किचन को बनाएं स्मार्ट, अमेजन सेल में इन इंडक्शन कुकटॉप्स पर मिल रही है भारी छूट

2026 में अमेजन इंडिया पर टॉप ब्रांड्स के इंडक्शन कुकटॉप्स पर 60% तक की भारी छूट मिल रही है। ये मॉडल्स 10,000 Pa तक की शक्तिशाली सक्शन, स्मार्ट मैपिंग और बिजली की बचत जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ कुकिंग को आसान और किफायती बनाते हैं।

आधुनिक भारतीय रसोई के लिए इंडक्शन कुकटॉप एक अनिवार्य और स्मार्ट निवेश बन गया है। 2026 में अमेजन इंडिया पर Philips, Prestige, Pigeon, Bajaj और Havells जैसे विश्वसनीय ब्रांड्स के मॉडल्स पर 60% तक की भारी छूट उपलब्ध है। ये उपकरण न केवल गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाते हैं, बल्कि अपनी 90% ऊर्जा दक्षता के कारण बिजली की भी भारी बचत करते हैं। जहाँ गैस चूल्हा 40-50% ऊर्जा बर्बाद करता है, वहीं इंडक्शन तकनीक सीधे बर्तन को गर्म करती है, जिससे खाना 50% तेज़ी से पकता है और किचन का तापमान भी कम रहता है।

विशेष रूप से भारतीय व्यंजनों के लिए डिज़ाइन किए गए इन कुकटॉप्स में चपाती, डोसा, करी और दूध उबालने जैसे प्री-सेट मेन्यू दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से इनमें ऑटो-कट ऑफ, वोल्टेज रेगुलेटर और कूल-टू-टच सरफेस जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इन्हें बच्चों वाले घरों के लिए सुरक्षित बनाते हैं। 1,500 रुपए से 4,500 रुपए की रेंज में उपलब्ध ये कुकटॉप्स कामकाजी लोगों और छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। यदि आप कम समय में सुरक्षित, सस्ती और आधुनिक कुकिंग का अनुभव चाहते हैं, तो अमेजन की मौजूदा डील्स का लाभ उठाना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय होगा।

Philips HD4995/00 एक प्रीमियम और शक्तिशाली 2100W का इंडक्शन कुकटॉप है, जिसे विशेष रूप से भारतीय वोल्टेज की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें सुरक्षा के लिए ट्रिपल MOV तकनीक दी गई है जो 4kW तक के पावर सर्ज से इसे सुरक्षित रखती है। ब्लैक और ब्लू फिनिश वाला यह कुकटॉप न केवल दिखने में स्टाइलिश है, बल्कि इसमें 11 प्री-सेट मेन्यू भी मिलते हैं जो कुकिंग को बेहद आसान बना देते हैं।

Specifications सुरक्षा ट्रिपल MOV वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और कॉइल पर 3 साल की वारंटी बर्तन का साइज 12cm से 20cm व्यास डिस्प्ले डिजिटल डिस्प्ले क्यों खरीदें हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन तेज़ कुकिंग कॉइल पर 3 साल की वारंटी सॉफ्ट टच कंट्रोल पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट क्यों खोजें विकल्प केवल लोहे या मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का ही उपयोग कीमत थोड़ी अधिक

Pigeon Cruise 1800 वॉट एक बेहद किफायती और टिकाऊ इंडक्शन कुकटॉप है। 1,299 रुपए की अविश्वसनीय कीमत पर मिलने वाला यह मॉडल 93% एनर्जी सेविंग तकनीक के साथ आता है, जो बिजली की भारी बचत करता है। इसका क्रिस्टल ग्लास टॉप और 7-सेगमेंट LED डिस्प्ले इसे इस्तेमाल करने में आसान और आधुनिक बनाते हैं। सुरक्षा के लिए इसमें शॉर्ट-सर्किट प्रोटेक्शन और ऑटो स्विच-ऑफ जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

Specifications एनर्जी सेविंग 93% ऊर्जा बचत तकनीक स्मार्ट फीचर स्मार्ट टाइमर और ऑटो स्विच-ऑफ क्यों खरीदें वैल्यू फॉर मनी बिजली की बचत उच्च सुरक्षा टिकाऊ डिजाइन स्मार्ट टाइमर क्यों खोजें विकल्प टच सेंसर के बजाय फिजिकल पुश बटन्स फैन की आवाज़ थोड़ी अधिक

Ultron Touch Induction Cooktop एक आधुनिक और किफायती इलेक्ट्रिक चूल्हा है जो 2000W की शक्तिशाली हीटिंग के साथ आता है। इसका सबसे आकर्षक फीचर इसका प्रीमियम टच पैनल और पॉलिश्ड क्रिस्टल ग्लास टॉप है, जो आमतौर पर महंगे मॉडल्स में देखने को मिलता है। यह भारतीय रसोई की जरूरतों जैसे रोटी, डोसा और करी बनाने के लिए 8 स्मार्ट प्री-सेट मेन्यू के साथ आता है, जो कुकिंग को तेज़ और सुविधाजनक बनाता है।

