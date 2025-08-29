बच्चे क्या बड़ों के भी फेवरेट बन जाएंगे ये Gaming Tablet, गेम का हर शॉट दिखेगा पानी की तरफ साफ
Best Gaming Tablet: चाहें आपको बच्चे के लिए चाहिए या फिर अपने लिए, यहां दिए गए Best Gaming Tablet आपको काफी पसंद आ सकते हैं। यहां देखें कुछ बेस्ट ऑप्शन्स।
Best Gaming Tablet: क्या आप जानते हैं कि टैबलेट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये कॉम्पैक्ट और लाइटवेट होते हैं। इन्हें केवल एंटरटेनमेंट या फिर बच्चों की ऑनलाइन क्लास के लिए ही नहीं, बल्कि गेमिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हां, मार्केट में गेमिंग टैबलेट्स का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है और लोग अपने लिए एक टैबलेट खोजने निकल पड़े हैं, जो ऐसे फीचर्स के साथ आएं, जिनकी मदद से गेमिंग कमाल की हो जाए। हाई स्पीड प्रोसेसर से लेकर एडवांस ग्राफिक्स कार्ड के साथ आने वाले ये लैपटॉप गेमिंग के दौरान स्मूद परफॉर्मेंस देते हैं।
इसकी कीमत 27,999 रुपये है। इसे 14% डिस्काउंट के साथ 23,998 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक दमदार और स्टाइलिश टैबलेट है, जो बड़े डिस्प्ले और पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसमें 12.1 इंच XL डिस्प्ले दिया गया है। यह टैबलेट स्नैपड्रैगन 7एस जेन 2 प्रोसेसर पर चलता है। इसमें 10000mAh की बैटरी है जो एक बार चार्ज करने पर 33+ दिन तक का स्टैंडबाय टाइम देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा 12.1-इंच डिस्प्ले, वीडियो और गेमिंग के लिए शानदार
Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर से तेज परफॉर्मेंस
10000mAh बैटरी के साथ लंबा बैकअप
HyperOS के साथ स्मूथ और लेटेस्ट फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी और बड़ा, पोर्टेबिलिटी कम
128GB स्टोरेज कुछ यूजर्स के लिए कम
AMOLED डिस्प्ले की कमी
इसकी कीमत 39,999 रुपये है, लेकिन इसे 18% डिस्काउंट के साथ 32,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 11.2 इंच 3.2K नैनो टेक्सचर डिस्प्ले दिया गया है, जो एंटी रिफ्लैक्टिव और एंटी ग्लेयर फीचर के साथ आता है। यह टैबलेट स्नैपड्रैगन 7+ जेन 3 प्रोसेसर पर चलता है। इसमें 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलता है। यह HyperOS 2 पर आधारित है और डॉल्बी विजिन एटमस सपोर्ट के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
3.2K नैनो टेक्सचर, एंटी रिफ्लैक्टिव और एंटी ग्लेयर
स्नैपड्रैगन 7+ जेन 3 प्रोसेसर से हाई परफॉर्मेंस
12GB रैम और 256GB स्टोरेज मल्टीटास्किंग और स्टोरेज के लिए सही
डॉल्बी विजिन एटमस से शानदार साउंड और विजुअल एक्सपीरियंस
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी क्षमता की जानकारी सीमित
बहुत पावरफुल होने के कारण कीमत थोड़ी ज्यादा
बड़े डिस्प्ले के कारण पोर्टेबिलिटी थोड़ा कम
34,900 रुपये वाले इस टैबलेट की कीमत 3% डिस्काउंट के साथ 33,900 रुपये हो गई है। यह एक दमदार A16 चिप और शानदार परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसमें 11 इंच का लिक्विड रेटीना डिस्प्ले दिया गया है। यह टैबलेट 128GB स्टोरेज के साथ आता है और वाई-फाई 6 सपोर्ट करता है। इसमें 12MP फ्रंट और 12MP बैक कैमरा मिलता है, जो वीडियो कॉल और फोटोग्राफी दोनों के लिए बढ़िया है। इसके साथ ही टच आईडी और दमदार बैटरी लाइफ दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार A16 चिप से स्मूथ और फास्ट परफॉर्मेंस
शानदार विजुअल एक्सपीरियंस
वाई-फाई 6 सपोर्ट से तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी
बैटरी एक दिन तक चलने वाली
क्यों खोजें विकल्प
128GB स्टोरेज फिक्स्ड
