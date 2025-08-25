गेमर्स के आ गए मजे, ये हैं बेस्ट हेडफोन, माइक के साथ शानदार साउंड, कीमत है बेहद कम

Best gaming headphones with mic: अगर आप एक गेमिंग हेडफोन खरीदना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ शानदार ऑप्शन्स लेकर आये हैं, जो आपको माइक वाले गेमिंग हेडफोन खरीदने में मदद कर सकते हैं...

Mon, 25 Aug 2025 08:26 AM

अगर आपको गेमिंग पसंद है, तो आपके फोन में माइक होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ ऑनलाइन गेमिंग को लाइव खेला जाता है, जिसमें ऑडियो की जरूरत होती है। हालांकि गेमिंग के लिए कौन से हेडफोन बेस्ट होते हैं? यह पता करना थोड़ा मुश्किल और टाइम टेकिंग होता है। ऐसे में हम आपकी सुविधा के लिए कुछ ऐसे हेडफोन्स के ऑप्शन्स लेकर आये हैं, जो माइक की सुविधा के साथ आते हैं। साथ ही इन हेडफोन में दमदार साउंड एक्सपीरिएंस मिलता है। इन हेडफोन में गेमिंग के दौरान ऑडियों में लैग इश्यू भी देखने को नहीं मिलता है…

यह एक प्रीमियम वायरलेस गेमिंग हेडसेट है। इसमें 360 स्पैटियल साउंड टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें ड्यूल नॉइज कैंसलेशन सेंसर टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें बाहरी शोर नहीं सुनाई देता है। इसका म्यूट फीचर वाला फ्लिप-अप माइक और 32 घंटे की बैटरी लाइफ इसे लॉन्ग टर्म यूज के लिए परफेक्ट बनाता है। यह हेडसेट मोबाइल, लैपटॉप, PS5 और PC से भी आसानी से कनेक्ट हो जाता है।

यह एक मिड-रेंज वायरलेस गेमिंग हेडसेट है, जिसे प्रोफेशनल गेमर्स की मदद से डिज़ाइन किया गया है। Sony INZONE H5 में 360 स्पैटियल साउंड और 40mm ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो गेमिंग के दौरान दुश्मनों की लोकेशन को पहचानने में मदद करते हैं। इसकी 28 घंटे की बैटरी लाइफ और 2.4GHz वायरलेस कनेक्टिविटी इसे गेमिंग के लिए बेहतरीन बनाती है। इसका बाय-डायरेक्शनल माइक्रोफोन आपकी आवाज़ को क्लियर और नॉइज़-फ्री तरीके से पहुंचाता है। यह PS5 और PC के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है।

यह एक बजट-फ्रेंडली वायर्ड गेमिंग हेडसेट है जो विंडोज सोनिक स्पैटियल ऑडियो को सपोर्ट करता है। इसमें 40mm ड्राइवर्स दिए गए हैं जो गेमिंग के दौरान इमर्सिव और क्लियर साउंड देते हैं। इसमें डिटैचेबल माइक और प्रीमियम मेमोरी फोम ईयर कुशन्स दिया गया है। इसमें मल्टीप्लेयर गेमिंग और लंबे गेमिंग सेशन्स मिलते हैं। यह हेडसेट PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, मोबाइल और VR सिस्टम्स के साथ कम्पैटिबल है।

यह एक बजट सेगमेंट में आने वाला USB वायर्ड गेमिंग हेडसेट है, जो डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ आता है। Zebronics Zeb-Blitz में 50mm ड्राइवर्स लगे हैं जो डीप बास और क्लियर ट्रेबल देते हैं। इसमें सिम्युलेटेड 7.1 सराउंड साउंड, RGB लाइटिंग, और फ्लेक्सिबल माइक जैसी गेमिंग-फ्रेंडली फीचर्स मिलते हैं। इसकी लंबी ब्रेडेड केबल और विंडोज सॉफ्टवेयर सपोर्ट इसे PC गेमर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाते हैं।

यह एक बजट-फ्रेंडली वायर्ड गेमिंग हेडफोन है जो JBL Quantum साउंड सिग्नेचर के साथ आता है। JBL Quantum 100 में 40mm डायनामिक ड्राइवर्स लगे हैं, जो गेमिंग के दौरान क्लियर और रिच ऑडियो एक्सपीरियंस देते हैं। इसका डिटैचेबल बूम माइक्रोफोन, मेमोरी फोम ईयर कुशन और मल्टी-प्लेटफॉर्म कम्पैटिबिलिटी इसे हर तरह के गेमर्स के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाते हैं।

यह एक लाइटवेट और वायरलेस गेमिंग हेडसेट है, जो लाइटस्पीड और ब्लूटूथ दोनों कनेक्टिविटी ऑप्शन देता है। इसमें ड्यूल बीमफॉर्मिंग माइक, 40mm ड्राइवर्स और 18 घंटे की बैटरी लाइफ दी गई है। यह हेडसेट डॉल्बी एटमास, टेंपेस्ट 3D और विंडो सोनिक जैसी ऑडियो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है।

यह एक वायर्ड गेमिंग हेडफोन है, जो 40mm के रियलिस्टिक ड्राइवर्स के साथ आता है। यह विंडो सोनिक स्पेटियल ऑडियो को सपोर्ट करता है, जो आपको बेहतर गेमिंग ऑडियो एक्सपीरिएंस देता है। मेमोरी फोम कुशन और लाइटवेट डिजाइन इसे लंबे समय तक आरामदायक बनाते हैं। यह PC, Xbox, PS, Nintendo, मोबाइल और VR के साथ कम्पैटिबल है।

