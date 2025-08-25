गेमर्स के आ गए मजे, ये हैं बेस्ट हेडफोन, माइक के साथ शानदार साउंड, कीमत है बेहद कम Best gaming headphones with mic Sony JBL Quantum Zebronics Zeb discount offer, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Best gaming headphones with mic Sony JBL Quantum Zebronics Zeb discount offer

गेमर्स के आ गए मजे, ये हैं बेस्ट हेडफोन, माइक के साथ शानदार साउंड, कीमत है बेहद कम

Best gaming headphones with mic: अगर आप एक गेमिंग हेडफोन खरीदना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ शानदार ऑप्शन्स लेकर आये हैं, जो आपको माइक वाले गेमिंग हेडफोन खरीदने में मदद कर सकते हैं...

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 08:26 AM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

अगर आपको गेमिंग पसंद है, तो आपके फोन में माइक होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ ऑनलाइन गेमिंग को लाइव खेला जाता है, जिसमें ऑडियो की जरूरत होती है। हालांकि गेमिंग के लिए कौन से हेडफोन बेस्ट होते हैं? यह पता करना थोड़ा मुश्किल और टाइम टेकिंग होता है। ऐसे में हम आपकी सुविधा के लिए कुछ ऐसे हेडफोन्स के ऑप्शन्स लेकर आये हैं, जो माइक की सुविधा के साथ आते हैं। साथ ही इन हेडफोन में दमदार साउंड एक्सपीरिएंस मिलता है। इन हेडफोन में गेमिंग के दौरान ऑडियों में लैग इश्यू भी देखने को नहीं मिलता है…

गेमर्स के आ गए मजे, ये हैं बेस्ट हेडफोन, माइक के साथ शानदार साउंड, कीमत है बेहद कम
Loading Suggestions...

यह एक प्रीमियम वायरलेस गेमिंग हेडसेट है। इसमें 360 स्पैटियल साउंड टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें ड्यूल नॉइज कैंसलेशन सेंसर टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें बाहरी शोर नहीं सुनाई देता है। इसका म्यूट फीचर वाला फ्लिप-अप माइक और 32 घंटे की बैटरी लाइफ इसे लॉन्ग टर्म यूज के लिए परफेक्ट बनाता है। यह हेडसेट मोबाइल, लैपटॉप, PS5 और PC से भी आसानी से कनेक्ट हो जाता है।

Specifications

माइक्रोफोन
फ्लिप टू म्यूट
कम्पैटिबल
PS5, PC, लैपटॉप और मोबाइल
पैड्स
सॉफ्ट कुशन और सिंथेटिक लेदर ईयर पैड्स

क्यों खरीदें

...

360 स्पैटियल ऑडियो

...

ड्यूल नॉइज कैंसलेशन टेक्नोलॉजी

...

32 घंटे बैटरी लाइफ

...

कनेक्टिविटी वायरलेस

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

...

लिमिटेड वेरिएंट

...

ऑडियो फीचर्स में थोड़ी कमी

Loading Suggestions...

यह एक मिड-रेंज वायरलेस गेमिंग हेडसेट है, जिसे प्रोफेशनल गेमर्स की मदद से डिज़ाइन किया गया है। Sony INZONE H5 में 360 स्पैटियल साउंड और 40mm ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो गेमिंग के दौरान दुश्मनों की लोकेशन को पहचानने में मदद करते हैं। इसकी 28 घंटे की बैटरी लाइफ और 2.4GHz वायरलेस कनेक्टिविटी इसे गेमिंग के लिए बेहतरीन बनाती है। इसका बाय-डायरेक्शनल माइक्रोफोन आपकी आवाज़ को क्लियर और नॉइज़-फ्री तरीके से पहुंचाता है। यह PS5 और PC के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है।

Specifications

टेक्नोलॉजी
360 स्पैटियल साउंड
ड्राइवर्स
40mm
बैटरी लाइफ
28 घंटे
माइक
बाय डायरेक्शनल

क्यों खरीदें

...

डीप बास और क्लियर ऑडियो

...

अल्ट्रा लाइटवेट और सॉफ्ट ईयरपैड्स

...

PS5 और PC दोनों से कम्पैटिबल

क्यों खोजें विकल्प

...

ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं, सिर्फ 2.4GHz रिसीवर पर निर्भर

...

ANC सपोर्ट नहीं

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

Loading Suggestions...

यह एक बजट-फ्रेंडली वायर्ड गेमिंग हेडसेट है जो विंडोज सोनिक स्पैटियल ऑडियो को सपोर्ट करता है। इसमें 40mm ड्राइवर्स दिए गए हैं जो गेमिंग के दौरान इमर्सिव और क्लियर साउंड देते हैं। इसमें डिटैचेबल माइक और प्रीमियम मेमोरी फोम ईयर कुशन्स दिया गया है। इसमें मल्टीप्लेयर गेमिंग और लंबे गेमिंग सेशन्स मिलते हैं। यह हेडसेट PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, मोबाइल और VR सिस्टम्स के साथ कम्पैटिबल है।

Specifications

ड्राइवर्स
40mm
मल्टी-प्लेटफॉर्म सपोर्ट
PC, Xbox, PS, मोबाइल, VR
स्टाइलिश कलर ऑप्शन्स
जनरेशन Z के लिए खास डिजाइन
साउंड सपोर्ट
विंडोज सोनिक स्पैटियल

क्यों खरीदें

...

