1200W के मुकाबले काफी कम समय लेता है।

तापमान नियंत्रण: 1800W के मॉडल में आमतौर पर तापमान सेट करने के ज्यादा विकल्प मिलते हैं।

भारी कुकिंग के लिए बेस्ट: अगर आपको तलना या भारी बर्तन में खाना बनाना है, तो 1200W काफी धीमा महसूस होगा।

2. इंडक्शन स्टोव के साथ आम समस्याएं इंडक्शन इस्तेमाल करते समय अक्सर ये समस्याएं सामने आती हैं,

बर्तनों की पाबंदी: आप इस पर हर तरह का बर्तन (जैसे एल्युमिनियम या मिट्टी) इस्तेमाल नहीं कर सकते। केवल चुंबकीय बर्तन ही काम करते हैं।

अचानक बंद होना: कभी-कभी वोल्टेज कम-ज्यादा होने पर या ओवर-हीटिंग की वजह से इंडक्शन सुरक्षा के लिए खुद बंद हो जाता है।

शोर: इसके अंदर लगा कूलिंग फैन चलते समय हल्की आवाज़ करता है, जो कुछ लोगों को परेशान कर सकती है।

ग्लास टूटने का डर: भारी बर्तन जोर से रखने पर ऊपरी कांच टूटने का जोखिम रहता है।

सेंसर एरर: स्क्रीन पर E0, E1 जैसे कोड दिखाई देना, जो अक्सर गलत बर्तन या वोल्टेज की समस्या दर्शाते हैं।

3. इंडक्शन कुकर कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से ये तीन प्रकार के होते हैं,

सिंगल एलिमेंट: यह सबसे आम है, जिसमें एक ही कुकिंग ज़ोन होता है। यह पोर्टेबल और छोटे परिवारों के लिए बेस्ट है।

मल्टी-ज़ोन : इसमें दो या दो से ज्यादा कुकिंग एरिया होते हैं। यह गैस चूल्हे की तरह दिखता है और स्लैब में फिट हो जाता है।

इंफ्रारेड कुकटॉप: तकनीकी रूप से यह थोड़ा अलग है। इसमें कॉइल के बजाय इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं, जिसकी वजह से इस पर किसी भी प्रकार का बर्तन इस्तेमाल किया जा सकता है।

4. भारत में कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा है? भारत में चार ब्रांड्स सबसे ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं,

Philips: प्रीमियम क्वालिटी और स्टाइलिश सेंसर टच के लिए।

Prestige: मजबूती और बेहतरीन आफ्टर-सेल्स सर्विस के लिए।

Pigeon: बजट में अच्छे फीचर्स और टिकाऊपन के लिए।

Bajaj: सुरक्षा और वोल्टेज प्रो जैसी तकनीक के लिए। यह सबसे आम है, जिसमें एक ही कुकिंग ज़ोन होता है। यह पोर्टेबल और छोटे परिवारों के लिए बेस्ट है।

इंडक्शन कुकटॉप के मुख्य फीचर्स फीचर विवरण और लाभ क्यों जरूरी है? वॉट क्षमता आमतौर पर 1200W से 2200W तक। जितनी ज्यादा वॉट क्षमता होगी, खाना उतनी ही तेजी से पकेगा। प्रीसेट मेनू इडली, डोसा, करी, चपाती और दूध गर्म करने के लिए खास बटन। एक टच में सही तापमान और समय सेट हो जाता है, जिससे खाना जलता नहीं। ऑटो-पैन डिटेक्शन यदि चूल्हे पर सही बर्तन नहीं है, तो यह अपने आप बंद हो जाता है। बिजली की बचत करता है और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सर्ज प्रोटेक्शन (4KV) बिजली के अचानक उतार-चढ़ाव से बचाव। इंडक्शन के इंटरनल सर्किट को जलने से बचाता है। टाइमर फंक्शन खाना बनाने के लिए 0-3 घंटे तक का समय सेट करने की सुविधा। आपको चूल्हे के पास खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती। चाइल्ड लॉक (Child Lock) बटन लॉक करने की सुविधा ताकि बच्चे सेटिंग्स न बदल सकें। बच्चों वाले घर के लिए एक अनिवार्य सुरक्षा फीचर है। सेंसर टच पैनल बटन दबाने के बजाय सिर्फ छूने से काम करता है। इसे साफ करना आसान है और यह आधुनिक (Premium) लुक देता है। एंटी-मैग्नेटिक वॉल हानिकारक चुंबकीय किरणों को यूजर तक पहुँचने से रोकता है। स्वास्थ्य के नजरिए से सुरक्षित कुकिंग सुनिश्चित करता है। पॉज़ (Pause) फंक्शन खाना पकाते समय बीच में कुछ समय के लिए रोकने की सुविधा। अचानक कोई काम आने पर कुकिंग को होल्ड किया जा सकता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।