Specifications प्री-सेट मेन्यू 8 स्मार्ट मोड्स सुरक्षा फीचर्स ऑटो शट-ऑफ और ओवरहीट प्रोटेक्शन वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी कंट्रोल पैनल प्रीमियम टच सेंसर पैनल क्यों खरीदें प्रीमियम टच कंट्रोल पावरफुल हीटिंग स्टाइलिश लुक सुरक्षित कुकिंग क्यों खोजें विकल्प सर्विस नेटवर्क की उपलब्धता कम केवल मैग्नेटिक स्टील या लोहे के बर्तन ही

Lifelong 2000 वाट का यह इंडक्शन स्टोन अपनी उच्च शक्ति और कार्यक्षमता के लिए जाना जाता है। यह उन परिवारों के लिए आदर्श है जिन्हें तेज़ी से खाना पकाने की ज़रूरत होती है। इसमें सुरक्षा के लिए वोल्टेज प्रोटेक्शन और सर्ज प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे बिजली के उतार-चढ़ाव वाले क्षेत्रों के लिए सुरक्षित बनाते हैं। इसका डिजिटल डिस्प्ले और 4 अलग-अलग कुकिंग मोड्स इसे इस्तेमाल करने में बहुत सरल और आधुनिक बनाते हैं।

Omen Om-10 एक स्मार्ट और शक्तिशाली 2000W का इंडक्शन कुकटॉप है, जो आपके किचन को एक आधुनिक लुक देने के लिए सफेद रंग और स्लीक डिजाइन में आता है। इसमें स्मार्ट LED टच पैनल दिया गया है, जो तापमान को नियंत्रित करना और कुकिंग मोड चुनना बेहद आसान बनाता है। सुरक्षा के लिहाज से यह पैन सेंसर तकनीक और ओवरहीट प्रोटेक्शन से लैस है, जिससे यह न केवल तेज़ सफाई देता है बल्कि बच्चों वाले घरों के लिए भी सुरक्षित है।

Specifications सुरक्षा ओवरहीटर प्रोटेक्शन और ऑटो पावर-ऑफ मटेरियल हाई-क्वालिटी रेजिन और आसान सफाई वाला टॉप कंट्रोल पैनल स्मार्ट LED टच पैनल पावर 2000 Watt क्यों खरीदें एनर्जी सेविंग फ्लेमलेस और स्मोक-फ्री 5 स्मार्ट प्री-सेट फंक्शंस नॉन-स्लिप फीट पैन सेंसर टेक्नोलॉजी क्यों खोजें विकल्प दाग-धब्बों से बचाने के लिए नियमित सफाई वारंटी की सीमा

Cadlec CookEase एक शक्तिशाली 2000W का इंडक्शन कुकटॉप है जो बजट और परफॉरमेंस का बेहतरीन मेल है। इस डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत इसकी 2 साल की लंबी वारंटी (रजिस्ट्रेशन के साथ) और BIS अप्रूवल है, जो इसकी सुरक्षा और गुणवत्ता की पुष्टि करता है। इसमें 8 कुकिंग मोड्स दिए गए हैं जो भारतीय रसोई की जरूरतों जैसे रोटी और डोसा बनाने के लिए एकदम सही हैं। इसका शॉक-प्रूफ और रस्ट-प्रूफ डिज़ाइन इसे लंबे समय तक चलने वाला बनाता है।

Specifications डिस्प्ले डिजिटल LED डिस्प्ले रक्षा ऑटो शट-ऑफ, ओवर-हीट प्रोटेक्शन, BIS अप्रूव्ड कुकिंग मोड्स 8 स्मार्ट प्री-सेट फंक्शंस वारंटी 2 साल (1 साल स्टैंडर्ड + 1 साल रजिस्ट्रेशन पर फ्री) क्यों खरीदें लंबी वारंटी शक्तिशाली परफॉरमेंस शॉक-प्रूफ डिज़ाइन पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट स्मार्ट प्री-सेट क्यों खोजें विकल्प 2 साल की पूरी वारंटी पाने के लिए खरीदारी के 10 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य टच पैनल के बजाय फिजिकल बटन्स

Philips Viva Collection HD4938/01 एक हाई-एंड 2100-वॉट का इंडक्शन कुकटॉप है। इसका पूरा ऊपरी हिस्सा उच्च गुणवत्ता वाले ग्लास से बना है, जो इसे एक लग्जरी लुक देता है और सफाई को बेहद आसान बनाता है। इसमें सेंसर टच बटन दिए गए हैं, जो गीले हाथों से भी आसानी से काम करते हैं। 24 घंटे के प्री-सेट टाइमर और 10 भारतीय कुकिंग मेन्यू के साथ, यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो प्रीमियम अनुभव और ड्यूरेबिलिटी चाहते हैं।

