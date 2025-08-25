गेमर्स के आ गए मजे, ये हैं बेस्ट हेडफोन, माइक के साथ शानदार साउंड, कीमत है बेहद कम
Best gaming headphones with mic: अगर आप एक गेमिंग हेडफोन खरीदना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ शानदार ऑप्शन्स लेकर आये हैं, जो आपको माइक वाले गेमिंग हेडफोन खरीदने में मदद कर सकते हैं...
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आपको गेमिंग पसंद है, तो आपके फोन में माइक होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ ऑनलाइन गेमिंग को लाइव खेला जाता है, जिसमें ऑडियो की जरूरत होती है। हालांकि गेमिंग के लिए कौन से हेडफोन बेस्ट होते हैं? यह पता करना थोड़ा मुश्किल और टाइम टेकिंग होता है। ऐसे में हम आपकी सुविधा के लिए कुछ ऐसे हेडफोन्स के ऑप्शन्स लेकर आये हैं, जो माइक की सुविधा के साथ आते हैं। साथ ही इन हेडफोन में दमदार साउंड एक्सपीरिएंस मिलता है। इन हेडफोन में गेमिंग के दौरान ऑडियों में लैग इश्यू भी देखने को नहीं मिलता है…
यह एक प्रीमियम वायरलेस गेमिंग हेडसेट है। इसमें 360 स्पैटियल साउंड टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें ड्यूल नॉइज कैंसलेशन सेंसर टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें बाहरी शोर नहीं सुनाई देता है। इसका म्यूट फीचर वाला फ्लिप-अप माइक और 32 घंटे की बैटरी लाइफ इसे लॉन्ग टर्म यूज के लिए परफेक्ट बनाता है। यह हेडसेट मोबाइल, लैपटॉप, PS5 और PC से भी आसानी से कनेक्ट हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
360 स्पैटियल ऑडियो
ड्यूल नॉइज कैंसलेशन टेक्नोलॉजी
32 घंटे बैटरी लाइफ
कनेक्टिविटी वायरलेस
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
लिमिटेड वेरिएंट
ऑडियो फीचर्स में थोड़ी कमी
यह एक मिड-रेंज वायरलेस गेमिंग हेडसेट है, जिसे प्रोफेशनल गेमर्स की मदद से डिज़ाइन किया गया है। Sony INZONE H5 में 360 स्पैटियल साउंड और 40mm ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो गेमिंग के दौरान दुश्मनों की लोकेशन को पहचानने में मदद करते हैं। इसकी 28 घंटे की बैटरी लाइफ और 2.4GHz वायरलेस कनेक्टिविटी इसे गेमिंग के लिए बेहतरीन बनाती है। इसका बाय-डायरेक्शनल माइक्रोफोन आपकी आवाज़ को क्लियर और नॉइज़-फ्री तरीके से पहुंचाता है। यह PS5 और PC के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
डीप बास और क्लियर ऑडियो
अल्ट्रा लाइटवेट और सॉफ्ट ईयरपैड्स
PS5 और PC दोनों से कम्पैटिबल
क्यों खोजें विकल्प
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं, सिर्फ 2.4GHz रिसीवर पर निर्भर
ANC सपोर्ट नहीं
कीमत थोड़ी ज्यादा
यह एक बजट-फ्रेंडली वायर्ड गेमिंग हेडसेट है जो विंडोज सोनिक स्पैटियल ऑडियो को सपोर्ट करता है। इसमें 40mm ड्राइवर्स दिए गए हैं जो गेमिंग के दौरान इमर्सिव और क्लियर साउंड देते हैं। इसमें डिटैचेबल माइक और प्रीमियम मेमोरी फोम ईयर कुशन्स दिया गया है। इसमें मल्टीप्लेयर गेमिंग और लंबे गेमिंग सेशन्स मिलते हैं। यह हेडसेट PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, मोबाइल और VR सिस्टम्स के साथ कम्पैटिबल है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार ऑडियो
