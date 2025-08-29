बच्चे क्या बड़ों के भी फेवरेट बन जाएंगे ये Gaming Tablet, गेम का हर शॉट दिखेगा पानी की तरफ साफ Best Gaming Tablet on Amazon At Massive Discount From OnePlus To Lenovo Check Best Deals, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Best Gaming Tablet on Amazon At Massive Discount From OnePlus To Lenovo Check Best Deals

बच्चे क्या बड़ों के भी फेवरेट बन जाएंगे ये Gaming Tablet, गेम का हर शॉट दिखेगा पानी की तरफ साफ

Best Gaming Tablet: चाहें आपको बच्चे के लिए चाहिए या फिर अपने लिए, यहां दिए गए Best Gaming Tablet आपको काफी पसंद आ सकते हैं। यहां देखें कुछ बेस्ट ऑप्शन्स।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 06:36 PM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Best Gaming Tablet: क्या आप जानते हैं कि टैबलेट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये कॉम्पैक्ट और लाइटवेट होते हैं। इन्हें केवल एंटरटेनमेंट या फिर बच्चों की ऑनलाइन क्लास के लिए ही नहीं, बल्कि गेमिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हां, मार्केट में गेमिंग टैबलेट्स का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है और लोग अपने लिए एक टैबलेट खोजने निकल पड़े हैं, जो ऐसे फीचर्स के साथ आएं, जिनकी मदद से गेमिंग कमाल की हो जाए। हाई स्पीड प्रोसेसर से लेकर एडवांस ग्राफिक्स कार्ड के साथ आने वाले ये लैपटॉप गेमिंग के दौरान स्मूद परफॉर्मेंस देते हैं।

बच्चे क्या बड़ों के भी फेवरेट बन जाएंगे ये Gaming Tablet, गेम का हर शॉट दिखेगा पानी की तरफ साफ
Loading Suggestions...

इसकी कीमत 27,999 रुपये है। इसे 14% डिस्काउंट के साथ 23,998 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक दमदार और स्टाइलिश टैबलेट है, जो बड़े डिस्प्ले और पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसमें 12.1 इंच XL डिस्प्ले दिया गया है। यह टैबलेट स्नैपड्रैगन 7एस जेन 2 प्रोसेसर पर चलता है। इसमें 10000mAh की बैटरी है जो एक बार चार्ज करने पर 33+ दिन तक का स्टैंडबाय टाइम देती है।

Specifications

प्रोसेसर
Snapdragon 7s Gen 2
डिस्प्ले
12.1 इंच (30.7cm) XL डिस्प्ले
बैटरी
10000mAh
ऑपरेटिंग सिस्टम
HyperOS
रैम और स्टोरेज
8GB RAM, 128GB स्टोरेज

क्यों खरीदें

...

बड़ा 12.1-इंच डिस्प्ले, वीडियो और गेमिंग के लिए शानदार

...

Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर से तेज परफॉर्मेंस

...

10000mAh बैटरी के साथ लंबा बैकअप

...

HyperOS के साथ स्मूथ और लेटेस्ट फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

थोड़ा भारी और बड़ा, पोर्टेबिलिटी कम

...

128GB स्टोरेज कुछ यूजर्स के लिए कम

...

AMOLED डिस्प्ले की कमी

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 39,999 रुपये है, लेकिन इसे 18% डिस्काउंट के साथ 32,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 11.2 इंच 3.2K नैनो टेक्सचर डिस्प्ले दिया गया है, जो एंटी रिफ्लैक्टिव और एंटी ग्लेयर फीचर के साथ आता है। यह टैबलेट स्नैपड्रैगन 7+ जेन 3 प्रोसेसर पर चलता है। इसमें 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलता है। यह HyperOS 2 पर आधारित है और डॉल्बी विजिन एटमस सपोर्ट के साथ आता है।

Specifications

प्रोसेसर
स्नैपड्रैगन 7+ जेन 3
डिस्प्ले
11.2 इंच 3.2K नैनो टेक्सचर, एंटी रिफ्लैक्टिव और एंटी ग्लेयर
रैम और स्टोरेज
12GB रैम, 256GB स्टोरेज
ऑपरेटिंग सिस्टम
HyperOS 2

क्यों खरीदें

...