Specifications टाइमर 0 से 3 घंटे की सेटिंग्स और 24 घंटे का प्री-सेट टाइमर सुरक्षा ऑटो-ऑफ प्रोग्राम और कूल-टू-टच सरफेस वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी प्री-सेट मेन्यू 10 भारतीय रेसिपी मोड्स क्यों खरीदें प्रीमियम लुक और फील 24-घंटे प्री-सेट टाइमर बेहतरीन सेंसर टच समान हीटिंग सुरक्षित तकनीक क्यों खोजें विकल्प बजट ब्रांड्स के मुकाबले महंगा भारी बर्तनों को सावधानी से रखना

1. इंडक्शन कुकटॉप क्या है और यह कैसे काम करता है? इंडक्शन कुकटॉप एक बिजली से चलने वाला चूल्हा है, लेकिन यह हीटर या गैस की तरह काम नहीं करता।

काम करने का तरीका: इसके कांच के टॉप के नीचे तांबे (Copper) की एक कॉइल होती है। जब आप स्विच ऑन करते हैं, तो इस कॉइल में बिजली दौड़ती है जिससे एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है।

यह चुंबकीय क्षेत्र सीधे आपके बर्तन के तल को गर्म करता है। इसमें चूल्हा खुद गर्म नहीं होता, बल्कि केवल बर्तन गर्म होता है।

2. इंडक्शन हीटिंग क्या है? इंडक्शन हीटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिजली और चुंबकत्व का उपयोग करके किसी धातु को गर्म किया जाता है।

इसमें गर्मी पैदा करने के लिए किसी बाहरी आग या हीटिंग एलिमेंट की ज़रूरत नहीं होती।

जब एक लोहे या स्टील के बर्तन को इंडक्शन के ऊपर रखा जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र बर्तन के अंदर छोटे-छोटे विद्युत प्रवाह पैदा करता है, जिससे घर्षण होता है और बर्तन तुरंत गर्म हो जाता है।

3. Induction क्या होता है? साधारण शब्दों में, इंडक्शन का अर्थ है बिना छुए ऊर्जा पहुँचाना।

विज्ञान की भाषा में इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं।

रसोई के संदर्भ में, इसका मतलब है कि चूल्हे की सतह और बर्तन के बीच कोई सीधा संपर्क (आग या गर्म प्लेट) नहीं होने के बावजूद, ऊर्जा सीधे बर्तन के अंदर पहुंच जाती है और उसे गर्म कर देती है। यही कारण है कि बर्तन हटाने के तुरंत बाद चूल्हे की सतह ठंडी रहती है।

4. इंडक्शन चूल्हा कितने प्रकार का होता है? इंडक्शन चूल्हे मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं,

पोर्टेबल इंडक्शन : यह सबसे आम है। इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं और प्लग लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। (जैसे Philips या Pigeon के मॉडल्स)।

बिल्ट-इन कुकटॉप: इन्हें किचन के स्लैब या प्लेटफॉर्म के अंदर फिट किया जाता है। ये देखने में बहुत प्रीमियम और आधुनिक लगते हैं।

फ्रीस्टैंडिंग रेंज: इसमें नीचे की तरफ ओवन होता है और ऊपर इंडक्शन कुकटॉप। ये आकार में बड़े होते हैं।

इन्फ्रारेड बनाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक: इसमें सिर्फ चुम्बकीय बर्तन चलते हैं।

इन्फ्रारेड : इसमें कांच के नीचे हीटिंग एलिमेंट होता है, जिस पर आप कांच, मिट्टी या एल्युमीनियम समेत कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं।

बेस्ट कुकटॉप फीचर्स कुकटॉप का प्रकार मुख्य फीचर्स किसके लिए सबसे अच्छा है? इंडक्शन कुकटॉप (जैसे Philips, Pigeon) 1. सुपर फास्ट कुकिंग: गैस के मुकाबले 50% तेज़।

2. हाई एनर्जी एफिशिएंसी: 90% ऊर्जा सीधे बर्तन में जाती है।

3. टच कंट्रोल और टाइमर: खाना जलने का डर नहीं रहता। कामकाजी लोगों, छात्रों और गैस बचाने वालों के लिए। गैस चूल्हा 1. सभी बर्तनों के साथ काम करना: मिट्टी, कांच या एल्युमीनियम सब चलता है।

2. इंस्टेंट कंट्रोल: लौ (Flame) को तुरंत कम या ज्यादा कर सकते हैं।

3. बिना बिजली के चलना: बिजली कटने पर भी कुकिंग नहीं रुकती। पारंपरिक कुकिंग और बड़े परिवारों के लिए। इन्फ्रारेड कुकटॉप (जैसे Lifelong) 1. यूनिवर्सल कुकवेयर: इंडक्शन के विपरीत, इस पर कोई भी बर्तन चल सकता है।

2. आसान सफाई: इसकी समतल सतह को साफ करना बेहद सरल है।

3. हाई हीट रेंज: भारी कुकिंग और गहरी तलने (Deep Frying) के लिए बेहतरीन। उन लोगों के लिए जो इंडक्शन वाले खास बर्तन नहीं खरीदना चाहते।

