बच्चे क्या बड़ों के भी फेवरेट बन जाएंगे ये Gaming Tablet, गेम का हर शॉट दिखेगा पानी की तरफ साफ

Best Gaming Tablet: क्या आप जानते हैं कि टैबलेट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये कॉम्पैक्ट और लाइटवेट होते हैं। इन्हें केवल एंटरटेनमेंट या फिर बच्चों की ऑनलाइन क्लास के लिए ही नहीं, बल्कि गेमिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हां, मार्केट में गेमिंग टैबलेट्स का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है और लोग अपने लिए एक टैबलेट खोजने निकल पड़े हैं, जो ऐसे फीचर्स के साथ आएं, जिनकी मदद से गेमिंग कमाल की हो जाए। हाई स्पीड प्रोसेसर से लेकर एडवांस ग्राफिक्स कार्ड के साथ आने वाले ये लैपटॉप गेमिंग के दौरान स्मूद परफॉर्मेंस देते हैं।

इसकी कीमत 27,999 रुपये है। इसे 14% डिस्काउंट के साथ 23,998 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक दमदार और स्टाइलिश टैबलेट है, जो बड़े डिस्प्ले और पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसमें 12.1 इंच XL डिस्प्ले दिया गया है। यह टैबलेट स्नैपड्रैगन 7एस जेन 2 प्रोसेसर पर चलता है। इसमें 10000mAh की बैटरी है जो एक बार चार्ज करने पर 33+ दिन तक का स्टैंडबाय टाइम देती है।

इसकी कीमत 39,999 रुपये है, लेकिन इसे 18% डिस्काउंट के साथ 32,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 11.2 इंच 3.2K नैनो टेक्सचर डिस्प्ले दिया गया है, जो एंटी रिफ्लैक्टिव और एंटी ग्लेयर फीचर के साथ आता है। यह टैबलेट स्नैपड्रैगन 7+ जेन 3 प्रोसेसर पर चलता है। इसमें 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलता है। यह HyperOS 2 पर आधारित है और डॉल्बी विजिन एटमस सपोर्ट के साथ आता है।

34,900 रुपये वाले इस टैबलेट की कीमत 3% डिस्काउंट के साथ 33,900 रुपये हो गई है। यह एक दमदार A16 चिप और शानदार परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसमें 11 इंच का लिक्विड रेटीना डिस्प्ले दिया गया है। यह टैबलेट 128GB स्टोरेज के साथ आता है और वाई-फाई 6 सपोर्ट करता है। इसमें 12MP फ्रंट और 12MP बैक कैमरा मिलता है, जो वीडियो कॉल और फोटोग्राफी दोनों के लिए बढ़िया है। इसके साथ ही टच आईडी और दमदार बैटरी लाइफ दी गई है।

इस टैबेलट की कीमत 17% डिस्काउंट के साथ 39,999 रुपये पर आ गई है। इसमें बड़ा 12.1 इंच का LCD डिस्प्ले है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और डॉल्बी विजिन सपोर्ट के साथ बेहद स्मूद और शानदार विजुअल एक्सपीरियंस देता है। यह टैबलेट स्नैपडैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर औऱ 12GB रैम के साथ आता है,।साथ ही, 256GB स्टोरेज बड़ी फाइलों और ऐप्स को आसानी से संभाल सकता है।

इस टैबलेट को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इसे 19,999 रुपये के बजाय 17,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 11.4 इंच का 2.4K रीडफिट आई केयर एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है। इसका 7:5 रेशियो स्क्रीन बड़ी और साफ विजुअल क्वालिटी देता है। इसमें डॉल्बी एटमस क्वाड स्पीकर्स दिए गए हैं। इसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज है। इसमें वाई-फाई कनेक्टिविटी दी गई है।

इसकी एमआरपी 55,999 रुपये है। इसे 43% डिस्काउंट के साथ 31,800 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 12.4 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, जो वीडियो देखने, पढ़ाई करने या काम करने का शानदार एक्सपीरियंस देता है। इसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज है, जिसे जरूरत पड़ने पर एक्सपैंड भी किया जा सकता है। यह टैबलेट S Pen के साथ आता है, जिससे आप नोट्स बना सकते हैं, स्केच कर सकते हैं या आसानी से काम कर सकते हैं। यह IP68 रेटिंग के साथ आता है।

इस टैबलेट को खरीदना है तो इसे 46% डिस्काउंट के साथ 17,879 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह टैबलेट 11.0 इंच LCD डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन SM6375 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 8MP रियर कैमरा और 5MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें क्वाड स्पीकर्स सराउंड साउंड आपके मूवी और म्यूजिक एक्सपीरियंस को और भी बढ़िया बनाता है। इसमें 7040 mAh की बैटरी दी गई है।