3.2K नैनो टेक्सचर, एंटी रिफ्लैक्टिव और एंटी ग्लेयर

...

स्नैपड्रैगन 7+ जेन 3 प्रोसेसर से हाई परफॉर्मेंस

...

12GB रैम और 256GB स्टोरेज मल्टीटास्किंग और स्टोरेज के लिए सही

...

डॉल्बी विजिन एटमस से शानदार साउंड और विजुअल एक्सपीरियंस

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी क्षमता की जानकारी सीमित

...

बहुत पावरफुल होने के कारण कीमत थोड़ी ज्यादा

...

बड़े डिस्प्ले के कारण पोर्टेबिलिटी थोड़ा कम

Loading Suggestions...

34,900 रुपये वाले इस टैबलेट की कीमत 3% डिस्काउंट के साथ 33,900 रुपये हो गई है। यह एक दमदार A16 चिप और शानदार परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसमें 11 इंच का लिक्विड रेटीना डिस्प्ले दिया गया है। यह टैबलेट 128GB स्टोरेज के साथ आता है और वाई-फाई 6 सपोर्ट करता है। इसमें 12MP फ्रंट और 12MP बैक कैमरा मिलता है, जो वीडियो कॉल और फोटोग्राफी दोनों के लिए बढ़िया है। इसके साथ ही टच आईडी और दमदार बैटरी लाइफ दी गई है।

Specifications

प्रोसेसर
Apple A16 चिप
डिस्प्ले
11 इंच लिक्विड रेटीना डिस्प्ले
स्टोरेज
128GB
कनेक्टिविटी
वाई-फाई 6
कैमरा
12MP फ्रंट कैमरा | 12MP बैक कैमरा

क्यों खरीदें

...

दमदार A16 चिप से स्मूथ और फास्ट परफॉर्मेंस

...

शानदार विजुअल एक्सपीरियंस

...

वाई-फाई 6 सपोर्ट से तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी

...

बैटरी एक दिन तक चलने वाली

क्यों खोजें विकल्प

...

128GB स्टोरेज फिक्स्ड

...

प्रीमियम डिवाइस होने के कारण कीमत ज्यादा

...

केवल वाई-फाई वेरिएंट, 5G सपोर्ट नहीं

Loading Suggestions...

इस टैबेलट की कीमत 17% डिस्काउंट के साथ 39,999 रुपये पर आ गई है। इसमें बड़ा 12.1 इंच का LCD डिस्प्ले है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और डॉल्बी विजिन सपोर्ट के साथ बेहद स्मूद और शानदार विजुअल एक्सपीरियंस देता है। यह टैबलेट स्नैपडैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर औऱ 12GB रैम के साथ आता है,।साथ ही, 256GB स्टोरेज बड़ी फाइलों और ऐप्स को आसानी से संभाल सकता है।

Specifications

डिस्प्ले
12.1 इंच एलसीडी
प्रोसेसर
स्नैपड्रैगन 8 जेन 3
रैम और स्टोरेज
12GB रैम, 256GB स्टोरेज
ऑडियो
6 स्पीकर सिस्टम
कनेक्टिविटी
सेलूलर के साथ वाई-फाई

क्यों खरीदें

...

बड़ा 12.1 इंच डिस्प्ले और 144Hz रिफ्रेश रेट से स्मूद विजुअल्स

...

दमदार स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर से तेज परफॉर्मेंस

...

12GB रैम + 256GB स्टोरेज से हैवी टास्क और मल्टीटास्किंग में आसानी

...

6 स्पीकर सिस्टम से थिएटर जैसा साउंड

क्यों खोजें विकल्प

...

बहुत बड़ा साइज, एक हाथ से इस्तेमाल मुश्किल

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

...

