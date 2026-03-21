भारी भरकम लॉन्ड्री के लिए चुनें ये हाई-परफॉर्मेंस वाशिंग मशीनें, कम बिजली और पानी की खपत में कपड़ों की चमक बरकरार
भारी कपड़ों और कंबलों की धुलाई के लिए 9kg से 11kg क्षमता वाली इनवर्टर डायरेक्ट ड्राइव वाशिंग मशीनें सबसे बेहतरीन होती हैं। ये मशीनें अपने शक्तिशाली मोटर और बड़े ड्रम की मदद से भारी लोड को बिना शोर किए आसानी से साफ करती हैं और कंबलों के जिद्दी दागों को भी निकाल देती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भारतीय घरों में बेडशीट, पर्दे और सर्दियों के भारी कंबलों की धुलाई हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। सामान्य वाशिंग मशीनें अक्सर भारी लोड के कारण शोर करने लगती हैं या उनके मोटर पर दबाव पड़ने से वे जल्दी खराब हो जाती हैं। इसीलिए, भारी कपड़ों के लिए सही वाशिंग मशीन का चुनाव करना बेहद जरूरी है।
विशेषज्ञों के अनुसार, भारी धुलाई के लिए 9kg से 11kg की क्षमता वाली मशीनें सबसे उपयुक्त होती हैं। इसमें Inverter Direct Drive तकनीक एक गेम-चेंजर साबित होती है, क्योंकि इसमें मोटर सीधे ड्रम से जुड़ी होती है, जिससे बेल्ट टूटने का डर नहीं रहता और मशीन भारी वजन को भी बिना कंपन के आसानी से घुमा पाती है।
फ्रंट लोड मशीनें भारी कपड़ों के लिए बेहतर मानी जाती हैं क्योंकि उनका टंबल वॉश कपड़ों के रेशों को नुकसान पहुँचाए बिना गहरी सफाई करता है। वहीं, अगर आप बजट में विकल्प देख रहे हैं, तो Whirlpool Ace XL जैसी सेमी-ऑटोमैटिक मशीनें अपने बड़े ड्रम की वजह से एक साथ कई भारी कपड़े धोने की क्षमता रखती हैं। खरीदने से पहले In-built Heater और Steam Wash जैसे फीचर्स जरूर देखें, क्योंकि ये कंबलों में छिपे कीटाणुओं और जिद्दी दागों को निकालने में मदद करते हैं। सही मशीन न केवल आपकी मेहनत बचाती है, बल्कि आपके महंगे कंबलों और पर्दों की उम्र भी बढ़ाती है।
1. Godrej 9 Kg 5 Star AI Powered, Steam Wash, Digi Inverter Motor, Steam Wash, 1400 RPM Spin Motor, Add To Wash, Fully Automatic Front Load Washing Machine (WFEON ZUS 9014 5.0 IDCRM GLWH, Glacial White)
गोदरेज की यह 9 किलो क्षमता वाली फ्रंट लोड वाशिंग मशीन बड़े परिवारों के लिए एक शक्तिशाली और स्मार्ट विकल्प है। यह मशीन AI और स्टीम वॉश जैसी आधुनिक तकनीक से लैस है, जो न केवल कपड़ों से जिद्दी दाग हटाती है बल्कि उन्हें कीटाणुमुक्त भी बनाती है। 1400 RPM की हाई-स्पीड मोटर और 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ, यह धुलाई की बेहतरीन गुणवत्ता और बिजली की बचत का एक सटीक मिश्रण पेश करती है। इसका 'ग्लेशियल व्हाइट' फिनिश आपके लॉन्ड्री एरिया को एक प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI पावर्ड तकनीक
हाइजीनिक स्टीम वॉश
पावरफुल स्पिनिंग
डिजिटल इन्वर्टर मोटर
बड़ी क्षमता
क्यों खोजें विकल्प
3.2 स्टार की रेटिंग
पानी की खपत
क जगह से दूसरी जगह ले जाना थोड़ा मुश्किल
2. Samsung 9 kg, 5 star, AI EcoBubble, Super Speed, Wi-Fi, Hygiene Steam with Inbuilt Heater, Digital Inverter, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW90DG5U24AXTL, Inox)
सैमसंग की यह 9 किलो क्षमता वाली वाशिंग मशीन तकनीक और कार्यक्षमता का एक बेहतरीन मेल है। यह मशीन AI EcoBubble तकनीक के साथ आती है, जो कम तापमान पर भी कपड़ों की गहरी सफाई सुनिश्चित करती है। वाई-फाई कनेक्टिविटी और SmartThings ऐप के साथ, आप इसे दुनिया में कहीं से भी नियंत्रित कर सकते हैं। 1400 RPM की हाई-स्पीड और Super Speed मोड (39 मिनट में धुलाई) इसे उन लोगों के लिए बेस्ट बनाता है जो समय की बचत करना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
AI EcoBubble™ तकनीक
Super Speed Wash
Wi-Fi & SmartThings
Hygiene Steam
20 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
ऊंची कीमत
सेंसर की संवेदनशीलता
3. Godrej 12 Kg 5 Star, 1440 RPM Spin Motor, Tri-Roto Pulsator For Powerful Scrub, 370 W PowerMax Wash For Heavy Laundry Semi Automatic Top Load Washing Machine (WS EDGE UNO 120 5.0 PB4 MIGR, Mist grey)
