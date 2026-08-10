गेमिंग लैपटॉप खरीदने का मौका! Amazon सेल में इन मॉडल्स पर बंपर डिस्काउंट
Amazon Great Freedom Sale 2026 में Asus, HP और Lenovo के कई गेमिंग लैपटॉप 1 लाख रुपये से कम कीमत में मिल रहे हैं। कई अन्य मॉडल्स पर भी बड़ी छूट का फायदा दिया जा रहा है।
Amazon Great Freedom Sale 2026 में गेमिंग लैपटॉप खरीदने वालों के लिए कई शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं। सेल में Asus, HP और Lenovo जैसे बड़े ब्रैंड्स के गेमिंग लैपटॉप 1 लाख रुपये से कम कीमत में खरीदे जा सकते हैं। खास बात यह है कि इस लिस्ट में Nvidia GeForce RTX 4050 ग्राफिक्स वाले मॉडल भी शामिल हैं। इसके अलावा RTX 3050 और RTX 2050 GPU वाले लैपटॉप भी कम कीमत में मिल रहे हैं।
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Amazon की यह सेल 7 अगस्त से शुरू हुई थी और इसमें लैपटॉप के अलावा स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर भी डिस्काउंट मिल रहा है। गेमिंग लैपटॉप पर मिलने वाले ऑफर्स के साथ बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर का फायदा भी उठाया जा सकता है।
86,490 रुपये में Lenovo LOQ
सेल में Lenovo LOQ गेमिंग लैपटॉप को 86,490 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीदा जा सकता है। इसमें Nvidia GeForce RTX 4050 GPU दिया गया है। इसका लिस्टेड प्राइस 1,36,490 रुपये बताया गया है। इस हिसाब से यह उन यूजर्स के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो 1 लाख रुपये के बजट में RTX 4050 वाला गेमिंग लैपटॉप तलाश रहे हैं।
HP Victus पर भी बड़ा ऑफर
HP Victus के कई मॉडल इस सेल में डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं। Core i7 13th Gen और RTX 4050 वाले HP Victus का इफेक्टिव प्राइस 86,990 रुपये है। इसकी कीमत 1,03,018 रुपये बताई गई है। वहीं Ryzen 7 7445HS प्रोसेसर और RTX 4050 GPU वाले एक अन्य HP Victus मॉडल का इफेक्टिव प्राइस 81,990 रुपये है। इसकी ओरिजनल कीमत 1,66,124 रुपये दी गई है।
Asus Gaming V16 भी 81,240 रुपये में
Asus Gaming V16 (2025) भी Amazon Great Freedom Sale में 1 लाख रुपये से कम में मिल रहा है। RTX 4050 GPU वाले इस गेमिंग लैपटॉप की ओरिजनल कीमत 98,999 रुपये है, जबकि ऑफर के बाद इसका इफेक्टिव प्राइस 81,240 रुपये रह जाता है।
80 हजार से कम में भी विकल्प
अगर आपका बजट 80,000 रुपये से कम है तो भी सेल में विकल्प मौजूद हैं। HP Victus के RTX 3050 और 14th Gen Core i5 मॉडल का इफेक्टिव प्राइस 77,740 रुपये है। इसकी ओरिजनल कीमत 1,01,200 रुपये बताई गई है। वहीं Ryzen 7 प्रोसेसर और RTX 2050 GPU वाले HP Victus को 70,990 रुपये के इफेक्टिव प्राइस में खरीदा जा सकता है। यह इस लिस्ट का सबसे सस्ता गेमिंग लैपटॉप है।
बता दें, Amazon Sale में चुनिंदा डील्स पर 20,000 रुपये तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर के जरिए 10,000 रुपये तक की एक्सट्रा बचत संभव है। HDFC Bank के एलिजिबल ट्रांजैक्शन पर 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल सकता है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 10,500 रुपये है। हालांकि, बैंक और एक्सचेंज ऑफर की एलिजिबिलिटी अलग-अलग प्रोडक्ट लिस्टिंग पर डिपेंड करती है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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