प्रीमियम डिवाइस होने के कारण कीमत ज्यादा
केवल वाई-फाई वेरिएंट, 5G सपोर्ट नहीं
इस टैबेलट की कीमत 17% डिस्काउंट के साथ 39,999 रुपये पर आ गई है। इसमें बड़ा 12.1 इंच का LCD डिस्प्ले है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और डॉल्बी विजिन सपोर्ट के साथ बेहद स्मूद और शानदार विजुअल एक्सपीरियंस देता है। यह टैबलेट स्नैपडैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर औऱ 12GB रैम के साथ आता है,।साथ ही, 256GB स्टोरेज बड़ी फाइलों और ऐप्स को आसानी से संभाल सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा 12.1 इंच डिस्प्ले और 144Hz रिफ्रेश रेट से स्मूद विजुअल्स
दमदार स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर से तेज परफॉर्मेंस
12GB रैम + 256GB स्टोरेज से हैवी टास्क और मल्टीटास्किंग में आसानी
6 स्पीकर सिस्टम से थिएटर जैसा साउंड
क्यों खोजें विकल्प
बहुत बड़ा साइज, एक हाथ से इस्तेमाल मुश्किल
कीमत थोड़ी ज्यादा
कोई 5G वेरिएंट का जिक्र नहीं
इस टैबलेट को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इसे 19,999 रुपये के बजाय 17,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 11.4 इंच का 2.4K रीडफिट आई केयर एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है। इसका 7:5 रेशियो स्क्रीन बड़ी और साफ विजुअल क्वालिटी देता है। इसमें डॉल्बी एटमस क्वाड स्पीकर्स दिए गए हैं। इसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज है। इसमें वाई-फाई कनेक्टिविटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
2.4K रीडफिट आई केयर डिस्प्ले से आंखों की सुरक्षा
डॉल्बी एटमस क्वाड स्पीकर्स से दमदार साउंड
8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ 1TB तक एक्सपैंड विकल्प
हल्का और पोर्टेबल डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
केवल वाई-फाई कनेक्टिविटी
गेमिंग के लिए बहुत हाई-एंड प्रोसेसर नहीं
इसकी एमआरपी 55,999 रुपये है। इसे 43% डिस्काउंट के साथ 31,800 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 12.4 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, जो वीडियो देखने, पढ़ाई करने या काम करने का शानदार एक्सपीरियंस देता है। इसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज है, जिसे जरूरत पड़ने पर एक्सपैंड भी किया जा सकता है। यह टैबलेट S Pen के साथ आता है, जिससे आप नोट्स बना सकते हैं, स्केच कर सकते हैं या आसानी से काम कर सकते हैं। यह IP68 रेटिंग के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा और क्लियर डिस्प्ले, पढ़ाई और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए बढ़िया
8GB RAM और एक्सपैंडेबल स्टोरेज से स्मूद परफॉर्मेंस
S Pen सपोर्ट से काम और क्रिएटिविटी आसान
क्यों खोजें विकल्प
केवल Wi-Fi मॉडल, SIM सपोर्ट नहीं
हाई-एंड गेमिंग और हेवी टास्क के लिए प्रोसेसर लिमिटेड
इस टैबलेट को खरीदना है तो इसे 46% डिस्काउंट के साथ 17,879 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह टैबलेट 11.0 इंच LCD डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन SM6375 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 8MP रियर कैमरा और 5MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें क्वाड स्पीकर्स सराउंड साउंड आपके मूवी और म्यूजिक एक्सपीरियंस को और भी बढ़िया बनाता है। इसमें 7040 mAh की बैटरी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा और स्मूद डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ
क्वाड स्पीकर्स से शानदार साउंड क्वालिटी
लंबी बैटरी लाइफ
फिजिकल सिम सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
AMOLED डिस्प्ले की कमी
हाई-एंड गेमिंग के लिए प्रोसेसर थोड़ा लिमिटेड