दमदार ऑडियो

...

डिटैचेबल माइक

...

क्लियर वॉयस क्वालिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

वायर्ड कनेक्टिविटी

...

ब्लूटूथ या वायरलेस ऑप्शन नहीं

...

ज्यादा एडवांस ऑडियो कंट्रोल्स नहीं

Loading Suggestions...

यह एक बजट सेगमेंट में आने वाला USB वायर्ड गेमिंग हेडसेट है, जो डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ आता है। Zebronics Zeb-Blitz में 50mm ड्राइवर्स लगे हैं जो डीप बास और क्लियर ट्रेबल देते हैं। इसमें सिम्युलेटेड 7.1 सराउंड साउंड, RGB लाइटिंग, और फ्लेक्सिबल माइक जैसी गेमिंग-फ्रेंडली फीचर्स मिलते हैं। इसकी लंबी ब्रेडेड केबल और विंडोज सॉफ्टवेयर सपोर्ट इसे PC गेमर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाते हैं।

Specifications

ड्राइवर्स
50mm
कंट्रोल
RGB लाइटिंग
माइक
फ्लेक्सिबल
केबल
2.4 मीटर

क्यों खरीदें

...

ऑडियो डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट

...

साउंड एक्सपीरियंस 7.1 सराउंड साउंड

...

दमदार बेस और क्लियर साउंड

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल USB कनेक्टिविटी

...

विंडोज पर ही सॉफ्टवेयर फीचर्स उपलब्ध

...

माइक्रोफोन में नॉइज़ कैंसलेशन नहीं

...

ज्यादा वजन

Loading Suggestions...

यह एक बजट-फ्रेंडली वायर्ड गेमिंग हेडफोन है जो JBL Quantum साउंड सिग्नेचर के साथ आता है। JBL Quantum 100 में 40mm डायनामिक ड्राइवर्स लगे हैं, जो गेमिंग के दौरान क्लियर और रिच ऑडियो एक्सपीरियंस देते हैं। इसका डिटैचेबल बूम माइक्रोफोन, मेमोरी फोम ईयर कुशन और मल्टी-प्लेटफॉर्म कम्पैटिबिलिटी इसे हर तरह के गेमर्स के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाते हैं।

Specifications

ड्राइवर्स
40mm डायनामिक
माइक
डिटैचेबल बूम
मल्टी-प्लेटफॉर्म सपोर्ट
PC, PS, Xbox, Mobile, VR सभी से कम्पैटिबल
वॉरंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

दमदार और क्लियर साउंड

...

म्यूट फंक्शन के साथ वॉइस क्लैरिटी

...

लंबी गेमिंग सेशन्स

...

हल्का और टिकाऊ डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

माइक में नॉइज कैंसलेशन नहीं

...

औसत बिल्ड क्वालिटी

...

वॉल्यूम कंट्रोल ऑनबोर्ड नहीं

Loading Suggestions...

यह एक लाइटवेट और वायरलेस गेमिंग हेडसेट है, जो लाइटस्पीड और ब्लूटूथ दोनों कनेक्टिविटी ऑप्शन देता है। इसमें ड्यूल बीमफॉर्मिंग माइक, 40mm ड्राइवर्स और 18 घंटे की बैटरी लाइफ दी गई है। यह हेडसेट डॉल्बी एटमास, टेंपेस्ट 3D और विंडो सोनिक जैसी ऑडियो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है।

Specifications

वजन
केवल 165 ग्राम
माइक्रोफोन
ड्यूल बीमफॉर्मिंग
कम्पैटिबिलिटी
Dolby Atmos, Tempest 3D और Windows Sonic
ड्राइवर
40mm
बैटरी बैकअप
18 घंटे

क्यों खरीदें

...

बेहद हल्का और आरामदायक

...

बैलेंस्ड और इमर्सिव साउंड

...

दमदार बैटरी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

बूम माइक नहीं

...

सीमित नॉइज कैंसलेशन

...

ईयर कप्स बहुत बड़े नहीं

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

Loading Suggestions...

यह एक वायर्ड गेमिंग हेडफोन है, जो 40mm के रियलिस्टिक ड्राइवर्स के साथ आता है। यह विंडो सोनिक स्पेटियल ऑडियो को सपोर्ट करता है, जो आपको बेहतर गेमिंग ऑडियो एक्सपीरिएंस देता है। मेमोरी फोम कुशन और लाइटवेट डिजाइन इसे लंबे समय तक आरामदायक बनाते हैं। यह PC, Xbox, PS, Nintendo, मोबाइल और VR के साथ कम्पैटिबल है।

Specifications

ड्राइवर्स
40mm
साउंड सपोर्ट
विंडोज सोनिक स्पैटियल
कम्पैटिबल
PC, Xbox, PS, Nintendo, मोबाइल और VR

क्यों खरीदें

...

क्लियर और प्रिसाइज गेमिंग ऑडियो

...

रियलिस्टिक और डिटेल्ड साउंड

...

लंबे गेमिंग सेशंस के लिए आरामदायक

क्यों खोजें विकल्प

...

कोई नॉइज कैंसलेशन नहीं

...

वायर्ड कनेक्टिविटी

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.