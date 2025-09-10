जिम जाना हो या गेमिंग करनी हो, ये Best Headphone Brands आपको देंगे कम पैसे में प्रीमियम साउंड का मजा

Best Headphone Brands: अगर आप म्यूजिक सुनने के शौकीन हैं, तो ये बेस्ट हेडफोन्स आपको काफी पसंद आएंगे। इनमें कई तरह के मोड्स दिए गए होते हैं, जिनसे साउंड का कस्टमाइज किया जा सकता है।

Follow Us on

Wed, 10 Sep 2025 05:43 PM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Best Headphone Brands: आजकल अच्छे हेडफोन चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स मौजूद हैं। ऐसे में एक अच्छा हेडफोन चुनने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। बेहतर साउंड क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के लिए कई कंपनियां जानी जाती हैं, जिनमें जेबीएल, नॉइस, बोल्ड समेत कई अन्य शामिल हैं। इन ब्रांड्स के हेडफोन हर जरूरत और बजट में फिट हो जाते हैं।

Loading Suggestions...

वैसे तो इस हेडफोन की कीमत 6,999 रुपये है। इस पर 67% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 2,299 रुपये है। इसमें 70 घंटे का प्ले-टाइम मिलता है, जिससे बार-बार चार्ज करने की झंझट नहीं रहती। इसके 40mm बेस ड्राइवर्स गहरे और साफ आवाज देते हैं। इसमें Zen ENC माइक दिया गया है, जो कॉल के दौरान बैकग्राउंड नॉइज को कम करता है। यह हेडफोन 4 EQ मोड्स के साथ आता है, जिससे आप म्यूजिक को अपनी पसंद के हिसाब से सुन सकते हैं।

Loading Suggestions...

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 55% डिस्काउंट के साथ 1,798 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 30ms लो-लेटेंसी दी गई है, जिससे गेम खेलते समय आवाज और विज़ुअल में कोई देरी महसूस नहीं होती। RGB लाइट्स इसे स्टाइलिश लुक देने में मदद करती हैं। इसमें बूम एचडी माइक दिया गया है। इसमें AI ENC बैकग्राउंड शोर को कम करता है। इसमें 60 घंटे का बैटरी बैकअप है और Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 1,599 रुपये है। यह स्टाइलिश और पावरफुल ओवर-ईयर ब्लूटूथ हेडफोन है।इसमें दिए गए RGB LEDs और 6 लाइट मोड्स इसे ट्रेंडी लुक देते हैं। इसके 40mm ड्राइवर्स दमदार और बैलेंस्ड साउंड देते हैं। गेमिंग के लिए इसमें बीस्ट मोड है, जो लो लेटेंसी एक्सपीरियंस देता है। यह 60 घंटे तक प्लेबैक देता है। कॉलिंग के लिए ENx टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड नॉइज कम करती है। इसके साथ ब्लूटूथ 5.3, एडेप्टिव फिट डिजाइन और एक्सेस कंट्रोल दिया गया है।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 4,299 रुपये है। इसे हर महीने 1,433 रुपये की ईएमआई के साथ खरीदा जा सकेगा। यह प्रीमियम ओवर-ईयर वायरलेस हेडफोन है, जो खासतौर पर हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग तकनीक के लिए जाना जाता है। यह फीचर आस-पास का शोर कम करके आपको क्लियर साउंड देता है। इसमें हाई-रेजोल्यूशन ऑडियो और डीप बास मिलता है। इसमें ANC मोड में 40 घंटे और नॉर्मल मोड में इससे भी ज्यादा बैकअप मिलता है।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 2,648 रुपये है। इसमें 70 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। इसमें ड्यूल डिवाइस पेयरिंग दी गई है, जिससे आप आसानी से लैपटॉप और फोन के बीच स्विच कर सकते हैं। इसके 40mm ड्राइवर्स कॉन्सर्ट क्लियर साउंड क्वालिटी देने में मदद करते हैं। इसमें अल्ट्रा-लो लेटेंसी (40ms तक) है, जिससे ऑडियो-वीडियो सिंक परफेक्ट रहता है। इसमें Instacharge फीचर है, जिसमें सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग से 300 मिनट तक का प्ले-टाइम मिल जाता है।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 2,799 रुपये है। यह कॉम्पैक्ट और लाइवेट ऑन-ईयर वायरलेस हेडफोन हैं, जो प्योर बास साउंड के लिए जाना जाता है। इसमें 40 घंटे का बैटरी बैकअप दिया गया है, जिससे आप लंबे समय तक म्यूजिक या कॉलिंग का मजा ले सकते हैं। इसमें क्विक चार्जिंग की सुविधा दी गई है। साथ ही यह हेडफोन ड्यूल पेयरंग फीचर के साथ आता है, जिससे आप एक साथ दो डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें ब्लूटूथ 5.0 और वॉइस अस्सिटेंट सपोर्ट भी है।

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 2,199 रुपये है। इसमें नए 40mm ड्राइवर्स लगे हैं, जो पंची बास, साफ मिड-टोन और बैलेंस्ड साउंड देते हैं। इसकी ओवर-ईयर कुशन्ड ईयरपैड्स कानों को पूरी तरह कवर करती है। इसमें एडजस्टेबल कुशन्ड हेडबैंड और कंफर्टेबल पैडिंग हैं। यह 3.5mm और 6.3mm जैक दोनों सपोर्ट करता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।