कोई 5G वेरिएंट का जिक्र नहीं

Loading Suggestions...

इस टैबलेट को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इसे 19,999 रुपये के बजाय 17,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 11.4 इंच का 2.4K रीडफिट आई केयर एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है। इसका 7:5 रेशियो स्क्रीन बड़ी और साफ विजुअल क्वालिटी देता है। इसमें डॉल्बी एटमस क्वाड स्पीकर्स दिए गए हैं। इसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज है। इसमें वाई-फाई कनेक्टिविटी दी गई है।

Specifications

डिस्प्ले
11.4 इंच का 2.4K रीडफिट आई केयर एलसीडी
ऑडियो
डॉल्बी एटमस क्वाड स्पीकर्स
रैम और स्टोरेज
8GB रैम और 128GB स्टोरेज
कनेक्टिविटी
वाई-फाई सपोर्ट

क्यों खरीदें

...

2.4K रीडफिट आई केयर डिस्प्ले से आंखों की सुरक्षा

...

डॉल्बी एटमस क्वाड स्पीकर्स से दमदार साउंड

...

8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ 1TB तक एक्सपैंड विकल्प

...

हल्का और पोर्टेबल डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल वाई-फाई कनेक्टिविटी

...

गेमिंग के लिए बहुत हाई-एंड प्रोसेसर नहीं

Loading Suggestions...

इसकी एमआरपी 55,999 रुपये है। इसे 43% डिस्काउंट के साथ 31,800 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 12.4 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, जो वीडियो देखने, पढ़ाई करने या काम करने का शानदार एक्सपीरियंस देता है। इसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज है, जिसे जरूरत पड़ने पर एक्सपैंड भी किया जा सकता है। यह टैबलेट S Pen के साथ आता है, जिससे आप नोट्स बना सकते हैं, स्केच कर सकते हैं या आसानी से काम कर सकते हैं। यह IP68 रेटिंग के साथ आता है।

Specifications

डिस्प्ले
12.4 इंच
रैम और स्टोरेज
8GB रैम, 128GB स्टोरेज (एक्सपैंडेबल)
ऑपरेटिंग सिस्टम
One UI आधारित Android
स्टाइलस
S Pen
कनेक्टिविटी
वाई-फाई

क्यों खरीदें

...

बड़ा और क्लियर डिस्प्ले, पढ़ाई और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए बढ़िया

...

8GB RAM और एक्सपैंडेबल स्टोरेज से स्मूद परफॉर्मेंस

...

S Pen सपोर्ट से काम और क्रिएटिविटी आसान

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल Wi-Fi मॉडल, SIM सपोर्ट नहीं

...

हाई-एंड गेमिंग और हेवी टास्क के लिए प्रोसेसर लिमिटेड

Loading Suggestions...

इस टैबलेट को खरीदना है तो इसे 46% डिस्काउंट के साथ 17,879 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह टैबलेट 11.0 इंच LCD डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन SM6375 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 8MP रियर कैमरा और 5MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें क्वाड स्पीकर्स सराउंड साउंड आपके मूवी और म्यूजिक एक्सपीरियंस को और भी बढ़िया बनाता है। इसमें 7040 mAh की बैटरी दी गई है।

Specifications

डिस्प्ले
11.0 इंच LCD
प्रोसेसर
स्नैपड्रैगन SM6375
कैमरा
8 MP AF रियर, 5 MP FF फ्रंट
स्पीकर
क्वाड स्पीकर्स सराउंड साउंड
बैटरी
7040 mAh
सिम
फिजिकल नैनो सिम

क्यों खरीदें

...

बड़ा और स्मूद डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ

...

क्वाड स्पीकर्स से शानदार साउंड क्वालिटी

...

लंबी बैटरी लाइफ

...

फिजिकल सिम सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

AMOLED डिस्प्ले की कमी

...

हाई-एंड गेमिंग के लिए प्रोसेसर थोड़ा लिमिटेड

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.