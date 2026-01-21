जिम और रनिंग के लिए बेस्ट हेडफोन्स: 75% तक की छूट पर सिर्फ ₹499 में खरीदें
जिम, रनिंग, वर्कआउट और के इस्तेमाल के लिए शानदार ट्रू वायरलेस ईयरबड्स डील दी जा रही है। boAt, Boult, Mivi और Noise के स्वेटप्रूफ और IPX5/IPX7 वाटर रेसिस्टेंट ईयरबड्स को सस्ते में खरीदा जा सकता है।
Amazon Great Republic Day Sale 2026: सेल में जिम, वर्कआउट और रनिंग के लिए परफेक्ट ट्रू वायरलेस ईयरबड्स पर धमाकेदार ऑफर्स चल रहे हैं। boAt Airdopes जैसे पॉपुलर ब्रांड्स के स्वेटप्रूफ, IPX5/IPX7 रेटेड ईयरबड्स अब 75% तक की छूट के साथ मात्र 499 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इन ईयरबड्स में पावरफुल बेस, लॉन्ग बैटरी लाइफ, स्टेबल फिट और वाटर रेसिस्टेंट डिजाइन दी जाती है, जो इंटेंस वर्कआउट या लंबी रनिंग के दौरान भी कान से नहीं गिरते। ये इयरबड्स एक्स्ट्रा बेस और क्रिस्टल क्लियर कॉल्स के साथ म्यूजिक सुनने के लिए बेस्ट हैं। बैंक ऑफर्स और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ कुल आप इयरबड्स की खरीद पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप नया वर्कआउट पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो यह बेस्ट डील है, और हां इस डील का लुत्फ जल्दी उठा लें, क्योंकि यह एक लिमिटेड पीरियड सेल है।
1. Boat Bassheads 100 C Wired Headphones Earphones with Type-C Jack, in-Line Microphone, in Ear, 10Mm Drivers, Signature Sound, Integrated Controls & Multi-Os Compatibility (Black)
boAt ब्रांड के Bassheads 100 C वायर्ड इयरफ़ोन पर Republic Day Sale के दौरान 75 फीसद तक की भारी छूट दी जा रही है। इसकी MRP 1,990 रुपये है, लेकिन सेल में इसे मात्र 499 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह इयरफ़ोन आधुनिक Type-C जैक के साथ आता है, जो इसे बिना किसी अडैप्टर के लेटेस्ट स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और लैपटॉप्स के साथ सीधे कनेक्ट करने की सुविधा देता है। इसमें 10mm के पावरफुल ड्राइवर्स दिए गए हैं जो boAt का सिग्नेचर साउंड और दमदार बेस प्रदान करते हैं। इन-लाइन माइक्रोफोन और इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स के साथ आने वाला यह स्टाइलिश इयरफ़ोन म्यूजिक प्रेमियों के लिए एक बेहद किफायती और टिकाऊ विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
Type-C कनेक्टिविटी
boAt सिग्नेचर साउंड
इन-लाइन माइक्रोफोन
वॉल्यूम बढ़ाने-घटाने और गानों को बदलने के लिए आसान बटन
स्टाइलिश और हल्का
क्यों खोजें विकल्प
वायर्ड इयरफ़ोन होने के कारण तार उलझने की समस्या
एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन का अभाव
पुराने 3.5mm हेडफोन जैक वाले फोन में इस्तेमाल नहीं
2. Mivi SuperPods Immersio[Flagship Launch] | Dolby Audio, 3D Soundstage, 60H Battery, AI-ENC Mic, BT 5.4 | Ear Buds Wireless with Deep Bass, Fast Charging, in-Ear Bluetooth Earbuds