गोदरेज की यह 12 किलो क्षमता वाली सेमी-ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन विशेष रूप से उन बड़े परिवारों के लिए बनाई गई है जिन्हें भारी कपड़ों, जैसे कंबल, बेडशीट और पर्दों की धुलाई के लिए एक दमदार विकल्प चाहिए। 370W PowerMax Wash और Tri-Roto Pulsator तकनीक के साथ, यह मशीन जिद्दी से जिद्दी दागों को रगड़कर साफ करने की क्षमता रखती है। इसका मिस्ट ग्रे कलर और जंग-रोधी बॉडी इसे टिकाऊ और स्टाइलिश बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल क्षमता
शक्तिशाली स्क्रबिंग
तेजी से सुखाना
बिजली की बचत
मजबूत बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल मेहनत
केवल 4 वॉश प्रोग्राम
4. IFB 11/7/3 kg Fully Automatic Washer Dryer Refresher with Steam Refresh, AI DOS, 100% Dry Clothes, 9 Swirl Wash Mimic Handwashing, WiFi & Eco Inverter Motor (WDR Executive Plus ZBG, Black)
IFB की यह 3-इन-1 लॉन्ड्री मैजिक मशीन एक प्रीमियम वॉशर-ड्रायर रिफ्रेशर है जो बड़े परिवारों के लिए बेहतरीन है। यह न केवल 11 किलो कपड़े धोती है, बल्कि 7 किलो कपड़ों को 100% सुखाती भी है और 3 किलो कपड़ों को बिना धोए 'स्टीम रिफ्रेश' के जरिए फिर से नया जैसा बना देती है। AI DOS और 9 स्वर्ल वॉश जैसी तकनीकों के साथ, यह मशीन कपड़ों की धुलाई को स्मार्ट और आसान बनाती है। इसका 'SUS VCM' ब्लैक फिनिश इसे बेहद आधुनिक और शानदार लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
3-इन-1 कार्यक्षमता
AI टेक्नोलॉजी
AI DOS (ऑटो डोज)
100% ड्राई
स्टीम रिफ्रेश
शानदार वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
महंगा निवेश
हिलाना-डुलाना काफी मुश्किल
स्मार्ट फीचर्स और वाई-फाई कनेक्टिविटी को पूरी तरह समझने में थोड़ा समय
5. Voltas Beko, A Tata Product 12 Kg 5 Star Semi-Automatic Top Load Washing Machine (WTT120UPA/BL5KPTD, Blue, Special pulsator and Double waterfall Technology)
वोल्टास बेको की यह 12 किलो क्षमता वाली मशीन बड़े परिवारों के लिए एक किफायती और शक्तिशाली विकल्प है। टाटा के भरोसे के साथ आने वाली यह मशीन Double Waterfall और Pure Stream Pulsator तकनीक का उपयोग करती है, जो कपड़ों को बिना नुकसान पहुँचाए गहरी सफाई सुनिश्चित करती है। इसकी विशाल क्षमता इसे भारी कंबल, पर्दे और बेडशीट धोने के लिए आदर्श बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
टाटा का भरोसा
विशाल क्षमता
शानदार वारंटी
डबल वाटरफॉल टेक्नोलॉजी
बजट के अनुकूल
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल प्रयास
बड़ा आकार
स्पिन स्पीड (1350 RPM) थोड़ी कम
6. Voltas Beko, A Tata Product 14 Kg 5 Star Semi-Automatic Top Load Washing Machine (WTT140UPA/BKSSDG5GTDA, Grey, Special pulsator and Double waterfall Technology)
टाटा के भरोसे के साथ आने वाली वोल्टास बेको की यह 14 किलो की मशीन भारतीय बाजार में उपलब्ध सबसे बड़ी क्षमता वाली सेमी-ऑटोमैटिक वाशिंग मशीनों में से एक है। यह विशेष रूप से उन बहुत बड़े परिवारों या हॉस्टल्स के लिए डिज़ाइन की गई है जहाँ रोजाना भारी मात्रा में कपड़े धोए जाते हैं। इसमें दी गई Hard Water Wash तकनीक और Double Waterfall सिस्टम इसे उन इलाकों के लिए भी उपयुक्त बनाता है जहाँ पानी खारा आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
खारे पानी के लिए बेस्ट
टाटा की विश्वसनीयता
पावरफुल स्क्रबिंग
लंबी वारंटी
वैल्यू फॉर मनी
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल प्रयास
बड़ा आकार
स्मार्ट फीचर्स (जैसे Wi-Fi या AI) नहीं
7. Ionstar 10 Kg Semi Automatic Washing Machine 5 Star Rated 2025 Top Load,Dual Waterfall, Jet Pulsator,Magic Filter Special Air Dryer - Buzzer - Wheels -Powerful Copper Motor 1500 RPM - (HYDRO10-BG)
आयनस्टार की यह 10 किलो क्षमता वाली वाशिंग मशीन उन लोगों के लिए एक बहुत ही किफायती विकल्प है जो कम कीमत में भारी कपड़े धोने की क्षमता चाहते हैं। 10,000 रुपये से कम के बजट में 10 किलो की क्षमता और 1500 RPM की सुपर फास्ट मोटर इसे इस सेगमेंट में काफी आकर्षक बनाती है। इसका बरगंडी कलर और ट्रांसपेरेंट लिड इसे एक आधुनिक लुक देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक किफायती
पावरफुल स्पिन मोटर
कॉपर मोटर
स्पेशल एयर ड्रायर
पोर्टेबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
आफ्टर-सेल्स सर्विस और स्पेयर पार्ट्स मिलना थोड़ा चुनौतीपूर्ण
बिल्ड क्वालिटी
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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