डिटैचेबल माइक
क्लियर वॉयस क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
वायर्ड कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ या वायरलेस ऑप्शन नहीं
ज्यादा एडवांस ऑडियो कंट्रोल्स नहीं
यह एक बजट सेगमेंट में आने वाला USB वायर्ड गेमिंग हेडसेट है, जो डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ आता है। Zebronics Zeb-Blitz में 50mm ड्राइवर्स लगे हैं जो डीप बास और क्लियर ट्रेबल देते हैं। इसमें सिम्युलेटेड 7.1 सराउंड साउंड, RGB लाइटिंग, और फ्लेक्सिबल माइक जैसी गेमिंग-फ्रेंडली फीचर्स मिलते हैं। इसकी लंबी ब्रेडेड केबल और विंडोज सॉफ्टवेयर सपोर्ट इसे PC गेमर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑडियो डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट
साउंड एक्सपीरियंस 7.1 सराउंड साउंड
दमदार बेस और क्लियर साउंड
क्यों खोजें विकल्प
केवल USB कनेक्टिविटी
विंडोज पर ही सॉफ्टवेयर फीचर्स उपलब्ध
माइक्रोफोन में नॉइज़ कैंसलेशन नहीं
ज्यादा वजन
यह एक बजट-फ्रेंडली वायर्ड गेमिंग हेडफोन है जो JBL Quantum साउंड सिग्नेचर के साथ आता है। JBL Quantum 100 में 40mm डायनामिक ड्राइवर्स लगे हैं, जो गेमिंग के दौरान क्लियर और रिच ऑडियो एक्सपीरियंस देते हैं। इसका डिटैचेबल बूम माइक्रोफोन, मेमोरी फोम ईयर कुशन और मल्टी-प्लेटफॉर्म कम्पैटिबिलिटी इसे हर तरह के गेमर्स के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार और क्लियर साउंड
म्यूट फंक्शन के साथ वॉइस क्लैरिटी
लंबी गेमिंग सेशन्स
हल्का और टिकाऊ डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
माइक में नॉइज कैंसलेशन नहीं
औसत बिल्ड क्वालिटी
वॉल्यूम कंट्रोल ऑनबोर्ड नहीं
यह एक लाइटवेट और वायरलेस गेमिंग हेडसेट है, जो लाइटस्पीड और ब्लूटूथ दोनों कनेक्टिविटी ऑप्शन देता है। इसमें ड्यूल बीमफॉर्मिंग माइक, 40mm ड्राइवर्स और 18 घंटे की बैटरी लाइफ दी गई है। यह हेडसेट डॉल्बी एटमास, टेंपेस्ट 3D और विंडो सोनिक जैसी ऑडियो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद हल्का और आरामदायक
बैलेंस्ड और इमर्सिव साउंड
दमदार बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
बूम माइक नहीं
सीमित नॉइज कैंसलेशन
ईयर कप्स बहुत बड़े नहीं
कीमत थोड़ी ज्यादा
यह एक वायर्ड गेमिंग हेडफोन है, जो 40mm के रियलिस्टिक ड्राइवर्स के साथ आता है। यह विंडो सोनिक स्पेटियल ऑडियो को सपोर्ट करता है, जो आपको बेहतर गेमिंग ऑडियो एक्सपीरिएंस देता है। मेमोरी फोम कुशन और लाइटवेट डिजाइन इसे लंबे समय तक आरामदायक बनाते हैं। यह PC, Xbox, PS, Nintendo, मोबाइल और VR के साथ कम्पैटिबल है।
Specifications
क्यों खरीदें
क्लियर और प्रिसाइज गेमिंग ऑडियो
रियलिस्टिक और डिटेल्ड साउंड
लंबे गेमिंग सेशंस के लिए आरामदायक
क्यों खोजें विकल्प
कोई नॉइज कैंसलेशन नहीं
वायर्ड कनेक्टिविटी
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।