Mivi ब्रांड के फ्लैगशिप SuperPods Immersio ईयरबड्स पर Republic Day Sale के दौरान 72 फीसद तक की भारी छूट दी जा रही है। इसकी MRP 6,499 रुपये है, लेकिन सेल में इसे मात्र 1,799 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह प्रीमियम ईयरबड्स Dolby Audio और 3D साउंडस्टेज के साथ आते हैं, जो आपको घर पर ही सिनेमा जैसा ऑडियो अनुभव प्रदान करते हैं। 60 घंटे की कुल बैटरी लाइफ और AI-ENC क्वाड माइक के साथ आने वाले ये बड्स न केवल म्यूजिक बल्कि क्लियर कॉलिंग के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प हैं। इसका हाई-एंड मैटेलिक ग्लास फिनिश इसे दिखने में बेहद स्टाइलिश और प्रीमियम बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Dolby Audio और 3D साउंडस्टेज
60 घंटे की बैटरी लाइफ
सुपरफास्ट चार्जिंग
AI-ENC क्वाड माइक
प्रीमियम डिजाइन
लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4
क्यों खोजें विकल्प
3.5 स्टार की औसत ग्राहक रेटिंग
केवल पैसिव नॉइज़ कैंसलेशन मिलता है
3. Mivi DuoPods Marathon Earbuds [New Launch], 70 Hours Playtime, AI-ENC for HD Calls, 13mm Drivers, IPX 4.0, BT v5.3, Made in India True Wireless Bluetooth Ear Buds
Mivi ब्रांड के नए लॉन्च DuoPods Marathon ईयरबड्स पर Republic Day Sale के दौरान 77 फीसद की भारी छूट दी जा रही है। इसकी MRP 3,499 रुपये है, लेकिन सेल में इसे मात्र 799 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह 'मेड इन इंडिया' ईयरबड्स 70 घंटे के विशाल प्लेबैक समय और साफ़ कॉलिंग के लिए AI-ENC तकनीक के साथ आते हैं। 13mm के पावरफुल ड्राइवर्स और स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ आने वाले ये बड्स बजट सेगमेंट में म्यूजिक लवर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
70 घंटे का प्लेटाइम
13mm बेस ड्राइवर्स
AI-ENC तकनीक
मात्र 10 मिनट की चार्जिंग में घंटों का बैकअप मिलता है
IPX 4.0 रेटिंग के कारण वर्कआउट और हल्की बारिश में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित
भारतीय ब्रांड और भारत में निर्मित भरोसेमंद प्रोडक्ट
क्यों खोजें विकल्प
केवल पैसिव नॉइज़ कैंसलेशन है
IPX 4.0 रेटिंग बेसिक है, इसे पानी में डुबोया नहीं जा सकता
4. Mivi DuoPods Maxx TWS [New Launch], 13mm Bass Drivers, 50 Hrs Playtime, HD Call Clarity with AI-ENC, Gaming Mode, BT v5.3, Swift Type-C Charging, Made in India Earbuds
Mivi ब्रांड के DuoPods Maxx ईयरबड्स पर Republic Day Sale के दौरान 80 फीसद की भारी छूट दी जा रही है। इसकी MRP 2,999 रुपये है, लेकिन सेल में इसे मात्र 599 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह 'मेड इन इंडिया' ईयरबड्स अपने स्टाइलिश डुअल-टोन्ड डिज़ाइन और 50 घंटे के जबरदस्त प्लेबैक समय के लिए जाने जाते हैं। इसमें गेमर्स के लिए लो-लेटेंसी 'गेमिंग मोड' और साफ़ कॉलिंग के लिए AI-ENC तकनीक दी गई है। मात्र 599 रुपये की कीमत में यह म्यूजिक और गेमिंग के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन बजट डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा किफायती
13mm के इलेक्ट्रोप्लेटेड डायनेमिक ड्राइवर्स जो गहरी बेस और साफ़ आवाज़ देते हैं
सुपरफास्ट चार्जिंग
गेमिंग मोड
कॉल के दौरान बैकग्राउंड शोर को कम कर साफ़ आवाज़ सुनिश्चित करता है
यूनीक डुअल-टोन्ड फिनिश
क्यों खोजें विकल्प
3.9 स्टार की औसत ग्राहक रेटिंग
एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन (ANC) का फीचर नहीं मिलता
5. Noise Buds VS104 Truly Wireless Earbuds with 45H of Playtime, Quad Mic with ENC, Instacharge(10 Min=200 Min), 13Mm Driver, Low Latency, BT V5.2 (Mint Green)
Noise ब्रांड के Buds VS104 Truly Wireless ईयरबड्स पर Republic Day Sale के दौरान 77 फीसद की भारी छूट दी जा रही है। इसकी MRP 3,499 रुपये है, लेकिन सेल में इसे मात्र 799 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह ईयरबड्स 45 घंटे के कुल प्लेबैक समय और बेहतरीन कॉलिंग के लिए 'क्वाड माइक' तकनीक के साथ आते हैं। इसका इंस्टाचार्ज फीचर और लो-लेटेंसी मोड इसे म्यूजिक प्रेमियों और गेमर्स दोनों के लिए एक शानदार बजट विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
45 घंटे का लंबा प्लेटाइम
क्वाड माइक विथ ENC
इंस्टाचार्ज फीचर
13mm ड्राइवर्स
IPX5 रेटिंग के साथ पसीने और पानी की छीटों से पूरी तरह सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
3.8 स्टार की औसत ग्राहक रेटिंग
यह ब्लूटूथ वर्ज़न 5.2 पर आधारित है
6. GOBOULT Newly Launched Soniq Over Ear Bluetooth Headphones with 70H Playtime, 40mm Bass Drivers, Zen™ ENC Mic, Type-C Fast Charging, Dual Pairing, AUX, Wireless Headphones (Black)
अमेजन रिपब्लिक डे सेल में GOBOULT के नए लॉन्च Soniq ओवर-ईयर हेडफोन्स पर 70 फीसद की जबरदस्त छूट मिल रही है। 5,999 रुपये की एमआरपी वाले ये स्टाइलिश हेडफोन्स अब मात्र 1,799 रुपये में खरीदे जा सकते हैं। यह डिवाइस 70 घंटे के विशाल प्लेबैक समय और 40mm के दमदार बास ड्राइवर्स के साथ आता है। इसमें साफ़ कॉलिंग के लिए Zen™ ENC तकनीक और लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट दिया गया है, जो इसे म्यूजिक प्रेमियों और वर्क-फ्रॉम-होम प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
70 घंटे का बैटरी बैकअप
40mm के बास बूस्टेड ड्राइवर्स
कॉल के दौरान बाहरी शोर
एक साथ दो डिवाइस से कनेक्ट करने और स्विच करने की सुविधा
कस्टमाइज़ेबल EQ मोड्स
लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4
Type-C फास्ट चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
ओवर-ईयर डिजाइन के कारण गर्मियों में लंबे समय तक पहनने पर कानों में थोड़ा पसीना
एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन (ANC) का अभाव है
साधारण प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी
7. Boat BassHeads 100 in-Ear Headphones with Mic (Black)
अमेजन रिपब्लिक डे सेल में boAt BassHeads 100 वायर्ड इयरफ़ोन को 70 फीसद की तगड़ी छूट के साथ मात्र 299 रुपये में खरीदा जा सकता है। 999 रुपये की एमआरपी वाला यह इयरफ़ोन अपने 'हॉक' इंस्पायर्ड स्टाइलिश डिज़ाइन और दमदार परफॉरमेंस के लिए भारत में बेहद लोकप्रिय है। इसमें 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो क्रिस्टल क्लियर साउंड और पंची बास प्रदान करते हैं। एचडी माइक्रोफोन और 1.2 मीटर की लंबी केबल के साथ आने वाला यह इयरफ़ोन कॉलिंग और म्यूजिक के लिए एक बेहतरीन किफायती विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार साउंड क्वालिटी
स्टाइलिश और ट्रेंडी
एचडी माइक्रोफोन
अलग-अलग साइज के ईयर टिप्स के साथ आता है
क्यों खोजें विकल्प
वायर्ड इयरफ़ोन होने के कारण तार उलझने की समस्या हो सकती है
यह 3.5mm जैक वाला मॉडल
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
